Старче

Летяга Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Вчера, 23:39 by

— Тащи! Раз-два взяли!— Пошла! Поднажми!Невод вытащили на берег. Хватая ртом воздух там билась Золотая Рыбка.— Отпустите меня, рыбаки! Исполню одно ваше желание!— Ага, ща.— Ну ладно, по одному на каждого.— Пакуй её!— По два! Нет, по три! По пять каждому!Рыбаки не стали слушать. Сунули Рыбку в бочку с морской водой и закрыли крышку.— Загружай её. Это уже какая?— Двенадцатая за неделю.— Отлично! — Старший бригады рыбаков "Старче" почесал подбородок, — План перевыполнили, точно будет премия.— Слушай, а может хоть раз отпустим? Вдруг и правда желания выполнит?— Угу, — Бригадир скривился, — Тебе новое корыто надо? Она больше ничего не умеет.— А зачем мы их ловим тогда?— На корытную фабрику, дубина. Там они по сто штук за день делают. А корыта на экспорт идут. Валюту приносят, между прочим. Всё, хватит трепаться, идем работать.И рыбаки бригады "Старче" снова закинули невод.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Золотая рыбка исполнение желаний корыто рассказявка

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