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Творческие истории

Старче

— Тащи! Раз-два взяли!

— Пошла! Поднажми!

Невод вытащили на берег. Хватая ртом воздух там билась Золотая Рыбка.

— Отпустите меня, рыбаки! Исполню одно ваше желание!

— Ага, ща.

— Ну ладно, по одному на каждого.

— Пакуй её!

— По два! Нет, по три! По пять каждому!

Рыбаки не стали слушать. Сунули Рыбку в бочку с морской водой и закрыли крышку.

— Загружай её. Это уже какая?

— Двенадцатая за неделю.

— Отлично! — Старший бригады рыбаков "Старче" почесал подбородок, — План перевыполнили, точно будет премия.

— Слушай, а может хоть раз отпустим? Вдруг и правда желания выполнит?

— Угу, — Бригадир скривился, — Тебе новое корыто надо? Она больше ничего не умеет.

— А зачем мы их ловим тогда?

— На корытную фабрику, дубина. Там они по сто штук за день делают. А корыта на экспорт идут. Валюту приносят, между прочим. Всё, хватит трепаться, идем работать.

И рыбаки бригады "Старче" снова закинули невод.


Автор: Александр Котобус Горбов.
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Вчера, 23:39 by ЛетягаПросмотров: 9Комментарии: 1
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Ключевые слова: Золотая рыбка исполнение желаний корыто рассказявка

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Комментарии

#1 написал: romashka
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А ха ха ха????
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