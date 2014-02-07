Старче— Тащи! Раз-два взяли!
— Пошла! Поднажми!
Невод вытащили на берег. Хватая ртом воздух там билась Золотая Рыбка.
— Отпустите меня, рыбаки! Исполню одно ваше желание!
— Ага, ща.
— Ну ладно, по одному на каждого.
— Пакуй её!
— По два! Нет, по три! По пять каждому!
Рыбаки не стали слушать. Сунули Рыбку в бочку с морской водой и закрыли крышку.
— Загружай её. Это уже какая?
— Двенадцатая за неделю.
— Отлично! — Старший бригады рыбаков "Старче" почесал подбородок, — План перевыполнили, точно будет премия.
— Слушай, а может хоть раз отпустим? Вдруг и правда желания выполнит?
— Угу, — Бригадир скривился, — Тебе новое корыто надо? Она больше ничего не умеет.
— А зачем мы их ловим тогда?
— На корытную фабрику, дубина. Там они по сто штук за день делают. А корыта на экспорт идут. Валюту приносят, между прочим. Всё, хватит трепаться, идем работать.
И рыбаки бригады "Старче" снова закинули невод.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Вчера, 23:39 by ЛетягаПросмотров: 9Комментарии: 1
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