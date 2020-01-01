Природа зверя 2

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 67 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:21 by

Тихо было ночью в лесу, лишь мерное звучание сверчков раздавался во тьме. Старые массивные деревья величественными кронами закрывали небо, не пропуская лунного света. Причудливые сплетения кустов перекрывали проходы в чащу, лишь редкие тропинки позволяли пройти дальше, в неизвестность. Одна из таких тропинок вела на поляну, где расположилась маленьким лагерем небольшая компания – три парня да девушка, молодые, не старше двадцати лет. Они сидели вокруг полыхающего костра, а за их спинами виднелись две палатки. Парни весело переговаривались между собой, напевали песни, а вот девушка явно выделялась насупленным лицом. Не так уж трудно было заметить, что она вовсе не разделяла поднятого настроения своих спутников. Мельком ее взгляд то и дело косился в сторону, где на земле валялся какой-то темный предмет круглой формы, довольно-таки крупный. Рядом с предметом можно было разглядеть алые, уже высыхающие капли, похожие на кровь.Так прошло несколько минут. И тут девушка, неожиданно для всех, резко поднялась с места и быстро скрылась за пределами поляны. Парни даже не успели среагировать.- Ань, ты куда? – крикнул один из них. – Надо за ней идти, - обратился он к остальным.- Твоя девка, ты и иди, - отозвался второй. – Говорил тебе, не надо ее с собой брать. Ишь какая ранимая оказалась. Да ладно, Коль, - добавил он, обратив внимание на выражение лица товарища, - подуется немного, да и вернется. Куда ей деваться-то?Но Коля все же отправился следом, несмотря на насмешки друзей. Он уже сомневался, что их стоит так называть.******- Аня, да стой ты! – Коле наконец удалось догнать девушку. К счастью, далеко она не уходила, просто прогуливаясь неподалеку от лагеря. – Да что на тебя нашло?- Что нашло? – Анна повернулась к нему, заставив отшатнуться – столь обозленным было выражение ее лица. – И ты еще спрашиваешь? Охотники, блин. Зачем? На кой черт ты меня с собой потащил? Чтобы твои дружки покрасовались передо мной своими навыками стрельбы по спящим беззащитным животным?- Погоди, так ты… - он едва подбирал слова. – Так ты из-за этого всего?.. Слушай, ну я же не знал, что ты так любишь зверей. Если бы ты сказала… я бы… черт, - он осекся, не зная, как лучше всего продолжить, чтобы не сделать ситуацию еще хуже. – Да и… это ведь разве животное? Ты когда-нибудь видела подобное чудовище-то?- Видела, - внезапно прошептала девушка. – И уж это я тебе, дырявая твоя башка, рассказывала. И запомни хоть сейчас, наконец! – это уже был крик. – Чудовищ не существует!В этот момент грозный яростный рык пронесся по лесу, не похожий ни на что, слышимое ими ранее.- О Господи, - произнесла девушка. – Это… это оно. Это был его ребенок. Быстрее! – она схватила Колю за руку. – Нам нужно срочно остальных предупредить и бежать отсюда!Исполненный крайне нехорошим предчувствием, парень спорить не стал, и они кинулись обратно к поляне.******Они опоздали. Несмотря на всю скорость и близкое расстояние, опоздали. Лагерь был уничтожен. Дрова и уголь от костра разметались по всей поляне, палатки разодраны в клочья. Три искалеченных тела собраны вместе, в одну кучу, рядом с которой сидело оно. Анна его сразу узнала – огромное, больше медведя, создание с ярко-зелеными глазами, сейчас оно не сводило с нее взгляда. В нем не было злости, но когда девушка, оставив застывшего в ужасе Колю, хотела приблизиться, оно предостерегающе подняло переднюю лапу, и она остановилась.«Я помню тебя», - неожиданно послышалось в голове девушки.«Ты… ты нас понимаешь?» - интуитивно подумала она.Кивок.«Ваши мысли, не голос. Я спасла тебя когда-то. Надеюсь, ты тоже этого не забыла».«Нет, не забыла».- Ань, бежим. Что ты делаешь? – подал голос Коля, но та не обратила на него никакого внимания.«Я… я не хотела этого, клянусь. Но и остановить не могла».«Знаю. Именно поэтому ты и жива сейчас. И твой… как вы говорите… парень не принимал участие в убийстве».«Он больше не мой парень. Он знал обо всем, но не верил мне».«Еще бы. Так или иначе, твой не твой, мне все равно. Да и неважно это уже. Я все равно последняя. Уходите отсюда. И не возвращайтесь, иначе я буду действовать по инстинктам, а не разуму».«Я понимаю», - Аня мотнула головой, слезы душили ее, так как только теперь она поняла, что натворили уже мертвые друзья Коли. Столь удивительный вид исчез, исчез навсегда. Она сделала шаг назад, существо не сдвинулось с места.«Мы и правда слишком разные. Так у кого из нас настоящая природа зверя?» - подумала она напоследок.

Ключевые слова: Лес лагерь чудовище авторская история

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