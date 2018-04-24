Тени души моей. Глава 1

Соломон Ковалёв Просмотров: 60 Комментарии: 1 -1 Вчера, 18:49 by

День завершался как обычно. Я стоял на балконе и наблюдал за заходящим Солнцем. В моих руках тлела сигарета. Когда-то я хотел бросить курить, но не в этой жизни. Табачный дым наполнял мои лёгкие, принося за собой расслабление. Я смотрел вниз. Девять этажей отделяли меня от твёрдого асфальта. С моей жизнью я мог умереть давным-давно, но что-то или кто-то не даёт мне уйти в объятья госпожи Смерти. Солнце ушло за горизонт, а это значит, что настаёт их время.Я зашёл обратноив квартиру, закрыл балкон на ключ и зашторил окна плотными занавесками, после чего перепроверил стальную входную дверь. Всё было заперто, все окна плотно зашторены. Квартира погрузилась в непроглядную тьму. По памяти я дошёл до кровати и рухнул на неё, лицо к потолку. Полная тишина и кромешная тьма. Я лежал и не шевелился, пока не ощутил что они уже пришли. Чёрные силуэты бродили по квартире.Я чувствовал их каждой клеткой своего тела. Они хоть находятся рядом со мной с самого детства, но моя кожа каждый раз покрывалась мурашками, а к горлу подступал ком. Силуэты ходили вокруг меня, точнее, парили, то приближаясь, то отдаляясь. Они о чём-то всегда беседуют, но мне сложно понять их речь, звучащую то ли наоборот, то ли на каком-то старом языке. Единственное слово, которое я смог понять в их шептании, так это: «Рано». Они повторяли его сотни раз за ночь.Каждый день на протяжении двадцати лет эти рядом со мной каждую ночь. Я пробовал включать лампы, но они взрывались и тьма вновь окружала меня. Им не нравятся посторонние, особенно они ненавидят котов. Несколько моих домашних питомцев оказались разорваны в клочья, едва те попадались им. На людей силуэты не нападают, но я не хочу рисковать кем-либо, поэтому веду замкнутый образ жизни.Я живу один с шестнадцати лет. Родители знают об этом недуге, поэтому отправляли меня куда только можно, но безрезультатно. Психологи и психиатры не обнаружили патологий, списывая всё на разыгравшуюся фантазию. Священники всех церквей не могли избавить меня от них. Ведьмы, колдуны и экстрасенсы оказались лишь шарлатанами, у которых тоже ничего не вышло. Мне пришлось смириться со своей судьбой, ведь от них невозможно было скрыться. Каждый день с заходом солнца они водили хороводы вокруг меня, где бы я ни был, хоть на улице, хоть в метро. Лишь с первыми лучами Солнца они исчезают, поэтому зима – худшее время года для меня.В этот день они как и всегда начали своё кружение в воздухе вокруг меня, но их разговоры звучали иначе. Я смотрел в потолок, но, кроме черноты, не видел ничего. «Как же мне это надоело», - засела мысль в моей голове. Тут я ощутил, как что-то давит на ноги, постепенно двигаясь к лицу. Моё тело сковал страх. Самый сильный страх, который я когда-либо ощущал. Сердце заколотилось как бешеное, ибо раньше такого не было. Что за чертовщина? Нечто холодное медленно проскользило по ногам, затем по животу, пока наконец не приблизилось ко мне. Я не видел его, но знал, что оно прямо сейчас смотрит в мои глаза.Наступила полная тишина. Было так тихо, что я слышал своё колотящееся сердце, стремящееся вырваться наружу. Возникло навязчивое ощущение, что все силуэты замерли и смотрят на меня. Нечто, как мне показалось, широко улыбнулось, затем раздалось очень чёткое и громкое слово: «Пора». Тихое хохотание сменилось приятной мелодией, сладкий аромат роз окутал меня, а от ледяных объятий, сковавших тело, повеяло теплом. Мои глаза закрылись

Ключевые слова: Силуэты ночь тьма авторская история

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