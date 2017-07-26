Квартира для гостей

Летяга Просмотров: 79 Комментарии: 1 +10 Вчера, 20:35 by

С квартирой мне повезло. В центе города. Сталинка - с высокими потолками. Пять комнат и большая лоджия. Раздельный санузел. Хрустальные люстры. Лепнина на потолке. Стиль такой, что думаешь, будто здесь академики до тебя жили. Или капитан дальнего плаванья, понавёзший домой множество морских трофеев.Ремонт хозяин сам делал, перед тем как сдать её мне. Но постарался оставить в духе старых хозяев – как он мне объяснил. Шкафы с книгами в гостиной. Кожаные кресла и диван. Кресло–качалка. Телескоп в углу. В столовой резной деревянный обеденный стол, на 12 персон. И бронзовые канделябры. Я там, правда, не ем. Только любуюсь, проходя мимо и фантазируя, что за столом сейчас собрались знаменитые гости, ведущие лёгкую беседу под вино и закуски. Ем я на кухне. Кухня большая, но обычная. Два холодильника и морозильник. Кухонные шкафы забиты доверху посудой. Есть посудомоечная машина. Духовой шкаф. Индукционная плита – я на ней еду готовлю. Хотя и газ есть. Можно и на газовой. Но мне не нравится.Я вообще мало ем. Хозяин квартиры то и дело присылает продукты – старые тогда приходится выкидывать. Бомжи со всех дворов тогда у помойки собираются. Сколько я всего выкидываю – колбасы, мясо, сыр, различные деликатесы. Правило такое – нельзя еде давать залежаться. Гости обидятся. А гости должны быть довольны всем.Именно поэтому я ставлю каждую неделю набор свежих шампуней и мыло в ванной. Красивая ванная комната. Мрамором отделана, и с позолотой. И ванна сама: в виде морской раковины сделана и стоит на звериных золочёных лапках. Не ванна, а королевна какая–то. Ждёт гостей. Я, бывает, гляжу в неё и не пойму – она розовая внутри или белая? Бликует так? Очень она мне нравится, но мыться я в ней боюсь. Хотя это и не запрещено, но стыдно мне портить своим грязным телом её целомудрие. Хожу в городскую баню. Веник – 50 рублей. Так спокойнее.За квартиру я не плачу. Только за интернет. Рассчитываюсь с хозяином только услугами. Прибираюсь в квартире – навожу чистоту и слежу за ящиком.Ящик деревянный: весь в резьбе, лакированный. Стоит он в моей спальне. Высотой около метра. И спереди дверцы у него. Там Петруччо спит. Петрушка по-нашему. Это кукла из тряпья и дерева. Старинная. Он мой сосед по комнате. Обычно тихий. Спит всё время. Можно и телевизор посмотреть и музыку послушать. Ему это не мешает. Но вот если ящик начнёт поскрипывать, тогда я знаю - пора готовиться. Он просыпается. Он всегда сначала предупреждает, что бы я успел подготовиться.Я тогда сразу звоню хозяину квартиры – он расспрашивает меня: сильные скрипы или нет? Если скрипы сильные - значит, нужно торопиться. Я тогда беру на работе выходной. В квартире делаю уборку. Всё должно быть чисто и готово к приёму гостей. Потом снова созваниваюсь с хозяином – он говорит мне, сколько гостей придёт в этот раз.Обычно не больше 10. Сообщает мне меню. Если меню сложное, приезжает повар и готовит еду. Если нет - я сам неплохо готовлю. К вечеру у меня все готово. Петруччо начинает сильно шуметь и вертеться в коробке. Тогда я выпускаю его. Я открываю дверцы ящика, и он с хохотом выпрыгивает и бросается на меня. Старается меня напугать, но я давно его не боюсь – он это знает. Это у нас приветствие такое. Я здороваюсь с ним. Петруччо убегает проверять квартиру – всё ли в порядке? В порядке. У меня всё в порядке. Я одеваюсь и выхожу на улицу – теперь главный в квартире он.Стою - жду у подъезда гостей. Первому гостю я вручаю ключи от квартиры и ухожу. На одну ночь я снимаю номер в гостинице, покупаю много алкоголя и сижу, пью. Водка, коньяк, виски – неважно. Главное - выпить много и заснуть. Лучше не думать о том, что там происходит. Лучше не знать и не помнить. Вечер для гостей – представление для Петруччо. Если выпить достаточно, то я просплю без сновидений. Но если нет – я снова окажусь там, незримым гостем. Путруччо всегда даёт прекрасные представления.Его гости - искушённые во всех смыслах богатые люди. Они приходят на его представление в тайной надежде прикоснуться к миру неведомого и потустороннего. И он их не разочарует. Извращённая богема, считающая, что за деньги они могут купить любое удовольствие и ощущение. Дамы и господа в одеждах от лучших кутюрье. Блистающие украшениями и лоском. Они рассаживаются за столом и знакомятся друг с другом. Они смеются и едят. Петруччо появляется перед ними и погружает их в мир представления. Стены квартиры разъезжаются. Столовую окутывает полумрак. Из темноты поднимаются декорации потустороннего театра кукол, где каждая кукла живая. Куклы поют и пляшут. Куклы рассказывают сказки – каждая кукла находит своего гостя и уводит его, восхищённого, в глубины театра. Стены квартиры сдвигаются. Столовая приходит в порядок и только на столе пляшет Петруччо, жонглируя фруктами. Сон заканчивается, я просыпаюсь в холодном поту.Возвращаюсь в квартиру. Петруччо уже лежит в своём ящике – я желаю ему спокойной ночи и закрываю дверцы. Потом прибираюсь. После гостей всегда бардак. Одежды разбросаны, везде следы крови. Уборка занимает много времени, но потом всё снова спокойно. Можно жить. До следующих гостей. Отзваниваюсь хозяину. Сообщаю, что всё в порядке. Нормально. Несколько лет уже так живу. Привык. И за квартиру платить не надо.Автор - WarhammerWasea.

Ключевые слова: Петруччо квартира гости богема кукольный театр уборка

Другие, подобные истории: