Призрак питерской коммуналки

Летяга Просмотров: 288 Комментарии: 4 +11 Сегодня, 12:05 by

Лет семь назад поехал я с братом в первый раз в Санкт-Петербург. Сняли мы комнату у знакомых на время их отсутствия, в коммунальной квартире в центре, дом постройки конца 19-го века. Квартира была типичной ленинградской советской коммуналкой, комнат на пять или шесть, на потолке закрашенная лепнина, барельефы, скрипящий пол. Сама комната метров на сорок, разделена перегородкой пополам, дверь в комнату изнутри закрывалась на засов.При передаче ключей были предупреждены, что в комнате кто-то живет...День приезда. Готовлю на кухне, брат сидит в комнате, дверь в комнату не заперта. Несу еду, пытаюсь открыть дверь, закрыто. Стучусь, слышу как брат отодвигает засов, спрашиваю его, зачем дверь закрыл, на что он отвечает, что не закрывал.Вечер этого же дня, брат пошел в душ, я сижу в комнате, смотрю телик, слышу, как дверь пытаются открыть, подхожу и вижу, что засов на одну треть задвинут, открываю, брат спрашивает: "Дверь ты закрыл?" - говорю, что нет.Ночью мы ушли кататься на катере по Неве, пришли утром часов в пять, я лег спать в одну часть комнаты, брат за перегородку в другую. Сквозь сон было ощущение, что кто-то то за ногу потрогает, то за плечо.Просыпаемся часов в десять утра и уходим гулять до ночи. По возвращению ложимся спать, сплю на животе и чувствую прикосновения в районе лопаток, как будто ногтем кто-то не сильно тычет, никак не реагирую, сплю и вижу сны, и в какой-то момент просыпаюсь от очень хорошего тычка в спину, как-будто костяшками кулака ударили.Поворачиваюсь - никого нет, брат спит, сажусь на край дивана и, как-то сам не знаю зачем, громко выдаю фразу:- Свои мы, ничего плохого делать не будем!Дальше ложусь спать, остаток ночи проходит без происшествий. Утром, как и в последующие дни в Питере, уходили гулять и приходили вечером, засов больше не закрывался, но вот ночью ощущение, что кто-то трогает, постоянно было, как только начиналось, говорил:- Свои, свои, все хорошо.И все прекращалось.Отпуск закончился, собрались, навели в комнате порядок, уехали, ключи передали через родственников знакомых.Через какое-то время звонок от знакомого, у которого комнату снимали, задает он мне вопрос:- Это вы кастрюли разбросали по комнате?Говорю, что нет, когда уезжали - все было в порядке, на что знакомый выдает, что соседка по коммуналке рассказала, после того как мы уехали в комнате шум был какой-то...На что я ответил, что посуда возле окна на столе стояла, наверное сквозняк разбросал, на том и остановились.Вот такая история знакомства с призраком питерской коммуналки, хотя в принципе все можно объяснить, засов из-за сквозняка закрывался, правда, был он тугой и сквозняка не было, ощущения прикосновения - просто спазмы, правда ни до ни после такого не наблюдалось, а посуда - опять же сквозняк, которого не было.А брат только сквозь сон слышал, как я что-то по ночам говорю.P.S. Зимой после поездки в Санкт-Петербург, смотрел старое интервью Юрия Шевчука, где он рассказывал про питерские коммуналки, что лежишь и чувствуешь, как тебя кто-то трогает, проверяет, кто ты, скажешь ему что все хорошо, что свои - и все прекращается.Автор: Misha5004.

Ключевые слова: Питер коммуналка засов прикосновения

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