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Истории из жизни

Полтергейст

Позапрошлым летом бабушкина подруга детства зазвала ее к себе — на отдых. Живет она в частном доме в пригороде Севастополя. Муж ее давно умер, дочери повыходили замуж и разъехались. Все, что ей осталось — скрашивать одиночество старости друзьями юности.

В первую же ночь на новом месте бабушку разбудил ужасный грохот на нижнем этаже. Дома подруга держит кота и бабушка подумала, что это он разошелся. Но когда вышла из спальни с намерением шугануть взбесившуюся животину, то поняла, что кот не при чем.

Предполагаемый виновник шума забился под обеденный стол в гостиной, выгнул спину и испуганно шипел, глаза у него были дикие-дикие. А на кухне неизвестная потусторонняя сила творила чудовищный разгром. Сами собой открывались шкафы с посудой, на пол летели тарелки, миски, шкафы и ложки. Все это сопровождалось хлопаньем дверей и стуком в стены, как будто кто-то швырял в дом большие камни, только не снаружи, а внутри. По словам бабушки в гостиной было очень холодно. Так, что пар изо рта выходил.

Паранормальная активность продолжалась с полчаса. Кухня была разгромлена подчистую, вся хрупкая посуда побита, ящики и шкафы безжалостно выворочены. Последним аккордом аномального феномена в доме ярко вспыхнули и погорели все лампочки. Насмерть перепуганный кот завывал на все лады, только все закончилось, он сорвался с места и ринулся прочь из дома через кошачью дверцу. Котам видно больше, чем людям.

Что думаю я. Сверхъестественное явление, которое наблюдала моя бабушка в доме подруги, — классический случай полтергейста. Покойный муж подруги с самого начала знакомства был настроен против подруг жены и их супругов. Он пытался заставить ее оборвать связи со всеми без исключения подругами, на этой почве между ними часто вспыхивали скандалы и ссоры. Многолетнее выяснение отношения, мелочная грызня и склоки свели его в могилу раньше времени.

Бабушкина подруга повесила в гостиной портрет-фотографию мужа. Стоило ли это делать — вопрос спорный. Фотографии умерших высасывают жизненную энергию из живых и направляют в дом потоки негативной энергии с той, другой стороны. Со времени, как портрет покойника появился в доме, подруга бабушки жалуется на стремительно ухудшающееся здоровье. Все обследования и анализы не находят никаких существенных отклонений от ее возрастной нормы.

Я буду близок к истине, если скажу — это призрак мужа вытягивает из нее жизнь. Он подпитывается ее энергией и энергией окружающего пространства, что и позволяет ему проявляться на материальной уровне. Порталом из мира мертвых ему служит портрет, а путеводным «маяком» — психологическая привязанность втайне скорбящей жены. Вот он и приходит к ней через грань. Сам по себе он не желает жене зла и может не осознавать, что медленно убивает ее. А разгром на кухне устроил в знак протеста против приезда тех, кого крепко невзлюбил при жизни.

Такова моя теория.
Сегодня, 12:36 by A.NortonПросмотров: 745Комментарии: 12
+22

Ключевые слова: Полтергейст в доме шумы звуки ночь кот авторская история

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 12:48
+5
Группа: Посетители
Репутация: (69|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 195
Про фотографии удивило. У нас дома расставлены фотографии покойных родственников. Сроду б не подумала, что они какую-то бяку привлечь способны. Это же близкие, они вредить не могут.... Ну из исключением такой заразы, каким был супруг подруги бабушки. О покойных плохо вроде и не говорят, но судя по описанию, муж там такой, что проще прибить, чем терпеть его тараканы...
Зарегистрирован: 18.07.2016
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:55
+4
Группа: Журналисты
Репутация: (1889|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 526
Ничего се муженёк! Настоящий полтергейст учинил. Успокоить его надобно, а то так и убить может невзначай.....тарелкой к примеру. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 13:17
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (513|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 015
Случай проявления полтергейста - классический, но вот был ли это ее муж...Тут можно многое надумать,но факт остаётся фактом - если муж при жизни был не оч, то и после смерти можно от него ожидать неблаговидных поступков в виде порчи имущества и шугания кота)))

Насчёт фотографий не соглашусь) расскажу собственный опыт - я не любитель расставляния фотографий и статуэток,но одно фото у меня с папой стоит в рамке, - фото с морского побережья, мне буквально год с половиной, я такой толстячок в трусиках и панамке,папа молодой,в чуть рваных джинсах, мы обое улыбаемся,фото такое солнечное - ты знаешь,я ни одну свою проблему никогда бы не списала на это фото -это просто невозможно)) Может, фото несёт с собой энергетику человека? Опять же мы возвращаемся к тому же - а каким был человек при жизни.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 13:43
+3
Группа: Посетители
Репутация: (214|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 502
Думаю фото тут не причём. Может дрянь какая сильная поселилась и влияет на бабушкино здоровье, а то, что оно буянило на кухне, так может пугало, кушать хотело? 383
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#5 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 13:48
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 184
Да не думайте вы так. Фото родных дома, тех, кого нет в живых, тут не причём. Да и не муж это. Фигня какая-то бесовская это была. Смотрел передачу про полтергейст, которого звали Фатима, у него ещё и голос был. Наберите в инете гляньте, тоже очень страшно. У них там ранги свои у нечисти, некоторые даже с голосом, причем бьют и толкают хозяев. Страшно все это конечо. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
#6 написал: Космонасть
Сегодня, 13:55
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (513|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 015
Цитата: МертвецкиЖив
Да не думайте вы так. Фото родных дома, тех, кого нет в живых, тут не причём. Да и не муж это. Фигня какая-то бесовская это была. Смотрел передачу про полтергейст, которого звали Фатима, у него ещё и голос был. Наберите в инете гляньте, тоже очень страшно. У них там ранги свои у нечисти, некоторые даже с голосом, причем бьют и толкают хозяев. Страшно все это конечо. +

Когда хотите нагнать жути, не озвучивайте имя Фатима))) Полтергейст по имени Фатима,я аж чаем поперхнулась laughing
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#7 написал: Ольга 1981
Сегодня, 13:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 86
Вот, блин. И я не знала про негативное влияние фотографий. Я не развешиваю фото умерших, все в альбомах храню, а вот у папы моего много фотографий умерших родных на стене висит. И здоровье как то не очень стало, хотя ещё не стар. Надо ему сказать, чтоб в альбом убрал. А вдруг правда есть влияние.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 14:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (864|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 762
не муж это покойный.
или домовому что-то не понравилось, или полтергейст
странно что в рассказе не описаны аналогичные случае у этой знакомой. бабушка не интересовалась у нее впервые это или как? если впервые, то в Вашей бабушке что-то не понравилось ЕМУ.
а если это постоянно, то нужно делать выводы этой подруге.
Просто даже если представить что это муж буянит, значит он должен так реагировать на всех гостей.
рассказ неполный.

и портрет явно тут не при чем, в этом я соглашусь с коллегами

хотя фото почивших тоже не есть гуд на всеобщем обозрении
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 14:52
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 2 873
Можно убрать фото и посмотреть что дальше будет, и написать об этом нам) Вполне возможно, раз муж был против знакомых и мелкий склочник +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#10 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 15:44
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Комментариев: 184
Цитата: Космонасть
Цитата: МертвецкиЖив
Да не думайте вы так. Фото родных дома, тех, кого нет в живых, тут не причём. Да и не муж это. Фигня какая-то бесовская это была. Смотрел передачу про полтергейст, которого звали Фатима, у него ещё и голос был. Наберите в инете гляньте, тоже очень страшно. У них там ранги свои у нечисти, некоторые даже с голосом, причем бьют и толкают хозяев. Страшно все это конечо. +

Когда хотите нагнать жути, не озвучивайте имя Фатима))) Полтергейст по имени Фатима,я аж чаем поперхнулась laughing

Ну, когда смотрел, мне страшно было. Имя это сам полтергейст назвал, как его зовут, это не я придумал:-)
Зарегистрирован: 15.04.2018
#11 написал: Estellan
Сегодня, 16:42
+3
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Публикаций: 129
Комментариев: 1 364
Насколько я знаю, классический полтергейст никак не связан с мертвыми. Его обычно вызывают как раз живые.
А судя по признакам это весьма похоже на классический полтергейст.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#12 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:13
+1
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Комментариев: 3 092
У многих висят фото умерших. Никто на здоровье не жалуется. И с годами никто не молодеет, здоровья не прибавляется'.
Цитата: МертвецкиЖив
Фигня какая-то бесовская это была. С

Ну и вдова сама притянула и подпитала.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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