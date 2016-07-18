Полтергейст

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Позапрошлым летом бабушкина подруга детства зазвала ее к себе — на отдых. Живет она в частном доме в пригороде Севастополя. Муж ее давно умер, дочери повыходили замуж и разъехались. Все, что ей осталось — скрашивать одиночество старости друзьями юности.В первую же ночь на новом месте бабушку разбудил ужасный грохот на нижнем этаже. Дома подруга держит кота и бабушка подумала, что это он разошелся. Но когда вышла из спальни с намерением шугануть взбесившуюся животину, то поняла, что кот не при чем.Предполагаемый виновник шума забился под обеденный стол в гостиной, выгнул спину и испуганно шипел, глаза у него были дикие-дикие. А на кухне неизвестная потусторонняя сила творила чудовищный разгром. Сами собой открывались шкафы с посудой, на пол летели тарелки, миски, шкафы и ложки. Все это сопровождалось хлопаньем дверей и стуком в стены, как будто кто-то швырял в дом большие камни, только не снаружи, а внутри. По словам бабушки в гостиной было очень холодно. Так, что пар изо рта выходил.Паранормальная активность продолжалась с полчаса. Кухня была разгромлена подчистую, вся хрупкая посуда побита, ящики и шкафы безжалостно выворочены. Последним аккордом аномального феномена в доме ярко вспыхнули и погорели все лампочки. Насмерть перепуганный кот завывал на все лады, только все закончилось, он сорвался с места и ринулся прочь из дома через кошачью дверцу. Котам видно больше, чем людям.Что думаю я. Сверхъестественное явление, которое наблюдала моя бабушка в доме подруги, — классический случай полтергейста. Покойный муж подруги с самого начала знакомства был настроен против подруг жены и их супругов. Он пытался заставить ее оборвать связи со всеми без исключения подругами, на этой почве между ними часто вспыхивали скандалы и ссоры. Многолетнее выяснение отношения, мелочная грызня и склоки свели его в могилу раньше времени.Бабушкина подруга повесила в гостиной портрет-фотографию мужа. Стоило ли это делать — вопрос спорный. Фотографии умерших высасывают жизненную энергию из живых и направляют в дом потоки негативной энергии с той, другой стороны. Со времени, как портрет покойника появился в доме, подруга бабушки жалуется на стремительно ухудшающееся здоровье. Все обследования и анализы не находят никаких существенных отклонений от ее возрастной нормы.Я буду близок к истине, если скажу — это призрак мужа вытягивает из нее жизнь. Он подпитывается ее энергией и энергией окружающего пространства, что и позволяет ему проявляться на материальной уровне. Порталом из мира мертвых ему служит портрет, а путеводным «маяком» — психологическая привязанность втайне скорбящей жены. Вот он и приходит к ней через грань. Сам по себе он не желает жене зла и может не осознавать, что медленно убивает ее. А разгром на кухне устроил в знак протеста против приезда тех, кого крепко невзлюбил при жизни.Такова моя теория.

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