Палач Рока. Глава 2. Охота

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:28

Fahrengeit Просмотров: 44 Комментарии: 0 +1 Вчера, 16:28 by

Он видел ужас, само его воплощение. Каменная глыба неимоверных размеров оживала, в течении нескольких секунд отращивая конечности. Раскрывалась пасть, похожая скорее на бездонный провал; и раздался следом чудовищный рев, от которого дрожала земля и небеса стонали. И зов этот был услышан.Со всех сторон начала стягиваться армия. Невиданные монстры, мелкие и огромные, двух= и четырехлапые, наземные и летающие. Они двигались синхронно, нога в ногу, не издавая при этом ни звука. И высился над ними могучий Титан – громадное каменное божество, пропитанное аргент-энергией. Словно в сильно ускоренной перемотке перед Тэггартом мелькали изображения уничтоженных, испепеленных и иссушенных миров; он стоял то среди горы искалеченных тел, то по грудь в кровавом океане, границ которого не было видно. Крики боли, ужаса, мук чудовищными барабанами отбивались в подсознании, голова раскалывалась.Но тут раздался чей-то голос. Он не казался слишком уж громким, но с легкостью проникал сквозь какофонию кошмара:- Найди… Аргент Д’Нур… потерянный город. Иди… и поймешь.. Предки еще не покинули вас, - и голос затих, а вслед за ним и остальные звуки. И вновь все вокруг погрузилось во мрак.***Тэггарт очнулся от того, что кто-то сильно тряс его за плечи. Резко открыв глаза, он дернулся было, но расслабился, увидев над собой обеспокоенное лицо Грака. Ученый был бледный и явно сильно испуганный – его била крупная дрожь, а воздух со свистом вырывался из легких. Поняв, что сарж пришел в себя, он облегченно выдохнул и откинулся на спину. Тэггарт принял сидячее положение, опершись спиной об дерево.- Что произошло? – спросил он, пытаясь унять сильную головную боль и отогнать обрывки ужасного видения.- Кто-то прорвался… через проход. Всплеск аргент-энергии был чрезвычайно мощный… никогда не видел ничего подобного. Я… я увидел эту тварь, сарж, - на одном дыхании выпалил Грак. – Она была просто огромной, метров пять, не меньше. И след… огненный… Он тянулся за ней.Тэггарт тут же вспомнил фигуру, которая промелькнула перед его отключкой, и ему стало не по себе, особенно в сочетании с «призывами» Рэдов. Если теперь и такие существа способны на переход, то чего стоит ожидать в будущем? Каких еще чудовищ способно исторгнуть проклятое измерение? «Титан, Аргент Д’Нур», - пронеслось в голове. – «Что же это может значить? Никак конец света? Куда же мы докопались?»Саржу Флинну Тэггарту было страшно, и от этого он злился. Ведь никогда ранее он не боялся. Да и чего? Во всей системе не было у преторианцев врагов. Разумная жизнь, да и жизнь в целом, проявилась лишь на двух планетах, в другие системы они не летали. И внезапно появляется враг. Неведомый, и от того пугающий. Относительно неопасные Рэды сменились сначала чешуйчатыми рогатыми, которые, в свою очередь, призвали кого-то совсем нового, незнакомого. Кто знает, каких еще чудищ скрывает эта бездна? И снова всплыло это слово «Титан». Чувствовал солдат, что полезли они туда, куда соваться не то, что не стоило, а категорически было нельзя.Не только Тэггарт был встревожен. Бледность ученого никуда не делась, казалось, даже стала еще более выразительной.- Где остальные твари? – спросил сарж, подбирая винтовку.- Растворились. Похоже, использовали собственные жизненные силы, чтобы расширить проход, - голос Грака более-менее выровнялся. – Не знал, что они это умеют. Что делать будем?- Его нужно уничтожить, и как можно скорее.- Но как? Вы видели. С какой скоростью он передвигался?- А Вы думали, что это у меня просто рюкзак для вещей? – Тэггарт слегка вымучено, но усмехнулся.***Огненный след тянулся сквозь заросли, теряясь в кустах и среди густорастущих деревьев. Пламя задело некоторые цвет, и от них, к сожалению, остались только обгорелые стебли. Впервые смерть пришла на этот зеленый островок. И чем дальше продвигались Тэггарт и Грак, тем ужасней становилась картина – сожженные деревья, облака гари и черного дыма; да еще, будто бы этого было мало, - трупы животных, обгорелые, запекшиеся, некоторые объедены с разных сторон. Кровавые лужи и ошмётки валялись то тут, то там, напоминая саржу об ужасном алом океане из видения. «Неужели это ждет всех нас?» - думал он. Вслух он спросил:- Эти все исследования… Стоили оно того, Грак? – он впервые обратился к спутнику по имени.- Нет, - совсем тихо, но вполне отчетливо ответил ученый, - не стоили.Они продвигались дальше, идя по оставленному следу. Уже очень скоро они поняли, что пешком за чудовищем не угнаться – а была ведь надежда, что заросли его задержат, но, увы, напрасная. Оставалось надеяться, что пришелец еще не добрался до селений.Тэггарт вытащил два ремня и крепко зафиксировал рюкзак на спине и груди, после чего нажал на переднем ремне несколько кнопок. Раздался негромкий шум, и сарж начал медленно подниматься вверх.- Цепляйтесь, - коротко сказал он, и Грак подчинился.- Почему сразу не использовали? – спросил ученый, когда оказались на высоте уже десятка метров.- Энергии маловато, а запасных ячеек я, к сожалению, не захватил, - и Тэггарт активировал ускорители. Напарники быстро полетели вперед. Из небольших сопел реактивного ранца вырывались синие язычки пламени, ускоряя и подгоняя их.***Хэг обожал вечернюю прохладу. Проводя большую часть жаркого дня в огороде, он с нетерпением дожидался вечера, чтобы охладиться в близтекущем ручье да полюбоваться на «золоченный» лес.Хэг держал небольшую ферму вдали от города. Сам он не переносил бесконечный гул оживленных улиц, рев машин да периодические выбросы беспрерывно работающих фабрик, поэтому и уединился в максимально живописном месте, где завел нескольких животных, в том числе завезенных учеными с Хэи крупных рогатых, которых люди называли коровами, и нелетающих птиц, именуемых курами. Теперь, имея в изобилии молоко, мясо и яйца, Хэг чувствовал себя богатейшим жителем планеты.Хорошенько искупавшись, фермер выбрался на берег, обсыхая и любуясь золотистым сиянием цветов, пробивавшимся сквозь заросли густых кустов и между стволами деревьев. Красота было действительно неописуемой.Вдруг он увидел какой-то огонек. И все бы ничего, но будучи красного цвета и постоянно двигаясь с большой скоростью, он очень уж сильно выбивался из окружающей действительности. Вскоре послышался хруст веток и еле слышимое утробное рычание, аналогов которому Хэг еще никогда не слышал. Фермер не на шутку испугался. Он быстро осмотрелся вокруг, но ничего похожего на укрытие не увидел, поэтому, недолго думая и не видя других вариантов, прыгнул обратно в ручей и, подгоняемый страхом, в несколько мощных гребков нырнул в заросли камыша, лишь чуть-чуть раздвинув пару из них перед собой, дабы было лучше видно.Из леса показалось существо. Оно было огромным – раза в два-три крупнее среднего преторианца. Кожа его была коричневой, чешуйчатой, верхняя часть головы имела белый, будто выгорелый цвет, при этом у зверя не было не было никаких органов чувств, только широкий, усыпанный острыми клыками рот. Чудовище осматривалось, словно пытаясь приспособиться к непривычной обстановке. За ним тянулся огненный след.«Откуда эта тварь? Как она ориентируется?», - пронеслось в голове у Хэга. Он не был знаком со всеми представителями фауны Арэя, но это неведомое существо слишком уж выделялось среди всех остальных, будто было не то, что с другой планеты, а вообще из какого-то другого мира. Фермер боялся даже пошевелиться – существо вызывало страх одним лишь своим видом, причем было в нем что-то, напоминающее отдаленно самих преторианцев – две задние и две передние конечности, по пять пальцев на каждой, круглая голова. Отличия были только в цвете кожи, размерах да наличии одного только рта на «лице».Раздался с каждым мгновением все усиливающийся шум. Тварь мгновенно вскинула голову и безошибочно уставилась на приближающуюся сверху темную точку.«Видимо, глаза этому… и не нужны вовсе», - подумал Хэг и вскоре разглядел двух преторианцев. Один из них, явно солдат, держал в правой руке плазменную винтовку, которая с помощью ремня крепилась прикладом к предплечью. Не самое удобное решение, но вынужденное, так как за левое плечо держался, поддерживаемый застежкой, немолодой преторианец, сероватая одежда и прозрачная, едва видимая маска выдавали в нем ученого. Существо издало предупреждающий рык, но, поняв, что преследователи не собираются улетать, приняло угрожающую позу. Его правая передняя конечность вспыхнула зеленым цветом.***- Вижу его! – крикнул Грак, указывая пальцем вперед. Тут же и Тэггарт разглядел впереди крупную движущуюся фигуру, за которой тянулся огненный след., выжигающий вокруг себя всю растительность. Маска позволяла ученому разглядеть цель быстрее саржа, поэтому он выступил в роли временного проводника.Чудовище остановилось уже за лесом, на берегу ручья, явно слегка дезориентированное непривычной для себя обстановкой. Огонь позади него постепенно затухал. Тэггарт приготовил оружие, для большего удобства прикрепив его к предплечью с помощью ремня. В это время существо прекратило вертеть головой и повернулось в их сторону. У него не было глаз, но оба были уверены, что оно смотрит прямо на них. Раздался глухой рык.- Оно нас предупреждает, - заметил Грак.- Пусть предупреждает, - сарж еще немного снизился, дабы уж точно не промахнуться. Неожиданно правая «рука» монстра засветилась. Тэггарт скорее инстинктивно, чем осознанно, рванул в сторону. И как раз вовремя – средних размеров зеленый шар пролетел совсем рядом и оглушительно взорвался в полуметре выше. Уши мгновенно заложило, рюкзак дернулся и через миг заглох.- Держитесь! – крикнул сарж, включил усилители на камуфляже и одним движением отбросил уже бесполезный рюкзак. Грак, недолго думая, перебрался ему на спину. Он успел в последний момент, прежде чем сапоги Тэггарта коснулись поверхности, в которой тут же образовались вмятины; колени согнулись. Все прошло благополучно – усилители выдержали. Грак сразу отскочил назад, осознанно спрятавшись за спиной саржа. Тэггарт тут же открыл огонь. Он был уверен, что не существует защиты, способной отразить удар смертоносных синих лучей со столь близкого расстояния, но он ошибся. Снаряды разбились об туловище чудовища, не нанеся ему видимого вреда, однако же при этом сильно его разозлив. До этого сохранявшее спокойствие существо, взревев, рвануло вперед и почти сразу вверх, на какую-то неприличную для своих размеров высоту. На этот раз все его конечности позеленели.- Аргент-энергия! – закричал Грак и, вцепившись Тэггарту в комбинезон, потащил его за собой.Они едва успели. Существо приземлилось, и раздался взрыв, в разы громче и мощнее предыдущего. Разом обуглились несколько деревьев., даже наблюдавший из камышей за схваткой Хэг ощутил лицом волну жара. Граку и Тэггарту просто сказочно повезло, что рядом оказался довольно крупный камень, и они прыгнули за него. Камень раскалился, часть комбинезона саржа расплавилась, и тот, стиснув зубы, стянул его с себя.- И что делать будем? – дрожащим голосом спросил Грак, зачем-то засунув руку во внутренний карман жилета.- Не знаю, - Тэггарт покачал головой. – Взрывчатку я с собой не брал, тем более, что подобного не ждал никто.С обратной стороны их укрытия раздались тяжелые шаги. Чудовище явно успокоилось и теперь, не торопясь, приближалось к напарникам, готовясь вкусить добычи.Грак наконец-то достал руку из кармана. В его ладони лежал небольшой пурпурный шар, который, однако, почти сразу же в несколько раз увеличился в размере, и держать его пришлось уже двумя руками.- Что это? – удивленно спросил Тэггарт.- Пузырь длиннохвостого хиклиста, - ученый легко подбросил шар и так же легко поймал его. – Злобная хищная рыбина, но жутко ценная. Совсем про пузырь забыл в этой суматохе, а ведь постоянно с собой его ношу.- И что же он делает?- Раздавите его, - Грак протянул саржу пузырь. Тот, секунду поколебавшись, взял его и сжал в ладонях. Раздался треск, и внезапно по телу Тэггарта пробежали язычки пламени. Он дернулся было, но понял, что они даже и не думают обжигать. С другой стороны, он почувствовал, как мышцы будто набухают, по организму разлилось тепло; саржу почудилось, будто он увеличился в размерах раз в двадцать, а сила возросла настолько, что можно было деревья с корнями вырывать.Голова существа нависла над камнем. Не задумываясь, что он делает, Тэггарт вскочил ноги и запрыгнул на вершину «укрытия», оказавшись прямо перед чудовищем, опешившим от такой наглости. Однако оно быстро пришло в себя и замахнулось лапой с целью мгновенно раздавить неожиданное препятствие, но не тут-то было. Тэггарт с крайне несвойственной преторианскому организму скоростью бросился влево, ухватился за конечность и… одним резким движением сломал ее. Существо взревело от боли и ярости, попыталось схватить обидчика, но сарж еще проворней, чем в прошлый раз увернулся и запрыгнул пришельцу на спину. Чудовище бешено замотало головой, но сарж держался, будто клещ.Грак с одобрительной улыбкой наблюдал за происходящим.Дальше все произошло очень быстро. Тэггарт как можно крепче сцепил руки на голове пришельца и одним коротким рывком свернул ему шею. Обмякшее тело рухнуло на поверхность, огонь позади него погас, зеленое свечение исчезло.Эффект закончился, и сарж едва не потерял сознание, когда перед глазами резко потемнело, мышцы расслабились, а поверхность на мгновение будто исчезла из-под ног.- Все бы сейчас отдал за порцию горячего мяса, - пробормотал он, подхваченный ученым.

Ключевые слова: Учёный ужас охота авторская история

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