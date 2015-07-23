Когда проснется Бог...Я неспешно шел по людной улице, слушая музыку в наушниках, и меланхолично глядел на прохожих. Люди. Чёртовы муравьи. Суетливые, откладывающие все на потом и живущие взаем существа. Они даже не догадываются, что скоро конец всему. Знай они это, продолжили ли они откладывать свою жизнь? Сомневаюсь.
Я взглянул на часы. Три часа до пробуждения Бога. Три часа до конца. Ведь когда Он проснётся, ничто не останется в живых. Он уничтожит всех, кто низверг его с вершины пищевой цепочки и забыл. Память человека так коротка...
Тысячи лет назад десять великих жрецов заточили Гравитала, что нес разрушения всюду, в вечную тюрьму своих сновидений и перед ликом Святой Элуны поклялись не допустить, чтобы он вырвался из темницы. За что она нам даровала вечное существование и наказала охранять гробницу титана. Но последователи павшего бога нашли способ убивать нас. Вчера пал девятый страж. Остался только я... Тюрьма Гравитала питалась нашей силой, сообща мы могли сдерживать бога, но я один бессилен. Я чувствую, как он начинает беспокойно ворочаться в своем саркофаге и пробуждается от тысячелетнего Великого Сна. Я подходил к его гробнице, которая находилась в центре города. На самом деле давным давно здесь была пустошь, затем кто-то основал здесь город, который позже перерос в мегаполис. Я дам Гравиталу бой, хотя знаю, что проиграю. Я не ровня богам. У меня не осталось ничего, что меня держит здесь. Все мои братья и сёстры пали. А когда пробудится Титан, он не даст мне житья. Почему бы не умереть в бою.
Таймер на часах начал пищать. Началось... Сначала раздался чудовищный раскат грома. Затем затряслась земля. Я приготовился. С неба ударила молния прямо в центральный небоскреб. Он затрясся и взорвался миллионами осколков, которые меня не задели, ведь я окутал себя защитной сферой. Люди вокруг в страхе начали разбегаться, давя друг друга. Небо затянуло тучами, из воронки разрушенного здания послышался треск и на свободу вырвалась гигантская рука. Я не боялся, лишь руки мои зажглись мертвенно-зелёным огнём. Я готовился. Сверкали молнии, стонали небеса и выл ветер. Природа ликовала, приветствуя нового Господина...
Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 20:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:02 by Co6иРаТель ИсT0рийПросмотров: 60Комментарии: 3
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