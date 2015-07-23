Когда проснется Бог...

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 20:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Co6иРаТель ИсT0рий Просмотров: 60 Комментарии: 3 0 Вчера, 20:02 by

Я неспешно шел по людной улице, слушая музыку в наушниках, и меланхолично глядел на прохожих. Люди. Чёртовы муравьи. Суетливые, откладывающие все на потом и живущие взаем существа. Они даже не догадываются, что скоро конец всему. Знай они это, продолжили ли они откладывать свою жизнь? Сомневаюсь.Я взглянул на часы. Три часа до пробуждения Бога. Три часа до конца. Ведь когда Он проснётся, ничто не останется в живых. Он уничтожит всех, кто низверг его с вершины пищевой цепочки и забыл. Память человека так коротка...Тысячи лет назад десять великих жрецов заточили Гравитала, что нес разрушения всюду, в вечную тюрьму своих сновидений и перед ликом Святой Элуны поклялись не допустить, чтобы он вырвался из темницы. За что она нам даровала вечное существование и наказала охранять гробницу титана. Но последователи павшего бога нашли способ убивать нас. Вчера пал девятый страж. Остался только я... Тюрьма Гравитала питалась нашей силой, сообща мы могли сдерживать бога, но я один бессилен. Я чувствую, как он начинает беспокойно ворочаться в своем саркофаге и пробуждается от тысячелетнего Великого Сна. Я подходил к его гробнице, которая находилась в центре города. На самом деле давным давно здесь была пустошь, затем кто-то основал здесь город, который позже перерос в мегаполис. Я дам Гравиталу бой, хотя знаю, что проиграю. Я не ровня богам. У меня не осталось ничего, что меня держит здесь. Все мои братья и сёстры пали. А когда пробудится Титан, он не даст мне житья. Почему бы не умереть в бою.Таймер на часах начал пищать. Началось... Сначала раздался чудовищный раскат грома. Затем затряслась земля. Я приготовился. С неба ударила молния прямо в центральный небоскреб. Он затрясся и взорвался миллионами осколков, которые меня не задели, ведь я окутал себя защитной сферой. Люди вокруг в страхе начали разбегаться, давя друг друга. Небо затянуло тучами, из воронки разрушенного здания послышался треск и на свободу вырвалась гигантская рука. Я не боялся, лишь руки мои зажглись мертвенно-зелёным огнём. Я готовился. Сверкали молнии, стонали небеса и выл ветер. Природа ликовала, приветствуя нового Господина...

Ключевые слова: Хаос апокалипсис магия легенда Бог авторская история

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