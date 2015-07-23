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Творческие истории

Когда проснется Бог...

Я неспешно шел по людной улице, слушая музыку в наушниках, и меланхолично глядел на прохожих. Люди. Чёртовы муравьи. Суетливые, откладывающие все на потом и живущие взаем существа. Они даже не догадываются, что скоро конец всему. Знай они это, продолжили ли они откладывать свою жизнь? Сомневаюсь.

Я взглянул на часы. Три часа до пробуждения Бога. Три часа до конца. Ведь когда Он проснётся, ничто не останется в живых. Он уничтожит всех, кто низверг его с вершины пищевой цепочки и забыл. Память человека так коротка...

Тысячи лет назад десять великих жрецов заточили Гравитала, что нес разрушения всюду, в вечную тюрьму своих сновидений и перед ликом Святой Элуны поклялись не допустить, чтобы он вырвался из темницы. За что она нам даровала вечное существование и наказала охранять гробницу титана. Но последователи павшего бога нашли способ убивать нас. Вчера пал девятый страж. Остался только я... Тюрьма Гравитала питалась нашей силой, сообща мы могли сдерживать бога, но я один бессилен. Я чувствую, как он начинает беспокойно ворочаться в своем саркофаге и пробуждается от тысячелетнего Великого Сна. Я подходил к его гробнице, которая находилась в центре города. На самом деле давным давно здесь была пустошь, затем кто-то основал здесь город, который позже перерос в мегаполис. Я дам Гравиталу бой, хотя знаю, что проиграю. Я не ровня богам. У меня не осталось ничего, что меня держит здесь. Все мои братья и сёстры пали. А когда пробудится Титан, он не даст мне житья. Почему бы не умереть в бою.

Таймер на часах начал пищать. Началось... Сначала раздался чудовищный раскат грома. Затем затряслась земля. Я приготовился. С неба ударила молния прямо в центральный небоскреб. Он затрясся и взорвался миллионами осколков, которые меня не задели, ведь я окутал себя защитной сферой. Люди вокруг в страхе начали разбегаться, давя друг друга. Небо затянуло тучами, из воронки разрушенного здания послышался треск и на свободу вырвалась гигантская рука. Я не боялся, лишь руки мои зажглись мертвенно-зелёным огнём. Я готовился. Сверкали молнии, стонали небеса и выл ветер. Природа ликовала, приветствуя нового Господина...

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 20:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:02 by Co6иРаТель ИсT0рийПросмотров: 60Комментарии: 3
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Ключевые слова: Хаос апокалипсис магия легенда Бог авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 00:55
0
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Комментариев: 644
Что-то среднее между Лавкрафтом, Грандией, Охотниках за привидениями и той историей о спящих богах, пробуждающихся от изменений климата... На мой вкус для столь краткого рассказа слишком эпично. А вот для сценария голливудского ужастика, из последних, весьма неплохо.

Да и на раздел, увы, не дотягивает.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#2 написал: Vellesa
Сегодня, 02:23
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Публикаций: 1
Комментариев: 69
Гравитал+элуна плюс сфера вызывает мысль что кусок текста выдран из какой то из книг из цикла "мир Вальдиры" это литрпг такая если что.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#3 написал: Estellan
Сегодня, 03:28
0
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Репутация: (356|0)
Публикаций: 80
Комментариев: 644
Vellesa
Я не в курсе о таких тонкостях. Но судя по всему - не исключено.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
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