Дети луны

Матвеевский Просмотров: 82 Комментарии: 0 +3 Вчера, 18:02 by

Эта ночь была по-своему поэтичной. Легкие струи ночного дыма стелились над палой листвой, укрывая землю бледным покрывалом. Луна бесстрастно освещала скорбные земли, и был в этом сиянии особенный смысл.Болеслав Казимирович, впрочем, не поддавался лирическому настроению. Он методично работал лопатой, лишь изредка смахивая непослушную прядь волос, падающую на чистый лоб. Его лицо можно было бы назвать привлекательным, если бы не постоянно мрачное выражение.Ночи в том сентябре выдались прохладными, но из-за работы он не чувствовал холода. Земля поддавалась легко. До цели осталось недолго.— Болек, ты не устал? — спросила Мария Казимировна.— Нет. Подними фонарь чуть выше.Девушка выполнила просьбу и замурлыкала какую-то песенку. Она внимательно посмотрела на луну и ее лицо наполнилось серебристым сиянием.Мария совсем не была похожа на сухаря-брата. Звонкая и веселая, она легко порхала по жизни и умела радоваться всякой мелочи. Это изящное существо, казалось, не ведало грусти, а в ее прекрасных глазах кружились огоньки лукавства.Пока Мари любовалась ночным светилом, Болек покосился на платье сестры и пробурчал:— Накинула бы что-нибудь теплое. Прохладно.Девушка только улыбнулась.Острие лопаты уперлось в твердое. Вот и гонорар. Безалаберный заказчик оставил заветный томик на столике, а когда Игната Андреевича собрались хоронить, положили первую попавшуюся старую книгу в гроб. Кто только придумал отправлять покойников в последний путь с Библией?За происходящим наблюдали каменные ангелы. Выражения их лиц менялись в неверном свете фонаря.Крышку открыть удалось не сразу. Приказчик Игнат Андреевич, по правде сказать, и при жизни выглядел не лучшим образом, а уж после встречи с Вечностью его лицо и вовсе выглядело пожухшим. Мария даже поправила воротничок на покойнике.— Эт-та что такое!? Правду про вас сказывают – Люциферу служите! — послышался сиплый голос.Потрепанный служитель некрополя воинственно выставил ружье, которое, должно быть, помнило еще нашествие французов. Он неловко крестился свободной рукой, а аромат сивухи, исходящий от сего Аргуса, перебивал даже запах незабвенного Игната Андреевича.— Что вы так кричите? Тут ведь кладбище! — строго сказала Мария Казимировна и погрозила сторожу пальчиком.Густые волосы девушки развивались на ветру, а глаза мерцали в темноте.— Ты меня не соблазнишь, чертовка, — не слишком уверенно отозвался собеседник.Секундного замешательства хватило Болеславу Казимировичу, чтобы выпасть из поля зрения оберегателя могильных плит, зайти к нему с тыла и коротким ударом черенка прервать затянувшуюся беседу.— Не слишком сильно ударил? — забеспокоилась девушка.— Нет. Накрой его тулупом. Нам нужно торопиться, — невозмутимо ответил он.В заброшенной усадьбе ждала Анюта. Это была забавная девчушка лет восьми, одетая в белую ночную рубашку. В крохотных ручках она держала куклу Марфушу.— Ты что тут делаешь так поздно? — спросила Мария Казимировна.— Папа сказывал, у нас бесы какие-то поселились. Я хотела тебя и Болека предупредить.Брат с сестрой переглянулись.— Папа знает, что ты у нас?Ответ прозвучал с улицы:— Дьявольские отродья, верните Анюту! — завывал гнусавый голос.— Болеслав Казимирович! Немедленно откройте! Вы подозреваетесь в похищении ребенка! — вторил ему голос коллежского регистратора Земцова.Перед покосившимися воротами усадьбы собралась толпа с факелами и вилами. Бородатые мужики воинственно потрясали своими орудиями и вид имели решительный.— Анюта, спускайся вниз, — сказала Мария Казимировна и поцеловала девочку.Анюта крепко прижала к себе куколку и внимательно посмотрела на Болеслава Казимировича.— Вы вернетесь?Он погладил девочку по голове:— Кто-то же должен закончить домик для Марфуши. Ступай.***Когда толпа возбужденных селян ворвалась в усадьбу, там уже было совершенно пустынно. По гулким коридорам блуждал осенний ветер, а старинные портреты на стенах смотрели на непрошенных гостей укоризненно.Что случилось дальше, установить доподлинно невозможно. Свидетели тех событий говорят, что настенные часы в гостиной громко пробили полночь. Сам собой заиграл старый рояль и начался пожар. Мужики в страхе выбежали из объятого ненасытным пламенем проклятого дома.

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