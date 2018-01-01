Мария Ивановна

Нечёткийпацан Просмотров: 18 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 01:51 by

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«Ах,я такая толстая!» — сказала Мария Ивановна, увидевши только что в зеркале, что поправилась и три растерзанных трупа. «Надо худеть!» — вбила себе в мозг она, когда вспомнила про трупы.«Сына, ты сделал то, что я просила?» — спросила Мариванна у своего сына, человека который и принёс эти туши домой. «Да, мама. Он в ванной» — он ответил с невероятным равнодушием, не свойственным разнообразным психопатам. Мария Ивановна одела небольшой фартучек и прошла в ванную. Оттуда послышались шмякающие звуки разделывания плоти.Мария Ивановна была среднестатистической учительницей в некоем городе. При своей тупости она умела выглядеть умно и интеллигентно. Сошла с ума она ещё до потери девственности её сыном и посему относится к его злодеянием положительно. Убивает она не ради «сладкого вкуса человеческой плоти», так горячо любимого её сыном, а ради банального человеческого удовольствия. На этот раз она вежливо попросила своего отпрыска убить ученика 6 «б» класса Иванова Алексея из-за его «предательского перехода в лицей». А у её сына девиз прост «сказано—сделано».Позже по возвращению из ванны «добрая» Мариванна закрасит «замазкой» имя Лёши Иванова в журнале.Автор: Holerskiy