Пятничная рассказявка №131 - Стройка века- Начальник, мы это, закончили работу. Надо бы принять да рассчитаться, как уговаривались.
- Закончили, значит? Ну, показывай, что вы там настроили. А то если не по проекту, переделывать без доплаты будете.
- Обижаешь, начальник. Всё тютелька в тютельку.
- Давай смотреть. Так, колонны на месте, балки есть. По сторонам света правильно сориентированно?
- Всё, как заказывали.
Предводитель строителей достал замызганный кусок шкуры, на котором углем была начертана схема.
- Вот, на восход туда, на закат тут. Два раза проверили.
- Ага, хорошо.
Шаман почесал волосатую грудь под курткой из львиной шкуры.
- Вижу, постарались. Молодцы. Держите оговоренное.
Связка морских раковин перекочевала из рук в руки.
- Только, это, - предводитель подергал себя за грязную бороду, - зачем мы эту махину строили? Ерунда ведь вышла, не от дождя спрятаться, ни от медведя.
- Дурак ты.
Шаман отхлебнул из тыквы горлянки священного напитка.
- Нам в следующем году саммит большой двадцатки проводить. Съедутся к нам вожди. А мы им - во! У нас беседка есть! Беседуйте вожди, решайте, как охотничьи угодья распределить. А нам - лучшие. Поскольку мы - сверхплемя. Только мы беседку смогли сделать. Понял? А от дождя мы шкуры натянем. Чай не намокнут вожди, чтоб им не икалось.
- Ага.
Строитель задрал голову, по-новому рассматривая сооружение. Получилось действительно солидно. Даже через пять тысяч лет далекие потомки будут восхищаться монументальной беседкой - Стоунхенджем.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 08:37 by ЛетягаПросмотров: 15Комментарии: 0
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