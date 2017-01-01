Пятничная рассказявка №131 - Стройка века

Летяга Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:37 by

- Начальник, мы это, закончили работу. Надо бы принять да рассчитаться, как уговаривались.- Закончили, значит? Ну, показывай, что вы там настроили. А то если не по проекту, переделывать без доплаты будете.- Обижаешь, начальник. Всё тютелька в тютельку.- Давай смотреть. Так, колонны на месте, балки есть. По сторонам света правильно сориентированно?- Всё, как заказывали.Предводитель строителей достал замызганный кусок шкуры, на котором углем была начертана схема.- Вот, на восход туда, на закат тут. Два раза проверили.- Ага, хорошо.Шаман почесал волосатую грудь под курткой из львиной шкуры.- Вижу, постарались. Молодцы. Держите оговоренное.Связка морских раковин перекочевала из рук в руки.- Только, это, - предводитель подергал себя за грязную бороду, - зачем мы эту махину строили? Ерунда ведь вышла, не от дождя спрятаться, ни от медведя.- Дурак ты.Шаман отхлебнул из тыквы горлянки священного напитка.- Нам в следующем году саммит большой двадцатки проводить. Съедутся к нам вожди. А мы им - во! У нас беседка есть! Беседуйте вожди, решайте, как охотничьи угодья распределить. А нам - лучшие. Поскольку мы - сверхплемя. Только мы беседку смогли сделать. Понял? А от дождя мы шкуры натянем. Чай не намокнут вожди, чтоб им не икалось.- Ага.Строитель задрал голову, по-новому рассматривая сооружение. Получилось действительно солидно. Даже через пять тысяч лет далекие потомки будут восхищаться монументальной беседкой - Стоунхенджем.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Вождь шаман стройка работа рассказявка

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