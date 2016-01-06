А дороги бывают разные...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 1 0 Сегодня, 07:03 by

- Эх, если бы, - вздохнул Андрей, переключая на следующую радиостанцию. - Как там Светка с Данькой и Танюшкой без меня...В кабине раздался бодрый голос диктора: "Сильнейшие морозы, установившиеся в Тюменской области, приводят к отказам техники. Особую опасность это представляет на длинных перегонах федеральных трасс. Будьте осторожны на дорогах, а лучше оставайтесь дома, если это возможно".Дальнобойщик угрюмо хмыкнул. Зима, заглохшая машина и минус двадцать семь градусов, оптимизма, мягко говоря, не прибавляли. Он еще раз попробовал завести мотор, но чуда не произошло. "Надо вызывать помощь", - решил водитель, доставая рацию. Увы, выяснилось, что приехать к нему смогут еще нескоро.- Угораздило заглохнуть вечером в такой дали. Чертова загородная дорога! - дальнобойщик прибавил печку на максимум, но та, уже старенькая, грела довольно слабо. Откинувшись на спинку сиденья, он мрачно уставился на заоконный пейзаж и, выпрямившись, удивленно замер. По снежной дороге быстро приближалась человеческая фигура. Пока Андрей пытался понять, не глюки ли это, та уже подошла к машине. Услышав стук в дверь кабины, водитель, встрепенувшись, открыл. На него снизу вверх смотрела девочка не старше десяти лет, в брюках и длинном сером пальто.- Ты что, одна здесь? - воскликнул Андрей встревожено. - А ну, залезай сюда!Протянув руку, он помог неожиданной гостье влезть в кабину и облегченно выдохнул, поняв, что ребенок ему не мерещится. Отодвинул сумку, чтобы девочка могла усесться на соседнее сиденье.- Спасибо, - вежливо поблагодарила та.- Заблудилась, что ли? - водитель, прежде чем захлопнуть дверь, оглядел дорогу, но там больше никого не было. – Как зовут-то тебя?- Ага, заблудилась… Я Кристина, - ответила девочка, снимая смешную шапку с большим помпоном. Встряхнула головой, поправила светло-рыжие косички.- Так, Кристина, - Андрей уже доставал из сумки термос с чаем. - Держи, сейчас бутерброды дам... и еще печенье было...- Это мне? - девочка взяла предложенный предмет, открутила крышку. - Ух ты, вкусно!- Это же обыкновенный чай, - водитель порылся в сумке, извлекая еду. - Ты что, чай никогда не пила?Пожав плечами, Кристина откусила бутерброд и улыбнулась. Не мешая ей есть и отогреваться, Андрей больше ничего не спрашивал. "От хорошей жизни ребенок в такой мороз один не окажется", - мысленно вздохнул он. Щелкнул тумблером, включая радио."Ежедневно во всем мире случается множество ДТП. По большей части в авариях нет ничего особо удивительного, но есть такие дороги, на которых машины сталкиваются, вылетают на обочину и вообще ведут себя весьма странно без каких-либо явных причин. Такие трассы называют «дорогами смерти» и утверждают, что находятся они в аномальных зонах".Водитель слушал с интересом, но тут Кристина хмуро взглянула на него.- Мне не нравится это слушать, - сказала она недовольно.- Испугалась, что ли? - дальнобойщик удивленно покосился на девочку. - Да брось, ерунда все это. Хотя... эта дорога, на которой я застрял, тоже не шибко добрая - раньше мой "старичок-грузовичок" даже в самые лютые морозы не глох!Девочка молчала, сердито насупившись. Хмыкнув, он переключил на другую станцию, и кабину заполнила бодрая песня:- О, вот это лучше! - Кристина, притопывая ногой в такт, принялась подпевать. Последние слова она пропела во весь голос:Андрей вздохнул, слушая песню. Ему тоже хотелось домой, к жене и детям. Чужой ребенок, сидевший рядом, начал раздражать. Не хотелось ни выяснять что-либо, ни расспрашивать, как она здесь оказалась. "Дорога" кончилась, началась какая-то блатная песня и, поморщившись, он выключил радио.- И правда, скорей бы домой попасть, - вырвалось у него вслух. - Сто лет своих не видел!Кристина помолчала, о чем-то думая.- А это вы подарки купили? - она с интересом потрогала яркий сверток, краешек которого высовывался из сумки.- Ага, - Андрей кивнул. - Сыну паровоз, а дочери Барби. И жене еще духи...Помрачнев, он отвернулся к окну. Наступившую тишину прервал голос Кристины:- А можно, я попробую машину завести?- Что? - дальнобойщик чуть не расхохотался от неожиданного предложения. Повернулся к попутчице, смотревшей на него совершенно серьезно.- Что тут пробовать? - сказал он, для наглядности предпринимая очередную попытку завести мотор. Раздался противный скрежет, и все стихло. - Сама видишь, капитально заглох мой бедолага.- А у меня рука легкая, - не отставала Кристина. - Вдруг получится?Водителю неожиданно стало весело. "А пусть попробует, жалко, что ли?" - подумал он.- Ну, давай, - сказал он вслух, с трудом сдерживая улыбку.Девочка протянула руку, при этом лицо ее стало серьезным и сосредоточенным. Андрей поморгал. "Поспать бы, переутомился, похоже", - решил он. Спутница вдруг показалась старше на пару лет, словно ей не десять, а не меньше двенадцати-четырнадцати. Кристина медленно повернула ключ в замке зажигания - раздался пронзительный скрежет, лязг, а за ним... мерный рокот мотора. Дальнобойщик, подскочив от изумления, не верил своим ушам.- Я же говорила, - улыбнулась Кристина. – Все, теперь можно ехать.Она весело взглянула на водителя. Тот, все еще не до конца веря в происшедшее, нажал на педаль. Машина плавно покатила вперед, словно и не стояла минуту назад с заглохшим мотором.- Странная девочка на пустой дороге… Будь это фильм ужасов, ты бы оказалась вампиром или злым духом, - хмыкнул он, поглядывая на попутчицу.- Сам такой, – буркнула она, заправляя за уши рыжие косички.- Да я пошутил, - Андрей слегка улыбнулся. – Ты где живешь, дорожная спасительница? Куда тебя отвезти?- До города, - девочка уставилась в окно, не выражая желания продолжать разговор.«Ладно, приедем – разберемся», - с этой мыслью дальнобойщик снова включил радио. Остаток пути в машине звучали новости о прокладывании новых дорог, ведущихся в области, и ремонте старых. Перестав дуться на водителя, Кристина слушала все это с большим интересом.***До города было уже недалеко, когда впереди показалась заправка. Обрадовавшись, Андрей подъехал ближе и, заглушив мотор, остановился. В самом отличном настроении выскочив из машины, он быстро заправил бак и направился к павильончику кассы. В таком же отличном настроении он вернулся к своему грузовичку и, открыв дверь кабины, замер. Внутри было пусто и тихо…- Кристина! Ты где? - Андрей выскочил из машины, растерянно глядя на расстилающуюся позади ленту дороги. Вдали мелькнула маленькая фигурка, на мгновение остановилась. Прощально взмахнула рукой, мгновение - и ее уже нет. "Кто же это был?" - прошептал мужчина. - Может, призрак? Или ангел?» Потоптавшись, он вернулся в кабину и только теперь заметил записку. На листе бумаги, под лобовым стеклом, виднелись крупные буквы: "А ДОРОГИ БЫВАЮТ И ХОРОШИМИ. ТАКИМИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ПУТНИКУ, А НЕ УСТРАИВАЮТ АВАРИИ!"Андрей, начиная наконец понимать, медленно сложил записку. Убрал в карман, задумчиво посмотрел вдаль.- Дорога… спасибо тебе, - тихо проговорил он.Вокруг взвихрился ветерок, и в его шелесте вдруг прозвучало ответное «пожалуйста». Улыбнувшись, водитель захлопнул дверь и завел мотор. Через минуту он уже ехал дальше, радуясь скорой встрече с женой и детьми, а губы его шевелились, тихо напевая:Автор - Тигра.

Ключевые слова: Дорога дальнобойщик фигура девочка призрак

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