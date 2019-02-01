Усталое зло

Усталое злоДолгие годы Злодей пытался захватить мир. Но всегда его останавливал Герой. Чуть ли не каждую неделю у них случались новые стычки, и исход всегда был один – добро побеждало, а зло уходило набираться сил.
Но, со временем, однажды изменилось. Злодей уже несколько месяцев не давал о себе знать. Это могло говорить о том, что он готовит что-то по-настоящему серьёзное. Этим и был обеспокоен Герой. Он активно искал, где может быть логово Злодея, чтобы нарушить его очередной гениальный план.
И вот, убежище найдено. Оно находилось где-то в горах Заполярья. Без труда Герой добрался туда. Тут же ему на глаза попалась огромная металлическая дверь. Он собрался выбить её, но неожиданно в одной из створок открылось окошко, и наружу показалась камера на длинной ножке. Она рассмотрела гостя, из динамика под ней раздался голос.
- Добро пожаловать, – дверь открылись.
За ней Герой увидел знакомое лицо. Злодей встретил его прямо у порога. На нём был домашний халат и тапочки. В руке он держал кружку с кофе. Несколько секунд они смотрели друг на друга.
- Ну здравствуй. Я-то думал, когда ты прилетишь.
- Что…
- Проходи, всё расскажу.
Насторожившись и приготовившись к засаде, Герой проследовал за Злодеем, двинувшимся вглубь убежища. Его удивило внутреннее строение убежища – на стенах были поклеены зелёные обои, высокий потолок подпирали резные колонны. Это не было похоже на стиль Злодея. Обычно он создавал свои убежища тёмными и гнетущими, а тут был самый настоящий светлый особняк.
Вскоре они прошли в кухню. В центре стоял пустой стол с несколькими стульями. У стены была различная техника и утварь. Всё это ярком освещалось большой люстрой на потолке.
- Ты не голоден? – Злодей гостеприимно улыбнулся. – Я могу приготовить обед.
- Нет, спасибо.
- Ладно, тогда пошли в зал.
По похожему коридору они прошли в комнату поменьше. Вместо одной из стен было панорамное окно с видом на горы. Перед ним стояло два кресла и журнальный столик. Злодей уселся на одно из них.
- Присаживайся!
Герой подозрительно прищурился.
- Что, не нравится это? Так сядь сюда, – он пересел на другое кресло.
Немного поразмыслив, Герой так же сел.
- Что это с тобой? Что-то я ни изобретений, ни гениальных планов не вижу.
- Я завязал, приятель! – Злодей хлебнул кофе.
- С чего бы это?
- Надоело. Знаешь, раз за разом проигрывать тебе было не очень-то весело. Да и я так подумал – со всеми моими знаниями и умениями я могу просто построить дом вдалеке от цивилизации и жить в своё удовольствие. Этим я сейчас и занимаюсь.
- То есть, ты вышел на пенсию?
- А сколько лет мы с тобой воюем? Тридцать, сорок? После такого только на пенсию и идти. Хотя тебя это не касается.
- Почему это?
- Ты супергерой, ты не стареешь, не устаешь, не умираешь. А я человек простой – лет десять и само время со мной разберётся. И эти десять лет я бы хотел отжить спокойно и тихо. Так что, пожалуйста, оставь меня в покое.
- Ну… ладно, – Герой встал и направился к выходу из комнаты.
- Погоди, для тебя тут специальный выход, – Злодей нажал кнопку на подлокотнике.
Окно медленно разъехалось в стороны. Герой вылетел в него и вернулся восвояси. Злодей снова закрыл окно. Он продолжил сидеть в кресле, размышляя о том, как чудно он проведёт остаток жизни в своём новом прекрасном убежище. Но порой он невольно возвращался к воспоминаниям о своей карьере. Его грела мысль, что больше он никогда не проиграет и больше его никто не побеспокоит. Злодей допил кофе и прогулочным шагом направился в следующую комнату, чтобы посмотреть телевизор.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:12 by mad_billyПросмотров: 78Комментарии: 0
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