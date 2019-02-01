Усталое зло

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 78 Комментарии: 0 +2 Вчера, 12:12 by

Долгие годы Злодей пытался захватить мир. Но всегда его останавливал Герой. Чуть ли не каждую неделю у них случались новые стычки, и исход всегда был один – добро побеждало, а зло уходило набираться сил.Но, со временем, однажды изменилось. Злодей уже несколько месяцев не давал о себе знать. Это могло говорить о том, что он готовит что-то по-настоящему серьёзное. Этим и был обеспокоен Герой. Он активно искал, где может быть логово Злодея, чтобы нарушить его очередной гениальный план.И вот, убежище найдено. Оно находилось где-то в горах Заполярья. Без труда Герой добрался туда. Тут же ему на глаза попалась огромная металлическая дверь. Он собрался выбить её, но неожиданно в одной из створок открылось окошко, и наружу показалась камера на длинной ножке. Она рассмотрела гостя, из динамика под ней раздался голос.- Добро пожаловать, – дверь открылись.За ней Герой увидел знакомое лицо. Злодей встретил его прямо у порога. На нём был домашний халат и тапочки. В руке он держал кружку с кофе. Несколько секунд они смотрели друг на друга.- Ну здравствуй. Я-то думал, когда ты прилетишь.- Что…- Проходи, всё расскажу.Насторожившись и приготовившись к засаде, Герой проследовал за Злодеем, двинувшимся вглубь убежища. Его удивило внутреннее строение убежища – на стенах были поклеены зелёные обои, высокий потолок подпирали резные колонны. Это не было похоже на стиль Злодея. Обычно он создавал свои убежища тёмными и гнетущими, а тут был самый настоящий светлый особняк.Вскоре они прошли в кухню. В центре стоял пустой стол с несколькими стульями. У стены была различная техника и утварь. Всё это ярком освещалось большой люстрой на потолке.- Ты не голоден? – Злодей гостеприимно улыбнулся. – Я могу приготовить обед.- Нет, спасибо.- Ладно, тогда пошли в зал.По похожему коридору они прошли в комнату поменьше. Вместо одной из стен было панорамное окно с видом на горы. Перед ним стояло два кресла и журнальный столик. Злодей уселся на одно из них.- Присаживайся!Герой подозрительно прищурился.- Что, не нравится это? Так сядь сюда, – он пересел на другое кресло.Немного поразмыслив, Герой так же сел.- Что это с тобой? Что-то я ни изобретений, ни гениальных планов не вижу.- Я завязал, приятель! – Злодей хлебнул кофе.- С чего бы это?- Надоело. Знаешь, раз за разом проигрывать тебе было не очень-то весело. Да и я так подумал – со всеми моими знаниями и умениями я могу просто построить дом вдалеке от цивилизации и жить в своё удовольствие. Этим я сейчас и занимаюсь.- То есть, ты вышел на пенсию?- А сколько лет мы с тобой воюем? Тридцать, сорок? После такого только на пенсию и идти. Хотя тебя это не касается.- Почему это?- Ты супергерой, ты не стареешь, не устаешь, не умираешь. А я человек простой – лет десять и само время со мной разберётся. И эти десять лет я бы хотел отжить спокойно и тихо. Так что, пожалуйста, оставь меня в покое.- Ну… ладно, – Герой встал и направился к выходу из комнаты.- Погоди, для тебя тут специальный выход, – Злодей нажал кнопку на подлокотнике.Окно медленно разъехалось в стороны. Герой вылетел в него и вернулся восвояси. Злодей снова закрыл окно. Он продолжил сидеть в кресле, размышляя о том, как чудно он проведёт остаток жизни в своём новом прекрасном убежище. Но порой он невольно возвращался к воспоминаниям о своей карьере. Его грела мысль, что больше он никогда не проиграет и больше его никто не побеспокоит. Злодей допил кофе и прогулочным шагом направился в следующую комнату, чтобы посмотреть телевизор.

Ключевые слова: Злодей герой пенсия авторская история

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