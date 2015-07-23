Холод

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 30 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:33 by

Мужчина шёл по глубокому снегу. Уже стемнело, и единственным ориентиром служил свет из окон родного дома. Он с трудом открыл ворота, прошагал по участку и вошёл в своё жилище. Приятное тепло обдало лицо. Он снял тяжёлый согревающий костюм, состоящий из нескольких курток, и прошёл в жилую комнату. Камин горел несильно, потому пришлось подкинуть немного дров.Жилец оглядел свои владения. Шкаф с восемью тысячами девятисот пятидесяти восемью кассетами. Рядом с ним был письменный стол с оборудованием для записи звука на кассеты. На нём было записано уже десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть кассет, составленных в другом шкафу. Это не могло точно сказать о прошедшем с момента апокалипсиса времени, так как мужчина записывал по несколько кассет в день. У другой стены стоял шкаф с двадцати восемью книгами, тридцатью пятью журналами и сорока двумя тетрадями. Все они исписаны до последней страницы.Все предметы на полках были строго пронумерованы и расставлены по порядку. Мужчина понимал, что ему нужно что-то вспомнить. Он встал у шкафа с кассетами. Нужна была кассета под номером один, находившаяся на первой от пола полке. Мужчина вставил её в проигрыватель. Из динамиков стал доноситься слегка размытый голос:- Я – Юрий Левин. Если вы не заметили…Мужчина вытащил кассету и вернул на место. Он вспомнил своё имя – его зовут Юрий. Теперь он был спокоен, он всё помнит. С этой мыслью он расселся на диване перед камином. Живот умоляюще заурчал. Юрий перевёл взгляд на ящики, стоявшие в углу. В этих ящиках осталось двести пятьдесят пять банок тушёнки. Одна стояла на ящике, прикрытая маленькой тарелочкой. На самом дне осталось порядка тридцати грамм, весь его ужин. Он ещё жив на такой диете, хотя и стал похож на скелет. Но это не так страшно. Пока холода не начнут прошибать все его куртки насквозь, он может не стремиться наедать пузо.Хотя надолго ли это. За последнюю неделю дневная температура упала до минус пятидесяти градусов по Цельсию. А что творится ночью? Даже страшно представить. Сегодня Юрий нашёл стаю собак у свалки. Они буквально заледенели на ходу. Хотя всё выглядело так, будто они ещё и убегали от кого-то. Может, их заморозил вовсе не ветер? Кто знает, каких существ мог породить новый холодный мир.От этих мыслей Юрий потерял аппетит. Он решил приберечь консервы до завтра. Мужчина лёг, укрылся одеялом и быстро уснул.Ему снова снилась старая жизнь. Он ещё совсем ребёнок, вокруг тепло и зелено. Он в кругу друзей, счастливый и смеющийся. Судя по шарикам и накрытому столу, это его день рождения. К нему подходит мама с большой подарочной коробкой в руках. Что же в ней?Вдруг Юрия разбудил шум из прихожей, словно разбилось стекло. Мужчина в панике метнулся туда. Действительно, одно из окон было разбито. В него залетал снег. Мужчина вернулся в комнату. Он стал экстренно забивать все зазоры двери одеждой и тканью, которая была под рукой. Нельзя было позволить теплу покинуть комнату. Закончив дело, он с одышкой вернулся на диван.Такого страха он не испытывал уже давно. А если бы он не услышал? Замёрз бы насмерть, да и всё тут. Хотя, может, это не худший исход?Мысль об избавлении заставила его подняться и вернуться к двери. Он вышел в прихожую и бесстрашно подошёл к разбитому окну. Во тьме ему привиделся худощавый силуэт, смотревший точно на него. Он становился отчётливее, будто бы нечто приближалось. Во мраке вспыхнули синие огоньки. Тонкая когтистая лапа пролезла в окно. Он осторожно вложил в неё свою измученную костлявую ладонь. Вдруг лапа дёрнулась, ткнув когтями в живот. Тут же холод пробил всё тело. Его парализовала и поглотила колющая боль. И всё исчезло. Навсегда.

Ключевые слова: Постапокалипсис холод человек авторская история

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