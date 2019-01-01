Плохая примета

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 2 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:02 by

- Ой, боженьки, примета-то какая плохая! Быть в доме покойнику! – причитала бабуля. Она говорила об этом не переставая, как только заметила на нашем подоконнике большого чёрного ворона.Птица с важным видом походила туда-сюда, поклевала чего-то у себя под ногами, стукнула два раза в стекло и улетела по своим вороньим делам. А моя бабуля, слишком суеверная женщина, напридумывала невесть что.- Бабуль! – я тяжело вздохнула и погладила ласкающуюся кошку. – Ну хватит уже! Какие ещё покойники? Ерунда это, все твои приметы!- А вот и нет! Знаешь ли, у нас в деревне случай был, к Ивановне так вот ворон прилетал, постучал в окно, а она и померла в тот же день.Я улыбнулась:- Ну кому у нас помирать-то? Сама подумай. Тебе, мне или Муське? Тут же больше и нет никого!- Вот-вот! – бабуля накапала себе валерьянки.- Ладно, – я махнула рукой. – Переубеждать тебя уже нет времени. Мне в институт пора.Бабуля перекрестила меня на пороге, больше я её не видела. Вечером мне соседи сказали, что у неё с сердцем плохо стало. Пока ехала «скорая», бабуля уже умерла, прямо тут, на полу, под окном, в которое ещё с утра стучался чёрный ворон.Получается, что эта дурацкая примета – правда?Похороны прошли, девятый день и сороковой. Жизнь постепенно возвращалась в привычное русло. Мы с Муськой потихоньку привыкали жить без бабули. Кошка поначалу всё искала свою хозяйку, ходила по квартире, мяукала жалобно. Я чуть не каждый день ездила на кладбище, рассказывала бабуле о своих делах. Мне всё казалось, что бабуле скучно, она ведь такая разговорчивая…была.А сегодня утром я проснулась от настойчивого стука в окно. На подоконнике сидел чёрный ворон. Сидим с кошкой и думаем, чья сегодня очередь помирать.Автор - Elena.

Ключевые слова: Бабушка ворон кошка приметы смерть

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