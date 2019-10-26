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Творческие истории

Я Ведьма - 2. Молодость

Кабинет Розы был хоть и маленьким, зато уютным. Картины на стенах, кожаный диванчик и кресла, и рабочий стол. А по центру бил невидимый глазу фонтан, смывающий всю грязь с энергетики посетителей.

Живая очередь продвигалась, к Розе всегда было много посетителей. Они шли за помощью, с проблемами, которые не могли решить сами. Хотя магия и не решает проблемы, она лишь даёт человеку силы, направляет его в нужное русло, чтобы человек всё сделал сам.

Постучавшись, к Розе, сидевшей за столом, вошла Женщина. На её лице читался ужас, она быстро подошла, и села в кресло.

На вид, ей было за 50, сморщенная кожа, и явные проблемы со здоровьем, мешки под глазами. Ничего нового, лето её жизни давно кончилось.

Эта женщина долго и упорно таращилась на Розу, делающую записи в своей тетрадке. Бывает же такое, что умные мысли приходят не вовремя, и их обязательно надо записать, иначе забудешь.

Чужие бурящие тебя взгляды для экстрасенсов не опаснее комариного укуса. Сильная аура, и накачка чакр энергией с помощью медитаций укрепляют твою защиту от чужеродного воздействия извне.

- У вас какие-то проблемы? - задала вопрос Роза, не отвлекаясь от своих дел.

- А вы разве не видите?! - с некой претензией начала Маргарита.

Взгляд у Розы был намётан, но она не подавала виду, что что-то заметила. Нет, это было не в её манере. Пока клиент всё не рассказывал сам, не выговаривался полностью, Роза даже не приступала к работе.

- Я вас слушаю, - повторила Роза, отложив в сторону все свои остальные дела, и внимательно посмотрела на Маргариту.

И, поелозив в кресле, Маргарита успокоилась, и начала свой рассказ сначала:

- Недавно, после переезда к родителям мужа, я начала стареть. Да так сильно, что в свои 35 я выгляжу на все 50-55 лет. Да и сын тоже болеет не прекращая, совсем здоровье никакое. Я думаю, это свекровь меня с сыном сглазила, она всегда нас недолюбливала, - и Маргарита прервала свой рассказ, видя что Роза её даже не слушает.

- Вы вообще будете мне помогать, или как? Зачем я тут перед вами распинаюсь, как дурочка, - злилась Маргарита.

- Можно фото ваше свекрови? - вмешалась Роза, и Маргарита достала кошелёк, и извлекла из него несколько фотографий.

- Семейное пойдёт? - спросила Маргарита и, когда Роза кивнула, положила их все на стол.

- Извините за нескромный вопрос, но у мужа вашего были до вас девушки? Желательно с длительными отношениями, - поинтересовалась Роза.

Хм, Маргарита подумала немного, и вспомнила:
- Да, точно, были, муж мне как-то рассказывал, что пару лет встречался и жил с девушкой, после школы. Но почему они разошлись и что с ней стало после, я не знаю.

- Ясно, - прошептала Роза едва слышно.

- Так что же мне делать?! - завопила Маргарита, так и не дождавшись ответа.

- Насчёт свекрови вы правы, она сильный вампир, и сосёт из вас и вашего сына много кровушки, но чтобы так сильно постареть, нет... Тут дело в чём-то ещё, а с вашей матерью или бабушкой, так же было?

И Маргарита расплакалась, а когда вновь смогла говорить, то рассказала:
- Никто из женщин в моём роду просто не доживал и до 40 лет. Неужели так же будет и со мной? - не верила Маргарита, хотя факты говорили сами за себя.

- Ну вот всё и сходится, первое, что вам надо сделать, это изменить текущую фамилию ребёнка на фамилию мужа. У вас же сын от первого брака, - начала объяснять Роза, но Маргарита её перебила.

- А откуда вы это знаете? Я о таком вам даже не рассказывала! - удивилась Маргарита.

- Перед встречей я собрала в интернете о вас информацию, и на этом листочке на столе рассортировала все имеющиеся о вас данные, чтобы мне было легче с вами работать, - ответила Роза, и Маргарите стало стыдно, ведь она ещё и накричала на Розу, когда та так хорошо подготовились.

- Да, ваш сын часто болеет, потому что род вашего прошлого мужа очень слаб. В его роду нету силы, этот род вымирает, и оставаться в нём опасно. Смена фамилии вашему сыну на фамилию вашего текущего мужа поможет сыну выздороветь, - сказала Роза.

- Спасибо, спасибо вам, - обрадовалась Маргарита, и хотела уже было уходить, но Роза её остановила.

- Правда, с вами ситуация обстоит гораздо хуже, это родовое проклятие, переходящее только по линии матери к дочке. И если всё так и оставить, то вам недолго осталось, - подстегнула Роза своими словами встающую с к кресла Маргариту, а после и вновь рухнувшую обратно, словно камень.

- Ррродовое проклятие? - с широко открытыми глазами и страхом вопрошала Маргарита.

- Не волнуйтесь, это дело поправимое, да и у каждого второго в роду есть свои проблемы, о которых никто не говорит. Сделаю вам оберег, будете носить на шее, никогда не снимая, и сможете проскочить этот возраст невозврата, - успокаивала её Роза.

Выпив стакан тёплой воды и приняв таблетку под язык, Маргарита смогла продолжать слушать дальше.

- А вот вернуть украденную молодость будет проблематично, - предостерегла её Роза и продолжила, когда Маргарита обратила внимание:

- Как вы понимаете, молодость ваша была сворована тёщей, она, наверно, сейчас и выглядит молодо, - Маргарита кивнула, мол, верно всё.

- А в чём именно состоит проблема возврата? - заинтересовалась Маргарита, она уже, впрочем, была готова забыть об этом, лишь бы остаться в живых, и чтобы с её сыном было всё хорошо. Но если был бы хотя бы малюсенький шанс стать прежней, Маргарита им обязательно воспользуется.

(...)

Прошла пара месяцев работы, Маргарита вновь пришла к Розе, уже помолодевшая и выглядевшая как раз на свои годы. На её шее висел оберег, а рядом здоровый сынишка. Маргарита пришла ради того, чтобы сказать:

- Вы были правы, эта старая ведьма сдохла.
Сегодня, 05:38 by KamazokПросмотров: 42Комментарии: 3
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Ключевые слова: Ведьма посетительница сын молодость авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kamazok
Сегодня, 08:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 9
Как бы, эти истории из жизни. У кого из нас - в нашем окружении, нет таких людей, после общения с которыми - мы ощущаем некую слабость в теле, словно лишаемся сил. Это они - вампиры! Им давно не чужд свет солнца и противный запах чеснока. Они жажду только одного - попить вашей свежей кровушки. Ведь они желают сами - стать вами, чтобы всегда оставаться такими же молодыми и здоровыми, как и в 20 лет. Оглядитесь по-сторонам, вампиром может оказаться кто угодно, даже тот - от кого вы этого меньше всего ждёте. Будьте осторожны, и да прибудет с вами вечное спокойствие - главное оружие против нечисти.
Зарегистрирован: 26.10.2019
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:02
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Комментариев: 5 450
Мне и невестка ангелом не показалась. Хотя, люди чаще к демонам ближе наверное.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 10:27
0
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Комментариев: 4 882
Жизненно, но свекровь с тещей не путайте +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
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