Я Ведьма - 2. Молодость

Kamazok Просмотров: 42 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 05:38 by

Кабинет Розы был хоть и маленьким, зато уютным. Картины на стенах, кожаный диванчик и кресла, и рабочий стол. А по центру бил невидимый глазу фонтан, смывающий всю грязь с энергетики посетителей.Живая очередь продвигалась, к Розе всегда было много посетителей. Они шли за помощью, с проблемами, которые не могли решить сами. Хотя магия и не решает проблемы, она лишь даёт человеку силы, направляет его в нужное русло, чтобы человек всё сделал сам.Постучавшись, к Розе, сидевшей за столом, вошла Женщина. На её лице читался ужас, она быстро подошла, и села в кресло.На вид, ей было за 50, сморщенная кожа, и явные проблемы со здоровьем, мешки под глазами. Ничего нового, лето её жизни давно кончилось.Эта женщина долго и упорно таращилась на Розу, делающую записи в своей тетрадке. Бывает же такое, что умные мысли приходят не вовремя, и их обязательно надо записать, иначе забудешь.Чужие бурящие тебя взгляды для экстрасенсов не опаснее комариного укуса. Сильная аура, и накачка чакр энергией с помощью медитаций укрепляют твою защиту от чужеродного воздействия извне.- У вас какие-то проблемы? - задала вопрос Роза, не отвлекаясь от своих дел.- А вы разве не видите?! - с некой претензией начала Маргарита.Взгляд у Розы был намётан, но она не подавала виду, что что-то заметила. Нет, это было не в её манере. Пока клиент всё не рассказывал сам, не выговаривался полностью, Роза даже не приступала к работе.- Я вас слушаю, - повторила Роза, отложив в сторону все свои остальные дела, и внимательно посмотрела на Маргариту.И, поелозив в кресле, Маргарита успокоилась, и начала свой рассказ сначала:- Недавно, после переезда к родителям мужа, я начала стареть. Да так сильно, что в свои 35 я выгляжу на все 50-55 лет. Да и сын тоже болеет не прекращая, совсем здоровье никакое. Я думаю, это свекровь меня с сыном сглазила, она всегда нас недолюбливала, - и Маргарита прервала свой рассказ, видя что Роза её даже не слушает.- Вы вообще будете мне помогать, или как? Зачем я тут перед вами распинаюсь, как дурочка, - злилась Маргарита.- Можно фото ваше свекрови? - вмешалась Роза, и Маргарита достала кошелёк, и извлекла из него несколько фотографий.- Семейное пойдёт? - спросила Маргарита и, когда Роза кивнула, положила их все на стол.- Извините за нескромный вопрос, но у мужа вашего были до вас девушки? Желательно с длительными отношениями, - поинтересовалась Роза.Хм, Маргарита подумала немного, и вспомнила:- Да, точно, были, муж мне как-то рассказывал, что пару лет встречался и жил с девушкой, после школы. Но почему они разошлись и что с ней стало после, я не знаю.- Ясно, - прошептала Роза едва слышно.- Так что же мне делать?! - завопила Маргарита, так и не дождавшись ответа.- Насчёт свекрови вы правы, она сильный вампир, и сосёт из вас и вашего сына много кровушки, но чтобы так сильно постареть, нет... Тут дело в чём-то ещё, а с вашей матерью или бабушкой, так же было?И Маргарита расплакалась, а когда вновь смогла говорить, то рассказала:- Никто из женщин в моём роду просто не доживал и до 40 лет. Неужели так же будет и со мной? - не верила Маргарита, хотя факты говорили сами за себя.- Ну вот всё и сходится, первое, что вам надо сделать, это изменить текущую фамилию ребёнка на фамилию мужа. У вас же сын от первого брака, - начала объяснять Роза, но Маргарита её перебила.- А откуда вы это знаете? Я о таком вам даже не рассказывала! - удивилась Маргарита.- Перед встречей я собрала в интернете о вас информацию, и на этом листочке на столе рассортировала все имеющиеся о вас данные, чтобы мне было легче с вами работать, - ответила Роза, и Маргарите стало стыдно, ведь она ещё и накричала на Розу, когда та так хорошо подготовились.- Да, ваш сын часто болеет, потому что род вашего прошлого мужа очень слаб. В его роду нету силы, этот род вымирает, и оставаться в нём опасно. Смена фамилии вашему сыну на фамилию вашего текущего мужа поможет сыну выздороветь, - сказала Роза.- Спасибо, спасибо вам, - обрадовалась Маргарита, и хотела уже было уходить, но Роза её остановила.- Правда, с вами ситуация обстоит гораздо хуже, это родовое проклятие, переходящее только по линии матери к дочке. И если всё так и оставить, то вам недолго осталось, - подстегнула Роза своими словами встающую с к кресла Маргариту, а после и вновь рухнувшую обратно, словно камень.- Ррродовое проклятие? - с широко открытыми глазами и страхом вопрошала Маргарита.- Не волнуйтесь, это дело поправимое, да и у каждого второго в роду есть свои проблемы, о которых никто не говорит. Сделаю вам оберег, будете носить на шее, никогда не снимая, и сможете проскочить этот возраст невозврата, - успокаивала её Роза.Выпив стакан тёплой воды и приняв таблетку под язык, Маргарита смогла продолжать слушать дальше.- А вот вернуть украденную молодость будет проблематично, - предостерегла её Роза и продолжила, когда Маргарита обратила внимание:- Как вы понимаете, молодость ваша была сворована тёщей, она, наверно, сейчас и выглядит молодо, - Маргарита кивнула, мол, верно всё.- А в чём именно состоит проблема возврата? - заинтересовалась Маргарита, она уже, впрочем, была готова забыть об этом, лишь бы остаться в живых, и чтобы с её сыном было всё хорошо. Но если был бы хотя бы малюсенький шанс стать прежней, Маргарита им обязательно воспользуется.(...)Прошла пара месяцев работы, Маргарита вновь пришла к Розе, уже помолодевшая и выглядевшая как раз на свои годы. На её шее висел оберег, а рядом здоровый сынишка. Маргарита пришла ради того, чтобы сказать:- Вы были правы, эта старая ведьма сдохла.

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