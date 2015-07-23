Соседи

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Zixod Просмотров: 56 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 15:29 by

Я проснулся от противного писка будильника, способного своей громкостью перебудить, наверное, полдома. Повалявшись в кровати еще минут 10, я потянулся и встал. Я быстро оделся и, позевывая, вышел за дверь. Слева, в конце коридора, как всегда делал зарядку Тимур, высокий худощавый татарин предпенсионного возраста. Обменявшись с ним кивками - нашим неизменным приветствием, я прошёл мимо вечно закрытой комнаты - там жила молодая влюбленная парочка. Из-за двери доносились подозрительные охи и ахи. Бесстыдники.Умывшись в крошечной ванной, я вышел на кухню, где уже вовсю шуровала у плиты, дымя сигаретой, дородная тетка Галя.- Чего-то ты сегодня поздно, - сказала она, повернувшись ко мне.- Ну так выходной у меня.- Ааа... Опять весь день просидишь в комнате за своим компуктером?- Нет, сегодня я, пожалуй, прогуляюсь. Ну и по магазинам пройдусь. Вам нужно чего-нибудь?- Ой, да не надо ничего. Ты ступай, а то погода еще испортится.Быстро позавтракав, я вышел из дома.Сегодня надо будет закупиться продуктами и, самое главное - купить подарок Вике. Все-таки, полгода встречаемся, как-никак.Вечером, довольно-таки уставший, я вошел в квартиру. С кухни доносились голоса и вкусный запах. Из дверного проема показалась голова Гали.- О, ты вовремя! Я картошки и котлет нажарила на всех, садись с нами ужинать.От такого нельзя было отказываться. Через пару минут я уже сидел за столом, смеясь вместе со всеми над историями Тимура. Из своей комнаты вышли даже Женя и Даша - та влюбленная парочка.- Слушайте, тут такое дело... - сказал я, когда Тимур прервал повествование.- Что такое? - спросила Галя.- Я завтра сюда свою девушку хотел пригласить, никто не против?- Порядочная хоть? - подозрительно подняв бровь, спросил Тимур.- Конечно.- Ну ладно, мы мешать вам не будем, - решила за всех Галя. Женя и Даша согласно кивнули. Тимур, что-то проворчав себе под нос, тоже выразил согласие.Посидев еще часок, все разошлись по комнатам.На следующий день, ближе к вечеру, мы с Викой пришли ко мне домой.- У меня тут правда ремонта давно не было, - смущенно сказал я, открывая входную дверь.- Да ничего страшного!Вика, широко раскрыв глаза, прошлась по квартире.- Вот это хоромы... И это все твое?- Ну да, от дальнего родственника по наследству досталось.- Круто...Пока я резал на кухне тортик, Вика продолжала исследовать квартиру.Вдруг я услышал, как она ойкнула и через пару секунд Вика ворвалась на кухню.- А чего ты не рассказал, что комнату то сдаешь?- Ой, Вик, извини, забыл совсем, это тетя Галя. Она сегодня должна вообще была в гости уехать.В тот вечер Вика так и не заночевала у меня. Не обиделась, нет, просто ее, по-видимому, смущало наличие незнакомого человека в квартире.После ухода Вики, я отправился в дальнюю комнату.- Ну теть Галь, ну что же вы так, договорились ведь...- Ой, прости меня, дуру старую! Газетку хотела свежую со стола взять почитать, ну и зачиталась...- Ну, Галина, молодец! Во как парню личную жизнь устраиваешь! - саркастичный голос Тимура раздался из коридора, у меня за спиной.- Кто бы говорил! - Галя фыркнула и отвернулась.Вздохнув, я ушёл в свою комнату и завалился спать.Через пару месяцев я получил повышение на работе и в тот же день собрал на кухне всех жильцов.- Неужели этот день настал? - грустным голосом спросила Галя.- Да. Теперь денег хватает на ремонт, к тому же Вика переезжает ко мне.- Эх, пора, значит... - вздохнул Тимур.- Вы не думайте, что вы мне надоели или еще что. Я сам к вам привязался, но все когда-нибудь заканчивается.- Давайте хоть посидим на прощание? - робко подала голос Даша.Ну а почему бы и нет?Мы просидели на кухне до утра, вспоминая нашу совместную, общую жизнь в этой старой квартире. Под утро я начал клевать носом и, в конце концов, задремал, облокотившись о стол. Проснулся я от легкого толчка в плечо.- Ну, пора нам, - крайне серьёзным голосом сказала мне Галя.Все жильцы квартиры стояли сейчас в центре кухни, глядя на меня.- Я буду скучать, - от происходящего на моих глазах навернулись слезы, и я произнес это довольно хрипло.- Мы тоже, - ответили соседи практически синхронно.Тимур и Женя подошли ко мне и, крепко пожав руку, отошли в сторону. Даша, тихонько роняя слезы, обняла меня за плечи, а Галя, рыдая, повисла у меня на шее. Наконец, успокоившись, они все вышли на центр кухни.- Ну, вот и пришло время нам съезжать... Прощай, - Галя грустно вздохнула.- Бывай, парень. Эх, хороший ты сосед, будут ли у меня ещё такие?- Пока, - грустно сказали Женя и Даша практически одновременно.Я поднял руку в знак прощания.На кухне стало светлее, и вскоре кухню стали заполнять первые лучи восходящего солнца.Жильцы моей квартиры, улыбнувшись в последний раз, подернулись дымкой и начали растворяться в воздухе. Еще несколько секунд от них оставались силуэты, но вскоре пропали и они.Постояв на кухне еще некоторое время, я развернулся и пошёл в дальнюю комнату. Сняв со стены ковёр, я увидел длинные следы копоти и пламени, покрывавшие стену. Но ничего. Скоро я все приведу здесь в порядок, и больше здесь ничего не будет напоминать о том ужасном пожаре 20-летней давности, унесшем жизни четырёх человек. Настало время перемен.

Ключевые слова: Квартира соседи девушка авторская история

Другие, подобные истории: