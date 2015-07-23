СоседиЯ проснулся от противного писка будильника, способного своей громкостью перебудить, наверное, полдома. Повалявшись в кровати еще минут 10, я потянулся и встал. Я быстро оделся и, позевывая, вышел за дверь. Слева, в конце коридора, как всегда делал зарядку Тимур, высокий худощавый татарин предпенсионного возраста. Обменявшись с ним кивками - нашим неизменным приветствием, я прошёл мимо вечно закрытой комнаты - там жила молодая влюбленная парочка. Из-за двери доносились подозрительные охи и ахи. Бесстыдники.
Умывшись в крошечной ванной, я вышел на кухню, где уже вовсю шуровала у плиты, дымя сигаретой, дородная тетка Галя.
- Чего-то ты сегодня поздно, - сказала она, повернувшись ко мне.
- Ну так выходной у меня.
- Ааа... Опять весь день просидишь в комнате за своим компуктером?
- Нет, сегодня я, пожалуй, прогуляюсь. Ну и по магазинам пройдусь. Вам нужно чего-нибудь?
- Ой, да не надо ничего. Ты ступай, а то погода еще испортится.
Быстро позавтракав, я вышел из дома.
Сегодня надо будет закупиться продуктами и, самое главное - купить подарок Вике. Все-таки, полгода встречаемся, как-никак.
Вечером, довольно-таки уставший, я вошел в квартиру. С кухни доносились голоса и вкусный запах. Из дверного проема показалась голова Гали.
- О, ты вовремя! Я картошки и котлет нажарила на всех, садись с нами ужинать.
От такого нельзя было отказываться. Через пару минут я уже сидел за столом, смеясь вместе со всеми над историями Тимура. Из своей комнаты вышли даже Женя и Даша - та влюбленная парочка.
- Слушайте, тут такое дело... - сказал я, когда Тимур прервал повествование.
- Что такое? - спросила Галя.
- Я завтра сюда свою девушку хотел пригласить, никто не против?
- Порядочная хоть? - подозрительно подняв бровь, спросил Тимур.
- Конечно.
- Ну ладно, мы мешать вам не будем, - решила за всех Галя. Женя и Даша согласно кивнули. Тимур, что-то проворчав себе под нос, тоже выразил согласие.
Посидев еще часок, все разошлись по комнатам.
На следующий день, ближе к вечеру, мы с Викой пришли ко мне домой.
- У меня тут правда ремонта давно не было, - смущенно сказал я, открывая входную дверь.
- Да ничего страшного!
Вика, широко раскрыв глаза, прошлась по квартире.
- Вот это хоромы... И это все твое?
- Ну да, от дальнего родственника по наследству досталось.
- Круто...
Пока я резал на кухне тортик, Вика продолжала исследовать квартиру.
Вдруг я услышал, как она ойкнула и через пару секунд Вика ворвалась на кухню.
- А чего ты не рассказал, что комнату то сдаешь?
- Ой, Вик, извини, забыл совсем, это тетя Галя. Она сегодня должна вообще была в гости уехать.
В тот вечер Вика так и не заночевала у меня. Не обиделась, нет, просто ее, по-видимому, смущало наличие незнакомого человека в квартире.
После ухода Вики, я отправился в дальнюю комнату.
- Ну теть Галь, ну что же вы так, договорились ведь...
- Ой, прости меня, дуру старую! Газетку хотела свежую со стола взять почитать, ну и зачиталась...
- Ну, Галина, молодец! Во как парню личную жизнь устраиваешь! - саркастичный голос Тимура раздался из коридора, у меня за спиной.
- Кто бы говорил! - Галя фыркнула и отвернулась.
Вздохнув, я ушёл в свою комнату и завалился спать.
Через пару месяцев я получил повышение на работе и в тот же день собрал на кухне всех жильцов.
- Неужели этот день настал? - грустным голосом спросила Галя.
- Да. Теперь денег хватает на ремонт, к тому же Вика переезжает ко мне.
- Эх, пора, значит... - вздохнул Тимур.
- Вы не думайте, что вы мне надоели или еще что. Я сам к вам привязался, но все когда-нибудь заканчивается.
- Давайте хоть посидим на прощание? - робко подала голос Даша.
Ну а почему бы и нет?
Мы просидели на кухне до утра, вспоминая нашу совместную, общую жизнь в этой старой квартире. Под утро я начал клевать носом и, в конце концов, задремал, облокотившись о стол. Проснулся я от легкого толчка в плечо.
- Ну, пора нам, - крайне серьёзным голосом сказала мне Галя.
Все жильцы квартиры стояли сейчас в центре кухни, глядя на меня.
- Я буду скучать, - от происходящего на моих глазах навернулись слезы, и я произнес это довольно хрипло.
- Мы тоже, - ответили соседи практически синхронно.
Тимур и Женя подошли ко мне и, крепко пожав руку, отошли в сторону. Даша, тихонько роняя слезы, обняла меня за плечи, а Галя, рыдая, повисла у меня на шее. Наконец, успокоившись, они все вышли на центр кухни.
- Ну, вот и пришло время нам съезжать... Прощай, - Галя грустно вздохнула.
- Бывай, парень. Эх, хороший ты сосед, будут ли у меня ещё такие?
- Пока, - грустно сказали Женя и Даша практически одновременно.
Я поднял руку в знак прощания.
На кухне стало светлее, и вскоре кухню стали заполнять первые лучи восходящего солнца.
Жильцы моей квартиры, улыбнувшись в последний раз, подернулись дымкой и начали растворяться в воздухе. Еще несколько секунд от них оставались силуэты, но вскоре пропали и они.
Постояв на кухне еще некоторое время, я развернулся и пошёл в дальнюю комнату. Сняв со стены ковёр, я увидел длинные следы копоти и пламени, покрывавшие стену. Но ничего. Скоро я все приведу здесь в порядок, и больше здесь ничего не будет напоминать о том ужасном пожаре 20-летней давности, унесшем жизни четырёх человек. Настало время перемен.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:29 by ZixodПросмотров: 56Комментарии: 5
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