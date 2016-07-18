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Страшилки

Страшный сон

Всем привет. Долго от меня не было никаких историй. Наконец-то! Свершилось чудо! Я выпускаю новую историю.

Уже было поздно. Я выключил ноутбук и лёг в свою кровать. На улице тёплая, летняя ночь. На удивление, соседей сверху не было слышно. Вдруг мне захотелось пить. Я встал с кровати и пошёл на кухню. Когда я вышел из комнаты, я попал в длинный коридор. Дверь в мою комнату пропала. Нууу... Я, конечно, испугался, но всё-таки жажда взяла надо мной верх, и я пошёл по этому коридору. Я заметил, что иду я довольно-таки долго, а коридор не заканчивается. Когда я прошёл ещё минут 5, я увидел, что сзади меня появился свет. Я обернулся и увидел дверь прямо передо мной! И как только я сделал к ней шаг, я проснулся. Я увидел, что на мне порезы от когтей. А домашних животных у меня нет.

После этого я завёл себе собаку и спал с ней.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:17
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 16:17 by Рассказчик666Просмотров: 17Комментарии: 1
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Ключевые слова: Страх царапина сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 17:36
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Если б я после каждого слабенького кошмарика заводила по коту или собаке, то у меня б был зоопарк.
Зарегистрирован: 18.07.2016
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