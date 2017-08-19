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Творческие истории

Левиафан

Ночью за окном лил лёгкий дождь, осень постоянно грустит, она часто оплакивает тех, кого уже нет в живых. Сынишка бегал рядом, держа в руках игрушечного деревянного солдатика. Как-то тоскливо освещала комнату лампада, своим тусклым светом. А наш пёс давно приятно спал, греясь подле тёплого камина.

И вот уже я, будучи полусонным, сидя за рабочим столом, был погружён без остатка в свою монотонную работу с важными бумагами. И поэтому не заметил, как в мой дом пробралось нечто. Оно тихо и мирно, без борьбы и силы, открыло ранее запертую входную дверь и начало полностью завладевать окружающим его пространством.

Холод, озноб и лёгкое покалывание – это первые ощущения его присутствия. Это не передать словами, это надо просто прочувствовать на себе. Внезапно наступила полнейшая тишина, и не знаю как, но сзади меня появилось что-то вселяющие ужас!

Страшно было даже оглянуться, настолько силён и пронзителен был его взгляд. Оно смотрело на меня сквозь дверной проём и пожирало меня целиком, но почему-то не смело подойти ближе. Оно чего-то ожидало.

Моё тело пробило холодным потом, а дыхание спёрло, и я оцепенел, не в силах и пошевелиться. Страх сковал меня! Не знаю, к чему-то я тогда готовился, но приближающуюся ко мне всё ближе, эту костлявую смерть, я чувствовал отчётливо и уже был готов сдаться, отдавшись на растерзание неведомому нечту.

Но в моей голове в последний момент всплыла одна мысль, о сыне! Где Габен?! И из последних сил, сопротивляясь гнетущему чувству страха, я схватился за лампадку и крикнул: “Габей! Габен! Где ты!?”

И сразу получил заветный ответ: “Папа! Папа! Я тут! Обернись!” Но я не смел обернуться назад, чуя неладное. И комнату вновь наполнило пронзающее уши безмолвие. Затем заскрипели прогнившие половицы, и оно зашло в комнату.

Оно начало потихоньку приближаться ко мне, чувствуя своё полное и безоговорочное превосходство, и всё нарастающий в моём теле животный страх. Сердце бешено колотилось, и казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. “Папа! Папа! Это я, Габен! Обернись! Я тут!” - раздался голос сынишки за моей спиной.

Но я точно знал, его там не было, это был кто-то или что-то другое. Хе-хе (смех). За моей спиной было это нечто. Оно уже потушило камин, спрятав в своей тьме всех, кого только смогло поглотить, и теперь они уже стали его частью.

И я, с лампадкой в руках, обернулся. Лучше бы я этого не делал, никогда! Тьма была прямо передо мной, непроглядная и омерзительно-противная. Из неё торчали извивавшиеся во все стороны щупальца, склизкие, мокрые и липкие, издававшие въедающиеся в мозг, странного рода причмокивания, при соприкосновении с друг другом.

“Папа! Папа! Я здесь! Подойди ко мне!” – донеслось откуда-то из тьмы. И я неуверенно сделал шаг вперёд, прямо во тьму, выставив руку с лампадкой впереди себя. И то, что я там увидел, это просто не поддаётся никакому логическому объяснению.

“Я тут, Папа! Обними меня!” – вновь сказал мне сын… Во тьме были мои дети, жена и собака, целиком нанизанные на щупальца, возле огромной головы спрута, который и говорил голосом моего сына. Нет, он не открывал свой рот и не произносил слова, он каким-то образом говорил мне прямо в голову.

Как загнанное в угол животное, которое готовят на убой, вот настолько сильно я боялся за свою жизнь! Боялся потерять её, и я бросился бежать, лишь бы только пережить эту ночь! Я кинул свою зажжённую лампадку в это нечто, а затем прыгнул в окно второго этажа, разбив его. Цветочная клумба смягчила моё падение, и я убежал, покинув свой дом.

Да комиссар, мой дом сгорел, но я на самом деле видел это нечто! Этого спрута во тьме! Оно убило всю мою семью! Клянусь! Оно точно было здесь!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:58 by KamazokПросмотров: 59Комментарии: 2
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Ключевые слова: Ночь нечто спрут авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:08
0
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Комментариев: 12 020
Мужик сошёл с ума, сожёг свой дом, в котором погибли дети и жена, но сам остался жив. За то он видел СПРУТА ) Неплохая страшилка на ночь.)) Но, без оценки.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#2 написал: Kamazok
Сегодня, 00:02
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1
Цитата: Сделано_в_СССР
Мужик сошёл с ума, сожёг свой дом, в котором погибли дети и жена, но сам остался жив. За то он видел СПРУТА ) Неплохая страшилка на ночь.)) Но, без оценки.)

Это отсылка на книгу "Ктулху" - Говарда Лафкрафта.
Зарегистрирован: 26.10.2019
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