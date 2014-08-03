Дневник молодой Ведьмы (окончание)

marzzz Просмотров: 31 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:01 by

Дневник молодой Ведьмы (окончание)6 января. НочьЯ в замешательстве. Не представляю, как буду влачить жалкое существование ещё триста лет. Теперь я понимаю разницу между людским миром и потусторонним.Все представители темных сил (возможно, и светлых тоже) просто существуют, как камни, воздух, вода, как все неживое, лишенное души, а люди в это время просто живут!Их мир яркий, во истину волшебный, а наш, скорее, - иллюзия.Мы копошимся в своем мирке, как навозные жуки, тратим энергию на пакости, гадости и зло, а люди в это время, повторюсь, просто живут.Да, у них есть собственное зло: войны, болезни и много-много рукотворного зла, но они наделены способностью быть счастливыми, испытывать вдохновение, уметь радоваться, смеяться.В основе всех их жизненных стимулов, как правило, лежит великое чувство - любовь! Любовь побуждает их творить прекрасное, совершать подвиги, заботиться о близких и даже чужих. А что имеем мы, злыдни и злодейки? Только бессмысленное, нелепое чувство долга, слепое, безрассудное.Ведьма обязана делать пакости и гадости, потому что так завещал дух Первой ведьмы. Какая глупость! Она вовсе не спасла свой клан, накладывая заклятье, она его уничтожила.Древние ведьмы жили по законам мироздания, на границе между злом и добром, но, перейдя на сторону "темных сил", мы просто нарушили установленный баланс, став ещё одной "темной силой".Фактически, мы переметнулись в стан врага, оказавшись по одну сторону баррикады с врагом - кланом колдуний/колдунов.Из-за нескольких сотен запуганных, запутавшихся или недобрых людишек мы предали все человечество.Я не хочу, не буду делать пакости людям. Обычным людям, которым порой и так хватает своих человеческих проблем, невзгод и неприятностей.Первая Ведьма завещала мстить всем людям, а ведь можно было просто понять и простить оступившихся.Как сложен человеческий мир. Как жаль, что в нем нет больше места ведьмам, и никогда не будет места мне, Варфаламее-Вельгельмине- двенадцатой.От этих мыслей закладывает уши и ногти отрастают на полметра. У меня от злости все время так. Все, сгоняю на полчасика на Луну, покидаю шаровые молнии в кратеры. Успокаивает.6 января. Спустя два часа.Бес мне в ребро! Забыла нацепить колпак-невидимку. Когда возвращалась, увидела в окне спальни Дэна его изумленную физиономию. Именно так. Даже лицом назвать не могу эту застывшую маску. Через пару минут он поскребся в комнату. Притворилась спящей. Дэн ещё раз стукнул, заглянул, убедился, что на кровати два недвижимых тела, мое и Дашкино, и прикрыл дверь.6 января. День.Дэн выглядел вполне спокойным. Разве что утром чуть пристальнее посмотрел в глаза, когда встретились на кухне. Возможно, слегка отстранённым мне показался его утренний поцелуй. Немного подозрительно поглядывал он на Дашку. А, может, мне это только кажется?6 января. Вечер.Накануне Рождества в первый раз за много лет подумала о том, что мне некуда лететь. Те, с кем я хотела бы оказаться рядом сегодня, уже здесь.7 января. Ночь.Дашка посапывает рядом.Дэн спит в свой комнате.Я же нахожусь в состоянии панического ужаса!Силы неба, воды и земли, что мне делать?Ничто не предвещало. Мы отправились на каток. Сделав несколько кругов, Дашка почувствовала, как у нее запершило в горле, отказалась возвращаться домой. Решила сходить за горячим чаем. Я настояла, чтобы Дэн составил ей компанию.В воздухе закружились легкие резные снежинки. Как истинная ведьма, я поняла, что надвигается метель. Уже через полчаса погода испортится, и мы будем вынуждены уйти, а мне очень хотелось ещё немного попрактиковаться.Даша и Дэн скрылись в проходе. Я посмотрела на темное небо. Полчаса обычного человеческого счастья, пусть и в одиночестве.Оттолкнувшись от ограждения, я неуклюже покатилась по краю. Внезапно неведомая сила подхватила меня и впечатала в высокий бортик.Над самым ухом раздался зловещий шепот:- Маленькая дрянь, что ты здесь делаешь? Шпионишь за мной? Кто тебя подослал?Я подняла голову и увидела искаженное ненавистью незнакомое лицо. Парень был высоким и крепким. Его глаза цвета чистого серебра светились, как у зверя. Он вцепился в мои плечи, и я почувствовала, как мгновенно удлиннившиеся ногти на его пальцах разрывают мою куртку, пронзают плоть, словно острые бритвы, и вгрызаются в кости. Если бы моя кровь не была застывшей, она полилась бы алыми ручейками прямо на тонкий, припорошенный белым снегом лёд.- Бес тебе в ребро! - завопила я, пытаясь вырваться из адских объятий - я знаю, кто я такая, а вот кто ты такой, черт тебя побери!- Не чертыхайся, малышка, - прошипел не человек, - нас могут услышать, а мне это ни к чему. Что ты забыла, Ведьма, в мире людей? Почему разгуливаешь без колпака-невидимки и что за защиту ты нагромоздила, что я не могу прокрутить временную ленту твоего прошлого?Я попыталась сжать кулаки, чтобы треснуть этого монстра хорошим разрядом шаровой молнии прямо по наглой физиономии, но не человек оскаблился, обнажая ряд ровных белых зубов (хорошо, не клыков) и прорычал:- Не рыпайся, я сильнее.В этот момент, как будто из ниоткуда, рядом материализовался Дэн. Такой свирепой физиономии у Дэна я никогда не видела.Он подскочил к незнакомцу и с силой ткнул его в плечо. Незнакомец ослабил хватку, его защита дала на миг трещину, всего за долю секунды я просканировала его от самых кончиков вонзившихся в мои плечи когтей до каменного сердца."Ведьмак! - пронеслось в моем сознании. Могущественный ведьмак, пожалуй, самый сильный за всю историю существования ведьмовского клана. Но что-то с ним не то!"- Ты угадала, малышка, - шепнул он мне, сверкнув серебряными глазами, и убирал когти, - не знаю как, ни одна ведьма до этого не могла меня распознать, а я видел их немало. Но это наши с тобой дела, не впутывай сюда людей!Затем он развернулся к Дэну, обнял меня за плечи (раны на которых я сразу же затянула силой мысли) и, налепив на наглую морду самую очаровательную улыбочку, заявил, глядя в упор на Дэна:- Ну, дорогая сестренка, познакомь меня со своими друзьями!Я, едва справившись с возмущением, брякнула:- Познакомьтесь, это мой... троюродный брат...- Елиферий-Илиодер-пятый, - докончил Ведьмак, - шутка. Для близких просто Ефим. Не ожидал увидеть здесь сестру. Она же самая настоящая затворница!Дэн недоверчиво покосился на протянутую ему руку, но все-таки пожал ее.Из-за его спины высунулось хорошенькое встревоженное личико Дашки. Она распахнула свои бирюзовые глазища и уставилась на Ведьмака, не мигая. Ефим, или как там его на самом деле, медленно опустил руку, "по-братски", сжимающую мое плечо, и сделал шаг вперёд. Я увидела в Дашкиных глазах, как в зеркале, его отражение. В серебряных глазах ведьмака вспыхнули янтарные искры.- Даша, - прошептала подруга.Ведьмак молча наклонился, взял Дашку за руку и, к нашему всеобщему изумлению, - аккуратно приложился к тыльной стороне ладони мягкими губами. Тьфу, ни дать, ни взять, рыцарь! Или Демон-искуситель. Это - смотря, какими меркам мерить, человеческими или потусторонними.Не выпуская Дашкиной руки, Ефим ещё пару минут пристально смотрел на барышню, а потом изрёк совершенно банальную вещь:- Какие необыкновенные глаза. Бирюзовые. Никогда таких не видел.Зачем эта парочка, презрев все земное, и нас, в том числе, спокойно покатилась по льду. Мы остались стоять с раскрытыми ртами.- Ты что-нибудь понимаешь? - спросил Дэн, задумчиво глядя вслед удаляющейся сестре.- Элементарно, дорогой, - ответила я, - это любовь с первого взгляда.Дэн покачал головой:- Твой брат - человек надёжный?- Вполне, правда, давно его не видела, - мигом соврала я."Вернее, никогда. И он - не человек, - поправилась я мысленно, - но это, любимый, не твоя война".Дэн ласково улыбнулся, подъехал ко мне и шепнул:- Любовь с первого взгляда? Так же, как у нас с тобой! - и подтвердил свою мысль невероятно горячим волшебным поцелуем.Домой мы шли все вместе. Налетевшая метель быстро вытолкала с катка всех любителей. На правах "брата" Ефим увязался за нами. И это было лучше, чем если бы вконец потерявшая голову Дашка улизнула бы в ним в неизвестном направлении.В гостиной мы тщательно блокировали свои мысли друг от друга. Я поняла, что ещё не вечер.7 января. Ночь.- Подъем! - рявкнул он над ухом.Как предсказуемо! Можно подумать, я могла уснуть!- Что-то ты долго, - ответила я.- Поднимайся. Поговорим на нейтральной территории. Не хочу будить ангела.- Хм, - мои губы сами собой растянулись в улыбке, - запал на нее? Не отрицай, это очевидно. Да, она добрейшей и нежнейшее существо. И если хоть волосок с ее головы упадёт, - я сжала кулаки, и в руках тут же материализовались шаровые молнии невероятного размера, - я тебе башку откручу, не раздумывая! Понял?Ведьмак поморщился:- Понял. Я теперь сам за нее кому хочешь голову откручу, так что не распаляйся. Гаси свои молнии, подбирай выпущенные когти и полетели.Мы остановились на Северном полюсе, сели на ледяную глыбу.- Я покопался в Дашкиной памяти. Самую малость. Она сама о тебе рассказывала с большой охотой. Ты не обыкновенная ведьма. Очеловеченная.- Странно, - ответила я, - ведьмы не умеют читать людей, как ты этому научился?- Научился, - Ведьмак зажёг северное сияние и ухмыльнулся, - когда всю жизнь живёшь среди людей, учишься многому.- Что значит, "всю жизнь"? Ты из какой группы? Я лично - из Лесных ведьм.- А я - одиночка. Сколько себя помню, всегда жил среди людей, в обычной человеческой семье, с самого рождения.- Да ладно! Так не бывает!- Бывает.- А как же ты узнал, что относишься к нашему клану?- Во-первых, повторяю, к клану я не отношусь, во-вторых, в десятилетнем возрасте в соседнем доме появился салон магических услуг, которым заправляла женщина. С виду вполне себе человек, но на самом деле - настоящая ведьма. Рядовая, с одной единицей ведьминской силы. Вот она и раскрыла мне глаза и многое объяснила, иначе я с катушек бы слетел. Жить среди людей и понимать что ты - не такой, все это, знаешь ли, достаточно напряжно.- С трудом верится, - покачала головой я, - ведьмы не живут среди людей и не открывают салонов.- Уверяю тебя. Она существует. Как-нибудь познакомлю.Ефим посмотрел подозрительно и добавил:- Ты здесь надолго зависла?- Увы, - я пожала плечами, - ещё несколько дней, и "адьё". Пора возвращаться в колледж, в параллельный мир.- Наслышан. Таира рассказывала, как там у вас заведено.- Таира? Та самая салонная ведьма? Что она ещё рассказывала?- О себе? Ничего. На ней стоит такая защита, лучше танковой брони. Впрочем, и на мне не тоньше. До тебя ни одна ведьма считать не могла. Как тебе удалось?- Запросто, - парировала я, - у меня дар тысячи ведьм.- А! Звездная, Лунная, Солнечная? Знаю эти сказки. Только где они все? - он покосился на меня с недоверием, - ты, на самом деле, случайно не одна из этих трех?- Нет, - отмахнулась я, - я обычная лесная. Откуда у меня дар тысячи ведьм - без понятия. Кстати, и у тебя тоже такой же, только ты - Ведьмак. Вы априори сильнее, даже если одна ведьма против одного ведьмака. А у тебя откуда?- Без понятия, ровно как и ты, - задумчиво произнес Ефим, - не находишь это странным?- Есть немного.Мы помолчали.- Убираться тебе пора. Твое сердце тает. Любовь к человеку сделает его обычным. Твои товарки растерзают тебя тут же, как учуют. У них волчий нюх, сама знаешь.- А тебя не растерзают? Твое сердце тоже подтаивать начинает, - улыбнулась я.- Дашка необыкновенная, - подхватил ведьмак.- Что будешь делать? - я пнула башмаком ледяную глыбу.Ефим нахмурился:- Жить. Как живут обычные люди. Я работаю в салоне у Таиры, помогаю решать человеческие проблемы. Нас называют экстрасенсами. Придумали тоже!- А ведьмы? Не беспокоят?- Нет. На мне защита от рождения. Не я устанавливал, но действует безотказно.- А как же Таира? Она-то тебя вычислила!- Вот этого я понять не могу. Вы с ней... Короче, она тоже необычная, хоть и сила у нее всего одна. Но как я понял, нас троих что- то связывает, и, пожалуй, она может приоткрыть занавес тайны, если захочет, конечно.- Нет, - запротестовала я, - я уберусь восвояси, а вы живите себе спокойно. Мне нет места в этом мире легально, без колпака и с добром, а пакости людям я делать не буду.- А как же Дэн?- Не знаю. Я просто его люблю. И разлука разорвет мне сердце. Если я не вырву его сама к чертям собачьм!- Понимаю - сочувственно вдохнул ведьмак, - теперь понимаю. После встречи с Дашей.- Ну, что, мир?- Мир! При условии, что не сдашь меня своим злыдням.- Не, это равносильно тому, чтобы сдаться самой, а этого они не дождутся.Мы вскочили на метлы и помчались домой. Вернее, Ефим домой, а я всего лишь в гости.12 января. Утро.Заканчиваются каникулы. Дни пролетают стремительно, как будто в сутках не двадцать четыре часа, а всего двенадцать.Все время провожу с Дэном, купаюсь в его любви. Впитываю каждый жест, каждый взгляд, каждый вздох. Сердце тает на глазах. Кажется, только в центре его остался крошечный кусок камня, остальное все - плоть и кровь.По ночам с Ефимом устраиваем уроки по обмену премудростями. Концентрация на прочтение человеческих мыслей - это сложнейшая наука. Мне до ведьмака далеко.А он, в свою очередь, корпит над дематериализацией предметов. Угораю от смеха. Позавчера разобрал на молекулы свой черный кожаный плащ, а собрать не смог! Наваял шкурку теленка. Предложила взять шкуру и сшить плащ заново. Руками. Без магии.13 января. Ночь.Великие силы небес! Помогите!Вечером пошли на каток. Вчетвером. Разбились на пары и катались, держась за руки.На улице потеплело. После нескольких кругов я распахнула куртку, Дашка стащила с себя шарф. Ребята вовсе остались в одних свитерах и побежали сдавать куртки.Даша махнула рукой, крикнула: "Смотри" и помчалась, набирая сумасшедшую скорость, чтобы на другом конце взмыть в воздух и прокрутить пируэт, как заправская фигуристка.Я не успела понять, откуда выскочил ещё один такой же "виртуоз". Дашка едва приземлилась на одну ногу, как в нее врезался пролетающий мимо парень.Даша опрокинулась на спину, ударилась головой о лёд, несколько раз перевернулась по инерции уже на льду и оказалась распластанной на пути несущейся мимо пары, которая не успела остановиться до конца.Молодой человек проехал в нескольких сантиметрах от Дашиной головы, а девушка, которую он держал за руку, смогла перескочить через недвижимое тело, задев при этом остро заточенным лезвием конька обнаженную шею Даши.Из раны хлынул фонтан алой крови. Вместе с ней выходила жизнь. Сонная артерия была распорота.Я подскочила к подруге и зажала артерию руками. Мое заклинание на "регенерацию поврежденной ткани" на человека не подействовало.Подбежавший Ефим издал звериный рык. Дэн еле сдержал его, чтобы в агонии ведьмак не отпихнул меня и не убил этим Дашку.- Сделай что-нибудь, - прокричала я, - я не могу сшить артерию.- Я заморожу ее, чтобы кровь перестала лить. Мы выиграем время.Ефим склонился склонился над телом Даши, от его рук пошло голубое свечение. Губы Даши, которые и так были белыми от потери крови, сейчас посинели.- Затми сознание людей, - скомандовала я и подняла глаза на сидящего на коленях Дэна.- Он и так в шоке, - ответил на мой невысказанный вопрос ведьмак и зажмурился что было силы.Люди, собравшиеся вокруг нас, развернулись и, как зомби, стали медленно утекать в сторону выхода. Через пять минут на льду не осталось никого, кроме Дэна, меня, Ефима и безжизненного тела Даши.***Боги по имени хирурги взялись зашивать разорванный сосуд. Мы стояли в приемной, когда человек в белом халате выскочил из двери и прокричал: "Нужна кровь, первая отрицательная!".Я посмотрела на свои окровавленные по локоть руки, быстро расщепила ее кровь на составляющие, материализовала в свою вену бездонный сосуд и бросилась к человеку:- Есть! Есть первая отрицательная!Так я во второй раз за полчаса спасла Даше жизнь.14 января. Полночь.Стоим в колпаках-невидимках в палате реанимации. Наш ангел в коме. Ефим останется дежурить. Я полечу к Дэну. Его не пускают. Он в отчаянии.14 января. 02.00.Дэн спит сидя, откинувшись на спинку дивана.Я едва задремала на его плече, как услышала тихий голос:- Лина, Лина, приди. Нам нужно поговорить.Я разлепила тяжёлые веки. Звук шел из Астрала. Вскочив на метлу, я помчалась сквозь слои мироздания.- Привет, подруга! - полупрозрачная Даша грустно улыбалась, - спасибо тебе, родная. Ты спасла мне жизнь.- Не стоит благодарности, сестра. Любой человек сделал бы то же самое, если бы умел.- Человек - да, но не Ведьма!- Как ты догадалась?- Кровь. Отдавая мне синтезированную кровь, ты не учла, что сосуд в твоей вене без дна. Одна единственная капля твоей крови в конце попала в мою. Я стала другая. Какая? Ещё не знаю, но я знаю о тебе. И о Ефиме. Ты с детства отличалась от нас, обычных детей. Я и не подозревала, что ты - колдунья!- Ведьма! - поправила я ментальную Дашу, - я - Ведьма.- Извини, мне предстоит многое ещё выучить.- Ты звала, чтобы поблагодарить? Могла бы сделать это чуть позже. Мы ещё встретимся. Ты выживешь, я знаю.Бирюзовые глаза превратились в холодные льдинки:- Нет, - с непривычной для нее резкостью ответила подруга, - я хотела бы попросить об одолжении: оставь Дэна. Он переболеет. Уже не будет таким, как раньше, но останется жив. С тобой у него нет будущего. Ты не принадлежишь этому миру. Никогда не принадлежала.По моим щекам потекла горячая влага:- Ты стала жестокой.- Нет, я просто справедлива. Отпусти его. Он научится жить без тебя.- Хорошо.- Обещаешь?- Обещаю.14 января.06.00- Лина!Дэн сидел рядом и тряс меня за плечо. Проснись, любимая. Ты зальешь слезами и мой свитер, и мое сердце. Не могу видеть твои слезы.- Ты их и не видел никогда, - обиделась я." И, кстати, я тоже их никогда не видела, свои слезы," - подумала я про себя.15 января. Утро.Даша вышла из комы. К ней пропустили Дэна. Я и Ефим стояли рядом в колпаках- невидимках.- Все будет хорошо, Дэн, - прошептала Дашка.Потом перевела взгляд в мою сторону и сказала:- Прощай!Губы Дэна задрожали:- Дашенька, не надо прощаться! Все будет хорошо!Даша улыбнулась одними уголками губ:- Конечно, Дэн. Я прощаюсь не с тобой, а с Линой.И закрыла глаза, провалившись в безмятежный сон.***"Прости. Умерла бабушка. Уехала, не дождавшись. Люблю. Лина." - царапала я наспех на клочке бумаги.Ефим комментировал, поглядывая через плечо:- "Люблю. Лина. Точка". Молодец! А теперь быстро на метлу. Он уже на подходе.За окном послышался треск. Стайка летучих мышей средь бела дня колотила в стекло.- За тобой? - удивлённо проговорил ведьмак.- Да. Это мои.- Лина, Лина, - пищали мыши. Скорее! Старая ведьма умирает!- Бес мне в ребро! - заголосила я в отчаянии, - накаркала! Бабуля действительно умирает.Елиферий-Илиодер- пятый крепко обнял меня на прощанье:- Пока, сестра. Не дрейфь, все наладится. Даю слово истинного ведьмака!- Нет, брат. Нашу с Дэном любовь может спасти только чудо. А чудес на свете не бывает.- Ну, это в параллельном мире, - хитро прищурился Ефим, - а в человеческом мире - запросто! Выбор за тобой.15 января. Вечер.Бабка ушла на закате. Превратилась в густой январский туман и развеялась по ветру.Оставив коту Обормоту неиссякаемую крынку сметаны, я почесала его за ухом, погладила летучих мышей и помахала паукам.Пора возвращаться в параллельный мир.15 января. Полночь.- Явилась - не запылилась! - завопила Ведьма- директриса, едва я переступила порог своей комнаты. В острог ее!Вокруг тела обвились чугунные цепи.Сидевшая на своей кровати соседка Августина высунула зеленый язык, дразнясь, а потом завизжала так, что ее рыжие патлы встали дыбом:- Грязный человеческий ублюдок! Жалкий подкидыш! Я всегда знала, что ты - всего лишь полукровка! Плод любви человека и клятвопреступницы - Со...- Заткнись, змея! - рявкнула директриса.Под конвоем двенадцати ведьм и ведьмаков Высшего совета меня вытолкали из комнаты и потащили по лабиринтам зАмка.В полночь, в самый разгар бодрствования, все студентки высыпали в коридор.Со всех сторон доносился шепот:- Полукровка?- Позор!- Вы слышали!- Да, дитя Со...- Позор!- Подкидыш!Ведьма плевали мне вслед и сыпали ругательствами.Кажется, только я одна ничего не понимала. Что произошло в мое отсутствие?15 января. Полдень.Бес мне в ребро!Сижу в заколдованном каменном мешке - глубоком колодце. За час сердце превратилось в каменную глыбу. Магическая сила здесь не действует. Совсем. Но есть одно но! Мое открытие под названием дематериализация работает. Как хорошо, что я оставила его для личного пользования.Сначала растворила до молекул свои кандалы и цепи. Затем материализовала из пустоты тебя, дорогой Дневник. Это тоже сработало. Помнишь? Если я дематериализую предмет, то могу так же его вернуть обратно до последней молекулы.А вот создать из подручных материалом какую- нибудь взрывчатку ну, или хотя бы лопатку, чтоб прокопать лаз в земляном полу - это не получилось.Если бы знать, что понадобится лопатка, надо было ее приобрести, потом дематериализовать, а потом уже возвращать щелчком пальцев. Да и куда копать-то? Дальше вниз, к центру параллельного мира? Нет. Мне надо сначала наверх, а там уже я найду дорогу.Думай, Варфаламея-Вельгельмина. Думай. Твоя сила тысячи ведьм временно недоступна.Все, кажется придумала!***********************Запись в дневнике спустя полтора года.Дорогой Дневник, здравствуй!Сейчас пытаюсь воспроизвести события, восстановить то, что произошло полтора года назад. Трудно.Прошло много времени для того, чтобы успокоиться и придти в себя, но эмоции до сих пор захлестывают так, что при мысли о том, что я была на волосок от гибели, вокруг меня начинают самопроизвольно закручиваться маленькие смерчи, а это может напугать домашних.Итак.Я сидела на дне острога - глубокого заколдованного колодца, где магическая сила пропадала напрочь. Со мной осталось только изобретенное мною заклинание, способное дематериализовывать предметы. И я подумала: мне не удаётся ничего создать для спасения, но я могу кое-что разрушить для спасения.Если я начну потихоньку дематериализовывать камни, из которых сложен колодец, то мне удастся прорубить в них лаз или даже подобие лестницы.Я прочла заклинание, щёлкнула пальцами и камни стали осыпаться, превращаясь в песок, а песчинки растворялись в воздухе. Таким образом, я вгрызалась в гранит, вырезая в нем целые куски, бесследно растворяя излишки. Медленно, но верно стенка колодца в двадцать метров толщиной превращалась в умелых руках в высокие крутые ступени.Я заклинала камни до заката. Нужно было успеть, потому что днём ведьмы здесь, в параллельном мире, сонные, как мухи. С закатом солнца они становятся всемогущи, и одолеть их в каменном мешке без магии будет невозможно.Последний щелчок, последний дематериализованный кусок гранита - и я на свободе.Едва я выползла из норы наполовину, как меня подхватили крепкие руки."Это конец, - промелькнуло в голове! - Врешь! Не возьмёшь! Без боя не сдамся! Не будь я лучшая из наихудших!".Я уже собралась открыть рот, чтоб издать боевой клич перед тем, как ринуться в атаку, как тут же рот зажала крепкая ладонь, и над ухом раздался томный, почти ласковый баритон:- Сестрёнка, не смей орать, иначе это скопище варваров, которых ты называешь кланом, мигом примчится сюда, и им придется выдержать неравный бой. Неравный в нашу пользу. Сколько их здесь? Сотни три-четыре? Пять? А мы с тобой на двоих обладаем силой двух тысяч ведьм. Так что, теоретически, они в меньшинстве.- Бес мне в ребро! - прохрипела я, не веря своим глазам, - Ефим! Откуда? Как ты узнал?- Можешь называть это зовом предков. Решил прогуляться перед ужином и навестить святая святых - параллельный мир!- Нашел время для шуток!- На самом деле, я прокрутил временную ленту твоего будущего на сутки вперёд. Рассмотрел десятки вариантов развития событий. Мне пришелся по душе один - идти за тобой в параллельный мир и ждать, пока ты расстворишь стенки острога. Ты опоздала на пару минут!- Не ерничай! Лучше ответь, план есть?- Нет, я предпочитаю действовать экспромтом, импровизировать. И сейчас мое подсознание и чувство самосохранения кричат мне, что пора делать ноги.Ефим разжал медвежьи объятья, схватил меня за руку и потащил в сторону магических врат.- Стой, - скомандовала я, - надо морок напустить.Ведьмак замер в недоумении:- Зачем?Я создала свою копию и отправила ее вниз по каменным ступеням на дно колодца. Материализовав куски гранита одним щелчком, я обратила выдолбленные ступени в каменную толщу колодца. Острог принял исходный вид.- Пусть думают, что я ещё там. С помощью такого двойника я удирала в полуденный сон из комнаты, - хихикнула я, с ностальгией вспомнив свои ребяческие проделки.- Лихо! - одобрил Ефим, - полетели!И мы помчались так, как будто за нами и впрямь гнались пятьсот ведьм на помеле. Впрочем, это только вопрос времени.На входе нас облаяли стражи - тиранозавры. Ведьмак притормозил на секунду и метнул в них пару плазменных шаров с заклинанием.- Вот так. Теперь они стали плотоядными, и нашим преследователям придется побегать вокруг железных дубов пару часов, прежде, чем они сообразят, что нужно найти другой выход, который находится подальше от твоей трясины.Проскочив турбулентный поток, мы пронеслись над болотом и оказались возле избушки. Я соскочила с метлы и оказалась в объятьях Дэна. Страстный поцелуй тут же размягчил каменное сердце наполовину.Услышав робкое покашливание, я обернулась. В метре от меня стояла Дашка. Живая, невредимая. Она развела руками:- Прости.- Это ты прости, что впутала тебя в свои проблемы. Только сутки назад кто- то лежала в коме, с заштопанной сонной артерией.- Это твоя капля крови и полученная, благодаря ей, способность к регенерации. И Ефим с его даром древних ведьм к врачеванию. А в коме лежит мой двойник.Ведьмак улыбнулся:- Я тоже освоил этот фокус в свое время. Мы же - лучшие из лучших!- Из худших, - машинально поправила я.- Нет, из лучших!И все рассмеялась.- Времени совсем не осталось.Я обернулась. Из темноты выступил силуэт. Закутанная с головы до ног фигура приблизилась и встала напротив меня:- Так вот ты какая, странная ведьма.Женщина сняла капюшон. Волосы цвета воронова крыла, черные, с синим отливом, и фиолетовые глаза. Это была моя копия, только старше.Сердце мое гулко ухнуло, и последний каменный кусок его превратился в мягкую ткань. Кровь забурлила и с бешеной скоростью потекла по ожившим сосудам. Луна, висевшая над лесом, покачнулась. Я потеряла равновесие, но Дэн ловко подхватил мое оседающее тело:- Познакомься, это Таира.- Девочка моя, - женщина потянула руки.- Мама, - вырвалось у меня самопроизвольно, - это ты? Ты - Солнечная ведьма?- Да, это я. Так я называлась двадцать лет назад.По моим щекам заструилась слезы. Я совсем человечная стала. И почему люди столько плачут? Особенно, от радости.Мы обнялись, и я почувствовала, как меня окутывает безграничное чувство тепла и любви, материнской любви.- Пора! - суровый голос Ефима вернул нас на грешную землю, - мы должны, объединив и усилия, и силы, разорвать проклятие, наложенное Первой ведьмой, и освободить тебя от влияния Клана Ведьм. Тогда они не смогут тебя учуять.- А Дэн и Даша? Их надо отправить в безопасное место.- Даша получила ген ведьмы. Она уже часть нашего мира. А Дэну необходимо присутствовать в роли жертвы.Я испуганно шарахнулась в сторону:- Надеюсь, не в роли жертвенного агнца? Закалывать мы его не будем?- Разве что немного, - ответил ведьмак, - вы должны разрезать запястья и, приложив руки, обменяться кровью. И подойдёт только кровь любящего тебя человека, именно любящего мужчины.- "Coniuncte in perpetuum" (вместе навсегда), - пробормотал я, - так значит, гравировки были посланы нам самим мирозданием.- Да, именно так, - подтвердила мама.Мы материализовали ритуальную одежду, разложили костер. Спустя минуту Ефим бросил травы в пламя, и огонь взметнулся к самым верхушкам деревьев.***Ветер завывал, как стая демонов. Он кренил столетние дубы, складывая их пополам, вырывал тонкие березы и золотостволые сосны с конем. Смерчи и вихри кружили в паре метров за нашими спинами.Мы вчетвером, выстроившись по сторонам света, шептали древние заклинания.Я подошла к Дэну, сидевшему у самого костра. Он закрыл глаза и зажал уши ладонями, как ему было велено. Человеческое тело не в состоянии перенести этот обряд. Он ослеп бы и оглох в ту же секунду.Накинув на него защитную мантию, я попросила его подняться. Дэн встал в полный рост и протянул руку ладонью вверх.Полоснув ритуальным ножом сначала свое запястье, я провела лезвием по его руке. Когда на землю начала капать кровь, мы соединили руки. Произошло смешение. Кровь человека и ведьмы соединилась. Заклятье Первой ведьмы пало.- Как ты себя чувствуешь? - спросила я Дэна.- Я люблю тебя , - ответил он, - глупо улыбаясь.- Ты хоть на секунду представляешь, что фактически прошел ритуал посвящения в ведьмаки? Ты уже не совсем человек?- Конечно понимаю! Но если тебя можно спасти только таким способом, я готов стать кем угодно, лишь бы ты жила. Любить - это значит быть готовым пожертвовать всем, и, в том числе, своей жизнью ради любимого человека. Помнишь?"Coniuncte in perpetuum" (вместе навсегда).***Мы сидели возле камина в Дашкиной квартире.- Так вот, - рассказывала мама, - Ведьм тогда было много, и даже сила тысячи ведьм, которой обладала Зведная ведьма, не хватило, чтобы спастись. Ее казнили, а дитя убили.Когда через столетия могущественная Лунная ведьма родила ребенка от человека, Совет ведьм напал на ее след. Лунная ведьма успела прокрутить временную ленту вперёд и понять, что она сможет спасти свое дитя, отправив его в будущее.Она собрала все свои силы, равные силе девятисот девяносто девяти ведьм и отдала их своему новорожденному ребенку, переместив его в пространстве и во времени и наградив таким защитным куполом , который бы не смогла разрушить ни одна истинная ведьма.Как только она сделала это, Совет ведьм ворвался в ее дом. Лунная ведьма вонзила нож в свое живое, не каменное сердце.- Так девочка выжила? - радостно захлопала в ладоши Дашка.- Мальчик. Это был мальчик. И он - перед тобой.Мы все вперили взгляд в Ефима.- Ты? - Дашка закатила глаза, готовая хлопнуться в обморок.- Да, Ефим появился в современном мире ровно за десять лет до рождения Вельгельмны.Когда я оказалась здесь, ему было десять. А так как я была уже не истинной ведьмой, а иной, я смогла это почувствовать.- А дальше? Была третья могущественная ведьма? - спросил Дэн.- А дальше появилась через столетия Солнечная ведьма, которая полюбила человека. Но Совет ведьм учуял это и был готов.Дитя уже просилось на свет. Солнечная ведьма который день скрывалась в лесу. Она добрела до глухой избушки и родила там девочку.Солнечная ведьма в отличие от Лунной, не обладала даром, способным переместить ребенка в будущее. Она могла спрятать дочь только в настоящем. Тогда она вынула человеческий ген из крови девочки, сделав ее обычной новорожденной ведьмовочкой.В это время вернулась хозяйка избушки. Солнечная ведьма передала ей дочь и внушила, что это - обычная ведьмовочка, которая отныне станет ученицей опытной злодейки. Старая ведьма исполнила наложенное на ее заклятье.Солнечная ведьма возвела вокруг себя защитный купол от погони и навсегда оборвала связь с кланом. Узнать или найти свою дочь она уже не могла никогда. Это служило защитой обеим. Правда, было условие: если мать и дочь встретятся в тот момент, когда одной из них угрожает смертельная опасность, они узнают друг друга.И ещё ведьма передала девочке силу девятьсот девяносто девяти ведьм, оставив себе одну не передающуюся силу. Так у Лины появилась сила тысячи ведьм.- Так же, как и у меня, - добавил ведьмак.- Также, как и у тебя, - подтвердила ведьма.- Кто же рассказал клану о Лине?- Старая наставница Лины. Не специально. Она уже была в переходной стадии от существования до смерти, когда ее навестила главная ведьма Совета, чтобы изъять часть опыта, который можно было бы потом использовать как пособие для молодых ведьм.И тут разжиженный мозг бабки стал выдавать живые картинки. Главная ведьма увидела момент передачи Ведьмовочки. Она сразу узнала пропавшую много лет назад изменницу - Солнечную ведьму и поняла, что блестящая ученица Варфаламея-Вельгельмина, на которую возлагали большие надежды, и есть пропавший ребенок.Схватить ничего не подозревающую Лину не составило труда. Она была слишком подавлена от навалившихся на нее переживаний.- Таира, а почему Вы отправились с нами спасать Лину?- Потому, что я доверяю Ефиму. Грозила смертельная опасность четвертой могущественной Земной ведьме, то есть Лине, - сказала она, - значит, еще одна, четвертая из необычных ведьм, была обречена. Я не могла этого допустить. Но не знала тогда, что иду спасать собственную дочь.ЭПИЛОГСейчас с Дэном и нашей дочерью, Иоланией- Дэнелией - первой, мы находимся в дебрях Амазонки. Это наша третья поездка по диким местам. Моя мечта о путешествиях сбывается.Дэн возглавил небольшую этнографическую экспедицию. Изучает неконтактные племена. Я же, в основном, занимаюсь маленькой ведьмочкой. Часто беру ее с собой, когда приходится вылетать для спасения редких животных амазонских лесов. Привязываю переноску страховочным ремнем прямо впереди себя к летающей метле и мчусь на помощь. Правда, уже не закладываю на поворотах, как оголтелая.Скоро Новый год. Мы отправимся в гости к маме, Даше, Ефиму и их новорожденному сыну-ведьмаку. Кстати, старый бездельник, кот Обормот, живёт с мамой. Летучие мыши и пауки пристроились на балконе у Дашки с Ефимом, правда, зимой предпочитают перебираться в кладовку. Значит, за юного ведьмака я спокойна. Мышки с пелёнок научат его отменно держаться на метле!Ефим возглавил Совет Новых ведьм. В его кодексе прописан основной закон - не вредить людям, жить рядом с ними, помогать исцелять их тела и души. Иными словами, мы вернулись к истокам. Живём так, как жили древние ведьмы. Мама с Ефимом и Дашей по-прежнему работают в магическом салоне, в котором и воплощают все чистые замыслы нового клана ведьм.Кстати, клан стремительно разрастается. Через полгода мы ждём двойню. А вот где мы ее дождемся, в какой уголок человеческого мира нас занесет - не известно.Вот такие новости, дорогой Дневник.Извини, что не писала. У меня сейчас есть, с кем поговорить, не то, что в детстве. Я больше не одинока. И безмерно счастлива, потому что в груди бьётся настоящее человеческое сердце, и я умею любить все живое на земле, как умели это делать древние ведьмы. Это чудо! Ефим был прав: в человеческом мире чудеса случаются.

Ключевые слова: Ведьма ведьмак клан метла любовь авторская история

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