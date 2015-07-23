Дневник молодой Ведьмы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

marzzz Просмотров: 79 Комментарии: 3 +3 Вчера, 20:12 by

Дневник молодой Ведьмы.(Продолжение дневников Ведьмовочки).Эта история - продолжение рассказа молодой ведьмы, которая фиксировала эпизоды своей жизни и мироощущения с десяти до семнадцати лет.1 сентября.Дорогой Дневник номер десять, твои предшественники спрятаны на том же месте, в чаще леса, под Медвежьим камнем. С ними все в порядке.Я продолжаю учебу в колледже для молодых ведьм, который расположен в параллельном мире, надежно скрытом от людских глаз.Остался последний год. Дальше - экзамен и вручение дипломов. Я - лучшая ученица последних двух столетий. Претендую на высшую награду - Черный магический диплом.Наверное, это заслуженно. Я знаю все заклинания, заклятья, проклятья, никогда не путаю ингредиенты снадобий, отлично разбираюсь в сортах и категориях гадостей, пакостей, мерзостей и подлостей. Говорят, у меня выдающиеся способности и феноменальная память. Такое сейчас - большая редкость.Клан ведьм обмельчал, вырождается на глазах. Это не мудрено. Истинная ведьма рождается из клыка красной волчицы или уссурийской тигрицы, в зависимости от места обитания. Выпавший клык должна обнаружить ведьма-поисковик, и, посредством ритуала, на который собирается Совет ведьм, из клыка и крови ведьм Совета ваяют ведьму-младенца.При особом расположении планет на свет появляются ведьмаки, то есть мальчики. Они обладают сильными колдовскими способностями и мощным магическим магнетизмом. Однако сейчас проще найти иголку в стоге сена, чем новорожденного ведьмака. Это прискорбно.Редкие, истребленные людьми звери, своим вымиранием поставили под угрозу появление на свет самих ведьм. Нас мало. Спасает только то, что ведьмы существуют не менее трехсот лет.Закончу обучение, займусь защитой редких животных. По-своему займусь, по-ведьменски! Буду жестко карать людей, истребляющих наших генетических "родителей". Это планы на будущее. А пока... Грызу гранит науки. Замучилась зубы натачивать каждый вечер!2 сентября.Сегодня на занятии по клановым распределениям штудировали виды темных сил. Это я с детства знаю!Демоны, колдуны, ведьмы... Скукота.Более интересен вопрос: почему ведьмы так мягкосердечны по отношению к колдуньям? Ведь все из-за них началось!С первобытных времён ведьмы жили среди людей. Век их тогда был коротким, человеческим. В груди древних ведьм билось обычное сердце, которое было способно любить все живое: зверей, птиц, букашек, людей. Только любви к противоположному полу в человеческом понимании они были лишены.Итак, ведьмы жили с людьми мирно, рядом, вполне легально. Они не относились к темным силам. Были на нейтральной территории, между злом и добром. Помогали людям лечить болезни травами, снадобьями. ЗаговОрами, по мере сил, чтобы не нарушать порядок мироздания, спасали от засух, потопов и иных стихийных бедствий. Выступали посредниками между нечистью и людьми, когда первые лютовали.Но рядом всегда околачивались представители клана колдуний/колдунов. Эти, в отличие от ведьм, рождались от людей. Свой дар передавали от матери или отца к дочери или сыну, реже - ученику.Колдуньи - продажные шкуренки. Свои души они закладывали бесам. За это получали силу, чтобы колдовской дар не усох на корню. Силы нужно было подпитывать людской энергией. Чем больше загубленных человеческих душ - тем мощнее сила.Если истинная ведьма жила по принципу: не навреди человеку, то колдунья действовала от обратного. Например, занималась приворотами или отворотами влюбленных. Эффект был потрясающим. Но вскоре наступала "обратка". Человек, который подвергся воздействию колдовских чар, погибал. Или умирал сам "заказчик".В любом случае, в выигрыше всегда оставалась колдунья. Вернее, бес, что был к ней прикреплен. Таким образом, колдунья была всего лишь орудием, а бес - жрецом, собирателем человеческих душ, коих на счету опытной злодейки было по нескольку десятков.Возможно, все бы так и продолжалось, потому что у каждого клана существует политика невмешательства. Но ближе к средневековью колдуньи увидели в лице ведьм прямых конкуренток за людские души.Ведьмы лечили травами от телесного недуга, доброй беседой или советом - от душевных ран, переживаний, сомнений, а колдуньи, в том же поселении, оставались подчас без потенциальных клиентов.Колдуньи решили погубить репутацию ведьм. Злодейки стали распускать гнусные сплетни и слухи о том, что все злодеяния, будь то засуха, болезнь или мертворождённой ребенок - дело рук местной ведьмы. Ведь именно ведьмы ведут себя странно и подозрительно: ходят по ночам по лесу, бродят на закате по полю, до рассвета норовят подняться на гору. Именно ведьмы собирают травы, колдуют над кострами. А кто сказал, что все эти колдовские манипуляции направлены на благо?Колдуньи бросали зерно сомнения в людские сердца. И зерна прорастали. Немудрено.В каждом поселении находился один-другой человек, который видел, как ночью местная ведьма с венком на голове, с распущенными волосами, босая, танцевала вокруг разведенного в лесной чаще костра.Что это означает? Означает ли, что она просит силы природы дать дождя в пору смертельной засухи? Или, наоборот, заклинает завтрашнее солнце палить ещё нещаднее?Вот так колдуньи искажали факты, и всеми правдами, переделанными в неправды, начинали бороться с конкурентками.К средневековью колдуньи так вжились в роль кляузниц, что появившаяся святая инквизиция начала свою знаменитую охоту на ведьм. Много наших тогда погибло. Убить ведьму было легко. Как обычного человека. Все потому, что они оставались из плоти и крови, и с обычными, не каменными, сердцами.Ведьмы, погибая в огне или в воде, взывали к людям, просили о помощи и пощаде, милосердии и справедливости. Но люди прикидывались слепыми и глухими. А иные просто жаждали крови, свято веря, что ведьма - их заклятый враг. Ведьмы погибали. Зло торжествовало. Колдуньи ликовали.Тогда оставшиеся ведьмы собрались все вместе и призвали к праху Первой ведьмы. Воскресив общими силами ее дух, они попросили защиты.Первая ведьма пришла в ярость от предательства людей и вероломства колдуний. Она произнесла страшное заклятие, благодаря которому сердца всех истинных ведьм вмиг окаменели.Она заклинала ведьм отныне рождаться все так же, от клыков хищников, но жить по триста лет и мстить тем, для которых ведьмы ещё недавно были добрыми друзьями - людям.Она лишила всех представителей клана, живших и будущих, каких-либо чувств: жалости, пощады, доброты, сочувствия, терпимости, сострадания, утраты, понимания, справедливости, совести и в месте с этим отняла у них все человеческие эмоции - радость, счастье, покой, умиротворение, любовь ко всему живому. С каменным сердцем любить невозможно.Первая ведьма оставила своему клану чуть-чуть злорадства, зависти, лести, хитрости, коварства. Так ведьмы перешли на сторону темных сил.К сожалению, с кланом колдуний Первая ведьма ничего сделать не могла. Да ей бы и не позволили. Это была бы клановая вражда или даже война на века, а обоих представителей оставалось не очень много.Первая ведьма рассудила мудро. Век колдуний недолог, умирали они мучительно, а потом дУши их попадала в рабство. Это и являлось их наказанием.Отняв у своих сестер и братьев обычное сердце, чувства и эмоции, ведьма лишила их и самой души, тем самым сделав свободными, в отличие от незавидной участи колдуний. Умершая ведьма, не имеющая душу, умирала только телом, которое обращалось в осенний туман или листопад, и развевалось по ветру.Главное, взрослым ведьмам было завещано отныне не входить в контакт с людьми, иметь под рукой колпак-невидимку. По этой же причине маленьким шаловливым любопытным ведьмовочкам было запрещено колдовать днём, чтобы не привлекать внимание людей.Если раньше ведьмы, во благо людей, боролись с непогодой, лечили, снимали душевные муки, нынешние ведьмы, в застывшей крови которых сидело средневековое заклятье, были обязаны доставлять людям большие и мелкие неприятности, гадости, пакости, неудобства, страдания, душевные муки, сомнения, терзания и боль. За что боролись!Все это, дорогой Дневник, я знала с пелёнок. Такое передается с кровью тех ведьм, которые проливают ее во время проведения ритуала превращения клыка животного в живое тело новорожденной ведьмовочки.Но я - иная. Я обладаю всеми человеческими эмоциями, и только сила тысячи ведьм, очень редкий дар, который имели только три ведьмы с момента мироздания, сила, которой и я обладаю единолично, даёт мне возможность это умело скрывать. Откуда у меня такое генетическое нарушение - я не знаю.1 ноября.Голова кругом. Сегодняшний урок был посвящен межклановым кровным смешениям. Какая чушь!Узнала, что представители темных сил имеют наглость заводить потусторонние межклановые связи, в результате которых появляются мутанты. Бррр... Была бы человеком, сказала бы, что это аморально и неэтично.Разбирали примеры. Низшие касты не рассматривали. Орки рождаются из глины, гоблины - из грязи. Все это не органика, а имитация.Лесная, домашняя, дворовая и прочая нечисть, в основном, делится прямым почкованием. Вот Леший наш, например. Усыхает в конце жизни, превращается в старый пень, но веточку молодую выпустит. Из нее новый Лешак рождается.Домовой с Кикиморой иногда шалят, носами трутся. От этого у них мутантики рождаются. Но те получаются либо в отца - домовитые, либо в мать - лесовитые. Правда, чревато. Молодой домовой, рождённый Кикиморой, не надежен. По весне в лес норовит слинять. Матушкины гены!Поэтому домовые, как правило, бобылями ходят. Так проще. Как старый Домовой помереть соберется, дает мышке отгрызть левый мизинец. Сам замертво падает, а мизинец в нового Домового превращается.Всех переплюнули любвеобильные виды из клана демонов. Эти просто в отрыв уходят и западают то на людей, то на ангелов, то на эльфов, то на русалок. Правда, здесь явно зелье с феромонами замешано. Не все успевают защиту поставить, особенно молодые, глупые, доверчивые.Ну, с нами, ведьмами, подобное не прокатывает. Как говорится, мы "в домике". Нашим предкам и с обычными сердцами понятие "страсть" не знакомо было, а сейчас нам да с нашими каменными сердцами - и подавно не светит.Таково заклятье Первой ведьмы. Однако, за всю старую и новую истории ведьмовства три случая кровесмешения были.Жила в средние века Звёздная ведьма. Могущественная, сильная, вобравшая в себя единолично силу тысячи ведьм. Она встретила и полюбила человека. Ее каменное сердце стало обычным. Почему-то древнее заклятье Первой ведьмы было не просто разрушено, но и сработал невероятный эффект: ведьма получила не просто забытое чувство любви ко всему живому, но и познала любовь к противоположному полу, ту самую, которой были лишены древние ведьмы по праву рождения. Сей странный и страшный феномен не могли разгадать даже самые пытливые злодейские умы.Над всем кланом нависла угроза. Звёздную ведьму предали самому страшному существованию. Кажется, ей, бедняжке, предстоит ещё два столетия терпеть адовы муки.Ее дитя, маленькую ведьмовочку, воспитали в лучших традициях. Слегка подкорректировали, изъяв человеческие гены отца. Говорят, получилась обычная ведьма. Но ведьмы соврут - недорого возьмут. Может, ребенка умертвили? Правда, это идёт в разрез с Кодексом ведьмовских законов. Людей мы не убиваем, только мучаем.Три столетия назад на земле появилась могущественная, обладающая силой тысячи ведьм, Лунная ведьма, которая также полюбила человека. Правда, Верховный совет ведьм не успел до нее добраться. Несчастная успела воткнуть острый нож в свое живое сердце.Ведьмовочку воспитали как полагается. Здесь тоже моим соплеменникам веры нет.Была ещё одна ведьма. Солнечная. Это уже из сверхновейшей истории. Кажется, все происходило не более двадцати лет назад. Достоверной информации почти нет, только слухи. Солнечная ведьма пропала. Сгинула, растворилась, исчезла. Где ее дитя, рождённое от человека, никто не знает. Преследователям и лучшим поисковикам найти ведьмовочку так и не удалось, ровно как и напасть на след ее матери - Солнечной ведьмы. Это нонсенс. Верховный совет боится, если так можно выразиться о тех, кому неведом страх, что Солнечная ведьма стала обычным человеком. Враки. Нет заклятья или снадобья, способного такое сотворить. Иначе это было бы просто чудо! А чудес на свете не бывает.15 ноябряОтвратително-скучные занятия, дорогой Дневник! Многое я знаю и так, по праву рождения.Все-таки, больше я люблю удирать во время полуденного сна, когда эти сонные тетери дрыхнут в своих коконах, и улетать в самый дальний уголок параллельного мира, в хризолитовую пещеру.Там я спокойно болтаю по стеклянному шару со своими дорогими домашними: котом Обормотом, пауками и летучими мышами. Видеосигнал в пещере потрясающего качества, даже запахи передает. Домом пахнет.Последнюю неделю ловлю себя на мысли, что не просто скучаю по ним, а люблю их так, как любили древние ведьмы все живое. Не знаю, радоваться этой мысли или начать думать, что я совсем спятила!1 декабря.Через месяц каникулы. Я задумала такое... Аж самой страшно до жути! Решила отправиться в гости к Дашке в город. Ага, прямо в человеческий мир и без колпака-невидимки. Просто разъедает от любопытства. Как там? Как жили древние ведьмы среди людей не прячась, не скрываясь?Дорогой дневник номер десять, я понимаю, что эта идея - самая страшная тайна, которую я сейчас тебе доверила.Спрячу-ка я тебя сразу у выхода из параллельного мира, в надёжном месте, в чаще, под Медвежьим камнем. За три дня до окончания каникул вернусь, расскажу, что узнала. А пока надо подготовиться, если удастся справиться с охватившим меня состоянием возбуждения от собственной замечательной бредовой идеи!До встречи!

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