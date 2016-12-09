Очень маленькая дверь

Летяга Просмотров: 69 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 09:44 by

Мои зажигалки живут собственной жизнью. Изначально их было четыре: красная - дома на кухне, синяя - в рабочем столе, ядовито-зеленая - в сумке, а черная перекладывается из кармана в карман. По крайней мере, так планировалось. В реальной жизни они меняются местами, собираются в стаю, иногда исчезают на пару недель и возвращаются в теплой компании. Сколько их у меня теперь - не знаю, помню желтую и оранжевую, иногда появляются еще белая и голубая.Любовь к порядку у меня с раннего детства. Мама до сих пор с умилением вспоминает, как уже в три года я отказывалась ложиться спать, если хоть одна игрушка была не на месте. И сейчас моя жизнь полностью упорядочена: закончен выбранный еще в седьмом классе институт, достойная должность в присмотренной еще на третьем курсе крупной фирме и четко оговоренные перспективы роста. И с личной жизнью в последний год все прекрасно - у меня весьма достойный молодой человек, мы регулярно встречаемся и уже планируем совместный отпуск. И только зажигалки не поддаются ни учету, ни контролю.Я не знаю, почему моя склонность к идеальному порядку дает сбой именно с зажигалками - второпях могу забросить 'рабочую' зажигалку в сумку и потом забыть ее на кухне, а если 'сумочная' осталась дома - прикупить по дороге на работу новую, совершенно лишнюю. Может быть, это намек подсознания, что поря бросить курить?Сегодня утром обнаружила на подоконнике в кухне пять зажигалок, сгребла четыре в сумку, чтобы распределить их как положено, а к концу рабочего дня нашла в сумке только одну - ту самую пришлую белую. Это совсем выбило меня из колеи, и на последнем перекуре в соседнем скверике я поведала народу таинственную зажигалочную эпопею, хотя обычно стараюсь личные вопросы с коллегами не обсуждать. Естественно, пришлось выслушать массу тупых комментариев, от 'я не брала' до 'моль побила'. Но всех превзошел наш штатный уфолог и астролог Димусик, иногда с отвращением исполняющий обязанности курьера.- А я теперь понял, где находится дверь в пятое измерение, ну, или там в параллельные миры, - таинственно зашептал он. - Они - в дамских сумочках. Представь себе, в параллельном мире такая же Ирочка... Ладно, не моргайте, пусть будет Ирина Витальевна - только в том мире она может быть Ирочкой, Иркой или вообще Ирэн - положила зажигалку в сумку, а Вы через дверку в сумке ее достали и оставили на столе. И так несколько раз. А потом положили их все в сумку, а другая Ирочка их достала и растолкала по разным углам.- А более вменяемой теории нет?- Это - самая реальная, и все объясняет. Я придумал. Напишите засумочной Ирине письмо, привяжите к зажигалке и бросьте в сумку. Вдруг в тот мир уже прилетели инопланетяне? Расскажете, что она ответит?Народ радостно захихикал и начал поспешно рассасываться, не слушая продолжения о развилках судьбы, поворотах и возникновении параллельных миров - поток Диминого сознания остановить практически невозможно, а конец рабочего дня близко, пора разгребать дневные бумажные завалы и собираться домой. Уже перед самым выходом из кабинета я вдруг придумала, как решить проблему. Вернулась к столу, оторвала от блока желтую наклейку, написала крупными буквами: 'Клади на место', приклеила ее к зажигалке, аккуратно завернула потенциальную беглянку в указание самой себе и бросила в сумку. Если мое подсознание не хочет возиться с зажигалками, я его заставлю.Дома я практически не курю, поэтому зажигалку достала из сумки только к позднему вечеру. Начала отлеплять клейкую бумажку и вдруг поняла, что с надписью что-то не так.- А место - это где? - было мелко написано под моим посланием очень похожим, но все-таки не моим почерком.Ах, так? Ну, хорошо, просили - получите. Аккуратно приписываю красной ручкой: 'У этой - на кухонном столе рядом с синей вазочкой'. Бросаю новое письмо в сумку, засекаю десять минут и нервно нарезаю круги по кухне. Хочется курить, но другой зажигалки нет. Ровно через десять минут достаю зажигалку - надпись не изменилась. Еще через полчаса - опять никаких изменений. Решив утром же поговорить со своим психоаналитиком, записываю напоминание в ежедневник и ложусь спать. Проворочавшись чуть не час, опять встаю, еле удержавшись от того, чтобы снова не залезть в сумку, выпиваю рюмку коньяка и залезаю под одеяло. Вроде бы засыпаю, но утром просыпаюсь на рассвете. Голова раскалывается. Вопреки всем своим правилам хватаю сигарету и лезу за зажигалкой. Сюрприз.- А у меня нет синей вазочки на столе, - гласит новая надпись. Не знаю почему, но смиряюсь с идиотской ситуацией и вступаю в переписку. Теперь ответы приходят практически мгновенно.- Здравствуй, шизофрения. Ты кто?- Я не шизофрения, а Ирина Лопатина. И не курю, только в восьмом классе попробовала. А зажигалки все время в сумочке появляются. Я их выбрасываю, а они опять появляются. А теперь еще и с запиской. А ты кто?- Я - Ирина Витальевна Раевская.- Это я была Ирина Раевская, теперь Ирина Лопатина.Странно, почти сразу узнала фамилию. Был такой Лопатин в одиннадцатом классе, переехал в Москву из какой-то провинции, пришел в школу уже в октябре и сразу попытался за мной ухаживать. Абсолютно не мой вариант, огромный деревенский увалень, собирался поступать в Сельхозакадемию - с такой фамилией только туда и дорога. Да еще всегда таскал за собой противную таксу. Отшила его сразу.- Ты что, вышла замуж за Ваську?- Сразу после школы. А ты нет?- Что, по залету? Он же тупая деревенщина.- Ну и по залету. После выпускного. И совсем не деревенщина. И двойню родила. Юрку и Макса.- Вот мама-то обрадовалась. Из дома хоть не выгнала?- У нас лучшая в мире мама. Без нее мы бы пропали, особенно, когда я через два года еще Анюту родила.Если следовать безумным теориям Димусика, развилка возникла именно в тот момент, когда я отшила Ваську. Интересно, чем он занимается в нашем мире? Может быть, попытаться его отыскать? Нашла в столе еще один блок для заметок. Продолжим общаться с моим неудачливым двойником.- Как Васька на вас всех зарабатывает? На помидорных плантациях пашет? Или что там у вас в вашей реальности?- Ой, я тоже начала догадываться про разные реальности. Ты любишь фантастику? Может, есть и другие миры с другими Ирками? А Вася хорошо зарабатывает. У него лучшая в Мытищах ветеринарная клиника. А Рамзик - помнишь таксика - умер. У нас сейчас Рамзик-2 и две кошки. Подзаборная Муся и британская Пусси. А у тебя как? - И весь этот сумбур мелким-мелким почерком. Как будто мне интересно, как ее кошек зовут.- Пока заместитель начальник отдела банковского аудит в крупнейшей международной фирме. Название, судя по всему, тебе ничего не скажет. Через четыре года обещают назначить начальником. А ты - успешная домохозяйка?- Не без этого. И еще занимаюсь компьютерной графикой, вот институт закончила только два года тому назад, да и тот заочно. Но заказы есть, и даже в двух выставках участвовала. Мы ведь всегда рисовали, неужели не помнишь?Да, рисовать мне в детстве нравилось. Даже были какие-то призы. Но когда пришло время планировать будущее, поняла, что богемная непредсказуемая жизнь не для меня.Вроде бы прошедшая голова опять заболела. Посмотрела на часы - через двадцать минут пора собираться на работу.- Подожди, я быстренько позавтракаю. А ты пока напиши, как у вас там вообще. И курс евро какой?Без обычного удовольствия съела йогурт, полезла за овсянкой и вспомнила, что забыла заварить ее с вечера. Как это все раздражает! Пришлось спешно варить яйцо. После завтрака голова немного прояснилась.Так что у нас в соседнем мире с евро? Может, удастся и деньги туда-сюда погонять с выгодой - если они, конечно, там такие же. Вместо курса евро на желтой бумажке - про грядущий через неделю Васькин день рождения. Очень, очень ценная информация. Написала: 'У вас такие же деньги?', надежно прицепила под бумажку сторублевую купюру и бросила зажигалку с посланием в сумку. Через пару минут засунула в сумку руку - зажигалка исчезла, сторублевка сиротливо лежала на дне.Получается, что все это бессмысленно - ну, узнала я, что не зря отшила Ваську с его деревенскими ухаживаниями и вениками ромашек. Что это изменит в моей жизни? Я и так знаю, что поступала правильно. Ничего, кроме зажигалок, через маленькую дверцу в другие миры не проходит. И мне ничего не могут передать, иначе я давно что-нибудь чужое в сумке нашла. И даже если получу от Ирины какую-ту информацию, что я буду здесь с ней делать?А мне пора на работу. Да и рука устала сумку открывать-закрывать. Положила зажигалку в карман, начала проверять сумку - могла ведь в этом эпистолярном угаре что-нибудь забыть. И обнаружила нечто радужное, привязанное кокетливой ленточкой к моей зажигалке.- Девчонки, привет! Я - Ирина Лисина. Можно - Ирэн. На даче после первого курса зачем-то решила на рассвете искупаться в лесном озере и по дороге разбила коленку. Похромала дальше, еще раз упала, заплакала. И меня спас принц на белом коне - правнук деда Матвея - помните, такой страшный старик, дом у него слева от нашего. А Васюта на своем крутейшем джипе первый раз в жизни в наш поселок на тусовку по поводу прадедова девяностолетия ехал. И меня на дороге увидел такую несчастную и трагическую. И все. Теперь я супруга олигарха и очень, очень модный художник. И дочка есть - Кристина, и кот Чарли, британец. Я придумала, можно флешку в зажигалку вмонтировать, я уже напрягла народ, ждите фоток!! И картины свои пришлю, завидуйте!Да, зря, наверное, я с разбитой коленкой обратно потащилась, была бы теперь женой олигарха. С другой стороны - становиться тупой светской тусовщицей и пародией на художника? Нет уж, спасибо. Правильно я тогда домой пошла, да и с олигархом могла бы разминуться. И как тогда на озере все обернулось бы - кто знает. Не зря его Черным называют - утонула бы еще, или, чего доброго, в русалку превратилась. Боже, какой бред в голову приходит. Скоро на полном серьезе начну про зеленых человечков думать и с Димусиком на эзотерические темы беседовать.Пора эту идиотскую историю заканчивать. Времени потеряна масса, а пользы никакой не просматривается, даже про курс евро не ответили. Да и ответили бы - что толку? Ну, узнала, какие возможности потеряла, что теперь, плакать? Так не из-за чего, все варианты явно хуже моего.Без происшествий добралась до работы. Не выходя из машины, достала последнюю сигарету из пачки и задумалась. А не бросить ли курить? И что вообще делать дальше? Вариантов пока всего два: прекратить переписку со своими двойниками или продолжать ее. И что сейчас ни сделай, все равно образуется новая развилка и новая Ирина. Думать об этом было неприятно.Понятно, что единственное разумное решение - забыть весь этот бред, как будто ничего и не было, и спокойно жить дальше. Да, Вадиму нужно прямо сейчас позвонить, обсудить отпуск. Какое-нибудь достойное место выбрать, может, на Сардинию? А очередная Ирина пусть ищет приключений на все свои точки и обсуждает сама с собой кошек, детей и картины. Или Ваську Лопатина в этом мире ищет.Выбралась из машины, бибикнула сигнализацией, привычно проверила двери, выбросила по дороге так и не прикуренную сигарету и пошла к офису. Дождалась лифта. Почему-то в кабине оказалась в одиночестве и все десять этажей старалась убедить себя, что решение принято и оно окончательное. В конце концов, можно ведь оставить себе одну зажигалку и, если станет совсем уж тоскливо, написать Иринам и в очередной раз убедиться, что поступила правильно.Повозила пропуском по красному глазку на турникете, сухо кивнула охраннику и вошла в длинный, наполненный светом коридор. Так, картины опять поменяли. Мода на развешивание по стенам офисов творений полуизвестных художников, а то и просто жен руководства (на Матисса компания пока не тянула) достигла своего пика. Новая коллекция шедевров, в отличие от предыдущей, бессмысленно-абстрактной и раздражающе яркой, оказалась спокойной, пейзажно-натюрмортной. И к общему асктетичному стилю офиса абсолютно не подходила. Притормозила у стандартного пейзажика с покосившимся голубым забором, обязательным кустом сирени и таким же обязательным рыжим котом - надо же, почти как у нас на даче. Скептически хмыкнула и стремительно пошла дальше, остановилась у своего кабинета, но вдруг резко развернулась и вошла в общий зал.- Коллеги, у меня важное объявление. С сегодняшнего утра я бросила курить. И вам рекомендую. Просьба не соблазнять, сигареты и зажигалки со столов убрать. И вот еще...Выгребла из сумки две пригоршни зажигалок и свалила их на кофейный столик: - Разбирайте.Секретарша хозяйственно сгребла всю кучу в ящик и объявила, что будет выдавать их по одной за особые заслуги. Пришлось поддержать и напомнить, что развлечение окончено, а время ударного труда наступило. И тут в комнату влетел как всегда опоздавший Димусик.- Ну что, про инопланетян ответили?- Не ответили, да и, думаю, отвечать некому, - соврала и не покраснела. - Мир у нас один, а если эти пакеты попадут к клиентам вовремя, он станет немного лучше.Зашла в кабинет, села за стол и ненадолго задумалась. Включила комп, задумчиво набрала в поисковой строке "василий лопатин ветеринар" и стала просматривать результаты поиска, машинально рисуя карандашом на каком-то отчете хитрую кошачью морду.Рассеянно записала пару телефонов на какой-то бумажке - забавно, клиника "Рамзай", наверное, в честь того противного такса - подтащила небрежно брошенную на край стола сумку и засунула в нее руку, чтобы достать телефон и наконец-то позвонить Вадиму. И, вполне предсказуемо, первое, что нащупала, была зажигалка. С двумя цветными листочками. Первым побуждением было выбросить ее. Тем не менее положила на стол и долго уныло разглядывала. Решившись, содрала стикеры и попыталась понять, кто кому отвечает.Первый, радужный листочек, явно от Ирэн, гласил:- Девочки, а я придумала, как нам встретиться. Принцев Амбера помните? Как они между мирами путешествуют? Я тут недавно перечитывала. Скажу садовнику, чтобы он прямо сегодня сирень у забора выкорчевал, и посадил шиповник. И синими бантиками его обвешаю, чтобы с другим шиповником не спутать. А вы от калитки идите, и представляйте, что сирени там нет, а шиповник с бантиками есть. И хоп - у меня. На когда договоримся? Давайте в субботу, у вас тоже она завтра?Да уж, отличная инструкция по путешествию между мирами. Еще бы предложила заодно по Гарри Поттеру магии поучиться.И что там госпожа Лопатина решила?- Ирочки, увы, пока без меня. Мы завтра с утра на две недели в отпуск уезжаем. И потом - а вдруг получится, а вернуться не удастся? Дальше что-то жирно зачеркнуто.Действительно, забавно получится. Вдруг каким-то чудом перейдем туда, а обратно не выйдет - образуются у олигарха две одинаковые жены. Или даже три. Ладно, пора с фэнтези заканчивать и на фантастику переключаться - вот она, у любимого клиента в финансовых отчетах аудиторы накопали, как бы в выходные не пришлось на работу выходить. Бросила зажигалку в сумку, аккуратно стерла кошачью морду с отчета и потянулась за нужной папкой.***Ночью спала плохо, снился шиповник почему-то не с синими, а с черными бантиками, вокруг которого неторопливо вышагивал огромный рыжий кот. Морда была похожа на лицо клиента, того, с фантастическим отчетом.Проснулась опять на рассвете и подумала, что это становится дурной привычкой. По дороге в ванную зацепилась рукавом халата за дверную ручку. В ванной обнаружила, что зубная паста закончилась. Заварить овсянку вчера опять забыла, что хорошего настроения не прибавило. Уронила на пол вилку, потом вареное яйцо, долго собирала осколки скорлупы, рассыпала соль. Тем временем кофеварка несколько раз угрожающе взрыкнула и выдала нечто непонятное, к кофе отношения не имеющее. Попыталась сварить кофе в турке - заляпала плиту, обожгла палец. Явно не мой день - или квартира пытается меня выгнать?Наверное, нужно просто успокоиться и забыть всю эту безумную историю. Может, на улице станет полегче - можно дойти до парка и спокойно пройтись по аллеям.Очень осторожно оделась, взяла сумку, проверила ключи и документы, вышла во двор. Подошла к машине, попыталась стряхнуть листочки с серебристого от росы ветрового стекла. Листочки прилипли и стряхиваться не захотели - только намочила рукав. Села в машину, завела мотор, включила дворники. Стекло очистилось. Дворники завораживающе мелькали перед глазами. Выключила дворники, осторожно выехала со двора, немного попетляла по переулкам и вырулила на проспект. Дорога практически пустая, воздух свежий и прохладный, периодически в окно врывается аромат скошенной на газонах травы.После съезда с шоссе дорога несколько раз ныряла в неглубокие ложбины, наполовину заполненные уже рассеивающимся туманом. В какой-то момент появилось ощущение, что машина не едет, а плывет по туманном мареве, скрывающем и обочины, и колеса. Мыслей не было никаких - просто умиротворение и радостное узнавание приметных ориентиров на привычном маршруте.Поворот к дачным участкам, ныне носящим гордое название коттеджного поселка, открылся, как всегда, неожиданно. Притормозила перед воротами, долго возилась с замотанной в три оборота цепью, наконец въехала в знакомый проулок и остановилась у дачной калитки. Вышла из машины, дошла до крыльца, подергала входную дверь. Немного посидела на уже подсохшей скамейке. Задумчиво вернулась на улицу и долго смотрела на роскошный куст белой сирени у дальнего угла забора. Дошла до куста, притянула влажную гроздь цветов и понюхала. Пахло почему-то не сиренью, а чем-то приторно-сладковатым.Вернулась к калитке, немного потопталась на дорожке, и пошла обратно, прикрыв глаза. С изумлением осознала, что без остановки бормочу: - Шиповник, цветущий шиповник, с бордовыми цветами, шиповник, с дурацкими синими бантиками.Внезапно в голову пришло, что Ирэн не написала, какой шиповник посадит - белый или красный. Открыла глаза - как оказалось, очень вовремя, еще один шаг, и я уткнулась бы лицом в колючие ветки. Опасливо потрогала синий бантик, понюхала не до конца раскрывшийся бутон - никогда не любила этот приторный аромат. Медленно, очень осторожно повернула голову. Утоптанная глинистая тропинка теперь блестела влажными пятнами на сером асфальте. Голубой забор превратился в кованую решетку, за которой виднелась черепичная крыша второго этажа пряничного коттеджа, занимающего больше половины участка.Почему-то не было ни шока, ни даже удивления. Достала из сумки записную книжку, крупно написала: - Здесь была Ирина Первая. - Вырвала листок, наколола его на шип на самом видном месте, положила рядом в чашечку огромного цветка последнюю зажигалку, развернулась и пошла к знакомой покосившей калитке, посасывая уколотый палец и с интересом наблюдая, как кованая решетка плавно перетекает в слегка облезлый голубой забор. И уже не увидела, как откуда-то прилетевший порыв ветра качнул ветку и сбросил зажигалку в густую траву. Этот же пахнущий сиренью ветерок догнал меня и принес почти неслышное:- Ирка, я уже бегу, ты куда, не уходи!Во дворе опять села на уже начавшую нагреваться скамейку, попыталась на ощупь найти в сумке сигареты - естественно, не нашла. Зато вытащила телефон с прицепившимся к нему огрызком бумаги. Набрала первый записанный номер, после пары гудков приятный женский голос ответил:- Ветеринарная клиника 'Рамзай', чем мы можем Вам помочь?Хотела попросить к телефону господина Лопатина, но вместо этого почему-то спросила:- Скажите, а у вас бывают подброшенные котята?Выслушала восторженное описание трех имеющихся, в том числе одного рыжего - практически апельсинового. Оторвалась от теплой скамейки, вышла на улицу, заперла за собой калитку, дошла до куста сирени и наломала небольшой букет, машинально подобрав в траве блеснувшую белым боком зажигалку. Надеюсь, что за час до клиники доберусь, только по дороге еще заехать бы в какой-нибудь магазин за мисками, кормом и лежаночкой. Или при клинике свой магазин есть - не спросила. Потом маленькую дверку с террасы пропилить - чтобы кот мог гулять когда захочет.Маленькую дверку, маленькую дверку - я, что, на дачу переезжать собираюсь? А почему бы и нет? Ехать не так и далеко, дом в порядке привести денег хватит. А там, глядишь, и к своей копии наведаюсь. Маленькая дверь, говорите? Ну-ну.***Проснувшись на рассвете, Ирина Витальевна с привычным удовольствием позавтракала овсянкой и занялась вчерашним отчётом. Выспалась она великолепно, так что работа продвигалась быстро. Правда, время от времени рука сама по себе начинала искать сигареты и зажигалку, но она не сомневалась, что это скоро пройдёт.Автор: Myshell.

Ключевые слова: Зажигалки развилки параллельные миры выбор

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