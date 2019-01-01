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Сны

Встреча во сне

Вот вспомнилась ещё одна история из детства, связанная со сном, которая получила продолжение в реальной жизни. На тот момент мне было лет 15, моей родной сестре - на 2 года больше.

Приснилось мне следующее... Вижу себя и свою родную сестру в светлом лесу, играющих с незнакомым нам мальчиком. Возраст во сне у нас у всех был примерно одинаковым и младше реального лет на 6. Мне стало интересно, как зовут этого мальчика. Разговорившись с ним, я узнал, что его зовут Миша... На этом сон прервался. Утром я хорошо помнил и сон, и имя, но большого значения не придал и не стал никому ничего рассказывать. За день уже успел и позабыть.

Вечером, придя из школы, я с мамой о чём-то разговорился. Уже точно не помню о чём. Слово за слово, и мама рассказала, что до меня в нашей семье был ребёнок, мальчик. Он умер в младенчестве. От чего, я не уточнил, чтобы не расстраивать маму воспоминаниями. Но я был крайне удивлён, когда мама назвала имя нашего умершего братика. Это было то самое имя, которым назвался мальчик из сна.

Может, с кем-то случалось подобное и кто-то знает, почему такое могло присниться? Поделитесь в комментариях, пожалуйста.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:43
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 15:43 by mehstikПросмотров: 32Комментарии: 0
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Ключевые слова: Встреча ребенок сон авторская история

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