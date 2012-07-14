Копогорец

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:43

Mr.Nos Просмотров: 98 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 08:17 by

Это событие происходит каждые три года. В шести километрах от села, если углубиться в лес, есть довольно большая гора, плотно заросшая различными кустарниками и деревьями. Называется эта гора очень просто - Коп-гора. У самого ее подножья обычно местные копают камни для печки в баню. От их жара не угореть, а о целебных свойствах, которые они дают, когда паришься или вдыхаешь жар камней, когда поливаешь их кипятком – слагают целые легенды. Но разговор сегодня не о том, а совершенно о другом событии. Как уже говорилось, каждые три года происходит событие, а именно раз в три года ровно на один день на этой горе появляется необычный человек. Сколько ему лет никто толком не знает. Одни говорят, что ему тридцать, другие, что он глубокий старец, а для кого-то он молодой юноша. То же самое говорят и про то, как давно он там появляется. По одним сведениям три года назад его еще не было, а по другим он там появляется уже несколько веков. Как его зовут, тоже никто не знает. Одним он представляется как Кирилл, другим как Волох, третьим Григорий. У него тысячи имен, но принято называть его в честь места, где он появляется - Копогорец. Цель, которую он преследует, стоя на этой горе, покрыта тайнами за семью печатями. Возможно, он олицетворяет собой этакий сундук желаний, а может, он там с какими-то другими намерениями. Всё, что известно о нем, это то, что он может делать то, что никто из смертных сделать не может. При всём этом, от тебя ничего не зависит. Он предлагает тебе что-то ценное, странное или волшебное, а уж соглашаться или нет – дело твое. А вот что он предлагает – так это огромное множество всего-всего. Кому-то он уловистую блесну дарит, на которую рыба клюет в любую погоду. Кому-то здоровья богатырского даст. Кого искусству редкому обучит какому-то, а кому правду открывает о том, кто со двора самовар утащил. И плата за это у всех разная. Одним достаточно сказать спасибо, а другие порой могут лишиться собственной жизни.Знают про Копогорца далеко за пределами нашего села, но попасть к нему – дело очень непростое. Во-первых, увидеть его может не каждый. Никто не знает, с чем это связано. Одни каждые три года ходят, а другие в глаза не видели. Но, даже если тебе повезло и ты его увидел, он может еще с тобой не заговорить. Тогда придется тебе уходить от него ни с чем. И настроения у него всегда разные – утром не говорил вроде ни с кем, а после обеда вдруг начал. Порой даже с теми говорить начинает, на кого с утра даже взгляд не уронил. С дарами к нему ходить точно не стоит, просто не увидишь его даже. Идти надо с чистыми намерениями, иначе вернуться может не получиться. Детям он не показывается. Самое раннее, кто видел его - это молодые люди, которым уже больше 16 лет. Целое описание получилось, что когда и почему! Это всё для того, чтобы понимали вы о чем речь пойдет.В этом году Никитке Смирнову исполнится уже 18 лет, а это значит, что он тоже сможет попытать счастье и сходить к Копогорцу этому, и, если ему повезет, увидеть его, а может даже и поговорить с ним. Из-за этого эту ночь парень плохо спал. Он все думал о том, что ему подарит Копогорец, когда он встретит его на горе, каким чудесным даром наделит его. Как он выглядит, что сказать ему при встрече. Утром на гору ходили старики, молодым разрешили идти после полудня. Уж как только не рвался Никитка поскорее взойти на гору – очередность в селе едина для всех. Так решили старейшие, и волю их нарушить было нельзя. Вчера увидели жители села знак появления Копогорца – единственный клен на горе окрасился красными листьями, значит, жди на следующий день Копогорца в «тихом лесу» на вершине Коп-горы. А после дня этого – скинет листья этот клен, а за ним и осень начнется.Обедать Никита не стал. Как только с горы вернулся последний «ходок», парень первым же вызвался идти на гору. Никто этому препятствовать не стал. Парень лихо взобрался на вершину и вошел в «тихий лес» – так называлось место, где обычно находился Копогорец. Тут парню и стоило найти его. Никита осторожно вступал, вслушиваясь и всматриваясь по сторонам. Лес находился в тени вершины горы, укрывая ее с трех сторон, отчего внутри всегда создавалось таинственное голубое сияние, отраженное от камней. Жители говорили, что находиться в лесу не стоит больше трех минут. Если Копогорец не покажется за это время, то и ждать его там бессмысленно. Говорили также, что появляется он неожиданно и в самом неожиданном месте, где совсем не ждешь его. Казалось, ты только что смотрел в той стороне, просматривая весь лес до самого обрыва, и никого там не было, но стоит тебе просто моргнуть, как он вдруг уже там стоит. Никитка нервничал, дрожь буквально пронзала его тело, сердце усиленно стучало, словно готовое вырваться наружу, буквально в каждом сантиметре его тела. Время шло, но никого так и не появлялось. Парень буквально бегал среди тонких стволов сосен и елей, просматривая все вокруг, ходил возле красного клена, который уже начинал сбрасывать листья на землю, но никого не было."Соврали! Всё соврали… - думал он про себя. – Нет никакого Копогорца! Всё врут!"Парень злился, цепляясь пальцами за шершавый ствол дерева. Здесь на верху горы в тишине было слышно его возбужденное дыхание особо хорошо."А я, дурак молодой. Поверил, олух! А что я видел? Какие доказательства? Бабка Матрена выздоровела, ну так крепкая бабка была, знала, чем лечиться. Афанасий всегда с рыбой домой приезжает, блесна уловистая? Ну, так и места он знает рыбные лучшие других в селе! Отец мой ходил, видал этого Копогорца, да ничего не дал ему он якобы. И мать ходила, чтобы узнать, куда Ленке поступить лучше. Что это за чудеса? Дурят всех! И я дурак, повелся на эти сказки! Ведь будь же оно так – разве ж не приехали сюда ученые какие со столицы, поломники там всякие разве ж не топтали землю вокруг? Эх, Никитка, дурень ты! Там, внизу, поди ж все село сейчас над тобой потешается! Идти надо назад да только сказать, что тоже видал, чтобы они дураками были, а не я! Скажу видал, мол, рассказал он мне какой девке со мной сладко будет! И скажу это, а сам Настьку сосватую, она ж, узнав, что Копогорец сказал – сразу за меня замуж-то и пойдет!"Время прошло уже больше трех минут. Парень осмотрелся вокруг еще раз и направился обратно к тропе, ведущей вниз с Коп-горы. Но тут его внимание привлек странный отросток у дерева неправильной формы. Будто бы и не отросток это, а словно фигура чья-то за деревом, будто кто-то стоит там. Никита сделал несколько шагов, меняя угол обзора, и чем дальше он проходил вглубь, тем явственнее вырисовывалась фигура человека. Это была девушка со светлыми волосами, которые немного колыхались от легкого дуновения ветра. Она стояла спиной к парню. На ней было серое пальто чуть ниже пояса, голые ноги в коричневых сапогах до голени, сделанные из шкуры необычного животного. Она стояла, всматриваясь куда-то вдаль. Руки она прятала в карманах пальто и никак не реагировала на то, что позади нее парень ходит между деревьями «тихого леса», нарочно наступая на сухие ветки, чтобы привлечь внимание к себе. Никита смотрел на нее, стараясь не потерять из виду, постепенно приближаясь к девушке. Он мог поклясться чем угодно, что в том месте он смотрел, и никого там не было. Но почему девушка? Все говорили юноша, старец, мужик, а тут девка. Или это не Копогорец вовсе? Не местная, что ли? Вскоре он приблизился к девушке на расстояние нескольких шагов и остановился напротив нее. Она была очень красивая. На вид ей было около двадцати трех, красивые тонкие губы и пронзительные зеленые глаза. Девушка посмотрела на парня и улыбнулась.- Ну, здравствуй, Никита, - произнесла нежным голосом она. – Меня зовут Кира! И я рада приветствовать тебя в моем тихом лесу…- Здравствуйте, - удивленно ответил Никитка. Неужели же это она?- Ну, что ж? Впервой тут, как я погляжу. И не меня ты ожидал увидеть. Это ведь так? – этот вопрос остался без ответа. - Что же хочешь ты, Никита? Желаешь чего?- Я… я… - парень не знал, что сказать. Полночи думал он, что скажет, спросит, а как дошло до дела – так и слова вымолвить не получается. Так и не ее он ожидал увидеть, робок он до женского пола, говорить с ними боится, а тут еще такая красавица, разве ж скажешь ей, что желаешь стрелять метко, чтобы отца-охотника у Насти покорить. Разве ж скажешь, что пришел сюда за изумрудами да рубинами для того, чтобы к Насте посвататься. Стоял парень, смотрел на красавицу Копогорку и молчал.- Ведаю я, чтоб хотел ты. Знаю, кто нравится тебе. И как покорить ее тебе скажу и отца ее сурового тоже, – девушка обошла парня вокруг, словно осматривая и оценивая на что он гож. – Меткость тебе не поможет отца ее удивить, а рубины и изумруды не купят любви девичьей. Смелость – вот что тебе поможет, да только не вижу я ее в тебе достаточно, чтобы стало еще больше!- Что же… зачем же мне смелости много…?- А кинешься ли ты в лапы медведя здорового с одним ножом в руках, чтобы покорить своей смелостью отца? А пробежишь ли по краю пропасти, чтобы победить в соревнованиях и выиграть главный приз ради Насти?- Но если у меня не получится? Я же могу погибнуть в конце концов?- Можешь, - улыбнулась девушка. При этом глаза ее так блеснули, будто бы она получила долгожданный ответ на свой вопрос. Она подошла ближе к Никите и провела рукой по его плечу. – А что, если я тебе дам возможность, которая будет гарантировать тебе, что ты не умрешь? Бросился ли ты в таком случае на медведя?- Как это? Гарантировать? Сделаешь меня бессмертным?- Нет, конечно. Я не в праве нарушать общие законы мироздания. Я дам тебе одну уникальную возможность… Ты сможешь заглянуть на несколько секунд в свое тело в любом возрасте, который ты выберешь. Подглядеть в будущее, так сказать. Для этого ты просто должен про себя загадать любой возраст, до которого ты надеешься дожить, взять меня за руку и просто закрыть глаза. Когда ты их откроешь, у тебя будет примерно 5 секунд, чтобы посмотреть свое будущее в этом возрасте. Будь готов, ты можешь оказаться где угодно, даже за рулем машины. Если к загаданному тобой возрасту ты будешь живой, то до этого момента ты получишь от меня абсолютное бессмертие, которое истечет к времени, которое ты загадаешь. Нет, ты не станешь неуязвим, но убить даже самого себя будет очень проблематично, я бы даже сказала - невозможно. Всегда будут вмешиваться какие-то обстоятельства, которые не позволят тебе умереть… Если объяснить подробнее, то представь, что ты загадал 40 лет. К этому возрасту ты наверняка еще должен будешь быть живым, я имею ввиду по состоянию здоровья, если, конечно, до этого с тобой не случилась какая-то беда. Итак, тебе 40 лет. Открыв глаза, ты увидишь вокруг себя людей, семью, жену, дом, лес, любую реальную картину – ты будешь знать наверняка, что до 40 лет с тобой ничего не сможет случиться! Ты можешь рисковать, делать всё, что угодно, зная о том, что с тобой ничего не произойдет. Я, думаю, это очень хороший дар, который откроет перед тобой новые возможности, новые грани и новые отношения, – она улыбнулась, но затем взгляд ее стал каким-то обреченным. Продолжила девушка уже в менее оптимистичном тоне. - Но учти – если ты загадаешь, например, 100 лет, то шансов на то, что ты увидишь себя в живых в этом возрасте – ничтожна мала, и поэтому бессмертие даже на один день ты не получишь. Скорее наоборот…- Взамен? – спросил Никита. – Что ты хочешь взамен этому дару?- Мелочь… - девушка подошла совсем близко к парню и пристально взглянула ему в глаза. - Всего лишь твою жизнь….- Жизнь?- Да. Жизнь… Игра есть игра! Но, согласись, твои шансы победить в ней гораздо выше? Угроза ждет тебя только если ты пожадничаешь и загадаешь слишком большой возраст, прогадаешь, вот тогда я и заберу твою жизнь. Увидишь себя в гробу – там же ты и останешься в тот же миг!- Я так не хочу… - парню стало страшно. По-настоящему стало страшно, но в тот же момент он вдруг понял, что все это реально. Всё это игра, из которой есть два пути – награда или смерть! Вот почему многие не возвращались после встречи с Копогорцем назад.- Выбирать только тебе… - улыбнулась она. – Я предложила – ты отказался. Я предложила – ты согласился. Думай скорее, у тебя есть чуть больше минуты.Копогорка замолчала, выжидая ответа. Парень стоял в полной задумчивости. Он почему-то вспомнил сейчас и отца, который вернулся ни с чем, и мать, и тех, кто не пришел после встречи на Коп-горе.- Что ж… , - прервала его раздумья девушка. - Не смею более задерживать…Она стала отворачиваться от Никиты, демонстрируя свое нежелание больше общаться с парнем. Именно в этот самый момент он вдруг понял, что другого шанса у него может и не быть. Вот она – сейчас ему нужно проявить смелость, чтобы получить более ценный приз. Одно слово и он получит то, что поможет ему покорить Настю.- Подожди, - остановил он девушку. – Я…согласен…- Правда? – повернулась она к нему. Глаза ее блестели в голубом сумраке леса. – И какой же возраст ты загадал? Ах, да… Тебе же нельзя называть его в слух… Ну, что ж… вот тебе моя рука… - она протянула к Никите свою белую худую руку. – Закрывай глаза и про себя повторяй возраст… Только прежде, чем прошептать его про себя – вспомни про мои слова про жадность.Никита взял Копогорку за руку. Ладонь ее была такой холодной, словно сделана девушка была изо льда. От этого прикосновения парень рефлекторно хотел одернуть руку, но длинные тонкие пальцы Киры уже крепко сжали его ладонь.- Загадывай... – произнесла она словно внутри сознания Никиты.Парень еще раз про себя произнес то, что загадал и закрыл глаза. В этот момент он почувствовал, как тело его вспорхнуло словно птица, а когда он открыл глаза, то понял, что летит с горы вниз, где лежала целая куча человеческих тел. Среди них был и дед Кузьма, ушедший на гору и так и не вернувшийся, и Глаша, соседская женщина, хромавшая на одну ногу. Никита летел словно в замедленном виде, разворачиваясь в полете. На вершине стояла Копогорка.- Но я же загадал завтра… - почти беззвучно произнес Никита.- До завтра ты и не умрешь, - услышал он злорадный голос девушки на горе. – Там внизу тебя ждут изумруды и жемчуга!Он упал в самый центр кучи тел, проваливаясь в глубь них. Зловонный запах тут же ударил в нос, тело пронзило нестерпимой болью ломающихся костей. Конечности неестественно вывернуло, парализуя Никиту, он тонул в разлагающейся плоти. Но самое страшное было в том, что он не умрет, пока вдалеке, над Коп-горой не взойдет солнце…

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