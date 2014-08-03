Вечернее видение над Монмартром

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Матвеевский Просмотров: 25 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 01:06 by

Грустный Николя шел по аптечной улице. Под глазом мальчика красовался синяк, а одно стеклышко на очках треснуло. Близоруко щурясь, он придирчиво рассматривал свое лицо в осенних лужах. Смешной толстяк! Да еще и самый маленький в классе!Всю жизнь, сколько себя помнил, Николя мечтал стать рыцарем. Он восхищался маршалами Наполеона, а портрет Великого Корсиканца висел у него над кроватью. Но какой из него рыцарь? Рыцари не бывают маленькими толстыми. Каждое утро Николя усердно занимался гимнастикой с гантелями по методике месье Лежара, но мышцы отказывались расти, а хулиганы не стеснялись отбирать завтраки.Сегодня он вступился за первоклашку Жоржетту, у которой Марсель и По-По пытались забрать бутерброд с ветчиной. Вступился? Бутерброд они все равно забрали, но еще украсили лицо Николя сизой отметиной. А ведь месье Легран показывал как грамотно бить в челюсть хулиганов. Спрашивается, почему не ударил? Струсил…Так ему стало стыдно, не передать словами. Нужно в себе обязательно воспитывать мужество. Нужно делать что-то, чего очень сильно боишься. Переночевать на кладбище, например… Насчет кладбища Николя погорячился. Он отлично понимал, что не переживет такое приключение. Да и зачем маме с папой седой ребенок?Его взгляд упал на кокетливый особнячок, который обитатели Монмартра обходили стороной. Говорят, тут живет Изабель. Ее считали то ли вампиром, то ли ведьмой. Николя видел ее всего пару раз. Это была необыкновенно красивая девушка с изящным лицом и глазами, которые папа Николя называл «опасными». Она никогда ни с кем не разговаривала.Соседки очень не любили гордячку. Может быть, такая неприязнь была связана с тем, что их мужья на нее заглядывались?Николя слышал разговор соседок, обсуждавших девушку. Мадам Фонтан уверяла мадам Ришар, что Изабель околдовывает мужчин, а потом пьет их кровь и жизненную силу. Якобы один студент, который посмел в нее влюбиться, повесился после того, как она с ним «наигралась». Еще один офицер, увлекшийся жестокой красавицей, потерял рассудок и застрелился. Мадам Ришар вспомнила историю буржуа, заваливавшего Изабель цветами и пламенными клятвами. Вся улица была свидетелями этих сцен. Потом он пропал. Совсем.Старый кюре рассказывал детям, что Эта Женщина – демон-искуситель, отрекшийся от Властителя Небесного. Он говорил, что сердца Таких Женщин, обожженных адским пламенем, не знают любви. Они лишь бледные обольстительницы потустороннего мира (кюре часто говорил непонятными словами).***Николя раньше никогда не подходил близко к дому Изабель, но сейчас решил испытать свою храбрость. Да и интересно стало, как живет ведьма (или вампир?).Подойдя ближе к особняку, мальчик подумал, не вернуться ли ему назад, но тут же укорил себя за малодушие. Испытывать храбрость, так испытывать.Он поставил под окнами какой-то бочонок, найденный в кустах, забрался на него и заглянул в темное окно. В тайне надеясь, что в доме никого нет, Николя стал рассматривать убранство какой-то комнаты. По правде сказать, видно было очень плохо.В какой-то момент мальчик заметил легкое, почти неразличимое движение. Вдруг из густой тени выплыла призрачная фигура, укутанная в серебристое сияние. Это был высокий человек с белесыми глазами и веревкой вместо галстука.Объятый ужасом, Николя отпрянул от зловещего окна и, разумеется, не удержал равновесия. Бочонок предательски выскользнул из-под ног. Николя рухнул вниз. Оказавшись на земле, мальчик понял, что поранил руку о металлическую ограду. Кровь сочилась из его ладони, будто красное вино из разбитой бутылки.Послышались легкие шаги и перед испуганным Николя предстала хозяйка дома. Ее лилейно-бледное лицо казалось слегка удивленным, а в глазах мерцали озорные огоньки. Уж не адское ли пламя, о котором говорил старый кюре?Изабель сложила руки на груди и весело сказала:— Ах ты, негодник! Подглядывал?— Извините, мадмуазель, — грустно ответил Николя.Мальчик готов был в этот момент провалиться сквозь землю. Изабель подошла ближе.— Ты поранился? Давай посмотрю.Она взяла его за руку. Ее тонкие пальцы показались Николя необычайно сильными и холодными.— Нужно промыть и остановить кровь. Пойдем ко мне.***В темной, но уютной комнате за столом с белой скатертью было не так уж страшно. Николя решил, что не станет рассказывать хозяйке о привидении, из-за которого он так неудачно упал. Может быть, разыгралось воображение?Изабель поставила перед мальчиком чашку ароматного чая и вазочку с имбирным печеньем. Пока Николя ел, она колдовала над его ранкой. Ее легкие пальцы едва касались руки. Было совсем не больно, но кровотечение все не хотело прекращаться. Изабель нахмурилась:— Не пугайся. Сейчас я остановлю кровь.Николя приготовился к тому, что сейчас защиплет. Хозяйка, должно быть, зальет ранку зеленкой или йодом.Изабель поступила иначе. Она припала губами к краям раны. Стало очень горячо. Прикосновение оказалось мимолетным. Кровь литься перестала. Совсем.В этот момент маленький гость ощутил легкое прикосновение к ноге. Под столом кто-то был! Николя немного испугался, но хозяйка оставалась спокойной. Она с улыбкой пояснила:— Это Месье Расхититель. Он пришел поприветствовать гостя.Из-под скатерти показалась физиономия черного кота. Он серьезно посмотрел на мальчика и что-то замурчал.— Здравствуйте, — неуверенно ответил Николя.Обведя глазами гостиную, мальчик заметил необычную картину на стене. Там обнаженная девица, укрытая призрачной вуалью, спала в объятиях странного существа с черными крыльями. Девушка показалась мальчику подозрительно похожей на Изабель. Смущенный Николя ойкнул и покраснел.Проследив за взглядом гостя, Изабель звонко рассмеялась.— Какой скромник! Сейчас переверну, чтобы ты не смущался.Она встала и перевернула неприличную картину.— Это подарок друга, — пояснила хозяйка будничным тоном, будто говорила о каком-нибудь мирном пейзаже или натюрморте.Посмотрев внимательнее в лицо Николя, девушка спросила:— Николя Трюффо, откуда у тебя этот синяк?Мальчик несказанно удивился резкой смене темы разговора и тому, что хозяйка знает его имя и фамилию, хотя он забыл представиться.Он сбивчиво рассказал ей историю про бутерброд, Жоржетту и Марселя с По-По.— А зачем ты пришел к моему дому?— Я хотел испытать свою храбрость.— Храбрость? Неужели я какое-то чудовище?— Нет-нет. Видите ли, о вас по Монмартру ходят дурные слухи. Но теперь я понял, что вы очень милая.Он хотел добавить «и красивая», но постеснялся.— Ах, слухи… Ты тоже очень милый. Знаешь, Николя Трюффо, главное не то, что думают другие, а то, что есть у тебя в сердце. Понимаешь?Мальчик вопросительно посмотрел на Изабель.— Я считаю, что ты отважен. Ты защитил девочку. Не побоялся ответственности. Ты мой герой.Маленький гость густо покраснел.***Провожая своего маленького гостя за порог, Изабель весело сказала:— Держи спинку ровно, Николя Трюффо.Тени за спиной хозяйки дома зашевелились. Послышался шелестящий голос:— Что прикажете, госпожа?— Загляни ночью к этим Марселю и По-по. Эта ночь станет прекрасной для детей луны.

Ключевые слова: Призраки ведьма черный кот Париж авторская история

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