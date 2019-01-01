Исполнитель

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:19

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:19 by

Тусклый свет проникал в палату с внутреннего двора больницы, в центре которого стоял одинокий фонарный столб, освещающий это не самое приятное место. Мужчина на койке вздохнул и перевел взгляд на дверь, которая в этот момент тихо скрипнула и приоткрылась. На пороге возник силуэт. В полумраке было сложно различить его черты лица, но было видно, что он был одет в темный классический костюм, а на плечи был небрежно наброшен белый халат. Окинув взглядом палату, он подошел к больному и присел на стоящий рядом стул.- Александр? - гость вопросительно посмотрел на мужчину.- Да, а вы кто?- Исполнитель, - мужчина достал из внутреннего кармана небольшую записную книжку и карандаш.- Исполнитель чего? - напрягся больной.- Исполнитель последних желаний, - сдержанно ответил гость, хотя по его реакции было видно, что подобный диалог он уже слышал не один раз.- А... А зачем вы пришли? Еще и ночью? И почему последних? Как-то неприятно звучит.- Приходить к людям - моя обязанность, - терпеливо ответил гость, - время визита, к сожалению, выбирать не могу, так как оно строго регламентировано - ровно за час до смерти. В процессе нашего разговора вы сможете отказаться от моих услуг, но я рекомендую ими воспользоваться, так как они абсолютно безвозмездны. Скажем так, это небольшая компенсация за некоторые неудобства, которые возникают при переходе.- Подождите, вы сказали - за час до смерти? Я умру, что ли?- Ну да, - пожал плечами Исполнитель, - через час.- Откуда вы это знаете?Гость вздохнул и посмотрел в окно. Через некоторое время он снова повернулся к больному:- Так получилось, что я владею этой информацией. Вас устроит такой ответ?- Ну... Как бы... - растерялся Александр.- Именно стандартной реакцией на мое появление и обусловлено время, которое отводится на общение. За один час люди, как правило, принимают действительность и успевают воспользоваться моими услугами.Александр попытался присесть на койке, но, поморщившись от боли, снова упал на подушку.- Впрочем, с моим диагнозом глупо вам не верить, - вздохнул он. - Так что там у вас за услуги?- Услуга последнего желания, - обрадовавшись тому, что не придется тратить время на ненужные объяснения, заговорил Исполнитель. - Все просто. Вы говорите мне, что бы вы хотели получить, я вам это предоставляю. Постарайтесь сформулировать его как можно точнее. Так, чтобы не оставалось места для различных трактовок. Как я уже говорил, услуга абсолютно безвозмездна.- Всё, что угодно? - улыбнулся Александр. - Прям вот всё, что захочу? И вы это исполните?- Да, - кивнул гость и открыл записную книжку.- Ого... Надо подумать.- У вас есть час, - Исполнитель посмотрел на свои наручные часы: - Точнее, пятьдесят две минуты.Александр заерзал, пытаясь устроиться поудобнее.- А что обычно заказывают?- Абсолютно разные вещи. От сигареты до... - гость задумался, - до других материальных и нематериальных ценностей.- Материальных? - усмехнулся Александр. - Зачем они нужны за час до смерти?- Интересная постановка вопроса, - хмыкнул гость. - А за неделю до смерти они нужны? Как вы считаете?- Думаю, что тоже нет, - покачал головой больной.- А за двадцать лет?- Конечно. Двадцать лет - это довольно долгий срок, и хочется прожить его, скажем так, не бедствуя.- В таком случае, у меня встречный вопрос, - Исполнитель облокотился на спинку стула, - за какой период времени до смерти материальные ценности теряют свое значение для человека? В какой момент это происходит?Александр почесал затылок и ненадолго замолчал.- Не знаю даже.- А я знаю, - сказал мужчина, - ровно в тот момент, когда человек узнаёт свою Дату. Даже если до нее еще несколько лет. Почему-то всех сразу перестают интересовать деньги и другие человеческие игрушки. Я думаю, что если бы люди при рождении знали свою дату смерти, то они бы по-другому относились к ним. Кстати, осталось сорок шесть минут.Александр потер ладони и уставился в потолок.- Чего же мне хочется? - заговорил он вслух. - Может быть, деньги? Столько, сколько нужно на лечение. А можно деньги?- Можно, - равнодушно пожал плечами Исполнитель, - ваш выбор неограничен.- Хотя... - махнул рукой Александр: - Мне они все равно уже не помогут. Кстати, а можно загадать, чтобы я не умер?- Самый распространенный вопрос, - хмыкнул мужчина. - Ваша смерть является единственным условием выполнения желания. Я просто физически не смогу его выполнить, если вы не умрете.- А, ну понятно, - закивал больной. - Получается, что для того, чтобы вы смогли выполнить желание, я, в любом случае, должен склеить ласты, да?- Все верно. Замкнутый круг.Александр снова уставился в потолок.- Если бы я знал о вас раньше, я бы подготовился, - улыбнулся Александр. - Оказывается, это очень сложно - сказать, чего я хочу, за полчаса до смерти.- За тридцать шесть минут, - поправил его Исполнитель.- Да, спасибо, что вы не даете мне об этом забыть, - больной поморщился и перевернулся на бок. - Так... Надо собраться. Что мне нужно? - на несколько минут в палате повисла тишина. - Да ничего не нужно, черт возьми! Я сдохну через несколько минут, а вы спрашиваете меня, чего я хочу!- Вы отказываетесь от моих услуг? - оживился мужчина.- Нет-нет, подождите. Просто это очень сложно, понимаете?- Не понимаю, - покачал головой Исполнитель. - Как можно понять то, что вы всю жизнь ноете о том, чего вам не хватает, а когда я предлагаю вам это дать, вы сразу делаете удивленное лицо?- Может быть, потому что вы предлагаете это, мягко говоря, несвоевременно?- А, ну да. Теперь вы хотите обвинить меня в том, что я решил безвозмездно помочь вам, но сделал это не вовремя? - мужчина сложил руки на груди. - Впрочем, это в вашем стиле... Я не удивлен. Двадцать семь минут.- Да если я даже загадаю свое желание прямо сейчас, я все равно не успею им воспользоваться! - возмутился Александр. - Какая польза мне от ваших предложений?- Это ваше право. Вы отказываетесь?- Нет.Александр задумался. В палате повисла гнетущая тишина. Брови больного сдвинулись, и между ними пробежала глубокая морщина. Мысли роились в его голове. Но ни одна не казалась ему верной.- Итак, пять минут, - мужчина открыл блокнот и посмотрел на Александра.- Да что же вы меня мучаете? - возмутился больной. - Как можно придумать что-то в таких условиях?- Скажите уже что-нибудь. Времени совсем мало.- Что-нибудь? Хорошо. Я хочу торт.- Торт? - бровь мужчины приподнялась от удивления.- Да. Большой такой, вкусный торт, - как-то обиженно произнес больной. - Я очень люблю сладкое, но последние несколько лет мне нельзя было его есть. Раз уж помирать, то с музыкой. И тортом.- Ну, что же... Торт - так торт, - мужчина подошел к окну и записал пожелание в блокнот. - Странное желание, но, как говорится, это закон, - Исполнитель наклонился над Александром. - Я записал ваше желание. На этом вынужден откланяться. Скоро за вами придут, поэтому не переживайте, все будет хорошо. До свидания!С этими словами он направился к выходу из палаты.- А... А торт?- Я же сказал, что записал ваше желание, - мужчина остановился у двери и обернулся. Он хотел еще что-то добавить к своим словам, но, посмотрев на застывшее лицо Александра, тихо открыл дверь и молча вышел наружу.***На детской площадке было шумно и многолюдно. Мальчик подбежал к сидящей на скамейке маме и протянул ей большую картонную коробку.- Это еще что такое? - нахмурилась мать.- Мам, смотри, что мне дядя подарил.- Какой еще дядя? - женщина встревоженно оглянулась вокруг.- Не знаю, - пожал плечами мальчик, - сказал, что знает, что у меня завтра день рождения, и подарил целый торт!- А где он? Где этот дядя?- Ушел уже. Туда, - мальчик махнул рукой в сторону выхода из двора. - Мам, пойдем есть торт! Смотри, какой он вкусный!- Да подожди ты со своим тортом, - грозно одернула его мать. - Что он еще сказал?- Еще сказал, чтобы я в следующий раз лучше готовился.- К чему?- Не знаю. Наверное, к урокам.Мальчик схватил растерянную женщину за руку и потянул ее в сторону дома.***Мужчина посмотрел на радостного мальчика, со всех ног бегущего к своей маме и, пожав плечами, свернул за угол дома.- Какое же это было глупое и неинтересное желание, - произнес Исполнитель, вырвал из блокнота листок и, скомкав его, положил в карман. - Надеюсь, что он не загадает то же самое в следующий раз, через... - мужчина перевел взгляд на часы, - через шестьдесят два года.Автор - ЧеширКо.

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