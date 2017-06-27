Судьба

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:36

VikaVeka Просмотров: 130 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 05:10 by

Мне было 17 лет, и мечтала я, конечно, о любви. Но, видя горький опыт моей мамы, я достаточно точно знала, какой именно должен быть мой избранник. И вот любовь ко мне пришла, но перед этим были мистические события.Я Всегда была тонкочувствующим ребенком, и "странные сны" начали мне снится ещё с детства.Но, лет в 14, мне впервые приснился сон, в котором было нечто, не созданное моим воображением. Это был обычный сон - школа, коридоры и т.п. Иду я по этажам и вижу брата, бегу за ним, зову, он останавливается, и я понимаю, что это не брат. Кто, не знаю, но я прям чувствую, что это не моё воображение, а нечто чужеродное, я прям всеми клеточкам ощущала его присутствие, облегчением было то, что "оно" не могло подойти ко мне, и ждало, что я подойду. Я до сих пор помню этот жутковатый сон.Лет в 17 у меня наконец-то появилась своя комната с большой кроватью, в которой я и продолжила "смотреть" кошмары. Все именно я не помню, вот пара ярких:Сплю, и тут меня кто-то начинает душить, я в ужасе просыпаюсь и хватаю душителя за руку, и с ещё большим ужасом понимаю, что рука моя...Просыпаюсь под утро и четко вижу, что на кровати в ногах у меня сидит черная огромная тень, которая быстро испарилась.Снова ночь, кровать двуспальная, сплю с краю, спиной к стене, хочу развернуться, но немогу, как буд-то кто-то спит со мной рядом.И вот опять просыпаюсь я ночью и вижу в ногах голову моей бабушки, на тот момент уже покойной. Она так спокойненько мне говорит: "Будешь спать одна, с тобой будет спать смерть".Конечно, меня всё это напугало, но бабушкины слова истоковала так, что мне срочно нужен парень.Ну и как обычно, снится мне опять сон. Идет парень, такой улыбчивый, милый, прям весь светиться, как ангел. Когда проснулась, сразу его нарисовала. А где-то через пару недель я с ним познакомилась. Встретились на дене рождении общего друга, и с этого вечера не можем расстаться уже 15 лет. Я верю, что он моя судьба, может, бабушка помогла, может нет. Но была ещё небольшая история. Гадали мы как-то с подругой в рождество, закрылись в ванной, я взяла расческу и, смотря в зеркало, произнесла про суженного, чтоб пришел и причесал. Ничего не произошло, мы посмеялись и разошлись. Уже дома, перед тем как лечь спать, я причесывалась, мой любимый подошел ко мне, взял расческу и стал меня расчесывать, я вылупилась на него, спросила, что он делает? Он ответил, что просто захотелось, тогда я поняла, подруга подговорила. Он удивился, и не понимал, я рассказала про гадание и он сказал, что ничего не знал, и я поверила, хотя через пару лет снова спрашивала, договорились ли они с подругой. Кстати, ни до, ни после это-то случая у него больше не возникало желания меня причесать.

Ключевые слова: Сон бабушка кошмары

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