Старая часовня

Новость отредактировал Lollipop39 - Сегодня, 19:26

Причина: Стилистика автора сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:41 by

При осмотре и продаже домов никогда не знаешь, с чем можно столкнуться. Полуразрушенные каменные коттеджи, спрятанные возле забытых проселочных дорог, заброшенные фермерские дома, расположенные на одиноких склонах холмов - такую недвижимость доводилось осматривать и продавать.Район, в котором я жил и работал, находился в бедной сельской местности. Медленно умирающие деревни, полные разбитых семей с неспокойной историей, были разбросаны по красивому древнему лесу, в окружении озер и полей. Восхитительные пейзажи маскировали человеческие страдания, существующие в их границах.Из всех домов в этом районе ничто не заинтриговало меня так, как «Старая Часовня» - четырехсотлетнее здание, возвышающееся на огромном лесистом утесе в самом сердце леса, с видом на глубокую долину, усеянную домами. Старая Часовня была знакома каждому, кто жил неподалеку. С ней даже была связана местная легенда.Легенда рассказывала о семье, которая много лет назад жила в Старой Часовне. Глава семьи, Антон Коршак, был набожным католиком, посвятившим всю свою жизнь вере. Он с семьёй жил отдельно от общины, считая других людей еретиками. Антон также был известен злым нравом - он часто выплескивал гнев на своих трех молодых дочерей. Особенно доставалось его старшей дочери Марии.История гласит, что однажды вечером семья изучала библию возле горящего камина, когда Мария, измученная строгими религиозными правилами, навязанными ей отцом, захлопнула свою книгу и заявила, что она отказывается от Бога. Отец взорвался от ярости; схватив Марию за волосы, он сунул ее лицом в огонь. Ее щеки почернели, губы вспыхнули и треснули, волосы загорелись и ужасный запах заполнил комнату. Она издала отвратительный крик, который слышали даже жители деревни в низине.Антон был настолько поглощен собственной яростью, что даже не заметил, что рука, которой он держал голову Марии, была ужасно обожжена. Но боль дала о себе знать, и он отпустил дочь. В ту же ночь Антон выгнал девушку из Старой Часовни, позволив ей взять только белый платок для тепла и маленький нож для защиты. Она была вынуждена жить одна, с обезображенным лицом, в близлежащих лесах и лугах до конца своих дней.Мать Марии и две сестры были найдены мертвыми через несколько дней местным жителем деревни. У несчастных было перерезано горло , глаза смотрели в небо, рот искривился от ужаса. Антона больше никто не видел. Ходили слухи, что после содеянного преступления он убежал далеко в лес и его задрал медведь, но это только домыслы.Нельзя сказать, чтобы я верил этой легенде, но на душе стало тревожно, когда я услышал распоряжение начальства осмотреть, оценить и продать старое здание как историческое семейное имение. Нынешние владельцы этого здания были не против избавиться от развалины. Все равно там никто не жил. В тот же зимний день я решил проверить состояние помещения. Мы с напарником медленно пробирались по пустынной лесной тропе, которая вела к Старой Часовне, взволнованно размышляя о том, как будет выглядеть эта собственность. Никто за последнее столетие не ступал внутрь, так как потомки семьи Коршак боялись туда идти.К девяти утра, мы прибыли к паре ржавых железных ворот, покрытых мертвым плющом. Место выглядело заброшенным. Возвышающиеся ели и лиственницы обрамляли вход, словно зловещие стражи.Я подошел ближе и распахнул ворота, они громко скрипели, как будто их открыли впервые за последние десятилетия. Мы подошли ко входной двери. Стояла зловещая тишина, только шум в близлежащих кустах тревожил нас обоих. Но, к счастью, это был просто лесной олень.Я толкнул дверь часовни и она открылась на удивление легко, без скрипа. Похоже было, что кто-то смазал петли. Первое, что я ощутил, когда мы вошли в Старую часовню - зловоние. Ядовитая смесь человеческих отходов, гниющего мяса и чего-то еще. С трудом, закрыв носы платками, мы обследовали первый зал.- Теперь делайте что хотите, - сказал наш сопровождающий (одни из наследников), - дальше я не пойду и вам не советую спускаться в подвал. Говорят, что там живет призрак.Он быстро повернулся и выскочил на улицу. Мы прошли мимо лестницы, которая вела к подвалу при входе в дом. Мне было любопытно посмотреть, что там находится. Почему нам нельзя идти в подвал? В призраки я не верил. Может он затоплен или полон мусора? Или в подвале есть что-то более зловещее и владелец боится, что мы это увидим? Запах гниющего мяса беспокоил меняМы продолжили изучение здания. Остальные комнаты были, как мы и ожидали, темными, сырыми и удручающими. Ползучий плющ пробивался сквозь окна, добавляя ещё больше теней к сумраку. Полы прогнили, со стен капало, а грызуны просто пешком ходили в некоторых спальнях.Когда мы вышли из дома, я почувствовал слабое недомогание. Через неделю фотографии были сделаны, отчет напечатан и все это предоставлено покупателю. Сделка подходила к завершающей фазе, но мой помощник неожиданно заболел и попал в больницу. Врачи никак не могли поставить диагноз. С каждым днем силы покидали его, он терял вес и сильно кашлял кровью. Я не мог понять причины такой тяжелой болезни, ведь до посещения старого здания мой напарник был совершенно здоров. А тут еще и покупатель попросил показать здание непосредственно ему. Мне так не хотелось снова возвращаться туда! Душа была не на месте.Пятница. Было почти 16:30, когда я неохотно пробрался по лесистым склонам к Старой Часовне. Покупатель просил, чтобы я встретил его там в семнадцать часов. Уже стемнело, и я не был уверен, что это хорошее время для осмотра такого имущества, однако клиент настоял на своем.Я прибыл преднамеренно рано, чтобы подготовить дом к его приезду. Сделал все возможное, чтобы осветить место - зажег факелы, отодвинул занавески на окнахНа мгновение я со всей остротой осознал, что нахожусь совершенно один в Старой Часовне. Мобильный здесь не работал, а ближайший сосед жил более чем в миле от дома. Ужас накрыл меня.Шел сильный дождь. Ветер завывал, и темень все сильнее сгущалась. Часы показывали 17. 10. Ну где же этот покупатель?Запах, который чувствовался при первом посещении дома, усилился. Несомненно, никто в здравом уме не захотел бы купить это здание - оно не подлежит ремонту и стоило бы целого состояния, чтобы сделать его пригодным для жизни. В воображении стали оживать сцены из старых черно-белых фильмов ужасов. Было уже 17.30, а покупатель не появлялся. Я все больше нервничал.И тут вспомнилось предупреждение нашего сопровождающего не заглядывать в подвал, но ведь я обязан проверить все до прихода покупателя, а странный запрет только увеличил мое любопытство. Я направился обратно на кухню, схватил факел и порылся в ящиках, ища ключ от двери подвала. Я нашел целую связку ключей, среди которых выделялся один. Ржавый, старый, покрытый паутиной. Очевидно, им не пользовались много лет. Я схватил ключ и направился в подвал.Лестница вниз была сделана из древнего дуба. Дерево было растрескавшимся, покрытым пятнами. Что это за пятна, я не мог сказать. В нижней части лестницы, над дверью было пригвождено распятие - фигура Иисуса, почему-то без лица. Я вставил ключ в замок и повернул. Он сразу же застрял и пришлось приложить много сил, чтобы заставить его сдвинуться в скважине. Я открыл дверь. Из мрака вырвался холодный, несвежий воздух, быстро сменившийся знакомым запахом гнилого мяса и фекалий. Что здесь внизу?Я шёл в подвал, будто погруженный в транс. Мой разум советовал не идти дальше, но тело словно толкнуло меня вперед. Факел погас. Я успел увидеть воду, доходившую до лодыжек. Слабый свет проникал в подвал сверху. Остановившись на миг, я почувствовал, как меня охватывает холод. Снова попробовал зажечь факел, но тот сразу погас. Однако за короткую вспышку света я увидел нечто совершенно ужасное.Белое лицо смотрело прямо на меня из темного угла подвала. Налитые кровью глаза уставились на меня, впалые щеки были покрыты открытыми язвами, губы кровоточили. В течение секунды, когда я видел это лицо, жуткие губы скривились в зловещей, знающей улыбке. Правда или видение? Я отчаянно пытался зажечь факел и вдруг услышал слабый звук, похожий на кошачье мурлыканье. Когда шум стал громче, я понял, что страшное существо приближается ко мне. Наконец, мне удалось зажечь огонь, однако я никого не увидел, да и звук прекратился.Основательно перетрусив, решил выйти из этого проклятого места, но дверь оказалась запертой снаружи. Я впал в панику и стал с силой бить ногами в дверь. Та не поддавалась. Окровавленные ноги уже сильно болели, и я стал искать еще какой нибудь выход. Повернул горящий факел вовнутрь помещения и увидел снова белое обезображенное лицо. Теперь я мог с уверенностью сказать уверен, что это не галлюцинации - все происходило наяву.То было лицо молодой девушки, закутанной в белую шаль. Зловещая улыбка ненависти гуляла на её губах, бледно-голубые глаза пронзали мою душу. Внезапно фигура бросилась ко мне. Я заметил, что у нее в левой руке маленький, но острый нож. Моего мужества хватило ненадолго.Я прыгнул вперед и бросился в темноту, отчаянно пытаясь осветить дорогу. Внезапно свет факела обнаружил что-то, что привлекло мое внимание. Еще одна дверь?Я бросился к выходу, отчаянно надеясь, что смогу убежать. Призрачная фигура плескалась в воде позади меня, становясь все ближе.Передо мной оказалась пара деревянных двойных дверей с несколькими каменными ступенями. Подбежав, я начал отчаянно начал бить по дверям, они не поддавались. Оглянувшись, увидел приближающуюся девушку. Она будто дрейфовала над землей, нож в бледной руке был поднят и направлен на меня. Приложив все свои силы и накопившийся адреналин, я пинком распахнул двери. Пулей вылетел на залитую дождем поляну, а затем обернулся. Знакомые глаза глядели на меня из темного подвала. Существо намеревалось преследовать меня дальше, дрейфуя по холодным каменным ступенькам. Тогда я снова побежал, но воздуха уже не хватало. Пришлось ненадолго остановиться, чтобы отдышаться. Как только я собрался снова пуститься наутёк, увидел, что жуткое создание, которое хотело убить меня, остановилось. Оно все еще стояло на верхней ступеньке. Глаза, серые как зимний лес, были прикованы к моим. Мы стояли и смотрели друг на друга целую вечность. Затем, девушка резко наклонила голову неестественным рывком, почти как напуганная собака. Её взгляд еще пытался какое-то время гипнотизировать меня, затем призрак медленно соскользнул в мрачную темноту подвала.Я облегченно выдохнул. Все стало по-прежнему. Луна пронзила облака, дождь кончился. Следующие двадцать минут я уносил ноги подальше от злополучной часовни. Скоро та осталась позади, в окружении кривых древних дубов, приобретавших в черной путанице ночи зловещие формы.Это были мучительные минуты. Каждое скрипучее дерево, кричащая сова или фыркающий в кустах кабан наполняли меня новым ужасом. Наконец я оказался на дороге, ведущей в ближайшую деревню. Я оставил Старую Часовню навсегда, понимая, что призрачная девушка, охотившаяся на меня в темном погребе, все еще ждала там.Продажа этой расчудесной недвижимости окончательно доконала меня. Пришлось искать другую работу, не такую опасную.

Ключевые слова: Риелтор командировка Старая часовня легенда девушка зловещая улыбка

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