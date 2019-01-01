Ночь на кладбище— Ну, я поехал, ты, внучек, теперь тут за главного. Смотри, приеду, чтобы баб не водил, и был порядок, не хватало ещё потом за вами убирать, — сказал Сергей Митрофанович обернувшись, помахал своей большой и сильной рукой. Это был мой дед: среднего роста, седые, но местами чёрные как тьма волосы, нос горбинкой, как у грузина, худощавого телосложения, но натура чисто русская. Глаза вроде бы и зелёные, но когда присматриваешься, они становятся серые. Любил немного выпить, но не злоупотреблял, конечно, работать в таком месте, лично я бы спился.
— Хорошо дедуля, как скажешь, - улыбнулся я. Я обычный студент третьего курса, светло-русый парнишка, изумрудного цвета глаза, среднего телосложения, широкоплечий. Двадцать один год, учусь заочно, но пока лето, решил приехать к деду.
— А, забыл, - вдруг вернулся дед, — ты, это, поработай за меня недельки две.
— Что? — у меня будто ком в горле встал. — На этом кладбище, дед ты что совсем? Я ведь с ума там сойду!
— Да не ссы ты, тюфяк, сопли на кулак не мотай.
— Ха-ха, я понял, ты издеваешься да?
— Нет, ни в коем случае. Давай, раз приехал деду помогать, вот и помоги. Побудешь в будке, делать тебе всё равно не чего не придется, сиди себе, пятую точку просиживай, это кладбище ты свои как пять пальцев знаешь, будешь работникам лопаты выдавать, ну или место пустое показывать, у меня там журнал лежит, туда будешь записывать кого похоронили, ах, и чуть не забыл, выпивай только по ночам, так как могут люди зайти, некрасиво будет как-то, если на них будешь перегаром дышать
Кивнув головой, я направился на кухню, налил себе крепкого кофе, выйдя с кружкой в руках, я сел на лавочку и спокойно закурил сигарету. «О-о-о этот свежий воздух, без всяких машин и пыли. Вокруг трава покрытая росой. Небо ярко-голубого оттенка. В глаза светит возрастающее за горизонтом солнце. Одним словом - красота. Выпив кофе, докурив сигарету, я направился, так сказать, на работу.
Я находился в будке, как вдруг услышал звук тормозов, причём была не одна машина, догадаться было не трудно, что кого-то собираются приравнять с землей. Постучались в окно. Выйдя на улицу, понял, нужно открыть ворота. Признаться, я никогда, сколько себя помню, не видел такую толпу народа, все были замучены и очень странными, абсолютно все плакали, до единого. Обычно. когда раньше мне приходилось наблюдать за похоронами, там обязательно найдется человек, который просто сделает вид, что вот, мол, жалко, обратно не вернёшь и всё такое, были и те, кто затапливался своими же слезами, это бывают самые близкие родственники. Неожиданно на моё плечо закинулась очень тяжёлая мужская рука, повернувшись, я слегка испугался. Мужчина был настолько огромный, что по сравнению с ним я - какая-то маленькая букашка, которая мешается под ногами.
— Я так понимаю, нужно записать, кого мы хороним, да? — от такого баса ломался слух, уши сворачивались в трубочку.
— Эм… да, конечно, пройдёмте со мной, я запишу, — по сравнению с его голосом, мой казался настолько писклявым, что даже мне противно стало. Мы прошли ко мне в будку. Пока я искал этот журнал, мужчине позвонили. По случайности я стал свидетелем разговора.
— Да, алло. Нет, в этом нет необходимости. Да, сейчас идут похороны этой девочки. Мам, всё хорошо. Успокойся. Спи спокойно.
Я был крайне удивлён разговором этого мужчины по телефону, значит, хоронят маленькую девочку. Но почему за это так беспокоится мать этого «шкафа»? Всё это время, пока я искал этот чёртов журнал, в моём мозгу было столько вопросов на счёт этого случая, даже забыл о том, что я искал.
— Может, вы поторопитесь, всё-таки похороны, люди ждут только меня.
— Да, вот я нашел, пожалуйста, напишите имя, фамилию погибшего человека и поставьте подпись.
Расписавшись, мужчина поторопился покинуть будку. Не успел он переступить порог, я уже прильнул к окну, чтобы посмотреть, куда он направится. Мысли из головы меня не покидали ни на секунду. Я решил подождать, пока закончится траурная часть, все разъедутся, и посмотреть, кого же похоронили…
На удивление, ночь пришла незаметно. Быстро стемнело, я забыл обо всех своих мыслях, смотрел телевизор, попивал прохладное пиво. Было тихо, один среди мертвецов. Неожиданно кто-то постучал в окно. Меня всего передёрнуло, в голове закрутилась всякая чепуха. Я долго не решался смотреть в него, особенно выходить на улицу. Переборов себя, я всё-таки посмотрел в окно. Моё воображение представляло всякое, но только не это. Около окна стоял дедок лет, наверное, восьмидесяти, пристально и с любопытством смотрел прямо мне в глаза. Потом одумался и показал пальцем на дверь, мол, открой, впусти. Я пошёл к двери открыл её. Мужичок ростом, наверное, метр с кепкой, врывается ко мне с таким видом, будто это его логово, а я ворвался в него. На мгновение могло показаться, что он смотрел на меня целую вечность, пожирая своим пристальным взглядом. Набравшись смелости, я решил спросить у него, какого лешего он шатается посреди ночи по кладбищу, и каким макаром он перелез через этот, как мне казалось, защищающий от всех забор.
— Дедуль ты чего-то хотел?
— Нет, не хотел. Я вот думал, тут Митрофаныч зависает, выпить с ним хотел. А ты наверно его внук? Да?
— Ну, деда здесь нет, так что давай, дуй домой, жена ругать будет, — я уже хотел его выпроводить, как он остановился, показал жест рукой, мол, отойди. С грустью дедок произнёс:
— Нет у меня жены, умерла она лет наверно 10 назад. Один живу, скучно мне. Хочешь, расскажу историю, как я по-молодости здесь работал?
— Эх, деваться некуда, торопиться особенно, рассказывай. Пиво, может, хочешь или покрепче тебе?
— Покрепче, внучок. Так язык больше развяжется, — как раз сегодня днём, под кроватью я нашёл самогонку. Достал стопку, налил ему, и тот, как заведенный, начал рассказ:
— Было мне лет 20, как тебе, отец меня отправил сюда поработать за него. А сам уехал в город. Я сидел, читал, тогда телевизоров не было. Скукотища адская, поговорить не с кем. Всегда завидовал психам, им в одиночестве веселее, чем с людьми. Ну так вот, наступила первая ночь, я лег, расслабился. Сзади меня, как на тот момент мне казалось, кто-то дышал, да ещё так тяжело, как будто только прибежал издалека. А в то время у нас маньяк орудовал, убивал женщин. Похороны чуть ли не каждый день были. А женщины-то красивые все. Ну, я просто смотрел потом, когда похороны проходили. И это повторялось каждую проведенную ночь здесь. Как ты понял, спать я уже просто не мог. Так вот, в одну из этих ночей, я увидел то, что до конца своих дней буду помнить
Он замолчал, задумался. Налил ещё стопку и продолжил:
— Я хотел начать читать очередную книгу, как вдруг стук в дверь. Я, забыв обо всём, пошёл её открывать. Пока открывал все замки, прислушался, тишину нарушило чьё-то дыхание, но уже за дверью, я открывал не спеша, как можно медленней, в итоге на крыльце никого не оказалось. Я оглянулся, вышел, посмотрел по сторонам, взгляд мой упал вдаль. Там стояла небесной красоты женщина, в красном ярком платье, губы алые, как кровь, а кожа белая-белая. Я не поверил своим глазам, протер, но женщина не исчезла. Сначала у меня была мысль, что я просто бредил, и это всего лишь моё воображение играет. В моих глазах это было как в замедленном действии. Её губы колыхнулись, и из них понесся ласковый, нежный, манящий голос. Она позвала меня за собой, я не удержался и пошёл. Путь был достаточно длинным. Но эта женщина, просто с первых секунд, как будто меня загипнотизировала. В итоге она привела меня к какой-то могиле. Сначала я не понял, где я очутился, посветил фонариком, тем временем женщина исчезла, а на надгробной плите была фотография, на которой изображена как раз она. На тот момент я очень испугался. Начал читать, и даже сам не понял, что делал это вслух. Имя Виктория, как раз было моё любимое, я очень хотел себе девушку с таким именем. Прочитал когда она умерла. Посчитал, число выпало как раз на мой первый рабочий день. Я уже собирался уходить, только хотел развернуться, и тут она встала, прям впритык со мной. Аж волосы дыбом встали. Она была просто как ангел. Погладила меня по щеке. Я замер. По телу прошёл холод. После этого я не помню, как добрался до будки.
— Больше на драму похоже.
— Да, может ты и прав. Но эта женщина до сих пор мне снится.
— Ладно, дедуля, ты давай домой иди, время уж совсем позднее, поспать ещё хочется.
— Эх, ну раз много, пошёл я тогда, проведаю Викторию. Не хочешь со мной?
— Нет, дедуля, да и тебе не советую ночью по кладбищу ходить, — дед послушно встал, обернулся, помахал рукой и двинулся к двери. Наступила тишина. С одной стороны было хорошо, а с другой как-то непривычно. Я сел на кровать, закинул ноги на стул, взял своё недопитое пиво. На душе воркуют птицы, никакого напряжения. Только дедок был слишком странный, кожа у самого белая, как у мертвеца, разговаривал замедленно, постоянно задумывался. Ещё и история странная. Я решил голову всякой чепухой не забивать, допить пиво и лечь.
Три часа ночи. Я уже как 2 часа тому назад спал. Сам не понял, что же меня всё-таки потревожило. Включил маленький светильник. «Надо сходить покурить». Заговорил со мной внутренний голос. В будке курить не хотелось. «Спать ещё в этом дыму потом, нет, пойду лучше на свежем воздухе покурю». Вышел на крыльцо, закурил сигарету, мой взгляд упал на белую сову, которая сидела на одной из надгробных плит. «Кыш, кыш я тебе говорю». Пробормотал я, но она оказалась упрямая, сидела дальше, такое было чувство, что она вообще меня не видит. Я плюнул на эту наглую птицу, докурил сигарету, кинул окурок, и непослушная сова пролетела, прям в упор около меня. Помнится, ещё в детстве мне кто-то говорил, что «Хлопанье крыльев полярной совы над головой, по поверью, предвещает несчастье». Но это суеверие у меня сразу все мысли отбило. Во-первых, я не на севере. А во-вторых, откуда здесь на Урале полярная сова? Вернувшись, я лёг спать. Ледяной пот просочился и потёк по моему лбу, я вспотел так, как ни когда. Я долго не мог поверить, что всё это видят мои глаза…
Я похолодел от ужаса, все волосы, которые были на моём теле, встали дыбом. Передо мной стояла маленькая девочка, в белом платьице, но в области груди было пятно, похожее на кровь. Она стояла и пристально, холодным взглядом, смотрела на меня. Всё это время я находился в страхе, не понимал, что делать. Впервые в жизни я увидел призрак. Сердце разрывалось на куски. Страх заходил всё глубже. Я не мог пошевелить руками, а ноги не слушались меня совсем. Её лицо было закрыто волосами. Через них было видно только маленькие глазки. Мне казалось это вечностью. Около уха пронеслось какое-то шипение, из которого отчётливо были слышны слова: «Верни моё сердце!» Девочка исчезла, как дым от сигареты, который улетает и испаряется в воздухе. Долгое время я не мог уснуть. Мне показалось, это полный бред. Да их не существует, говорил мне внутренний голос. Я понял, что если сейчас же не усну, я просто сойду с ума.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 23Комментарии: 0
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