Ночь на кладбище

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:46 by

— Ну, я поехал, ты, внучек, теперь тут за главного. Смотри, приеду, чтобы баб не водил, и был порядок, не хватало ещё потом за вами убирать, — сказал Сергей Митрофанович обернувшись, помахал своей большой и сильной рукой. Это был мой дед: среднего роста, седые, но местами чёрные как тьма волосы, нос горбинкой, как у грузина, худощавого телосложения, но натура чисто русская. Глаза вроде бы и зелёные, но когда присматриваешься, они становятся серые. Любил немного выпить, но не злоупотреблял, конечно, работать в таком месте, лично я бы спился.— Хорошо дедуля, как скажешь, - улыбнулся я. Я обычный студент третьего курса, светло-русый парнишка, изумрудного цвета глаза, среднего телосложения, широкоплечий. Двадцать один год, учусь заочно, но пока лето, решил приехать к деду.— А, забыл, - вдруг вернулся дед, — ты, это, поработай за меня недельки две.— Что? — у меня будто ком в горле встал. — На этом кладбище, дед ты что совсем? Я ведь с ума там сойду!— Да не ссы ты, тюфяк, сопли на кулак не мотай.— Ха-ха, я понял, ты издеваешься да?— Нет, ни в коем случае. Давай, раз приехал деду помогать, вот и помоги. Побудешь в будке, делать тебе всё равно не чего не придется, сиди себе, пятую точку просиживай, это кладбище ты свои как пять пальцев знаешь, будешь работникам лопаты выдавать, ну или место пустое показывать, у меня там журнал лежит, туда будешь записывать кого похоронили, ах, и чуть не забыл, выпивай только по ночам, так как могут люди зайти, некрасиво будет как-то, если на них будешь перегаром дышатьКивнув головой, я направился на кухню, налил себе крепкого кофе, выйдя с кружкой в руках, я сел на лавочку и спокойно закурил сигарету. «О-о-о этот свежий воздух, без всяких машин и пыли. Вокруг трава покрытая росой. Небо ярко-голубого оттенка. В глаза светит возрастающее за горизонтом солнце. Одним словом - красота. Выпив кофе, докурив сигарету, я направился, так сказать, на работу.Я находился в будке, как вдруг услышал звук тормозов, причём была не одна машина, догадаться было не трудно, что кого-то собираются приравнять с землей. Постучались в окно. Выйдя на улицу, понял, нужно открыть ворота. Признаться, я никогда, сколько себя помню, не видел такую толпу народа, все были замучены и очень странными, абсолютно все плакали, до единого. Обычно. когда раньше мне приходилось наблюдать за похоронами, там обязательно найдется человек, который просто сделает вид, что вот, мол, жалко, обратно не вернёшь и всё такое, были и те, кто затапливался своими же слезами, это бывают самые близкие родственники. Неожиданно на моё плечо закинулась очень тяжёлая мужская рука, повернувшись, я слегка испугался. Мужчина был настолько огромный, что по сравнению с ним я - какая-то маленькая букашка, которая мешается под ногами.— Я так понимаю, нужно записать, кого мы хороним, да? — от такого баса ломался слух, уши сворачивались в трубочку.— Эм… да, конечно, пройдёмте со мной, я запишу, — по сравнению с его голосом, мой казался настолько писклявым, что даже мне противно стало. Мы прошли ко мне в будку. Пока я искал этот журнал, мужчине позвонили. По случайности я стал свидетелем разговора.— Да, алло. Нет, в этом нет необходимости. Да, сейчас идут похороны этой девочки. Мам, всё хорошо. Успокойся. Спи спокойно.Я был крайне удивлён разговором этого мужчины по телефону, значит, хоронят маленькую девочку. Но почему за это так беспокоится мать этого «шкафа»? Всё это время, пока я искал этот чёртов журнал, в моём мозгу было столько вопросов на счёт этого случая, даже забыл о том, что я искал.— Может, вы поторопитесь, всё-таки похороны, люди ждут только меня.— Да, вот я нашел, пожалуйста, напишите имя, фамилию погибшего человека и поставьте подпись.Расписавшись, мужчина поторопился покинуть будку. Не успел он переступить порог, я уже прильнул к окну, чтобы посмотреть, куда он направится. Мысли из головы меня не покидали ни на секунду. Я решил подождать, пока закончится траурная часть, все разъедутся, и посмотреть, кого же похоронили…На удивление, ночь пришла незаметно. Быстро стемнело, я забыл обо всех своих мыслях, смотрел телевизор, попивал прохладное пиво. Было тихо, один среди мертвецов. Неожиданно кто-то постучал в окно. Меня всего передёрнуло, в голове закрутилась всякая чепуха. Я долго не решался смотреть в него, особенно выходить на улицу. Переборов себя, я всё-таки посмотрел в окно. Моё воображение представляло всякое, но только не это. Около окна стоял дедок лет, наверное, восьмидесяти, пристально и с любопытством смотрел прямо мне в глаза. Потом одумался и показал пальцем на дверь, мол, открой, впусти. Я пошёл к двери открыл её. Мужичок ростом, наверное, метр с кепкой, врывается ко мне с таким видом, будто это его логово, а я ворвался в него. На мгновение могло показаться, что он смотрел на меня целую вечность, пожирая своим пристальным взглядом. Набравшись смелости, я решил спросить у него, какого лешего он шатается посреди ночи по кладбищу, и каким макаром он перелез через этот, как мне казалось, защищающий от всех забор.— Дедуль ты чего-то хотел?— Нет, не хотел. Я вот думал, тут Митрофаныч зависает, выпить с ним хотел. А ты наверно его внук? Да?— Ну, деда здесь нет, так что давай, дуй домой, жена ругать будет, — я уже хотел его выпроводить, как он остановился, показал жест рукой, мол, отойди. С грустью дедок произнёс:— Нет у меня жены, умерла она лет наверно 10 назад. Один живу, скучно мне. Хочешь, расскажу историю, как я по-молодости здесь работал?— Эх, деваться некуда, торопиться особенно, рассказывай. Пиво, может, хочешь или покрепче тебе?— Покрепче, внучок. Так язык больше развяжется, — как раз сегодня днём, под кроватью я нашёл самогонку. Достал стопку, налил ему, и тот, как заведенный, начал рассказ:— Было мне лет 20, как тебе, отец меня отправил сюда поработать за него. А сам уехал в город. Я сидел, читал, тогда телевизоров не было. Скукотища адская, поговорить не с кем. Всегда завидовал психам, им в одиночестве веселее, чем с людьми. Ну так вот, наступила первая ночь, я лег, расслабился. Сзади меня, как на тот момент мне казалось, кто-то дышал, да ещё так тяжело, как будто только прибежал издалека. А в то время у нас маньяк орудовал, убивал женщин. Похороны чуть ли не каждый день были. А женщины-то красивые все. Ну, я просто смотрел потом, когда похороны проходили. И это повторялось каждую проведенную ночь здесь. Как ты понял, спать я уже просто не мог. Так вот, в одну из этих ночей, я увидел то, что до конца своих дней буду помнитьОн замолчал, задумался. Налил ещё стопку и продолжил:— Я хотел начать читать очередную книгу, как вдруг стук в дверь. Я, забыв обо всём, пошёл её открывать. Пока открывал все замки, прислушался, тишину нарушило чьё-то дыхание, но уже за дверью, я открывал не спеша, как можно медленней, в итоге на крыльце никого не оказалось. Я оглянулся, вышел, посмотрел по сторонам, взгляд мой упал вдаль. Там стояла небесной красоты женщина, в красном ярком платье, губы алые, как кровь, а кожа белая-белая. Я не поверил своим глазам, протер, но женщина не исчезла. Сначала у меня была мысль, что я просто бредил, и это всего лишь моё воображение играет. В моих глазах это было как в замедленном действии. Её губы колыхнулись, и из них понесся ласковый, нежный, манящий голос. Она позвала меня за собой, я не удержался и пошёл. Путь был достаточно длинным. Но эта женщина, просто с первых секунд, как будто меня загипнотизировала. В итоге она привела меня к какой-то могиле. Сначала я не понял, где я очутился, посветил фонариком, тем временем женщина исчезла, а на надгробной плите была фотография, на которой изображена как раз она. На тот момент я очень испугался. Начал читать, и даже сам не понял, что делал это вслух. Имя Виктория, как раз было моё любимое, я очень хотел себе девушку с таким именем. Прочитал когда она умерла. Посчитал, число выпало как раз на мой первый рабочий день. Я уже собирался уходить, только хотел развернуться, и тут она встала, прям впритык со мной. Аж волосы дыбом встали. Она была просто как ангел. Погладила меня по щеке. Я замер. По телу прошёл холод. После этого я не помню, как добрался до будки.— Больше на драму похоже.— Да, может ты и прав. Но эта женщина до сих пор мне снится.— Ладно, дедуля, ты давай домой иди, время уж совсем позднее, поспать ещё хочется.— Эх, ну раз много, пошёл я тогда, проведаю Викторию. Не хочешь со мной?— Нет, дедуля, да и тебе не советую ночью по кладбищу ходить, — дед послушно встал, обернулся, помахал рукой и двинулся к двери. Наступила тишина. С одной стороны было хорошо, а с другой как-то непривычно. Я сел на кровать, закинул ноги на стул, взял своё недопитое пиво. На душе воркуют птицы, никакого напряжения. Только дедок был слишком странный, кожа у самого белая, как у мертвеца, разговаривал замедленно, постоянно задумывался. Ещё и история странная. Я решил голову всякой чепухой не забивать, допить пиво и лечь.Три часа ночи. Я уже как 2 часа тому назад спал. Сам не понял, что же меня всё-таки потревожило. Включил маленький светильник. «Надо сходить покурить». Заговорил со мной внутренний голос. В будке курить не хотелось. «Спать ещё в этом дыму потом, нет, пойду лучше на свежем воздухе покурю». Вышел на крыльцо, закурил сигарету, мой взгляд упал на белую сову, которая сидела на одной из надгробных плит. «Кыш, кыш я тебе говорю». Пробормотал я, но она оказалась упрямая, сидела дальше, такое было чувство, что она вообще меня не видит. Я плюнул на эту наглую птицу, докурил сигарету, кинул окурок, и непослушная сова пролетела, прям в упор около меня. Помнится, ещё в детстве мне кто-то говорил, что «Хлопанье крыльев полярной совы над головой, по поверью, предвещает несчастье». Но это суеверие у меня сразу все мысли отбило. Во-первых, я не на севере. А во-вторых, откуда здесь на Урале полярная сова? Вернувшись, я лёг спать. Ледяной пот просочился и потёк по моему лбу, я вспотел так, как ни когда. Я долго не мог поверить, что всё это видят мои глаза…Я похолодел от ужаса, все волосы, которые были на моём теле, встали дыбом. Передо мной стояла маленькая девочка, в белом платьице, но в области груди было пятно, похожее на кровь. Она стояла и пристально, холодным взглядом, смотрела на меня. Всё это время я находился в страхе, не понимал, что делать. Впервые в жизни я увидел призрак. Сердце разрывалось на куски. Страх заходил всё глубже. Я не мог пошевелить руками, а ноги не слушались меня совсем. Её лицо было закрыто волосами. Через них было видно только маленькие глазки. Мне казалось это вечностью. Около уха пронеслось какое-то шипение, из которого отчётливо были слышны слова: «Верни моё сердце!» Девочка исчезла, как дым от сигареты, который улетает и испаряется в воздухе. Долгое время я не мог уснуть. Мне показалось, это полный бред. Да их не существует, говорил мне внутренний голос. Я понял, что если сейчас же не усну, я просто сойду с ума.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Дед Сергей Митрофанович работа кладбище похороны могилы мертвецы

Другие, подобные истории: