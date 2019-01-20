Переписка с женой

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:18

Причина: Авторская стилистика сохранена.

Uglypuncher Просмотров: 237 Комментарии: 14 +9 Вчера, 16:18 by

Никак не мог дождаться конца рабочего дня. Замучился я сегодня знатно. Все как будто сговорились вывести меня. Одно лишь грело душу – через пару часов меня встретит дома любимая жена, накормит вкусным ужином, обогреет, обласкает. С этими приятными мыслями я доделывал последний отчет. Телефон брякнул, уведомив о сообщении мессенджера. Я нехотя отключил его от зарядного устройства и открыл мессенджер. Сообщение от жены: «Привет!» Немного обескураживающе, учитывая тот факт, что мы общались по телефону пару часов назад.Я: Ну, привет, жена…Ж: Я придумала отличный вариант ужина=)Я: Вроде ты пару часов назад говорила про отбивные…Ж: Какие отбивные?))) У нас будет полноценная запечённая тушка=) с черносливом, яблоками и перцем=)Я: Курочку, что ли, купила?Ж: Не совсем курицу и не совсем купила)))Тут меня посетило крайне нехорошее предчувствие. Жена у меня редко меняет планы в последний момент. Если она с утра решает, что на ужин будут отбивные, значит, если не наступит вселенский потоп, на ужин будут отбивные. Да и это витиеватое выражение «не совсем купила», особенно в конце напряженного рабочего дня просто вызывало у меня нервный тик.Я: Ну…рассказывай, заинтриговала)Ж: Сегодня у нас корейский деликатес)))Я: Вдвойне интереснее… Продолжай…Ж: Я подумала, что Джек все равно уже пожилой, да и храп его достал…Я: Х))) Надеюсь, он не сильно сопротивлялся)))Джек – мой горячо любимый мопс. Живет у меня уже лет 14. И я и жена в нем души не чаем. Правда, совсем состарился, бедняга, уже еле ходит, жутко храпит по ночам и пердит, как авианосец перед маневрами.Ж: Нет))) сейчас фото скину;)Далее мне на телефон пришло изображение: фото явно было сделано на моей кухне – на столе лежала разделочная доска с воткнутым в нее ножом для мяса. На доске распласталась обезглавленная и освежеванная тушка, в которой явно угадывались очертания моей собаки… В правом верхнем углу фотографии был мутный красный развод, как будто фотографирующий этот беспредел человек взял телефон грязными от крови руками и запечатлел момент надругательства над моей собакой… Мне поплохело. В голове не укладывалось – как? Зачем? Я собрался силами и написал:Я: Скажи мне, что ты шутишь!!! Что это фотошоп! Что ты не трогала Джека!!!Ж: =)Я: ЧТО ПРОИСХОДИТ???Я не стал дожидаться ответа, а сразу набрал жене – короткие гудки. Я попробовал еще три-четыре раза – короткие гудки. Я сорвался домой. Гнал я, как сумасшедший. По дороге мой мозг бомбардировали образы бьющейся в конвульсиях собаки. Но самой навязчивой была паническая мысль – что случилось с женой? Сколько я её помню, она даже паучков аккуратно ловила в стаканчик и выносила на улицу… Что переклинило у неё в голове, раз она хладнокровно зарубила и освежевала нашу собаку? Джек её безгранично любил. Спал только у неё в ногах. Я даже ревновал немного… Она убила мою собаку! Убила!Я влетел в квартиру, чуть не сняв входную дверь с петель. Я орал, как раненый тюлень: «Где ты?! Быстро сюда!!!» Ответом мне было лишь тревожное молчание. Потом из кухни еле слышно раздались осторожные шаги. Жена вышла ко мне. Глаза были широко распахнуты, в них читался неподдельный испуг:- Ты чего орёшь? Случилось что?- Где моя собака? Что ты сделала с Джеком?- Ничего, спит, наверное… Что происходит?Я, скинув куртку, не разуваясь, рванул в спальню – там на кровати, развалившись самым бесстыдным образом, лежал Джек. Живой и невредимый. Я подлетел к нему, упал на колени и стал обнимать его, размазывая слёзы по его теплой мохнатой морде. Мопс недоуменно начал лизать мне лицо.В спальню бесшумно прокралась жена.- Может, ты мне всё-таки объяснишь, что происходит?- Какого черта ты так шутишь? Зачем шлешь мне фото расчлененной собаки?- Что я шлю?- Я тебе… Сейчас!Я подорвался с колен и побежал в коридор за курткой, судорожно откопал в кармане мобильник. Наконец, достав его, я вошел в мессенджер, открыл переписку:Я: Ну, привет, жена…И больше ничего. Я стоял, не шевелясь, бешено изучая глазами диалог мессенджера. Как такое могло случиться? Молчание прервала жена:- Я звонила тебе раз двадцать. Постоянно шли короткие гудки. Может, ты мне, наконец, скажешь, что произошло? И при чем здесь Джек?- Я не могу объяснить тебе… Дай свой телефон.Жена принесла мобильник, я зашел в мессенджер и увидел точно такое же сообщение, как и на своем телефоне. У меня не было даже крошечной мыслишки, как это могло произойти. Джек, потеряв ко мне всякий интерес, уснул. Жена медленно ушла на кухню доготавливать отбивные.На следующий день на работе меня начало отпускать. Я решил списать произошедшее на какую-нибудь хакерскую атаку. Рабочий день близился к завершению. На столе вновь пискнул мобильник. Я, немного напрягшись, открыл сообщение от жены…Ж: Соседский ребенок слишком громко плачет.Я решил не отвечать. Не припомню, чтобы жену хоть раз волновали соседские дети. Телефон продолжал сообщать о поступающих сообщениях.Ж: Я зашла к соседке и попросила её успокоить своё дитя. Она послала меня))Ж: Но она не знала, что я заранее готовлюсь к подобным визитам;)Ж: Я воткнула отвертку прямо ей в рожу! Она так смешно визжала))) Сейчас видео пришлю ;)Я сделал скрин диалога. Вчерашнее происшествие не выходило из головы, а сегодняшнее грядущее видео просто останавливало мне сердце. Видеофайл упал в мессенджер. Я почти в бессознательном состоянии нажал на кнопку «воспроизвести». На видео действительно была моя соседка, она, громко крича, крутилась вокруг своей оси, безуспешно пытаясь достать из глазницы вогнанную туда по рукоять отвертку. Её движения становились медленнее, крик всё тише. Наконец, она затихла и упала навзничь. На протяжении всего видео за кадром был чётко слышен искренний смех моей жены. Меня вырвало прямо на стол.Кое-как успокоившись, я набрал жене – короткие гудки. Набрал еще пару раз – та же история. Набрал со стационарного телефона – короткие гудки. Я сидел и рассеянно смотрел в монитор рабочего компьютера, пытаясь хоть немного осознать происходящее. Видео было реально. Соседка была настоящая. И кричала она по-настоящему. Однако я искренне надеялся на один лишь возможный исход – я приеду домой, меня как ни в чем не бывало, встретит жена. Накормит ужином… А эти жуткие сообщения вновь исчезнут с моего телефона, как будто их и не было. И все будет хорошо… А завтра мы с женой заедем в представительство оператора и сменим номера. Оба. Если понадобится, сменим телефоны. Купим новые. И забудем всё это, как страшный сон, как чью-то больную шутку.Я приехал домой. Постоял под дверями соседей, вслушиваясь в гнетущую тишину из-за дверей. Ребенок не плакал. Соседку тоже не было слышно. Наконец, собравшись силами, пошел домой. Перед входной дверью я еще раз достал мобильник. И переписка и её скриншот всё ещё были в телефоне. Мне стало совсем дурно. Не выпуская телефон из рук, я вошел домой и позвал жену. Ответа не последовало. В доме стоял тошнотворный запах запекающейся крови. Из кухни медленно вышла жена. Она широко улыбалась. Весь её халат был в крови. Она шла прямо на меня. БОльшая часть её волос была вырвана с корнем, на лице и руках виднелись свежие царапины. Я попятился к двери. Жена в момент настигла меня и с молниеносной скоростью воткнула что-то острое мне в живот. Я начал оседать на пол, а она продолжала потрошить мое нутро, заливаясь веселым хохотом. Последнее, что я услышал, прежде чем отключиться, было: «Думаешь, нельзя было расчленить другую собаку?»Очнулся я в больнице. Даже дышать было больно. Доктор говорит, что я – счастливчик. Ко мне несколько раз приходили люди из разных ведомств, задавали вопросы про жену. Её так и не удалось найти. Говорят, какое-то психическое расстройство. Я не силен в терминах. Два момента, в которых я на сто процентов уверен: она успела подчистить переписку, пока я обнимал собаку; она убила соседку и её ребёнка. Отверткой. Последняя переписка так и не исчезла с моего телефона.

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