Страшная переписка | Людоед

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:13

ОбительЗла Просмотров: 31 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 13:13 by

Была суббота. Зима на дворе, выходной. Я лежал в своей тёплой кроватке и наслаждался жизнью. Вдруг мой телефон завибрировал. Он у меня был на беззвучном, но вибрация была включена. Я взял телефон в руки и зашёл в ВК. У меня было одно сообщение от пользователя "Маленький Эмбрион". Он написал:- Привет, парень. Хочу тебя пригласить на ужин.Я ему ответил, и с моего сообщения началась вся история.- Привет, а у меня такой вопрос: ты вообще кто?- Я... твой сосед сверху.- Хммм, над моей квартирой не было жильцов.- Я недавно переехал. И вдруг увидел тебя во ВКонтакте.- Понятно. А кстати, как ты выглядишь?- У меня на странице есть фотография с лицом.Я зашёл на его страницу и увидел его фотографию. Это был мужик с жёлтыми зубами и красными глазами. Он вызвал у меня отвращение.- Эм, а почему у тебя красные глаза? Ты что, вампир?) - в шутку написал я.- Нет, не вампир. Не смешные у тебя шутки. Ну так что, придёшь на ужин?- Скорее всего да. У меня много свободных дней.- Ну и хорошо. Он будет в 20:00.До этого времени оставалось 15 минут. Я встал, быстро оделся и взял телефон. До начала ужина оставалось 5 минут. Я выбежал из квартиры, закрыл её и начал подниматься по ступенькам.Номер этой квартиры был - 102. Вдруг я вспомнил, что в нашем доме уже есть квартира 102. Но мне было как-то пофиг. Я постучал в дверь, и мне открыл этот мужик. Он полез в карман и достал оттуда нож. Через одно мгновение нож оказался в моём животе. Я упал и потерял сознание. Проснулся уже я в своей квартире. Но что-то смутило меня. Я осмотрел себя и увидел... что у меня нет ног! У меня потемнело в глазах.Прошла вечность для меня. Я до сих пор не могу смириться с тем, что у меня нет ног. Я зашёл в ВК и увидел, что у меня есть одно непрочитанное сообщение. Мне писал этот мужик в 22:00 прошлой субботы:- Мне понравился ужин.Я удалил с ним переписку и решил спросить у друга, есть ли над моей квартирой жильцы:- Привет, Макар. Не знаешь, есть у меня соседи сверху?- Да нет, там уже как месяц никто не живёт.- А в прошлую субботу там жил мужик! Который отрезал и съел мои ноги!- Та я знаю, не кипишуй. Тебе никто не верит, кроме меня.- Дураки! Никто не знает, где этот мужик. Вдруг он живёт в доме напротив!- Это уже проблемы полиции.- Это да. Ну, не буду тебя беспокоить. Пока.- Пока.Я закрыл глаза и заснул.

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