Свечка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:53

Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлена картинка.

nemoff Просмотров: 113 Комментарии: 14 +12 Сегодня, 13:13 by

- Семеныч, помешай мясо, пожалуйста, а то подгорит! - нарезая овощи, попросил своего напарника молодой человек в форме охранника.Военный пенсионер, в точно такой же форме, взял шумовку и поспешил к небольшому котелку над костром. На дне котелка в растительном масле обжаривались куски баранины.- Саня, а где же ты научился готовить эту шурфу? - поинтересовался Семеныч, позвякивая шумовкой о котел.- Не шурфу, а шурпу. Это суп такой восточный, - измельчая лук, поправил парень. - В армии друг Ринат научил. Он - татарин, а готовит так круто, что наши командиры его постоянно с собой брали: то на охоту, то на рыбалку. В общем, не служба у него была, а какое-то кулинарное путешествие.Семеныч шумно втянул ноздрями аромат обжариваемого мяса и обвел взглядом территорию стройки, на которой был затеян пикник.Глухой забор из профлиста охватывал строительную площадку, посреди которой возвышалась стройная высотка, и смыкался на массивных ржавых воротах. Владелец строения, видимо, очень любил играть в карты - здание имело ровно двадцать один этаж. Этажи он планировал сдавать в аренду разнообразному офисному планктону, что в изобилии водился в нашем славном городе.В народе высотку окрестили «свечкой». Но, когда до завершения строительства оставались буквально последние штрихи, что-то пошло не так.Год назад куда-то бесследно пропал хозяин здания. Телефон не отвечает, собака с полицией найти не могут.Начались споры да суды между родственниками. Юристы, как водится, все так запутали, что шансы завершить стройку оказались на отметке «чуть ниже нуля».Все подрядчики, естественно, разбежались. И вот уже целый год пустое здание с прилегающей территорией надежно охраняется от вандалов славными представителями ЧОПа «Сова».Охранникам разрешали готовить пищу на улице в котелке прямо посреди брошенных кирпичных штабелей, ржавых бетономешалок и вагончиков.Александр высыпал в котелок нарезанный лук, морковь и болгарский перец, затем тщательно перемешал овощи с мясом.- Сань, ты вроде говорил - суп будет, а там одна зажарка.- Сначала надо тщательно обжарить мясо с овощами, затем залить кипятком. Ты чайник поставил, кстати?- Ох, забыл совсем! - сейчас поставлю, - побежал Семеныч к вагончику охраны.В этот момент кто-то гулко постучал в ворота.- Кто там? - крикнул Александр, не отходя от котелка.- Открой Сань, это я, - послышался знакомый голос Артема, младшего брата Александра.- Привет Тёмка, молодец, что зашел, как раз на шурпу попал! - открывая скрипучие ворота, обрадовался охранник.- Сань, разговор у меня к тебе, приватный, - как-то по-серьезному произнес Артем.- Проходи к костру, а то мне помешивать надо, чтобы не подгорело, - пригласил старший брат, задвигая засов на воротах.Между братьями были достаточно доверительные отношения, поэтому Артем сразу перешел к делу:- Я вчера на днюхе был у друга, а он еще пацанов с Заводского района пригласил. Выпили, сидим общаемся. Они стали своим районом хвастать. Дескать: «Заводской» - самый опасный в городе, залетным лучше не соваться. Я – возьми да и ляпни, что на нашем районе поопасней место есть. Ну, слово за слово... В общем, я поспорил с ними на тридцать штукарей, что отведу их в «свечку» на экскурсию.- Ты рехнулся что ли! Артем, мы же договаривались, никому не слова! - вытаращил глаза Саня.- Прости, брат, я под мухой был, ну и… сболтнул лишнего.- Привет, Артемка! Что за шум, а драки нет? - весело подзадорил Семеныч, подходя к братьям с горячим чайником.- Да, все в порядке, - с каменным лицом процедил молодой напарник, заливая кипяток в котел.- Семеныч, ты, пожалуйста, последи за шурпой, а мы с Артемкой отойдем на пару слов.- Не вопрос, давай шумовку.Братья отошли за вагончик, и старший продолжил воспитательный процесс:- Ты ведь знаешь, чем это может закончиться! Как выпьешь - так на подвиги тебя тянет! Я вас туда не пущу!- Сань, я тогда на тридцать штук попадаю.- Дать бы тебе по шее, за язык твой болтливый!- Сань, я больше никогда... ну, честное слово...- Сколько их будет?- Трое, и я с ними.- Сделаем так: часикам к девяти вечера их приводи, я попробую отговорить по-мирному.- А если не получится?- Ну, тогда включу вам лифт. И учти, я с вами не пойду, мне одного раза хватило.- Конечно, Санек, я сам справлюсь.Около девяти вечера к стройплощадке подъехало такси. Из машины прямо в летнюю ночь вышли четверо парней. Артем, на плечах которого висел небольшой рюкзачок, не стал стучать, а набрал мобильный брата. Через минуту охранник открыл ворота и впустил компанию на территорию стройки, которая освещалась парой прожекторов.- Здорова, пацаны, - протянул руку Александр. - Ведем себя тихо, чтобы Семеныча не разбудить, он в вагончике у телевизора задремал, и о вашем визите ему знать не надо.После приветствий старший брат Артема провел всех в вестибюль «свечки».В здании было темно, и только свет прожекторов с улицы пробивался сквозь окна, создавая мистический полумрак в фойе совершенно нового здания. Этого, собственно, и добивался Александр, полагая, что в такой атмосфере отговорить ребят от опасного погружения в иную реальность будет легче.- Ого, да тут еще муха не сидела, - оценил интерьер плотный и кудрявый представитель Заводского района.- Что, Кнопарь, может квартирку тут снимешь? - усмехнулся его худощавый друг.Валера Кнопик был известной личностью Заводского района и имел страсть к ножам с выкидным лезвием, поэтому его кличка не вызывала вопросов.- Я слышал, что это здание под офисы строилось, а хозяин пропал куда-то на самом интересном месте, - удерживая зубами спичинку, процедил Кнопарь.- Именно об этом я и хотел сказать пару слов, - перехватил инициативу Саня и продолжил, - хозяин «свечки», более известный в миру как Леня Прицеп, своими мозгами застрял в девяностых. Ему кто-то из друзей посоветовал «сильного» шамана. Дескать, если этот фраер с бубном совершит в здании обряд на прибыль, то потом бабло рекой потечет.Поскольку Леня Прицеп имел нездоровую страсть к цифре «двадцать один», то на двадцать первом этаже он зарезервировал для себя апартаменты и присвоил им номер... двадцать один.Притащив туда этого «индейца», Леня уехал по делам.Время было около семи вечера. Через пару часов Леня Прицеп вернулся в «свечку». Узнав, что шаман еще не выходил, уехал за ним на лифте. Больше ни Леню, ни Шамана никто не видел. О том, что полиция никого не нашла, говорить излишне. Но все это - полбеды, все рассказанное выше - из разряда общеизвестной информации.А вот то, что было дальше - мало кто знает.Через неделю после пропажи Лени с шаманом на стройку заявляется бригада таджиков-отделочников в количестве пяти гастарбайтеров и просит пустить их на двадцать первый этаж, чтобы забрать там свои вещи. Я всех их знаю и про забытый инструмент в «двадцать первом» кабинете - тоже в курсе. Включаю лифт, они уезжают. Время было девять вечера.Вниз спустился только один, и... только через три недели. Шарип его зовут, самый молодой из бригады. Вышел из здания в мою смену. Весь седой, «кукушка» съехала напрочь, повторяет одну фразу на ломаном русском: «не матерись, зеркало не смотри». Увезли в дурку, ничего от него добиться не смогли. Остальных больше никто никогда не видел.Полумрак совершенно нового здания делал свое дело. Уходящий в темноту лестничный марш навевал мысли о двадцать одном этаже черной пустоты, и рассказ Сани, конечно, произвел впечатление на парней.- Я так понял, вы с Артемом туда тоже ходили? - как-то вопросительно посмотрел на Саню Кнопарь.- Да, мы с Тёмкой долго размышляли над этим, а когда сложили все факты, то выстроили приблизительную картину событий, - охранник почесал затылок и продолжил. – Шаман, скорее всего, действительно был непростой. И, похоже, пока он общался с какой-то нечистью, в комнату вошел Леня Прицеп и, как всегда, выругался матом. Именно в этот момент что-то и пошло не так. Видимо, ритуал категорически не подразумевал присутствие посторонних и, тем более, матерных выражений. Помните фразу Шарипа? «Матом не ругайся, зеркало не смотри…»- В общем, однажды после всех этих событий стукнула нам с Тёмкой в голову нехорошая жидкость, и решили мы проверить свою теорию. Поднялись на последний этаж, вошли в «двадцать первую комнату» и в двадцать одну минуту десятого... выругались матом.Тут Александр, глядя прямо на пацанов, взял длинную паузу.- Ну, и-и-и... - не выдержал худощавый Эдик.- Они все там... И шаман, и Леня, и таджики, - почти шепотом продолжил Саня. - Мы неделю с Тёмкой оттуда выбирались. У «свечки» образовалась некая жуткая фантомная копия, а «двадцать первая» комната - это вход в нее. Так вот, все, кто пропал, теперь бродят по этой фантомной «свечке», а выход для них закрыт.- И я вам очень не рекомендую встречаться с ними, - в абсолютной тишине завершил свое повествование Александр.Снова повисла пауза. Было видно, что парней терзали сомнения.- Ребята, я предлагаю аннулировать ваш спор и всем остаться при своих деньгах, - попытался разрулить ситуацию Саня.- Не канает, - прохрипел Эдик по кличке Кощей. - Мы при свидетелях спорили, пацаны на районе не поймут.- Санек, мы, конечно, много городских легенд слышали, но речь идет о тридцатнике, - поддержал Кощея рыжий Стас. – Поэтому, давай сделаем так: мы с Артёмкой оставляем тебе по тридцать тысяч, потом поднимаемся в «двадцать первую комнату», покрываем ее толстым слоем мата, спускаемся к тебе и забираем свой выигрыш.- Одно условие, - прищурился Саня. - Если вы не приходите за деньгами до шести ноль-ноль утра, то выигрыш достается Артёму.- По рукам, - протянул деньги Стас.Саня собрал деньги спорщиков в одну кучку и положил во внутренний карман.- Здание полностью обесточено, рубильники опломбированы, но лифт я включить могу. Эту возможность оставили для экстренных случаев, - глядя на часы, произнес охранник и добавил, - я иду в подвал, включать лифт. А у вас есть десять минут, чтобы добраться до "двадцать первого" кабинета. Как только кнопка засветится - жмите и поднимайтесь.Артем кивнул, и его брат скрылся в темноте длинного коридора. Через пару минут кнопка вспыхнула красным пятачком, и четверо парней вошли в кабинку лифта.Двадцать первый этаж встретил гостей темнотой и гробовой тишиной. Несмотря на то, что ребята с «Заводского» не очень верили в Сашкин рассказ, где-то внутри каждый чувствовал какое-то напряжение. Сильнее всех напрягался Артём, он уже бывал там и совсем не горел желанием повторять эту экскурсию. Но тридцать тысяч, которые он занял на пару дней у дяди Володи, надо было обязательно вернуть.До комнаты «двадцать один» все шли молча. И только гулкий звук шагов разносился по длинному темному коридору, по обеим сторонам которого тянулись бесконечные вереницы дверей.Добравшись до искомой двери, Артём остановился и зачем-то оглянулся по сторонам, затем осторожно открыл ее, и все четверо вошли в просторный офис. Дверь осталась открытой.Большая комната была совершенно пустой, пол покрыт керамической плиткой, на стенах - обои под покраску. Противоположная от входа стена представляла собой панорамный стеклопакет от потолка до пола, через который открывался фантастический вид на ночной город, освещаемый не менее фантастической Луной.Залитая лунным светом комната на самом верху здания, напоминала рубку космического корабля, который приземлился на загадочной планете. Красота момента впечатляла, и все молча наслаждались таинственным узором ночных огней с высоты двадцать первого этажа.- Парни, у нас ровно одна минута чтобы произнести «заветные слова», - глядя на часы, произнес Артём.В следующую секунду Стас оформил словами все свое восхищение этим видом. Причем его хвалебная ода содержала всего три цензурных слова: «Да здесь просто...». А дальше свой восторг он облек в такие хитросплетения могучего Русского Матерного, что стоящие рядом друзья не смогли больше ничего добавить и только уважительно покачали головами.Сказанного Стасом с лихвой хватило для того, чтобы запустилась какая-то мистическая последовательность. Сначала все почувствовали, как здание дрогнуло. После чего громко шарахнула сама по себе захлопнувшаяся дверь.Все резко обернулись на звук, а вздрогнувший от неожиданности Кнопарь, не стесняясь в выражениях, поведал краткую биографию этой двери. Впрочем, вспомнив суть спора, он осекся: ведь теперь испуг может стоить выигрыша.- Прежде, чем мы выйдем за дверь, хочу озвучить еще пару правил кроме тех, что бормотал Шарип, - произнес Артём. - Не возвращаться наверх и ни с кем из посторонних не вступать в контакт.- Даже и не собирались, - усмехнулся Кощей. – Мы, Тёма, сейчас дружно в лифт и на первый этаж, за нашими денежками. Хочешь - давай с нами! Сейчас пацанов с района подтянем и забуримся в какой-нибудь кабак - отмечать выигрыш.После этих слов Кощей открыл дверь и решительно пошел в сторону лифта, остальные зашагали за ним.Никто из молодых людей даже не оглянулся на панорамное окно и не увидел тех изменений, которые произошли за ним после пробежавшей по стеклу зыбкой ряби…Дошагав до конца коридора, Кощей резко остановился и уставился на стену, как известное рогатое животное, которое увидело новые ворота.- Че за нах? Где лифт? - возмущенно произнес он и стал ощупывать руками то место на стене, где еще недавно была дверь лифта.Артем шел последним и смог вдоволь полюбоваться недоумением, которое испытали подоспевшие к Кощею друзья.- Опа, лифт сперли! - выдал Стас.- Что за фокусы, Тёма? - посмотрел на Артёма Кощей.- Парни, я же вас предупреждал, мы сейчас находимся не в той «свечке», в которую входили. Это - другая реальность, тут все по-другому.- Да ладно, не заливай, нас такими выкрутасами не разведешь, нам не западло и по ступенькам сойти, - махнул рукой Кощей и, свернув на лестничную площадку, побежал вниз. Стас и Кнопарь последовали его примеру.Артём, зная, что торопиться бессмысленно, зашагал вниз по лестничным пролетам, на которые падал лунный свет из окон в конце коридора каждого этажа.Казалось, что бесконечный серпантин ведет в самые глубины Преисподней. Какое-то время до Артёма доносились звуки шагов бежавших вниз парней, но вскоре и эти звуки стихли.В атмосфере абсолютной тишины и полумрака не хотелось шуметь и самому. Вероятно, включались какие-то древние инстинкты, которые, помимо осторожности в движениях, заставляли еще и напряженно прислушиваться к окружающей обстановке.Вынув из кармана мобильник и, ожидаемо, убедившись, что связи нет, Артём положил его назад и продолжил бесшумный спуск.Через какое-то время он стал улавливать звуки возбужденной беседы и почувствовал вонь. Преодолев несколько лестничных маршей, он увидел парней. Кощей сидел на ступеньке, а Стас с Кнопарем стояли на лестничной площадке. В их глазах читалась растерянность.- Артём, как такое может быть?! - ткнул пальцем Стас куда-то вниз.Подойдя к нему, Артём увидел странную картину. Ступени уходили в грязную, воняющую тухлятиной воду. Путь вниз был отрезан.- И это при том, что в окно не видно города! - продолжал возмущаться Стас. - Там только Луна, а внизу все в облаках! До горизонта! Земли ни хрена не видно! Не могла же «свечка» вдруг вырасти до стратосферы!- Ребят, ну я пытался вам все объяснить, вы ведь не слушаете, - развел руками Артём. - Мы с вами в другой реальности! Это фантомная копия «свечки», и тут все не так, как в нашем мире.- И как же мы дальше пойдем?! Лифта нет! Ступени затопило вонючим болотом! - начал заводиться Кощей.- А никак! - повернулся к Кощею Артём. – Это привал, пацаны! «Свечка» желает, чтобы мы немного потусовались на этом этаже.- Кто желает?! - вытаращил глаза Кощей.- Да не знаю я, кто желает, но мы дальше не пройдем, пока... пока не увидим то, что нам хотят показать.- Что за бред Тёма?! - не унимался Кощей.Артём вошел в коридор, вытянул руку вдоль вереницы дверей и произнес:- Теперь на каждом этаже есть кабинет номер «двадцать один» и, время от времени, кто-то или что-то будет вынуждать нас делать привал.Когда нам можно будет продолжать путь решит оно или он... В общем - не знаю кто. Для ясности: мы с братом решили, что эти правила устанавливает сама «свечка». Сейчас мы должны... Блин…Артём заметно нервничал.- Нам надо пройти мимо вон той открытой двери и дойти до комнаты «двадцать один», - собравшись, продолжил он.Напряжение Артёма передалось всем.- А что за той открытой дверью? - покосился на Тёму Кнопарь.- Не знаю, но ни в коем случае туда не входите! Просто идем мимо и не вступаем в контакт.- С кем? - прохрипел Кнопарь.- Да не знаю! Пошли уже, другого выхода все равно нет. Не век же нам тут стоять и тухлятину нюхать, - сказав это, Артём нерешительно зашагал по тускло освещенному коридору. Ребята, переглянувшись, последовали за ним.Чем ближе они подходили к открытой двери, тем явственней слышалось какое-то бормотание, или тихое горловое пение, причем голос был не один.Артём первым подошел к распахнутой двери. То, что он увидел, заставило его передернуться. В полумраке кабинета, прямо из пола торчал большой деревянный истукан, перед ним стояла чашка, из которой шел дым. Рядом с истуканом, в позе лотоса, примерно в метре над полом, в клубах дыма парил утыканный перьями шаман.Но самым ужасным в этой картине было его лицо. Вместо одного, оно имело целых три рта. Один - где и положено, а остальные два находились там, где должны быть глаза.Все три рта разными голосами монотонно бубнили какое-то заклинание. Голоса были настолько неприятными, что по телу бежали мурашки. Когда к двери подошли остальные, ими овладела какая-то коллективная оторопь. Четверо парней, как загипнотизированные, стояли в коридоре и смотрели на зависшего в воздухе шамана. Казалось, что жуткое трио потусторонних голосов вводило ребят в транс.Внезапно два верхних рта на морщинистом лице шамана широко раскрылись, и, прямо из-за гнилых зубов, на парней уставилась пара белых глазных яблок с черными зрачками.Все четверо чуть не подпрыгнули от неожиданности. Но эта встряска позволила стряхнуть гипнотическую оторопь, и все четверо пошли дальше по коридору.Когда Артём уже увидел кабинет с номером «двадцать один», по коридору разлился шёпот. Он был очень тихим, но проникал прямо в мозг каждого. Все отчетливо услышали фразу: «Кощей, хочешь знать, с кем изменяет тебе Марго?»Кощей шел последним и буквально остолбенел от услышанного. Все обернулись и увидели на его лице целый спектр эмоций. Там была смесь из удивления, страха и любопытства. Он медленно развернулся и пошел к шаману.Артём среагировал быстро, подскочив к Кощею, который как кролик к удаву зашагал в сторону открытой двери, схватил его за одежду и силком потащил в «двадцать первый» кабинет.Когда все оказались внутри, Артём захлопнул дверь и, повернувшись к парням, тихо, но очень серьезно произнес:- Я же просил, в контакт не вступать!Тут не выдержали нервы у Кнопаря, он буквально набросился на Артёма и, схватив его за грудки, заорал:- Да пошел ты лесом, придурок! Ты куда нас завел?! Как мы будем выбираться отсюда?!Стас, сообразив, что драка сейчас совсем не нужна, кинулся разнимать. Но оттащить вцепившегося, словно клещ, Кнопаря было непросто. Его глаза буквально пылали яростью. Он готов был разорвать Артёма.- Хорош бузить, ты сам подписался сюда сходить! - заламывая Кнопарю руку, успокаивал друга Стас. - Тебя предупреждали, что тут хрень какая-то происходит!Кнопарь, стиснув зубы, пыхтел, как носорог, и пытался высвободить руки, чтобы ударить Артёма, но ему никак не удавалось это сделать.В какой-то момент Артем уловил, что в комнате нет Кощея, а дверь открыта.- Кощея нет, пацаны! Он к шаману ушел! Его вернуть надо!Стас и Кнопарь обернулись к двери, в этот момент Артём оттолкнул соперника и бросился в коридор. Последнее, что он увидел, это то, как захлопнулась дверь в комнату шамана. Коридор был пуст.- Твою дивизию! - вырвалось у растерянного Артёма.Тяжело дышащие после потасовки парни тоже выскочили в коридор. Какое-то время все молча смотрели на дверь.- Может, открыть дверь? - предложил Стас.Но в эту секунду из комнаты шамана раздался нечеловеческий вопль Кощея:- Кнопаааарь! Я убью тебя, падлаааа!В этом крике было столько горя и ненависти, что Кнопарь, не задумываясь, как ошпаренный побежал к лестничной площадке.- Валим! Валим! - крикнул Артём Стасу, и они помчались вслед за ним.Кнопарь помнил, что дороги вниз нет, но, зная ревность Кощея, он испытал такой ужас, что вопреки предупреждениям Артёма планировал бежать вверх.Артём, заподозрив неладное, смог обогнать ошалевшего Кнопаря и уже на лестничной площадке, убедившись, что путь вниз свободен, перенаправил этого «казанову» вместе со Стасом вниз.Втроем, перемахивая по пять или шесть ступеней и создавая неимоверный грохот, парни, как валуны с горного склона, неслись к подножию здания.Преодолев от страха неимоверное количество этажей, беглецы окончательно выбились из сил.Артём со Стасом, тяжело дыша, буквально свалились на бетон лестничной площадки. Кнопарь, как наиболее испугавшийся, смог пробежать еще пару пролетов, но тоже упал от изнеможения, и его свистящее дыхание доносилось откуда-то снизу.Никакой погони слышно не было, но почему-то страх не отпускал.Легкие горели огнем и готовы были выпрыгнуть из груди, и никто не мог вымолвить ни слова.Первым отдышался Стас. Он подполз к перилам и хрипящим голосом крикнул вниз:- Кнопарь... Это правда?В ответ - тишина.- Кнопарь... Ты скотина! Когда Кощей будет тебя убивать, я ему помогу!Снова ни звука снизу.- А кстати, Тёма, мы-то зачем убегали? К нам ведь у Кощея претензий нет.- Это уже был не Кощей. Вернее, не совсем он.- Как это? – пытался понять Стас.- Я ведь предупреждал, что контактировать тут ни с кем нельзя. Кощей теперь не владеет собой. Сама его сущность изменилась. Он теперь больше демон, чем тот, кого вы знали. И навсегда останется в «свечке».- Да ну нафиг, Тёма! А чего мы его родителям скажем?- А ты уверен, что мы сами отсюда выберемся?- В смысле?- В коромысле! Мы в другом измерении, блин! Тут вообще непонятно, что происходит! Ты глаза разуй, Стас!- Ну ты ведь с братаном как-то выбрался…- Для этого много сил надо, как физических, так и духовных, плюс осторожность и везение. В общем, тут невозможно быть уверенным, что выберешься. Похоже, в «свечке» каждый раз все по-разному происходит. Один раз она тебя отпустит, а вот второй... не факт.- И что нам теперь делать, Тём?- Шагать вниз, строго выполнять все правила и быть предельно осторожными, тогда есть шанс.На лице Стаса явно читался страх, он сел на ступеньку и, обхватив голову руками, процедил:- Вот я дурак, за какую-то паршивую тридцатку на такую хрень подписался. Мы ведь тебе не поверили, Тёмка, думали - развести нас хочешь.- Да я сам не поверил, когда в первый раз сюда попал, - прокряхтел Артём, вставая на ноги. - Надо топать потихоньку, а то Кощей может догнать, и тогда нам всем мало не покажется.- Тёмка, мы этажей двести, наверное, пробежали, а этим ступеням конца-края не видать! Как такое может быть?- Я не знаю, принимай это, как есть.- А когда до первого этажа дойдем? - не унимался Стас, шагая за Артёмом.- Этого я тоже не знаю. Когда «свечка» решит нас выпустить, тогда и дойдем.Проходя мимо сидящего на площадке Кнопаря, Стас бросил презрительный взгляд. Кнопарь молча смотрел в одну точку.- Пошли! Чего расселся?! – кинул, не оборачиваясь, Артём, спустившись на несколько ступеней ниже.Кнопарь лениво поднялся и, выдерживая небольшое расстояние, зашагал вслед. Трое парней продолжили свой путь вниз по бесконечной спирали из бетонных ступеней.Вскоре они стали замечать, что окружавшая их тишина стала нарушаться звуками. Невозможно было понять, откуда именно они доносятся. Звуки как будто существовали сами по себе. Иногда слышалось карканье ворона, затем скрип ржавых качелей, шум дождя или шепот. Казалось, что кто-то хочет свести пленников «свечки» с ума.Атмосфера фантомного здания сильно давила на психику. Когда Стас с Кнопарем догнали внезапно остановившегося Артёма, то не поверили своим глазам. Артём стоял на краю лестничной площадки, за которой ступеньки прерывались. Их просто не было. Вниз уходила вертикальная темная шахта без малейших признаков лестничного марша.Стоя на краю площадки, которая как бы парила над бездонным колодцем, Артём отрешенно смотрел вниз. Стас глянул в просвет между перилами и увидел череду коридорных дверей, которые уходили вниз, вдоль задней стены этого колодца.- Это привал, - дрожащим голосом произнес Артем.«Двадцать первый» кабинет встретил гостей совершенно фантастическим видом из огромного окна. Картина просто завораживала. С ночного неба Луна освещала бесконечный ковер из плотных облаков, который простирался во все стороны до горизонта.Глядя в окно казалось, что стоишь на краю Вселенной, и стоит сделать всего шаг, как ты сможешь погулять по облачной равнине.Впрочем, романтика сейчас не шла никому в голову. Все смертельно устали и буквально рухнули на пол, несколько часов отдыха были совершенно необходимы.- Что дальше? - повернул к Артёму голову Стас.- Ждем, пока откроется проход.Кнопарь прилег у стены немного в стороне от Стаса с Артёмом и закрыл глаза. Парни перекинулись еще парой фраз, и Артём не заметил, как погрузился в сон.Во сне он видел какой-то винегрет событий. Там был брат, который что-то рассказывал, потом бесконечные ступени, летающие шаманы, странные звуки. Потом послышался стук. Сначала осторожный, потом все сильнее и сильнее. Как будто стучали костяшками пальцев по стеклу. Потом голос, нет - это были несколько противных голосов, которые говорили синхронно. Сначала вкрадчивое и осторожное: «Кнопааарь, Кнопааарик, открой…». Потом погромче, но все так же вкрадчиво: «Открой мне, Кнопааарик, тут хооолодно…»Это уже был не сон, сердце Артёма заколотилось, и он открыл глаза. То, что он увидел, заставило зашевелится его волосы.Снаружи по панорамному стеклопакету на четвереньках ползал Кощей. Он двигался рывками, как двигается муха, когда ползает по поверхности. Кощей, как огромное насекомое, метался по совершенно вертикальной стеклянной стене, при этом через двойной стеклопакет были отчетливо слышны его многоголосые просьбы:- Кнопааарь, впустиии меня. Мы ведь с тобой друзьяяя. Открой окно, Кнопааарик.Совершенно жуткий хор голосов, которые издавал Кощей, видимо, действовал на Кнопаря как-то гипнотически, и тот медленно и с закрытыми глазами двигался к окну с явным намерением выполнить просьбу.Артём вскочил как ужаленный и, подбежав, ухватил Кнопаря за ремень, когда тот уже был в метре от окна.Удерживая его таким образом, он стал оттаскивать этого лунатика подальше от Кощея. Кнопарь, словно зомбированный, вяло сопротивлялся и пытался продолжить свой путь, но у него это плохо получалось.Артём попытался растормошить Кнопаря, но тщетно - тот был как будто под наркозом.- Ёёёхарный бабай! - выдал проснувшийся и совершенно ошалевший Стас. - Как он там очутился?!Стас неистово тер глаза, видимо, не совсем доверяя своим органам зрения. Кощей, увидев, что окно ему не откроют, стал сильно нервничать и метаться еще быстрее. Его уговоры переросли в крик, от которого закладывало уши:- Откройте окно, твари!!! Впустите меняяя!!! Впустите!!! Кнопарь, паскуда, открывааай!!! Впусти меня!!!Артём со Стасом как ошалевшие таращились на жуткую картину. Казалось, еще чуть-чуть - и стекло разлетится вдребезги от оглушительного демонического крика. Но в следующий момент существо за окном, которое когда-то было Кощеем, просто камнем полетело вниз, и все стихло.Кнопарь сразу очнулся и стал водить выпученными глазами по сторонам.- Че за фигня? Где я? - выпалил он.Парни еще были оглушены и сами плохо понимали, что это было, поэтому он не дождался ответа.Минутная тишина прервалась громкой музыкой снизу. Потом стали раздаваться голоса и смех.- Там чего, гулянка? - вытаращился на Артёма Кнопарь. - Мможет... пойдем проверим?Артём, глядя прямо в глаза Кнопарю, молча повертел головой.Тем временем гулянка набирала обороты. Трое парней стояли как вкопанные и смотрели в пол. А внизу звонко смеялись девчонки, и громко галдели мужские голоса.Но еще больший ступор сковал ребят, когда они стали узнавать свои голоса. Там внизу веселились... они сами.Через какое-то время стали слышны агрессивные крики и ругань, похоже разгорелась драка. Послышались глухие удары, звон бьющегося стекла. Потом пронзительный женский крик:- Ааааа, Кощей, ты убил его! Ты его убил! Он мертв!Затем плачь и всхлипывания, убегающие шаги ног, явно на каблуках, стук захлопнувшейся двери... И тишина.В странной комнате, где-то над облаками, трое парней стояли как изваяния и напряженно прислушивались к этой тишине. Но она безоговорочно вступила в свои права, и ни один звук не смел ее нарушить.- Думаю, пора идти, - прошептал Артём, не отводя взгляда от пола.Идти никому не хотелось, страх холодным пауком ползал где-то по спине и буквально сковывал ноги.- Надо идти, - немного тверже произнес Артём. - Иначе никогда не выберемся.После этой фразы он на несгибающихся ногах медленно пошел в коридор. Стас и Кнопарь усилием воли заставили шевелиться и свои ноги.От лестничной площадки вниз уходили ступени, как будто они всегда тут и были. Все привыкли к странностям «свечки» и, совершенно не удивляясь увиденному, продолжили путь к первому этажу.Картина однообразия сильно утомляла. Десять ступеней, поворот, снова десять ступеней, и опять поворот.Преодолев около сотни этажей, Артём решил, что надо передохнуть и подкрепиться. Парни поддержали идею и решили расположиться прямо на полу в коридоре, так как там было светлее, чем на лестничной площадке. Артем снял рюкзачок и извлек из него баклажку газировки и пару пакетов с овсяным печеньем.- Тёмыч, ну ты продуман, даже перекус захватил, - запивая печеньки газировкой, произнес довольный Стас.- Ну, так у меня уже опыт есть. А в первый раз все, что у нас было - это пакет чипсов, да вода из-под крана в туалетах.- Так тут вода есть? - удивился Стас.- Да... Как ни странно, электричества нет, а вода на всех этажах имеется.- Кстати, насчет туалета... Надо бы посетить, - пробормотал, вставая с пола, Кнопарь и направился к двери с буквой «М».Сытное овсяное печенье хорошо утоляло голод, и настроение у ребят немного повысилось.- Стас, а кто такая Марго? - воспользовавшись отсутствием Кнопаря, спросил Артём.- Маргарита. Это девушка Кощея. Он в ней души не чаял, ревновал жутко. А Кнопарь с гнильцой оказался, сволочь. Да и Марго, выходит, вертихвостка, блин.- Слушай Артём, а как ты узнал об этих правилах? Ну, что назад нельзя возвращаться и в контакт вступать.Артём прищурился, немного помолчал и тихо произнес:- Знаешь... Мы ведь тогда не вдвоем с Саньком сюда попали...Рассказ Артёма прервался звуками ударов и бьющегося стекла, которые донеслись из туалета.- Кнопарь! – крикнул, вскакивая на ноги, Артём.Снова глухие удары и дождь из стеклянных осколков. Парни кинулись к туалету и распахнули дверь. На полу лежал Кнопарь с размозженной головой, зеркало над умывальником было разбито, в раковине и на полу – осколки, вымазанные кровью.- Зеркало, блин! Он в зеркало посмотрел! Твою ж на лево! - сокрушался Артём.- Кнопарь, ты живой? - осторожно позвал Стас, теребя его за плечо.Лицо Кнопаря превратилось в какое-то месиво, из которого торчали осколки окровавленного стекла. А размер лужи крови, растекающейся вокруг его головы, не оставлял никаких надежд.- Тёмыч, похоже, Кнопарь того … ласты склеил. Неужели это он сам себя так?- Не думаю. Просто, когда он в зеркало посмотрел, то... как бы перестал себя контролировать.- Блин, и чего теперь с ним делать? Не оставлять же в туалете?- Ну да, давай перенесем его в «двадцать первую».Взяв тело за руки и ноги, парни отнесли его в «двадцать первый» кабинет и уложили на полу. Разбитая голова оставила красную дорожку от самого туалета.Освещаемый Луной полутемный кабинет с трупом на полу стал выглядеть особенно зловеще, и ребята поспешили его покинуть.Когда они уже дошли до лестничной площадки, произошло то, от чего на их головах зашевелились волосы. Из кабинета раздался истошный женский крик:- Ааааа, Кощей, ты убил его! Ты его убил! Он мертв!Пацаны невольно остолбенели у входа на площадку.- Это голос Марго, - испуганно прошептал Стас.- Валим отсюда, - бросил на ходу не менее испуганный Артём и семимильными шагами побежал вниз.Долго уговаривать Стаса не пришлось.Сначала этажи мелькали очень быстро, но со временем парни замедлили бег, а потом и вовсе перешли на неторопливую ходьбу.- Слушай, Тёмыч, а ты сам-то как думаешь, что это за место такое?- Брат мой - человек верующий и, когда мы в первый раз отсюда выбрались, принес книжку одну из церкви. Там рассказывалось про то, что душа каждого умершего, восходя на небеса, проходит сквозь мытарства.- Это испытания, что ли?- Ну да, это типа фильтр такой многоуровневый. И на каждом уровне душа тестируется на соответствие разным грехам. На одном уровне, к примеру, жадность, на другом - пьянство, на третьем – воровство и так далее. И где совпадет душевный порок с грехом данного уровня, там душа и остается на веки.- Так мы что, в эти мытарства попали?- Вероятно, тот шаман что-то перемудрил со своими заклинаниями и пробил дыру между нашим миром и потусторонним, куда души умерших попадают.- Блин, но мы-то вроде... живые еще? - как-то неуверенно спросил Стас.- Именно поэтому у нас есть шанс вернуться обратно. Шанс слабый, но он есть.- Я теперь понял, почему Кощей все-таки зашел в комнату к шаману, он ведь повернут был на всяких гаданиях и гороскопах, - немного подумав, сказал Стас.- Вот оно что... Ну да, все верно... Тут порочные пристрастия как бы резко усиливаются, и душа человека уже не способна сопротивляться... Хотя многие и в нашем-то мире не находят сил отказаться от пагубных привычек, а тут тем более ...Артём прервался, увидев очередную преграду. Проход был завален строительным мусором. Битый кирпич, куски бетона, обрезки ржавой арматуры. Все это полностью заполняло лестничную клетку следующего этажа.Привалы в «свечке» не сулили ничего хорошего, и парни со страхом осознали, что подошли к очередному мытарству.В череде дверей коридора была одна открытая, и оттуда лилась тихая клубная музыка. Стас почувствовал что-то неладное и выпалил:- Может, тут останемся? Что-то не хочется мне туда идти.- Если не заглянем туда, то проход никогда не откроется, у нас другого выхода нет, - напряженно пробормотал Артём, и ребята осторожно пошли по коридору.Подойдя к открытой двери, они увидели казино. Столы под зеленым сукном, карты, фишки. Все как положено. За игрой сидели четыре таджика и Леня Прицеп: в малиновом пиджаке и с кучей перстней на пальцах. Увидев парней, Прицеп встал из-за стола и радостно воскликнул:- А-а-а, пацаны, здорова! Мы вас заждались! Проходите, сыграем!Таджики тоже обрадовались так, как будто сто лет знали Артёма и Стаса.- Салам алейкум, парни, проходите к нам, ваши места свободны! - приглашал самый старший, указывая на свободные стулья за игровым столом.И тут ребята почувствовали на себе, как «свечка» усиливает страсти. Азарт вырвался на свободу, он закрыл собой все остальные чувства и эмоции, разум затуманился, сердце бешено заколотилось, мозг пульсировал только одной мыслью: «Сегодня мне обязательно повезет». Ладони стали влажными, а ноги сами пошли к столу.В том «своем» мире Артём со Стасом были завсегдатаями подпольных казино и разных частных игровых салонов. Там они часто пересекались, и оба были достаточно азартными игроками. И вот теперь азарт, который они никогда не пытались обуздать, обуздал их самих.Стас уже присел за стол и взял в руки карты.- Нам конец, - мелькнуло где-то в глубине сознания Артёма.В прошлый раз он смог пройти этот уровень только благодаря брату, который буквально за шкирку оттащил его от этого искушения. Но теперь брата рядом не было.- Сашка, где же ты? - с неземной тоской пронеслась еще одна мысль, когда Артём уже подходил к столу.Вся компания за столом галдела и радовалась, над головами витал дым кальяна, на столе стоял коньяк...И тут Артём остановился как вкопанный, вернее, он не сам остановился, а как будто его что-то остановило. Какая-то невидимая, но сильная, рука обхватила его и не давала идти дальше. В следующую секунду Артём услышал далекий тихий голос. Этот голос был ему до боли знаком.Ну да, это был голос брата, он молился за Артёма. Слова молитвы текли сзади каким-то полушепотом. И чем сильнее молился брат, тем дальше невидимая, но властная, рука оттаскивала Артёма от игрового стола.Компания за столом, видя такой оборот, стала не на шутку волноваться. В воздухе раздавались угрозы, и от былой приветливости не осталось и следа.Только Стас сидел за игровым столом спиной к Артёму и совершенно не двигался.Артём все явственней слышал Сашкину молитву, которая, как аркан, тащила его по коридору к лестничной площадке. Тело Артёма сопротивлялось и, охваченное азартом, стремилось вернуться в комнату.Последнее, что Артём увидел в кабинете, это то, как стала меняться внешность охваченных бешенством игроков. Они стали превращаться в жутких тварей, но в следующий момент Артём был вырван в коридор и больше не видел ужасных метаморфоз.Демоны, от которых уходила жертва, совершенно пришли в ярость и орали проклятия с такой силой, что закладывало уши. Если бы они могли, то растерзали бы Артёма в одну секунду. Но что-то не давало им это сделать. Видимо, таковы были правила.Молитва брата буквально выволокла Артёма на лестничную площадку. Проход уже был свободен, и Артём почувствовал, как морок азарта отпустил его. Долго не думая, парень побежал вниз изо всех сил. Страх подгонял, словно свистящая за спиной плеть.Пулей преодолев этажей десять, он выскочил прямо в объятия брата.Слезы сами брызнули из глаз. Артём обнял Сашку и не мог вымолвить ни слова.- Тебя три дня не было, - тихо произнес Александр. - Сегодня опять моя смена. Я внезапно задремал, когда стемнело, и во сне увидел, что тебе очень плохо. Сразу проснулся, прибежал в фойе и стал молиться за тебя. Ты один?В ответ - кивок.- Понятно.В эту ночь Артём остался в вагончике у брата. На следующий день он отдал долг дяде Володе. А те деньги, что были выиграны в этом жутком споре, Саня предложил раздать нуждающимся в том Храме, куда он ходил, и попросить их молитв за пацанов, что застряли в «свечке». Это все, что они могли для них сделать.___Автор: Георгий Немов.Редактор: Vetka.

Ключевые слова: Параллельный мир демоны мытарства авторская история

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