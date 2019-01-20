Навья кость

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 99 Комментарии: 1 +6 Вчера, 17:00 by

Однажды в порыве откровенности моя подруга Жанна показала мне фотографию. С нее на меня смотрела какая-то страшная женщина.Я спросила:- Это твоя родственница? Есть сходство.Жанна рассмеялась:- Нет. Это я. Что, не слишком похожа?Я недоверчиво покачала головой:- Ты, наверное, была очень больна? Рак?- He-а. Ну, слушай.Тебе уже ведь известно, что я не всегда была богатой и успешной. Мамочка и папаша были хиппарями - так назывались в те годы тунеядцы и любители запрещенных веществ. Среда, как ты понимаешь, очень сильно влияет на человека. Я с детства была вот в этом всем. Тоже пошла по “творческой” дорожке. Жила в сквоте, когда свалила от родителей в 16 лет. Какой только шушеры я не перевидала! В этой среде были остромодными всякие этнические штуки. Цыганистые вещи, фенечки, браслеты, амулеты. Мы с друзьями часто шлялись по блошкам и развалам, выискивали среди барахла интересные вещицы.И однажды я набрела на старого мужика, который торговал всяким хламом. Среди прочего на прилавке лежала бусина-кулон на кожаном шнурке. На ней был выгравирован какой-то символ. Я стала спрашивать у старика, что это значит. Он пожал плечами:- Откуда я знаю? Эту бусину моя внучка нашла у бабки, нашей соседки Агриппы. Бабка померла, ее комната нам отошла. Вот, решил продать.Цена была маленькой, я купила украшение и повесила на шею.Однажды, проснувшись, увидела на подушке целую прядь моих волос. Я кинулась к зеркалу - за ночь я облысела наполовину. Пошла к врачам. Но они отказались меня лечить - у меня не было документов. Возвращаться мне было некуда. Квартиру родители профукали, и от них самих уже год не было никаких известий. Дальше - больше. Кожа на лице и шее покрылась струпьями. Не чесалась, не беспокоила. Просто выглядела отвратительно. В сквоте на меня начали коситься.Вскоре ко мне подошел наш главный по сквоту, Ладо, и сказал:- Жанна, ребята шепчутся, что ты заразная. Может, спидозная?Я вспыхнула:- Ты же знаешь, что я только с тобой была!Ладо смущенно опустил глаза:- Ну, когда это было... Короче, Жанна, тебе надо съехать!И это говорил мне человек, который привечал вшивых полубомжей! После злости накатило отчаяние:- Кто же мне сдаст-то жилье, ты посмотри на меня.- Есть вариант. Кто не смотрит - тот и сдаст. Ты там не пугайся - Лидия с приветом, но бабка ничего. Только ты морду замотай и ко мне близко не подходи.Я скривилась, словно от удара. Но какие у меня были варианты?Ладо привел меня к квартире в старом доме. Позвонил в дверь. Послышались шаркающие шаги, бормотание, дверь открылась. На пороге стояла баба-яга - с бородавкой на крючковатом носу, с проваленным ртом и торчащим из него зубом, с иссохшим лицом - кожа плотно обтягивала череп. Она уставилась на нас бельмастыми глазами, и я поняла: слепая.Бабка с минуту постояла молча, принюхиваясь. Потом проскрипела:- Что надо, проходимец?- Вот жиличку тебе привел. Хорошая девушка.- Чую, что хорошая. Только забедовала, несет от нее гнилью могильной.Я вздрогнула. А Ладо засмеялся:- А чего тебе, Лидия, могилы бояться? Ты и так там одной ногой стоишь! Тебе уж сколько, 100 лет?- 101! Девку оставляй, а сам проваливай. От нее хоть могилой несет, а от тебя дерьмом. Оно хуже! - и захохотала.Бабка буркнула:- Чего стоишь, проходи. Денег мне с тебя не надо, будешь мне по хозяйству помогать. Моя последняя помощница как раз недавно съехала. У нее теперь другой путь, другие уроки.Я послушно прошла за бабкой. Хотя и очень боялась ее. Лидия словно почуяла мой страх:- Ты не глазами смотри - сердцем. Не бойся внешнего - бойся того, что внутри. Вон, твой Ладо - снаружи красавчик. А внутри дерьмо. Так ведь?Странная бабка словно читала меня. Я прибралась в квартире, приготовила ужин, накормила Лидию. И мы разошлись по комнатам. Я не могла уснуть. Слушала, как Лидия бродит по комнате, что-то бормочет. Пахло чем-то сладковатым, одуряющим.Меня стало клонить в сон, и вдруг дверь распахнулась. Я чуть не закричала - на пороге стояла Лидия, подсвеченное горящей свечой лицо было таким страшным, словно сама смерть за мной явилась. Лидия сказала:- Я ее чую. Навью кость. Где она?- Я вас не понимаю, какая кость?- Навья кость - значит могильная. Навь - по ту сторону жизни, это владения смерти. Навья кость - страшной силы вещь. Ведьмин амулет. Вытачивается из кости умершей ведьмы. Она используется черными колдунами - и то редко, боятся они. Я только одну такую ведьму знала, Агриппу. Она свою навью кость из бабкиной косточки сделала. В виде бусины. Бабка ее сильной ведьмой была. И большой сволочью. Как и Грипка. Разошлись наши дорожки давно, не знаю, что с ней.И тут я похолодела: ведь тот дед на развале назвал имя умершей старухи - Агриппа. Совпадение? Много ли ты встречала Агрипп? Вот! И я ни одной. Даже имя и то однажды слышала.Я вскочила с кровати, вынула из шкатулки с безделушками костяную бусину. Дала Лидии. Она пощупала ее, понюхала:- Точно, Грипкина. У нее знак был особый, магическая печать. Вот он на этой бусине и есть. Откуда она у тебя? Ты не Грипкина кровь, у нее был другой запах.Тогда я и рассказала Лидии, откуда у меня эта бусина.- Померла, значит, ведьма, - констатировала Лидия. - А навья кость вот тебя нашла. В ней, кстати, сила большая и темная. Ты долго ее носила?- Долго.Лидия покачала головой:- Вещи колдунов вообще нельзя брать. Всякие дураки нацепляют на себя непонятные цацки, не интересуясь их происхождением. А потом вот лысеют, паршивеют да и вовсе помирают. Как ты.- Откуда вы знаете про лысину и паршу?- Ты вроде не глухая и не дурочка. А не слышишь ничего. Говорила же я тебе: смотри не глазами. Ты за бусину заплатила. Если принадлежавшая ведьме навья кость подарена - и не с дурными намерениями, то вреда не принесет. А вот если куплена или украдена - жди беды.Я подарила бусину Лидии, и вскоре кожа моя стала очищаться, а волосы - отрастать. Ладо, сам того не зная, сделал мне царский презент, сведя меня с Лидией.Она не только спасла мое тело, но и исцелила душу. Благодаря ей я избавилась от страсти к бродяжничеству, от мусора в голове и нашла свое призвание. Через год мы расстались с Лидией - у нее появилась новая жиличка. А я больше в ней не нуждалась - так она сказала мне на прощание. Лидия умерла 20 лет назад, прожив почти 105 лет. Я часто хожу к ней на могилу и всегда вижу живые букеты с записочками. И постоянно от разных людей, ее воспитанников, которым Лидия подарила новую счастливую жизнь...Жанна замолчала, глаза ее заблестели. Она отвернулась, потом тряхнула головой и весело сказала:- Лидия ненавидела слезы. Она считала, что ими горю не поможешь. Только глаза угробишь. А глаза все-таки нужно беречь, хотя они и видят меньше души.Так мне Лидия говорила.Автор - Лия Аркелова.

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