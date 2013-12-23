Сильнее смерти

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 111 Комментарии: 3 0 Вчера, 12:28 by

В этом парке я не была двадцать лет. А ведь когда-то, придумав для Юры любую достоверную причину, бежала сюда. Скамейка на дальней аллее... Интересно, существует она еще? Вряд ли. Там могли что-нибудь построить - парк утратил половину своей давней площади, и лавочка, скорее всего, уже рассыпалась в прах. Но дорожка все так же вела в укромный уголок. Еще несколько шагов, и... Может, не стоит? Зачем ворошить прошлое? Как сказано в одной мудрой книге: «Пусть мертвые остаются мертвыми». Я могу добавить: «Пусть воспоминания остаются тенями прошлого и не терзают сердце несбывшимся». Зачем я здесь? Прошло двадцать лет, как другое сердце стало прахом, как его душа покинула нас: и тех, кто его любил, и тех, кого любил он.В тот день мы с Юрой, моим женихом, возвращались, как теперь бы сказали, с шопинга. Стояли на трамвайной остановке, когда Юрку кто-то окликнул:- Стас! Сколько лет! Какими судьбами? Знакомься: моя невеста, Юлечка. Юлька, это Стас Зинкевич, мой школьный друг, - бойфренд буквально сиял.- Очень приятно познакомиться, - сказал парень. Я протянула ему руку для пожатия. Горячая ладонь, жесткая, немного узловатая, крепко сжала мои пальцы. Шоколадные глаза смотрели внимательно, и в их глубине будто серебрились далекие искорки. Окна в космическую бездну. Я полетела в нее безоглядно.Парни болтали. Стас рассказывал, что женился, что у него сын. Живут пока у тетки. В общем, всякие бытовые новости. Но взгляды наши, в первый миг соединившись, уже не хотели расставаться. Сквозь шелест звезд в ушах я услышала вопрос Стаса:- И скоро у вас свадьба?- Через два месяца. Представляешь, какие очереди в ЗАГСе? Все нынче брачуются. Знакомого, который помог бы все ускорить, мы так и не нашли. Но это ничего, подождем. Да и деньжат еще подкопим. А Юля уже ко мне перебралась. Бабуля теперь с маманей моей живет, а ее «хрущевка» - наша.- Значит, свадьба всего лишь формальность, - с непонятной интонацией обронил Стас.Юрка по-хозяйски, жестом мужа «моя», обнял меня за плечи:- Нет, свадьба - это событие, этап! Ты... вы с женой приглашены! Записывай номер телефона...Я отстранилась. Впервые за время наших с Юрой отношений неприятно царапнуло вот это «моя». Парни обменялись номерами.Примерно через неделю мы со Стасом случайно столкнулись на выходе из метро. Пока шли по подземному переходу, перебросились парой реплик о погоде и прочей безликой чепухе.Мне почему-то было жарко. И сердце как-то непонятно и непривычно - не могу подобрать иного слова - трепетало. Вдруг поняла, что мы идем, глядя друг на друга, а прохожие обходят нас стороной, чтобы странная парочка на них не налетела. Ведь эти двое бредут, ничего не видя, кроме друг друга. Вышли из перехода. Нам в разные стороны.- Пойдем в парк, - вдруг предложил Стас. - Погуляем немного. Если, конечно, ты не спешишь.- Пойдем, - сразу согласилась я. - Если твоя жена не рассердится.- Это вряд ли, - криво ухмыльнулся парень. - Она от меня ушла. Уже год как.- Ой... Извини. А ты не сказал.- А нечем хвастаться. Но и жалеть особо... Плохо, что с сыном не дает встречаться. Я, видите ли, безответственный обалдуй, и она не хочет, чтобы Ванька был на меня похож. На квартиру не заработал, на машину - тоже. Непонятно где болтаюсь дни и ночи, прикрываясь работой, - все с той же кривой усмешкой перечислял Стас. Я вспомнила его мозолистые ладони рабочего человека. У бездельников таких не бывает...Мы свернули в парк. Тихие пустынные аллеи. Солнечные лучи подмигивают через желтеющую листву. Тут мало прохожих - парк в стороне от шумных улиц. Дошли до вот этого самого поворота на боковую аллейку. Сели на скамейку. Время будто остановилось. О чем говорили? Не помню.Я вообще не помню, о чем мы разговаривали все эти три месяца нашего странного романа. О чем-то очень важном, очень интересном... Я тонула в его глазах, голова кружилась от его тепла и запаха. Говорят, именно так, по запаху, животные находят свою пару. Настоящую. И люди тоже. Только они высокомерно отрицают это и болтают об общности интересов и сходстве характеров.Я глянула на часы - подарок Юрки по случаю помолвки:- Мне пора.Стас взял меня за руку, осторожно отстегнул браслет.- Что ты хочешь сделать? - испугалась я.- Выбросить. Чтобы ты никогда никуда от меня не спешила.- И что я скажу жениху? - прошептала пересохшими губами. Думаю, в тот момент я, сама того не зная, очертила пределы наших отношений. Выстроила стену вокруг нас. Пока что мы были внутри. Но рано или поздно я уйду, а он останется...Стас вернул мне часы. Надевая их на руку, поцеловал запястье. Просто прижался губами к жилке, будто считал пульс или пил мою энергию. Спросил глухо:- Я позвоню? Завтра. Когда удобно, чтобы... он не слышал? - теперь уже Стас очертил наше пространство. Я и Стас, а все другие - они где-то вне. В общем, не мешают, если ничего не знают. И лучше, чтобы не знали...Он звонил, я придумывала причину, зачем мне надо уйти, и мчалась в парк, находящийся вне времени и всей иной жизни. Мы гуляли, болтали, немного целовались. И мне и ему хотелось уже чего-то большего, но Стас почему-то не спешил искать какой-нибудь угол, где мы могли бы стать любовниками. Последний раз я приехала на нашу аллею за неделю до свадьбы. В тот день мы оба молчали. Я украдкой посмотрела на часы. Они остановились. Стас, заметив мой взгляд, невесело усмехнулся:- Пора идти к жениху?- Хочешь, я не пойду? Позвоню ему и скажу, что все кончено. Что я люблю другого?Слово вырвалось. Сердце мое замерло.- Нет, - сказал Стас и встал. - Я не могу так поступить со своим другом. Прости.Он ушел, не оглядываясь. Я плакала от обиды, от отчаяния, от безысходности. Кем же была я для него, мужчины, превратившегося в смысл всей жизни?К черту! Я выхожу замуж и забуду его навсегда...На свадьбу любимый пришел с женой - они помирились. Пригласил меня на танец. Но был холоден и равнодушен. Это был конец всего. Больше мы не виделись.Прошло лет десять... Однажды зимой нам позвонила Лида, жена Стаса. Я сняла трубку.- Юля? Думаю, ты должна знать. Стас вчера умер. Внезапно. Знаешь, накануне он долго рассматривал ваше с Юрой свадебное фото. Ему когда-то твой муж подарил, по его просьбе. Я еще удивилась: зачем? Теперь понимаю. Приходи попрощаться.Я не пошла. Не хотела видеть его мертвым. Он всегда был в моих мыслях, все эти десять лет. Незримой тенью. Ему я рассказывала о своих неудачах, обидах и мечтах. Может, в какой-то точке пространства-времени он все еще жив? Могла не притворяться и не лукавить, быть самой собой. И если мне будет очень нужно, я могу позвонить... Не знаю, догадывался ли Юра, что за неделю до свадьбы я была готова его бросить......Сегодня двадцать лет, как Стаса не стало. Вот и поворот у раскидистого дерева. Кусты сирени превратились в непролазную чащу. Порыв холодного ветра поднял снежные искры. А вот и скамейка, правда, другая. И знакомая фигура на ней.- Стас? - присела на край.Мужчина смотрел с нежностью и грустью. Все такой же, молодой, красивый, с серебряными искрами в темных глазах:- Кажется, ты счастлива. У тебя умная дочь и славный внук... Юрка многого добился. Молодец. Сильный мужик. Правильный. Я все знаю о вас. Иногда подглядываю в окно...- Мы живем на восемнадцатом этаже, - напомнила я.- Таким, как я, все равно. Хоть на сотом. Сегодня меня отпустили к тебе. Один раз на пороге вечности. Ведь осталось нечто незавершенное. Я должен сказать это, прежде чем уйти. Что не решился сказать тогда. Я люблю тебя, Юля!Он взял меня за руку. Ладонь была теплая, жесткая и живая.- Но тебя же больше нет...- Ты уверена? Помнишь, я говорил, что время и пространство - это одна сущность? И где-то на определенном отрезке времени в определенной точке пространства мы все те же. Живые. И этот парк, и эта скамейка - не изменились. Прощай. Я люблю тебя. Там, в ином мире...Он ушел. Ветер поднял вихрь листьев (а только что была зима!) и скрыл от меня высокую фигуру.- И я люблю тебя, - прошептала в удаляющуюся тень. - Здесь, сейчас и всегда.Автор - Юлия.

Ключевые слова: Парк жених смерть сущность время пространство фигура любовь

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