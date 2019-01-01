Предчувствие не обмануло

Nik_dk Просмотров: 155 Комментарии: 0 +5 Сегодня, 06:53 by

Я никогда не верила ни во что, кроме Бога, но однажды столкнулась со страшной мистикой.Мы с мужем делали в доме ремонт, после замены обоев решили покрасить двери, батареи. Я крашу, муж уехал на работу, шестилетняя дочь гуляет рядом с куклой. Я не заметила, как она нашла в кладовке сумку с краской, которую я приготовила на кладбище, чтобы подкрасить и подправить кресты и памятник на могилах родственников.Дочь нашла черную краску в баллончике (распылитель) и на фотографии, где мы вместе с мужем, обвела именно мужа в рамку. Когда я увидела, даже ругать не смогла, я почему-то поняла, что это не просто так случилось, что это весть мне. Все убрала обратно, работа с рук валиться, позвонила мужу на работу, сказал, что все нормально, скоро выезжает домой.Когда он не приехал в обычное время, у меня уже была истерика, позвонить было некуда, он уже выехал с работы, а мобильных тогда не было. Я начала плакать, молиться и незаметно уснула. Проснулась от стука в дверь, приехал брат мужа, сказал, что он в реанимации, попал в аварию. Быстро собралась, поехала с ним в больницу. К нашему приезду муж уже умер.Похороны не буду описывать, до сих пор тяжело, хотя прошло уже 14 лет, я замужем и есть еще дети. Фото для памятника мужу выбирал мой папа, а когда он уже был готов, я поехала посмотреть с отцом. Из памятника на меня смотрел муж с той самой фотографии! Думаю, не случайно мой отец выбрал то фото, а дочь его перед этим обвела в черную рамку. Или я просто себя накручиваю?Автор: Наташа.

Ключевые слова: Муж совпадение предчувствие знак смерть

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