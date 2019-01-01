Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Предчувствие не обмануло

Я никогда не верила ни во что, кроме Бога, но однажды столкнулась со страшной мистикой.

Мы с мужем делали в доме ремонт, после замены обоев решили покрасить двери, батареи. Я крашу, муж уехал на работу, шестилетняя дочь гуляет рядом с куклой. Я не заметила, как она нашла в кладовке сумку с краской, которую я приготовила на кладбище, чтобы подкрасить и подправить кресты и памятник на могилах родственников.

Дочь нашла черную краску в баллончике (распылитель) и на фотографии, где мы вместе с мужем, обвела именно мужа в рамку. Когда я увидела, даже ругать не смогла, я почему-то поняла, что это не просто так случилось, что это весть мне. Все убрала обратно, работа с рук валиться, позвонила мужу на работу, сказал, что все нормально, скоро выезжает домой.

Когда он не приехал в обычное время, у меня уже была истерика, позвонить было некуда, он уже выехал с работы, а мобильных тогда не было. Я начала плакать, молиться и незаметно уснула. Проснулась от стука в дверь, приехал брат мужа, сказал, что он в реанимации, попал в аварию. Быстро собралась, поехала с ним в больницу. К нашему приезду муж уже умер.

Похороны не буду описывать, до сих пор тяжело, хотя прошло уже 14 лет, я замужем и есть еще дети. Фото для памятника мужу выбирал мой папа, а когда он уже был готов, я поехала посмотреть с отцом. Из памятника на меня смотрел муж с той самой фотографии! Думаю, не случайно мой отец выбрал то фото, а дочь его перед этим обвела в черную рамку. Или я просто себя накручиваю?


Автор: Наташа.
Источник.
Сегодня, 06:53 by Nik_dkПросмотров: 155Комментарии: 0
+5

Ключевые слова: Муж совпадение предчувствие знак смерть

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.