Профессия: ведьмак. Мертвый час

Новость отредактировал YuliaS - 17-04-2019, 16:51

Волк1 Просмотров: 111 Комментарии: 3 +6 17-04-2019, 16:51 by

После короткого совещания было принято решение. Двое бойцов отводят на ближайшую точку эвакуации освобожденных пленных, оставшаяся группа разделяется на две: Дон и Волга. Группа Дон идет на заброшенное кладбище, Волга - в Моровую Рощу. Так как на кладбище есть большая вероятность встретить каких-нибудь упырей и вурдалаков, в прямом смысле слова, с группой Дон отправится Бобер. Из всей троицы друзей он один специализируется на нежити, и, как следствие, всеми магическими средствами и ресурсами, необходимыми для работы с неспокойными трупами, лучше всего владеет он. В Моровую Рощу уходят Сом с Антохой.Сразу после сборов и перепроверки снаряжения группы разошлись в разные стороны. Кирилл занял свое место в головном дозоре и повел группу самым коротким путем к Огаркам. Через полтора часа они были на месте.Командир Дона, Моряк, выставил наблюдателей и подозвал к себе Бобра.- Смотри, мы здесь, - он ткнул пальцем в карту рядом с отмеченной на ней зоной. - Приборы даже отсюда засекают всплески энергий и диссонанс энергополей, значит, пришли мы верно. Только что-то я кладбища здесь не наблюдаю.- Пространственный карман? - предположил парень.- Исключено, приборы засекли бы.- В таком случае нужно пройти чуть дальше. Кладбище заболочено уже давно, многие могилы канули в трясину еще лет двадцать назад. Тут особо никто не ходит, что творится здесь, никто не знает, наверное, болото снова разрослось и поглотило еще часть кладбища.- Понятно, - ответил Моряк и почесал лоб. - Значит, нам еще и через трясину пробираться. Всем подготовиться к форсированию топи, - сказал он уже в рацию.Все свободные бойцы полезли в рюкзаки и стали надевать на обувь какие-то примочки, типа шипов, чтобы не скользить на льду. На предплечья надевались наручи, похожие на обычные кожаные, только на этих еще были металлические вставки.В ответ на недоуменный взгляд Бобра (ему-то ничего подобного не выдали) Моряк сказал:- Твое снаряжение предусматривает это оборудование.Сразу стало как-то спокойней. Когда все собрались, командир махнул рукой, и головной дозор, состоящий из Бобра, Свиста и Ползуна, двинулся вперед. Далеко от остальной группы они отходить не должны были, держась метрах в пятнадцати от них. Но не успели они пройти и половины этого расстояния, как за ногу Ползуна схватился шатун - обычный неупокоенный мертвец, никакими способностями, в том числе и умственными, не отличающийся. Однако навредить мог сильно, чего один только трупный яд стоит, а этот тип еще и в болоте пролежал невесть сколько. Однако убить их не сложно, а после своей окончательной смерти они наконец-то успокаиваются навсегда и отправляются на свой последний суд.Ползун резко выхватил с пояса свой нож и стеклобоем на рукояти двумя четкими ударами пробил мягкую черепушку. Шатун затих и уже навсегда. Боец снял с ноги остатки руки, вытер о траву нож, вернул его в ножны и кивнул. Группа продолжила движение как можно тихо, стараясь не привлекать ничьего внимания. И все равно, несмотря на осторожность и скрытность передвижения, периодически из-под земли, из-за деревьев из трясины выбирались неспокойные ребята. Кто посвежее, кто не очень, и все эти не в меру активные останки норовили цапнуть кого-нибудь.Однажды на Бобра одновременно кинулись сразу трое агрессивно настроенных шатуна. Ему на помощь тут же пришли товарищи. Свист подцепил одного за ногу топориком, мертвец упал, но интереса к Бобру не утратил и попытался лежа до него достать. Эту попытку Свист тут же пресек одним взмахом топора. Второго проснувшегося угомонил Ползун надежным стеклобоем, а третьего сопроводили на тот свет уже втроем. Все осмотрели себя на наличие ранок, которые могли оставить им встречные. Никто ранен не был, и бойцы двинулись дальше.Спустя еще час плутания по болотным топям, гатям и кочкам группа подошла к твердой земле, еще не захваченной болотом. Тут же все увидели надгробия, а на небольшом холмике метрах в двухстах виднелись два склепа. Один был пониже, другой повыше. Пока все было мирно, но этот же факт настораживал больше всего. Группа рассредоточилась, разбилась на двойки и пошла прочесывать местность.- Засек круг, - прозвучал доклад от Пружины, технического гения группы. - Он от нас ровно на запад метров через сто.Группа перестроилась в указанном направлении и двинулась дальше. Через минуту один из бойцов буквально споткнулся об этот пресловутый круг. Свист кинул вперед один приборчик, тот спустя секунду загорелся зеленым и довольно пискнул.- Чисто, - доложил разведчик.Все бойцы тут же рванули в центр круга (это определили опять же по приборам) и заняли круговую оборону (все, кроме наблюдателей на деревьях). Пружина начал разгружать свои хитроумные машины и устанавливать их прямо на начертанных рунах.- Вижу движение, - доложил Пират. - Метрах в трехстах, слева, за наклоненной сосной.- У меня прямо по курсу движение...- Со стороны болот многочисленные тени...- Наблюдаю два контакта на крыше высокого склепа, похоже на упырей.Доклады посыпались со всех сторон практически одновременно. Моряк руководил своим личным составом, расставляя людей на места, а свои позиции те умело оборудовали сами.- Пират, Ползун, Свей, готовьте колы для упырей, работайте сами по усмотрению, мы вам поддержку обеспечим, но в самое пекло не суйтесь. Всем остальным - огонь по готовности, как только будете четко наблюдать цель. Нам главное - продержаться до разрушения круга, потом освободившаяся энергия сожжет всех тех, кого этот круг подпитывал, - последнюю фразу Моряк сказал скорее персонально для Бобра, видя, как тот нервничает.А Кирилл расстегивал рюкзак немного трясущимися пальцами, чтобы достать склянки с зельями и еще несколько полезных вещей для боя с мертвецами. Ох, жарко сейчас будет. Отовсюду слышались молитвы и заговоры, кто-то заканчивал очерчивать свои позиции защитными заклинаниями, а где-то уже были слышны первые выстрелы.- Что скажешь, надолго тут работы? - спросил так, чтобы никто больше не слышал, у Пружины Моряк.- Да, придется посидеть, сложно все здесь. Но скажу точно: до рассвета нам надо свалить с этого кладбища. Если мы тут останемся, то попадем к черту на куличики. С рассветом оно провалится обратно на нижний уровень, и мы вместе с ним и всеми местными жителями, а там, сам понимаешь, долго не выстоять, со следующим закатом мы уже пополним ряды здешних антиквариатных обитателей.- Да, не хотелось бы, - поморщился Моряк. - Что предлагаешь?- Ну есть два варианта. Первый: можно медленно, но верно разрушать каждую ночь по двум-трем рунам. Или второй: здесь есть носители защиты круга. Скорее всего, это местные упыри и вурдалаки. Если их поголовье уменьшить, то процесс пойдет быстрее. Только сейчас отправить их на тот свет будет очень непросто. Придется попотеть. Но есть один плюс.- И какой же?- Эти ребята сами будут ломиться сюда, как только почувствуют разрушение круга, - сказав это, Пружина почесал бровь и ввел комбинацию цифр на панели одного из аппаратов. Тут же из земли посыпались искры, как будто кто-то разворошил большой костер. Это спровоцировало агрессию со стороны потусторонних личностей, и автоматы вместе с пулеметом застрекотали усерднее.- Ладно, времени на путешествия в это прекрасное туристическое место нет, а путевки не выдают, так что воспользуемся твоим вторым вариантом, - принял решение Матрос. - Свей, Ползун, Пират, ко мне!Бойцы тут же материализовались перед командиром.- Слушайте новую вводную. Вам надо каким-то образом найти и убить как можно больше упырей и вурдалаков. Искать нужно именно носителей защиты круга. Если этими носителями окажутся обычные шатуны, вам же легче. Сделать это надо за полчаса до рассвета, так что времени у вас на все про все час. Но зря собой не рискуйте, если видите, что не получается или не справляетесь, отходите. Задача ясна?- Так точно, - отбились ребята и разошлись каждый в свою сторону. Ну что ж, теперь осталось продержаться полтора часа. В том, что эти трое выполнят поставленную задачу, Моряк не сомневался.Пират, пригнувшись подбежал к позиции Свиста, Бобра и пулеметчика Стены.- Здарова, ребят, закурить не найдется? - пошутил Пират и подмигнул Бобру, чем немного сбил напряжение на нервах молодого ведьмака.- Зажигалку дам, а сигареты в другом окопе поищи, - шуткой на шутку ответил Стена. После этих слов Свиста начал душить смех, и он пытался одновременно и метко стрелять и хохотать. Надо сказать, у него это с трудом, но получалось. Видимо, это была какая-то старая шутка, ходившая в этом отделении уже давно.- Так, хлопцы, видите ту гадость, что стоит у раздвоенного дерева? - сказал Пират, указывая рукой направление. - Вот его надо как-то сюда, к нам, выманить, желательно еще и провести его по полям с заклинаниями и минами по пути. Остальное сделаю сам.- Ну это мы мигом! - сказал Бобер, запуская руку в рюкзак. Парень вытянул оттуда обычную рогатку и какой-то шарик, скатанный из травы.- О, Слезинка, это вещь, - одобрил идею Пират. Слезинкой называют скатанный из крапивы, полыни и отцветшего ландыша шарик, потому что у некоторой нечисти, преимущественно мертвой, начинают сильно слезиться глаза от запаха этих трав, а прикосновение - так вообще жжется. Единственным минусом была недолговечность этого изделия - такой шарик быстро выдыхался и был уже бесполезен. Вообще, Слезинка должна отпугивать мелкую нежить или бесов, но сейчас с помощью этой примочки можно было попробовать взбесить упырей. На своей территории они точно не потерпят выстрела из рогатки Слезинкой.Бобер прицелился в упыря и выстрелил. Как оказалось, удачно, даже слишком. Было видно, как шарик, описав красивую дугу, попал точно в глаз упырю. Такой наглости он, видимо, не ожидал ну никак, отчего яростно взревел, а бедная сосенка, что стояла неподалеку, растеряла последние свои иголочки, видимо, не ожидая подобного выражения чувств.Упырь, тем временем наплевав на пулеметные и автоматные очереди, мины и линии оградительных заклинаний, пронесся через все это изобилие прямо на своего непосредственного обидчика. Получилось неплохо. К тому моменту, как он добежал до Бобра, он собрал почти весь набор всего, что было на этом секторе, так что сейчас упырь больше напоминал зомби: морда и череп были опалены, а на макушке дымились и тлели остатки волос, глаз, в который попал Бобер, заплыл, некогда когтистые пальцы теперь были неаккуратно подстрижены ножами и топорами, а остатки одежды, и до этого забега переживавшие не лучшие свои времена, теперь напоминали скорее праздничный костюм скомороха. Упырь тяжело замахнулся лапой на Кирилла, но довести дело до конца ему не дал Пират. Он всадил осиновый кол с серебряным наконечником точно в сердце между ребрами. Из раны сначала брызнула фонтанчиком, а затем ручьем полилась кровь, упырь покачнулся, упал, но попытался подняться. Пират тут же добавил ему по затылку осиновой дубинкой, и чересчур резвый мертвец снова распластался на земле. Боец взялся за остатки одежды и втащил брыкающееся тело чуть ближе к ведьминому кругу на ровную площадку. Достал нож, шепча заклинание, очертил им контур вокруг тела упыря, достал зажигалку, снова прочитал заклинание и дунул на огонек. Пламя вспыхнуло, разрослось до размеров небольшого пожара и моментально окутало дергающегося упыря. Спустя некоторое время огонь потух, а упырь все еще продолжал дергаться, но сейчас он как-то сильно осунулся. Пират повторял процедуру с зажигалкой раза три, пока неупокоенный мертвец не рассыпался в прах. Боец достал из кучки пепла кол и вернулся обратно к позиции.- Отлично сработано! Сколько еще Слезинок у тебя осталось? - спросил он Бобра.- Еще штук десять точно, - пыхтя и пытаясь трясущимися руками вставить магазин, ответил парень.- Отлично, я возьму у тебя штук семь, остальное пусть тут будет.- Забирай, - кинул через плечо Бобер. Ему сейчас было чем заняться.В каком-то бешеном темпе пролетели практически все полтора часа. Когда горизонт уже начинал потихоньку сереть, патроны были на самом донышке, практически все пошли в рукопашку, а вокруг позиций лежали порядочные кучки из дважды почивших, образовывая своеобразные баррикады, Пружина сказал в рацию:- Сейчас немного потрясет!После его слов земля под ногами мелко-мелко задрожала, и за спиной стали появляться всполохи огня и зарниц. Тряска становилась все сильнее, и кто-то закричал: "Ложись!" Все бросились на землю. Фаер-шоу начало набирать обороты. Через минуту зарницы превратились в самые настоящие огненные стрелы, вырывающиеся из-под земли.Видимо, достигнув своего пика, бушующие энергии не смогли больше сдерживаться в оставшихся рунах ведьминого круга и вырвались на свободу, поражая всех тех, с кем были связаны. То есть, найдя выход через тех, кого подпитывали энергией и с кем уже установили прочные каналы связей. Это были все оставшиеся шатуны, упыри, вурдалаки и прочие неупокоенные, населяющие это кладбище.Как только буйство энергий стихло, и энергополя вернулись в норму, бойцы ОСН поднялись и осмотрели поле битвы.- Мда, веселенькая картина, - охарактеризовал ситуацию Свист.Повсюду валялись тела, а там, где раньше был ведьмин круг, теперь красовалась обугленная ямка. Позиции бойцов были буквально усыпаны стреляными гильзами, а в воздухе витал сильный запах паленого.- Связи не будет еще приблизительно полчаса, - сказал Пружина.- Ладно, все собираемся и валим отсюда поскорее, - отдал приказ Моряк.Через десять минут вся группа отдыхала на твердой земле в километре от тех топей. "Ну что ж, с добрым утром, товарищи!" - мысленно поздравил всех с победой Бобер и после этих слов провалился в сон.

Ключевые слова: Мертвец упырь вурдалак ведьмак спецназ кладбище болото бой авторская история

Другие, подобные истории: