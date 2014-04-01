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Смертельные файлы

Странная группа людей №1

В пятницу я как обычно ехал на кружок в трамвае. Осматривая блестящий пол, я увидел карту памяти. Сразу же ее схватил и положил себе в карман. Возвращаясь домой с радостным лицом, представляя, как скачиваю много приложений на телефон, я тут же подумал, что на ней может быть вирус.

Приехав домой, я не забыл об этом, вставил её в ноутбук и проверил на вирусы, оказалось, все в порядке. Я надеялся найти что-нибудь интересненькое на ней. Открыв её, я увидел архивы, но, к сожалению, они были с паролем, и я ради прикола написал "12345", и архив с названием "Для новичков" открылся.

В архиве был текстовый документ:
Странная группа людей №1

Вот что было в нём:
Странная группа людей №1

И эта школа была недалеко от моего дома, туда я и отправился. Увидев маршрутку, я стал идти быстрее и увидел, как в ней говорят какие-то парни. Увидев меня, они быстро слиняли, выпрыгнув из окна.
Странная группа людей №1

Залезть через окно я не смог, пришлось лезть через заднюю дверь.
Странная группа людей №1
Странная группа людей №1
Странная группа людей №1

В бардачке я нашел флешку на 2 гига. Благо в спешке они не смогли забрать её:
Странная группа людей №1

Что на ней находится, узнаю завтра. Продолжение следует...

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:09
Вчера, 10:09 by Idler08Просмотров: 195Комментарии: 6
-3

Ключевые слова: Карта памяти флешка маршрутка странное авторская история

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Комментарии

#1 написал: ТурбоХОЙ
Вчера, 12:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (137|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 951
Ну вы что издеваетесь что ли? Нет, это конечно лучше, чем то, что я просчитал вчера в предыдущем посте, т.к. тут хотя бы какая никакая история имеется.
Очевидно, что всё это выдумка. Тут Шерлоком Холмсом быть не нужно, чтобы этот понять.
И зачем это в СФ? Выложил бы хотя бы в "Страшилки".
И да, опять ностальгия по тем временам, когда юзеры так любили разбивать истории на 100500 частей.
Зарегистрирован: 1.04.2014
  
#2 написал: Doominski.avi
Вчера, 13:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 47
История явно выдумка. Без оценки. От минуса спасает лишь наличие фотографий, которые являются некими иллюстрациями истории. Продолжение гляну, быть может, хоть там будет намёк на СФ.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#3 написал: DrTroll
Вчера, 14:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 503
Хммм, разбег между созданием файлов и публикацией истории - 15 часов, на фото - светло, значит ты сегодня утром гонял туда? И историю тоже утром написал, только куда так спешил?
И ещё, живёшь ты в Украине.
Зарегистрирован: 2.10.2011
 
#4 написал: Maxsis
Вчера, 18:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Файл создан вчера вечером. Мог бы и не показывать дату. Может быть не облажался бы..
Зарегистрирован: 24.03.2014
#5 написал: фергю сон
Вчера, 22:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 289
Есть школа на Дарнице - Левый берег Днепра в Киеве. Но стадион там должен только 1 сентября 2018 года сдаваться в эксплуатацию, сейчас явно недострой.. Или нет?
Зарегистрирован: 8.12.2014
#6 написал: Серебряная пуля
Вчера, 23:02
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1709|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 231
Не видела брошенных автобусов в городах, но "сталкерство," другой раздел. Опубликовали бы в Заброшках, поставила бы плюс.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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