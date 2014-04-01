Странная группа людей №1

Странная группа людей №1В пятницу я как обычно ехал на кружок в трамвае. Осматривая блестящий пол, я увидел карту памяти. Сразу же ее схватил и положил себе в карман. Возвращаясь домой с радостным лицом, представляя, как скачиваю много приложений на телефон, я тут же подумал, что на ней может быть вирус.
Приехав домой, я не забыл об этом, вставил её в ноутбук и проверил на вирусы, оказалось, все в порядке. Я надеялся найти что-нибудь интересненькое на ней. Открыв её, я увидел архивы, но, к сожалению, они были с паролем, и я ради прикола написал "12345", и архив с названием "Для новичков" открылся.
В архиве был текстовый документ:
Вот что было в нём:
И эта школа была недалеко от моего дома, туда я и отправился. Увидев маршрутку, я стал идти быстрее и увидел, как в ней говорят какие-то парни. Увидев меня, они быстро слиняли, выпрыгнув из окна.
Залезть через окно я не смог, пришлось лезть через заднюю дверь.
В бардачке я нашел флешку на 2 гига. Благо в спешке они не смогли забрать её:
Что на ней находится, узнаю завтра. Продолжение следует...
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:09
Вчера, 10:09 by Idler08Просмотров: 195Комментарии: 6
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