Странная группа людей №1

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:09

Idler08 Просмотров: 195 Комментарии: 6 -3 Вчера, 10:09 by

В пятницу я как обычно ехал на кружок в трамвае. Осматривая блестящий пол, я увидел карту памяти. Сразу же ее схватил и положил себе в карман. Возвращаясь домой с радостным лицом, представляя, как скачиваю много приложений на телефон, я тут же подумал, что на ней может быть вирус.Приехав домой, я не забыл об этом, вставил её в ноутбук и проверил на вирусы, оказалось, все в порядке. Я надеялся найти что-нибудь интересненькое на ней. Открыв её, я увидел архивы, но, к сожалению, они были с паролем, и я ради прикола написал "12345", и архив с названием "Для новичков" открылся.В архиве был текстовый документ:Вот что было в нём:И эта школа была недалеко от моего дома, туда я и отправился. Увидев маршрутку, я стал идти быстрее и увидел, как в ней говорят какие-то парни. Увидев меня, они быстро слиняли, выпрыгнув из окна.Залезть через окно я не смог, пришлось лезть через заднюю дверь.В бардачке я нашел флешку на 2 гига. Благо в спешке они не смогли забрать её:Что на ней находится, узнаю завтра. Продолжение следует...

Ключевые слова: Карта памяти флешка маршрутка странное авторская история

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