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Истории из жизни

Ведьмак. Часть 1. Колбаса

Ведьмак. Часть 1. Колбаса


Это рассказ друга семьи, которого уже нет в живых. Поведаю сию историю от первого лица.

Когда мне было лет десять, поехали мы в гости в деревню к деду. Всё семейство деда побаивалось, говорили, что колдун. А я тогда пацанёнком был и сильно не придавал значения тому, что болтают.
Дед был строгий и немногословный - скажет как отрежет.
Так и в этот раз было. Только мы приехали, как дед сказал:
- В подвале колбаска у меня домашняя вялится. Трогать не смейте, а то от домового получите хорошенько...

Ну, меня этими сказками не напугать было.
Вот однажды, играя во дворе, я проголодался и тут вспомнил, как дед говорил про колбаску домашнюю в подвале. Долго я, конечно, не раздумывал. Спустился по ступенькам - и вот уже она, заветная колбаса. Висит себе колясочками, а запах такой, что аж живот свело...
Недолго думая, протянул я руку, чтобы кусок отломить, и тут же получил хороший подзатыльник, а потом ещё и шлепок под зад. Оглянулся - нет никого. И так мне страшно стало, что рванул вверх по ступенькам быстрее ветра.
Ничего никому не сказав, я ещё поигрался во дворе, а когда позвали обедать, радостно побежал в дом.

Все занимались своими делами, только дед сказал, недовольно и злорадно улыбаясь:
- Что, получил от домового за колбаску? Говорил же давеча, чтобы не трогали.
Затылок мой вроде бы ничего был, а вот на мягком месте синяк был знатный.

После этого я вообще не хотел к деду в гости ездить, боялся.
А вообще, о нём много говорили: и людей он лечить мог, и всякие вещи разные вытворял. Особенно запомнились последние дни его жизни, но об этом я расскажу в следующей истории.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:42
Вчера, 21:41 by ErnestaПросмотров: 668Комментарии: 8
+15

Ключевые слова: Колбаса деревня подвал домовой колдун авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 21:43
+6
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2108|0)
Публикаций: 200
Комментариев: 1 376
Не знаю насчет домового, но вот после картинки и описания колбаски есть захотелось знатно.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: xaruda
Вчера, 22:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (51|-2)
Публикаций: 6
Комментариев: 128
Ведуны мастера ставить охрану в саду например, на пасеку и на колбасу. Очень интересно узнать о последних днях деда. Плюс конечно. Как всегда+++
Зарегистрирован: 24.01.2017
#3 написал: Tigger power
Вчера, 23:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (222|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 814
Да колбасяндра на картинке знатная))) Отличная история и жду продолжения про колдуна. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#4 написал: Эвиллс
Вчера, 23:46
0
Группа: Авторы
Репутация: (1829|2)
Публикаций: 119
Комментариев: 2 807
Колбаса - это святое! Весёлый дедушка был. Ребёнку пожалел колбаски. Юморная история! +
А что там дальше было?
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#5 написал: просто Вася
Сегодня, 00:02
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2230|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 2 983
Оленька, спасибо за историю, с нетерпением жду продолжения. Плюс.
Всегда с упоением читаю твои публикации, а потом высматриваю не появилось ли что-то новое.
Зарегистрирован: 14.02.2014
      
#6 написал: Snejnay
Сегодня, 00:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (576|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 291
Плюс))) Только вот зачем он охрану на колбаску выставил, поди же не клад? blush Али не готова ещё была?)))
Зарегистрирован: 14.10.2016
#7 написал: Mozzarella
Сегодня, 00:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (553|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 349
Вот и мне колбаски после прочтения захотелось... лежит томится в холодильнике... и сыр...
Ладно, заедаю М&М-сом аппетит
А за историю плюс !
Зарегистрирован: 18.06.2015
 
#8 написал: Galadriell80
Сегодня, 02:38
0
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Репутация: (49|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 232
Цитата: Snejnay
Плюс))) Только вот зачем он охрану на колбаску выставил, поди же не клад? blush Али не готова ещё была?)))

Ну так прожорливые дети-внуки в гости пожаловали))) Они ж пронырливые (особенно внуки))) Погрызли б колбаску без охраны то. Тоже думаю, что не домовой тумаки раздавал, а какое-то охранное заклятие дед поставил. Эрнеста+++++
Зарегистрирован: 16.12.2015
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