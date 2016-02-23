А что думаете вы? Был ли это домовой или что-то другое? Да, это был домовой; Это было что-то другое; Не верю ни в домовых, ни в другие потусторонние силы.



Ведьмак. Часть 1. Колбаса

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:42

Ernesta Просмотров: 668 Комментарии: 8 +15 Вчера, 21:41 by

Это рассказ друга семьи, которого уже нет в живых. Поведаю сию историю от первого лица.Когда мне было лет десять, поехали мы в гости в деревню к деду. Всё семейство деда побаивалось, говорили, что колдун. А я тогда пацанёнком был и сильно не придавал значения тому, что болтают.Дед был строгий и немногословный - скажет как отрежет.Так и в этот раз было. Только мы приехали, как дед сказал:- В подвале колбаска у меня домашняя вялится. Трогать не смейте, а то от домового получите хорошенько...Ну, меня этими сказками не напугать было.Вот однажды, играя во дворе, я проголодался и тут вспомнил, как дед говорил про колбаску домашнюю в подвале. Долго я, конечно, не раздумывал. Спустился по ступенькам - и вот уже она, заветная колбаса. Висит себе колясочками, а запах такой, что аж живот свело...Недолго думая, протянул я руку, чтобы кусок отломить, и тут же получил хороший подзатыльник, а потом ещё и шлепок под зад. Оглянулся - нет никого. И так мне страшно стало, что рванул вверх по ступенькам быстрее ветра.Ничего никому не сказав, я ещё поигрался во дворе, а когда позвали обедать, радостно побежал в дом.Все занимались своими делами, только дед сказал, недовольно и злорадно улыбаясь:- Что, получил от домового за колбаску? Говорил же давеча, чтобы не трогали.Затылок мой вроде бы ничего был, а вот на мягком месте синяк был знатный.После этого я вообще не хотел к деду в гости ездить, боялся.А вообще, о нём много говорили: и людей он лечить мог, и всякие вещи разные вытворял. Особенно запомнились последние дни его жизни, но об этом я расскажу в следующей истории.

Ключевые слова: Колбаса деревня подвал домовой колдун авторская история

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