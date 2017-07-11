Русский ведьмак против упырши

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:39

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Шарлотта Корде Просмотров: 107 Комментарии: 4 +2 Вчера, 13:39 by

Жил-был в одной деревне молодой парень. Красивый, умелый, веселый, из хорошей семьи, казалось бы, жених на зависть. Но ему не нравились молодые девушки, вместо этого ему приглянулась одна вдова, жившая в ветхом домишке на самой окраине деревни. Вдова была красивая женщина, но значительно старше него. Тем не менее, парень безумно в нее влюбился. Каждую ночь тайком от родителей и соседей юноша вылезал из окна и шел к ней, и они до утра ласкали друг друга. Связь эта оставалась тайной, потому что нравы тогда были еще по-старинному строгими, и родители никак бы не одобрили такой выбор сына.Так все и шло, но однажды вдова тяжело заболела и умерла. С тех пор парня как подменили. Целыми днями он ходил печальный, а вечером непременно шел на кладбище и долго плакал над ее могилкой.И вот однажды он очень долго просидел над могилой, до глубокой ночи. Шел домой печальный, опустив голову, и вот, когда он проходил мимо бывшего домика вдовы, то вдруг взглянул и увидел: в окошке горит свет.Юноша был поражен, он знал, что с момента смерти его любимой домик пустует, так и не нашлось никого, кто бы захотел там поселиться. Немного поколебавшись, он двинулся к знакомому порогу, заглянул... и увидел: в домике его любимая вдова, как обычно, готовит ужин.Сам не веря, он вошел в дом, она его обняла, и они провели ночь так, как и обычно.На другую ночь он снова пошел туда и опять ее встретил. Умершая казалась такой же, как всегда: все так же хлопотала по хозяйству, на ощупь была все такая же теплая и осязаемая. С тех пор все так и шло, парень не мог дождаться ночи, когда опять встретит свою любимую.Однако родители заметили, что их сын начал бледнеть, чахнуть и тосковать. Это им показалось странным, но причин непонятной хвори они не знали.Однако отец юноши был тоже не простой человек, а ведьмак. Нынче слово "ведьмак" всем напоминает разве что о Геральте из произведения Сапковского, но это был русский ведьмак.Русский ведьмак - особое существо. У него две души: одна человечья, другая бесовская. Поэтому ведьмак может быть и злым, и добрым, смотря какая душа у него главная. Некоторые ведьмаки считаются хранителями деревни и даже после смерти продолжают ее оберегать.Наш ведьмак был скорее добрым, чем злым.Как и ведьмы, ведьмак может колдовать, а кроме того, он может превращаться в какое-нибудь чудовище - как оборотень.Положительные ведьмаки, как правило, ведут самую обычную жизнь, а к своим сверхъестественным способностям прибегают редко или вовсе никогда. Поэтому-то, вероятно, наш ведьмак и не заподозрил сперва, что с сыном что-то неладно: занят был.Но тут он насторожился и ночью выследил своего сына, заметил, куда тот идет. А когда настало утро, и сын его пошел домой, отец подождал у окна. И увидел, как из дома выходит вдова и идет прямо на кладбище. Вдова дошла до своей могилы, подняла землю и - юрк! Прыгнула туда и скрылась.Тут отец не на шутку опечалился. Он понял, что вдова стала упыршей, сосет понемногу жизнь из его сына. И, судя по всему, выходило, что сосет она его уже давно, а значит, недолго его сыну осталось жить на свете. Понял ведьмак, что нужно спасать сына.И поэтому на следующий вечер он стал караулить на кладбище. Чуть полночь настала, вдова подняла землю и вылезла на свет. Но ведьмак не дремал: обернулся чудовищем и стал с ней биться. Упырша сильна, но ведьмак сильнее.Тут как закричала упырша:- Сатана! Господин мой, которому я верно служила! Пошли мне помощь!Тут зашевелились другие могилы, и полезли из них мертвецы и всевозможные чудовища, и кинулись на ведьмака, и стали рвать его. Понял ведьмак, что ему не устоять.И в отчаянии он вскричал:- Господи! Не ради себя, ради сына своего прошу - помоги!Тут раздался голос с небес:- Ты ли, ведьмак, проклятый, двоедушный, смеешь еще просить меня?! Но, так и быть, не ради тебя, но ради твоего невинного сына помогу тебе. Но знай, что на этом настанет конец твой грешной жизни и душе!И тут ведьмак ощутил в себе невероятную силу. Пошел он крушить врагов. Как ударит - тут же буквально раздавит монстра. Последней силой кинулся он на упыршу. Она хотела укрыться в своей могиле, но ведьмак схватил ее, долго дрался, одолел и в сердце ей кол вбил. Тут раздался страшный удар грома, и он упал мертвый.Всю ночь не спали люди в деревне, такой страшный шум был на кладбище. Никто не смел из дома выйти. Но утром люди набрались смелости и пошли.Что там творилось!Все кладбище разбито, везде лежат мертвыми жуткие твари, вдова, уже три месяца как похороненная, лежит в свежей крови над своей могилой.А посередине всего лежит ведьмак в своем человеческом обличье, и в руках у него горит и не гаснет свечка.Это была последняя милость небес погибшей его душе.

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