Билли и детская горка«Сейчас МОЯ очередь скатываться!» - сказал Билли, прежде чем толкнуть пятилетнего меня с дороги и влезть на вершину извилистой, трубовидной детской горки.
Билли (или, как его называли дети, Большой Билли) был классическим уличным задирой. Я кучу раз видел его на нашей площадке; один из детей постарше однажды сказал мне, что Билли считал себя «Королём» этого места. Другие дети всегда злились на него из-за его поведения, как и в тот раз, когда я упал из-за его толчка. Хотя Билли, да и его родителей, это, похоже, не особо волновало. «Мальчишки есть мальчишки», и всё такое.
Билли показал язык отчитывавшим его старшим детям, прежде чем скрыться, скатившись с горки. После этого дети перевели своё внимание на меня, интересуясь, не ушибся ли я. Я покачал головой – это был не первый раз, когда я стал жертвой гнева Билли. Я повернулся и уставился на горку. Можно было услышать мальчишеский смех, доносившийся откуда-то снизу. Когда он внезапно прекратился, мы все решили, что это потому, что Билли добрался до земли и отправился прокатиться ещё раз.
Но когда мы посмотрели, внизу никого не было.
Горка была не очень длинной, поездка занимала где-то четыре, максимум пять секунд. Билли не появлялся и после тридцати секунд ожидания. Один из детей предположил, что Билли застрял где-то на полпути, но другой сказал, что в таком случае он, скорее всего, начал бы плакать, а из горки не доносилось никаких звуков.
«Эй, Билли, - позвал его один из нас, - ты там застрял?» Ответа не последовало.
Я попробовал взобраться на горку снизу вверх, но остановившей меня руки старшего ребёнка было достаточно, чтобы я понял, что это не самая лучшая идея. В итоге мы все просто стояли и смотрели на горку, ожидая появления Билли. Напряжённого отсутствия шума от играющих детей было достаточно, чтобы мама Билли догадалась, что что-то случилось. Ответ «внутри горки» на вопрос о местонахождении её сына не удовлетворил её, так что она начала ходить по периметру площадки и звать его к себе. Вскоре другие родители тоже заметили эту ситуацию и попросили всех отойти от горки. Я всё ещё помню, как крепко моя мама держала меня, наблюдая, как мать Билли становилась всё истеричнее и истеричнее.
Только когда она начала объяснять всю ситуацию полиции, Билли целым и невредимым выскользнул на мягкий коврик внизу горки. Полиция обследовала горку, пока плачущая мать сжимала своего недавно пропавшего, сына. Им не удалось найти ничего примечательного, и Билли, похоже, не осознавал своего исчезновения. В целях безопасности площадка была закрыта на неделю. Дети, конечно, расстроились, но взрослые вздохнули с облегчением.
Билли выглядел нормально. Он был всё таким же неприятным и агрессивным, но его родители гораздо пристальнее следили за ним всю неделю. Даже когда площадка вновь открылась, они не решались подпускать его близко к той горке. Другие дети тоже не хотели к ней подходить, но все быстро успокоились, не обнаружив повторения тех странных событий. Это была просто обычная горка.
Мы не замечали ничего необычного в поведении Билли, пока его снова не пустили к нам на площадку. Девочка со светлыми косичками и полосатыми колготками собиралась съехать с горки, когда её внезапно остановил Билли: «Что ты делаешь? Тебе нельзя».
Как и ожидалось, он оттолкнул её с пути и, усевшись, снова съехал с горки. Мы было затаили дыхание, но Билли моментально добрался до низа и вернулся к нам: «Видели? Теперь вы попробуйте».
Все в нашей группе сказали, что они не понимали, чем метод Билли принципиально отличался от нашего. Он закатил глаза и снова скатился с горки. Затем Билли спросил, поняли ли мы смысл в этот раз, и, разумеется, мы все покачали головой. Он зарычал, пробубнил что-то про «тупоголовых» и ещё раз съехал с горки.
«Вот. Теперь вы понимаете?»
Мы нерешительно кивнули. Билли всё ещё был недоволен: «Если не умеете съезжать правильно, то лучше не съезжайте вообще!»
Всё оставшееся время своего пребывания на площадке он стоял на вершине горки, не давая никому скатиться вниз без его одобрения, которого никто так и не получил. У нас так и не получилось нормально покататься, пока мама не позвала Билли уходить. В горке не было ничего необычного, и поездка вниз «неправильным» способом не имела никаких негативных последствий. Мы все решили, что странное поведение Билли было просто проявлением его сумасбродного характера.
С тех пор каждый раз, когда Билли появлялся на площадке, он располагался перед верхним входом в горку и, словно бдительный ястреб, не давал никому подобраться к своему гнезду. Он периодически использовал горку по назначению, но большую часть времени он присутствовал возле неё в качестве своеобразного стража. Взрослые не считали это странным, списывая всё на обычное поведение мальчиков его возраста.
Разумеется, ни один мальчик не остаётся в таком возрасте надолго.
Мы все росли, шли в школу, заводили друзей, теряли друзей и становились всё менее похожими на маленьких детей, которыми мы когда-то были. Билли, однако, изменился совсем немного. Он стал выше, шире и сильнее, но всё ещё был помешанным на той горке и «правильном» методе её использования. Даже во времена старших классов, когда всех нас интересовали видеоигры и вечеринки, Билли проводил всё свободное время на той площадке. Были моменты, когда я возвращался домой из школы, и видел его усевшимся на вершине горки, тщательно следившим за счастливыми маленькими детьми, бегавшими внизу. Они редко приближались к горке, будто бы знали последствия вторжения на территорию Билли.
Вскоре прошёл выпускной. Мы все пошли своими дорогами и перестали интересоваться помешательством Билли. Я почти забыл обо всей этой истории к своему тридцатилетию. Окончив колледж в другом штате и проработав пару лет, вскоре я вернулся домой с желанием присоединиться к местному полицейскому департаменту. Площадка была на своём месте, а вот Билли уже не было. Конечно, я не придал этому особого значения, так как Билли был не более, чем смазанным пятном в моей памяти.
Мы занимались патрулированием местности с одним бывалым офицером, когда поступил тот вызов: «Общественные беспорядки в местном парке, прошу срочно ответить».
Не моргнув глазом, мой напарник передал в ответ код 10-4, а затем завёл машину и направился в парк.
«Ничего удивительного, - сказал он, - много странной херни происходит в этом месте. Слышал о мальчишке, который однажды пропал в горке?»
Я кивнул, и на этом наш разговор закончился.
Я видел эту площадку по ночам и раньше, но конкретно в этот раз,с ней было что-то не так. Ни я, ни мой напарник не заметили никаких беспорядков. Перед нами был только разноцветный инвентарь площадки, освещённый жутким лунным светом и странным образом отбрасывавший пугающую тень. Рассматривая окрестности, я заметил сжатую фигуру на вершине горки.
Я знал, кто там был, ещё до того, как посветил в это место фонарём.
Билли был всё таким же высоким, но уже не таким широким, как когда-то. Его волосы были взъерошены, а густая борода торчала в разные стороны. Его одежда была покрыта пятнами пота, и я смог почувствовать его запах даже на относительно далёком расстоянии. Он, должно быть, был там уже давно, усевшись на корточки и выполняя обязанность, которую он взял на себя ещё в детстве.
Билли прищурился, закрывая глаза от света: «…Ты хочешь съехать с горки?»
Я покачал головой: «Нет, Билли. Тебе просто нужно слезть вниз. Пора домой»
«Это нужно делать правильно, - ответил он, не двигаясь. - Тебе нельзя съезжать, если ты не умеешь делать это правильно».
«Пора спуститься вниз, Билли», - настаивал я.
«Не заставляй нас лезть наверх и снимать тебя», - добавил мой напарник.
Билли медленно выпрямился и уставился вниз, внутрь тёмного входа в горку, которую он так верно охранял. «Нельзя съезжать неправильным способом. Однажды я неправильно съехал, но они научили меня, как это делать. Нужно съезжать правильно. Им не нравится, когда ты съезжаешь неправильно».
«Отъявленный псих, - пробубнил мой напарник, прежде чем ещё раз окликнуть Билли. - Сэр, мы не будем просить вас ещё раз. Пожалуйста, покиньте площадку».
Билли уселся, как будто бы он нас и не слышал. Он медленно вздохнул, тоскливо всматриваясь в тёмную мглу перед собой:
«Я покажу вам».
В мгновение ока Билли снова скрылся внутри горки. Мы подбежали к её низу, ожидая, когда он снова приземлится на мягкий коврик снизу, как происходило все эти годы. Мы ждали. Десять секунд. Пятнадцать. Двадцать. Сорок пять.
Мой напарник посветил фонарём внутрь горки, чтобы обнаружить только лишь синий пластик и никакого Билли. Я не стал мешать ему взбираться на горку снизу вверх. Билли нигде не было.
«Куда он, чёрт возьми, делся?»
Ответа у меня не было. Я только вспоминал, как когда-то, в далёком детстве, Билли точно также растворился в воздухе внутри этой горки. Он говорил, что нужно скатываться правильно, что «им» не нравится, когда кто-то делает это неправильным способом.
Я до сих пор не понимаю, что именно заставило его исчезнуть.
Автор - Witryso.
Источник.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:37
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 16:37 by totenkopfПросмотров: 20Комментарии: 1
Ключевые слова: Детская площадка мистика исчезновение горка