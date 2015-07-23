Страх

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:50

Adam Lowfc Просмотров: 209 Комментарии: 8 +6 Вчера, 10:50 by

Страх — внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Страх помогает выжить в экстремальных ситуациях. Но только если его никто не контролирует.***Прохладная июльская ночь громадой нависала над лесным массивом. Он сидел на поваленном стихией дереве посреди леса, на небольшой опушке пахнущей хвоей. Несмотря на то, что он часто бывал в этих краях, он не знал, что это за дерево, впрочем, его это и не интересовало. Он был увлечен только медленно тлеющей сигаретой, углями в небольшом костерке и своими мыслями. Да. Пожалуй, сильнее всего его увлекали именно мысли. Их было много, разных. Они гудели в его голове плеядой причудливых образов и картинок. От испуга, пережитого несколько часов назад, уже ничего не осталось. Остались только мысли. Кроме них не было ничего.***Он был самым обычным человеком, работающим на самой обычной работе в самом обычном городе. Но у него была необычная традиция. Каждое лето он уезжал в лес, неподалеку от города. Уезжал один. Он был нелюдим, и жизненной необходимостью для него было уединение. Полное уединение, которого он, конечно, не мог добиться, находясь в городе. Каждый раз он рутинно собирал оснастку в большой потертый рюкзак. Рутинно надевал походную одежду и уезжал. Провизии хватало на пару дней, а больше ему было и не нужно.***Он отправился в лес утром. Воздух был прохладным и свежим. Небосвод был серым, а дальний горизонт покрывала вуаль тумана. Он чувствовал запах хвои и дождя. Он закрыл машину и неспешно пошел в глубь пока еще редкой чащи. Шел примерно час, всеми фибрами души наслаждаясь одиночеством. Он всегда ходил одной и той же дорогой, но в этот раз решил выбрать другой путь. Лес был не очень большим, и он не боялся потеряться, к тому же, у него ведь был навигатор. Он уже хотел было разбить лагерь, как вдруг заметил что-то странное. Несколько минут ему понадобилось, чтобы понять, что его тревожило. Чувство. Какое-то неведомое ранее чувство рвало его изнутри, кричало, надрывая несуществующие связки. Просило его уйти. Он не был глуп, поэтому решил послушаться и вернуться назад. Вот только… куда? Все время, что он шел, он был в себе. Думал о чем-то и передвигался инстинктивно. “Черт, - подумал он. - Я ведь никогда раньше не включал здесь навигатор и ходил только по памяти. А теперь оказывается, что он здесь вообще не работает”.Вечерело. Небо стало окрашиваться в ярко-оранжевый градиент, холодало. Через какое-то время ему стало казаться, что он как будто утопает в топи своего сознания. Непонятное чувство, ранее сидящее где-то глубоко в чертогах его сознания, казалось, выбралось наружу и взяло контроль над его разумом. Мысли стали неповоротливыми и вязкими, будто в них ввели пару кубов новокаина. Он твердо решил идти. Хоть куда-то. А может, это решило непонятное чувство. Нельзя было точно сказать, но так или иначе, он бросил рюкзак и пошел.***Он не знал, сколько времени прошло. Не помнил, как дошел до места, где сейчас находился. Тело болело, на ногах, как виноград, свисали гроздья репейника. Он осмотрелся. Перед ним была поляна странной формы, напоминающей широко открытый глаз. Деревья возле этой поляны были мертвыми, возвышающиеся кроны гнильно-оранжевого цвета внушали страх. В глазах все рябило, он не мог четко рассмотреть детали, но понимал: что-то не так. Непонятное чувство, к которому он уже привык, резко стало понятным. Очень понятным. Страх. Да, этим чувством определенно был страх. Неизвестный ему ранее первобытный ужас. Он всматривался в поляну все тщательнее и чуть не упал, в последний момент удержавшись за дерево, возле которого стоял.Вся поляна была усыпана трупами разных животных. Трупы были искалечены. Разложившиеся в разной степени останки смердели так, что его чуть не вывернуло наизнанку. Замаячили тени. До этого аморфное и неповоротливое сознание резко прояснилось. Он побежал. Не знал куда, не знал от кого, но бежал. Гонимые ужасом ноги несли его так быстро, как никогда в жизни. Он слышал его прямо позади себя. Нечто гналось за ним. Казалось, он опережает его всего на пару метров. Призрак? Монстр? Или… сам страх? Это его не интересовало. Сейчас он желал лишь одного – выжить. Сейчас жизнь как никогда стала дорога для него. Он бежал, не оборачиваясь, настолько долго, что потерял счет времени, затем, запнувшись обо что-то, он упал. “Я не буду даже пытаться подняться. Больше бежать я не смогу, да и нет смысла. Если бы оно захотело меня убить, то убило бы сразу. Нет, ему нужно было, чтобы я побегал. Оно хотело насладиться моим… страхом?”Звуки затихли. Он понял это после 20 минут лежания на земле. Звуки затихли уже давно. Затихли еще во время того, как он бежал. Бежал от первобытного ужаса. От самого себя. Он нашел в себе силы подняться на ноги и осмотреться. Взгляд моментально подметил знакомую картинку. Он знал это место. Именно сюда он обычно и ходил каждое лето. Именно здесь разбивал лагерь. В нескольких километрах от поляны, усеянной трупами. “Рюкзак я бросил где-то близ той поляны, и возвращаться за ним у меня нет ни малейшего желания. Ну хоть сигареты и зажигалка остались”.***Прохладная июльская ночь гудела мириадами созвучий. Шум ветра, стрекотание крыльев каких-то насекомых, даже пение птиц. Что за птица поет свою музыку ночью? Он не знал, впрочем, его это и не интересовало. Он был увлечен только медленно тлеющей сигаретой, углями в небольшом костерке и своими мыслями. Мыслей было очень много. Разных. И кроме них не было ничего. Совсем ничего. Даже страха.

Ключевые слова: Поляна перевал страх ужас монстр лес авторская история

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