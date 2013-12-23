Реверс

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:21

Fahrengeit Просмотров: 72 Комментарии: 1 +2 Вчера, 19:21 by

Тихий ветер лениво гонял по остаткам дороги сухую осеннюю листву, и шелест ее был единственным звуком в разрушенном мегаполисе. Повсюду одиноко стояли напрочь проржавевшие остовы автомобилей, в некоторых из них на сиденьях виднелись скелеты, лениво поблескивая белыми зубами, если те еще сохранились. Было холодно, из изо рта одиноко бредущего человека исходил пар. Не оборачиваясь по сторонам, думая лишь и своем, опустив голову и спрятав руки в карманах, он неспешно брел вперед, до тех пор, пока солнце не спряталось за горизонтом, и не стало совсем уж нестерпимо. Тогда он, свернув с дороги, вошел в ближайший уцелевший дом, и у которого, впрочем, не было нескольких верхних этажей, а вместо них торчали искореженные останки, смутно напоминая кости каких-то неведомых животных.Человек плотно закрыл за собой дверь и окинул взглядом помещение. Ничего необычного - полки с останками давно сгнивших книг, да пару стульев. Ни о каком ковре или других визуальных удобствах речи, конечно же, не шло. Насобирав несколько чудом сохранившихся листков, он разломал оба стула и, сложив их вместе на полу, после нескольких попыток развел костер, сразу же протянув к нему озябшие руки.Ночь прошла спокойно, тихо, впрочем, другого ожидать не приходилось. В городах уже давно никто не живет, да и в убежищах тоже. Те, кто выбрались наружу, вскоре начали умирать от болезней, постоянной нехватки пищи и воды. Некоторые пытались сеять или копать, но бесполезно - земля ничего не принимала. Охотиться также было практически не на кого - все животные поначалу изредка встречались, но потом перестали, и даже насекомых видно не было. Медленно увядали деревья, температура все реже и реже поднималась выше нуля, и вскоре, дабы побороть замерзание, уцелевшие перебрались поближе к пустыням, но и там долго не протянули. Человек не знал, остался ли еще хоть кто-нибудь, кроме него. Его путешествие длится уже четыре дня, а вокруг ни души. Что же произошло, путешественник не знал - рассказать было некому, а свидетелей катастрофы не стало еще раньше. Мира нет, и жизни тоже.Наступило утро, и человек продолжил свой путь. Цель его показалась ближе к обеденному времени - огромный покосившийся небоскреб, наверное, единственный полностью уцелевший, хоть и кривоватый, во всем городе. Где-то на середине его все еще виднелась тусклая надпись - "Emit corp". У человека не было особой надежды, но чем черт не шутит - даже малейший шанс увидеть то, что было ДО, стоит попытки. Да и чего терять-то ему? И он вошел внутрь.Чем были ценны центры "Emit corp", так это тем, что, несмотря на внушительные размеры, все внутри было достаточно компактно и не разбросано почем зря. Удобно, никогда не приходилось подолгу искать все необходимое. И человек уже спустя минуту увидел висящие на стене ручные часы с довольно большим тонким экраном. Он снял их и сдул пыль со стекла. К огромному удивлению путешественника, они все еще работали, только вот показывали совсем не привычное время - посреди экрана светились три цифры - 720, над которыми виднелись еще две - 22, но уже тусклые. Все это было обрамлено зеленой рамкой с датчиками по бокам.- Последняя разработка, - пробормотал человек, - и такое ограничение. Всего за день... Что ж, ну, хоть так. Обратно в капсулу я не вернусь, пошло все к черту! - и он, закрепив часы на запястье, покинул здание. Теперь его путь лежал на север, за пределы мертвого мегаполиса, где раскинулась суровая безжизненная пустыня.***В пустыне было гораздо холоднее, чем в городе, так никакие постройки уже не мешали разгулявшемуся ветру, да и остывший песок давал о себе знать. Но человек справедливо рассудил, что лучше уж так, чем невыносимая дневная жара.Холод человек переносил очень стойко - вполне вероятно, причиной этому был анабиоз. Не по своей воле он спал - "Emit corp" уже тогда предполагали, что миру вскоре придет конец, и в будущем понадобятся ученые, дабы восстанавливать уничтоженное. Вот только они не учли масштабов Конца, и восстанавливать теперь нечего и некому. Человек успел застать времена ДО, и в первую очередь именно поэтому он так хотел оказаться там снова, хотя бы на одно мгновение.Путь его на этот раз занял два часа, и вот он оказался у огромного кратера. Что это был за кратер и как появился, путешественник не знал, да и не интересовало его это. Датчики на "часах" запищали, сигнализируя, что он на месте. Взявшись двумя пальцами за круговой механизм, человек сделал семь оборотов, после чего еще примерно четверть оборота.. Цифры загорелись зеленым цветом, установилась дата 02.02.2060, запищали микродинамики. И прямо на глазах кратер начал зарастать землей, из-под которой пробивались деревья. Человек обернулся. Очертания города преобразовывались - здания, будучи руинами, восстанавливались сами по себе, росли, увеличивались. Послышались звуки автомобилей, в воздухе запели птицы, а небо прояснилось, окрашиваясь в невиданную синеву.Таймер остановился. Человек направился обратно в город. Он знал, что в крайнем доме, на третьем этаже, его ждет сынишка, а жена, скорее всего, на кухне готовит завтрак. Последний завтрак...Когда человек уже входил в подъезд своего дома, раздалась сирена воздушной тревоги. Но это его уже мало заботило - он успел.

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