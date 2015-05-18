"Останься, мне холодно, мне одиноко!"

Mazaec89 Просмотров: 751 Комментарии: 10 +15 Вчера, 20:07 by

Это рассказ будет небольшим продолжением прошлого, дополнением. Ранее я рассказывала о сне после гибели людей, которые мне были дороги. Там имел место быть и второй сон.Спустя месяц после их смерти снится мне следующее. Стою я там, где хоронили мою подругу. Во сне все серое, невзрачное, венки у могилки такие, будто там уже лет 10 лежат, да и сама могилка выглядит неухоженной. И дождь мелкий, моросящий, слякоть под ногами. И тут вижу свою подругу. Но не такую, как в жизни, а такой, как ее хоронили. В свадебном платье, с ранками на костяшках пальцев, с пепельным цветом лица. Она смотрит на меня, дрожит и шепчет: "Мне так холодно, так плохо тут одной, побудь со мной, останься!". Я понимаю, что она начинает подходить ко мне, но сделать ничего не могу, даже с места сдвинуться. Пытаюсь закричать, но вырывается только сиплый хрип. И тут я просыпаюсь от собственного крика наяву. Спать больше в ту ночь я не ложилась, как, собственно, и в следующую. Дело приближалось к 40 дням, набрала общим знакомым, чтобы узнать, во сколько собираемся. Оказалось, что 40 дней также будут делать в кафе, так как они как раз совпали с 9 днями ее папы. Именно в ту ночь, когда подруга жаловалась, что ей одиноко, наверное, ее папа решил остаться с ней.

Ключевые слова: Кладбище сон подруга авторская история

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