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Истории из жизни / Сны

"Останься, мне холодно, мне одиноко!"

Это рассказ будет небольшим продолжением прошлого, дополнением. Ранее я рассказывала о сне после гибели людей, которые мне были дороги. Там имел место быть и второй сон.
Спустя месяц после их смерти снится мне следующее. Стою я там, где хоронили мою подругу. Во сне все серое, невзрачное, венки у могилки такие, будто там уже лет 10 лежат, да и сама могилка выглядит неухоженной. И дождь мелкий, моросящий, слякоть под ногами. И тут вижу свою подругу. Но не такую, как в жизни, а такой, как ее хоронили. В свадебном платье, с ранками на костяшках пальцев, с пепельным цветом лица. Она смотрит на меня, дрожит и шепчет: "Мне так холодно, так плохо тут одной, побудь со мной, останься!". Я понимаю, что она начинает подходить ко мне, но сделать ничего не могу, даже с места сдвинуться. Пытаюсь закричать, но вырывается только сиплый хрип. И тут я просыпаюсь от собственного крика наяву. Спать больше в ту ночь я не ложилась, как, собственно, и в следующую. Дело приближалось к 40 дням, набрала общим знакомым, чтобы узнать, во сколько собираемся. Оказалось, что 40 дней также будут делать в кафе, так как они как раз совпали с 9 днями ее папы. Именно в ту ночь, когда подруга жаловалась, что ей одиноко, наверное, ее папа решил остаться с ней.
Вчера, 20:07 by Mazaec89Просмотров: 751Комментарии: 10
+15

Ключевые слова: Кладбище сон подруга авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 20:19
+2
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Комментариев: 1 831
Жуткий сон. Но подруга ли это была, либо просто так трансформировались эмоции?
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#2 написал: vorona2017
Вчера, 20:23
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 21
Скорее всего героиня рассказа все время думала о подруге вот она и приснилась. Я не очень верю в загробный мир. За историю +
Зарегистрирован: 29.01.2017
#3 написал: Mazaec89
Вчера, 20:32
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Публикаций: 2
Комментариев: 8
Цитата: Talisha
Жуткий сон. Но подруга ли это была, либо просто так трансформировались эмоции?

Я любила эту девочку, но она меня очень сильно когда то предала. Так что не могу сказать что у нее было ко мне. Для меня она была как сестра.
Зарегистрирован: 14.06.2017
#4 написал: Летяга
Вчера, 20:34
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Комментариев: 5 425
Жуть. Что-то мне подсказывает, что ваша подруга была не очень хорошим человеком, слабым и зависимым.
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#5 написал: Mazaec89
Вчера, 20:36
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Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 8
Цитата: vorona2017
Скорее всего героиня рассказа все время думала о подруге вот она и приснилась. Я не очень верю в загробный мир. За историю +

Может и так, а смерть отца - только совпадение.
Зарегистрирован: 14.06.2017
#6 написал: ELEMAT
Вчера, 21:07
+2
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Репутация: (1520|0)
Публикаций: 19
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Жуть жуткая! Увидишь такое, и можно и не проснуться вообще...
Страшнющий сон. Я думаю, что смерть отца не совпадение, но это моё личное мнение.
ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#7 написал: Эвиллс
Вчера, 21:07
+1
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Публикаций: 120
Комментариев: 2 815
Подозреваю, что утянула она папу своего за собой. Такие страшные совпадения - не случайны. Жуткий сон! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#8 написал: Tigger power
Вчера, 21:45
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Ой страх то какой! Куда же она попала раз ей так плохо там и холодно, не просто сон мне кажется, знаковый какой-то. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#9 написал: Вареньевна
Вчера, 22:14
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Некоторые сны это просто страх. Мой дедушка умер второго мая. А в конце апреля мне снился сон, будто дед копает грядку. Я ему говорю:"Дед, рано еще грядки готовить". А он мне отвечает:"В самый раз, Олюшка, пора уже".
Верю. Страшно.
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:08
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А я уходила во сне с покойником и ничего. Двенадцать лет назад это было.
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