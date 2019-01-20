"Сзади, пап"Я оборачиваюсь, но ничего не вижу, ощущая, как по телу пробегают мурашки. Я люблю свою дочку, но от ее привычки делать вид, что она видит что-то, чего не видят другие, мне не по себе. Я поворачиваюсь к ней, и она показывает мне язык.
- Очень смешно, - говорю я и начинаю щекотать ее, заставляя с хихиканьем кататься по полу.
- Он там был! Призрак! Ты просто не успел! - говорит она в промежутках между смехом и вздохами. Хоть я и знаю, что она просто выдумывает эту ерунду, мне все равно жутковато. Я стараюсь не подавать вида, потому что, узнай она о моей реакции, этим выходкам не было бы конца.
...
- Думаешь, у детей есть способность видеть больше нас? Вроде как особое шестое чувство, пропадающее с взрослением?
Я лежу в нашей кровати, пялюсь в потолок и рассуждаю вслух. Моя жена не поднимает глаз от книги, но я понимаю, что читать она перестала, и даже почти физически ощущаю ее колебание – воспринять мой вопрос всерьез или посмеяться надо мной.
- Ты спрашиваешь, верю ли я, что наша дочь может видеть привидений? - спрашивает она насмешливо, тщетно пытаясь скрыть лукавую улыбку. Я вздыхаю и ложусь на бок, отворачиваясь.
- Забудь, - говорю я, но она продолжает:
- Я просто дурачусь, не дуйся. Может, стоит дать ей шанс? Интересно, бывали раньше дети-медиумы?
Я не обращаю внимания на ее смех и закрываю глаза, не подозревая, что в последний раз слышу, как она смеется.
Утром я просыпаюсь от крика и бегу к его источнику, на ходу отбрасывая одеяло. Я нахожу свою жену, стоящей рядом с кроваткой нашей дочери.
- Где она? Где?! - жена кричит на меня и начинает метаться по дому, зовя дочку по имени, пока я проверяю все окна и двери в доме. Когда мы сталкиваемся в гостиной, так никого и не обнаружив, на жене нет лица. Я никогда не видел ее такой. Пока я звоню в полицию, она продолжает поиски. Я сижу и жду прибытия полицейских, когда меня вдруг касается легкий ветерок. Я понимаю, что пропустил одно из окон в гостиной. Оно чуть приоткрыто.
Мы сидим в полицейском участке, в холодной и пустой комнате, моя жена рыдает на моем плече, пока нам задают десятки вопросов. Она вела себя как-то странно? Насколько хорошо мы знали соседей? Могла ли она сбежать куда-то? Раздается стук в дверь, нашли улику. Когда находку принесли, я не сдержался. Я старался быть сильным все это время, но я взрываюсь криком боли и отчаяния. В саду они нашли брошенную маску, чудом заметив ее, почти скрытую под снегом. Она совершенно белая, совсем без деталей. Ребенок бы сказал, что выглядит она, как привидение.
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Перевод выполнен коллективом https://vk.com/nightmarefuel.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:31
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Сегодня, 09:31 by Nik_dkПросмотров: 35Комментарии: 1
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