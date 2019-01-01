Предсказания Алёшки-дурачка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:13 by

Мы с друзьями сидели во дворе у подъезда, пили пиво. Делать было нечего. Санька собирался завтра покупать мотоцикл, на который копил с 9-го класса, и всё время только об этом и говорил. Нам всем было скучно.-Смотрите, Алёшка-дурачок опять куда-то попёрся! – сказала Маринка.Невысокий полноватый мужчина шёл наискосок через двор. Куртка наизнанку, на ногах резиновые шлёпанцы поверх разноцветных носков, а в руках женская сумочка. Его в нашем дворе все знали и «дурачком» называли не зря. Алёшка был умственно неполноценным, улыбался всё время и вёл себя как ребёнок.-Эй, Алёшка, иди к нам! Мы тебя пивом угостим! – прокричал Матвей.Алёшка повернулся в нашу сторону. Матвей замахал руками, приглашая его подойти. Парни загалдели, наперебой приветствуя дурачка.-Ну, зачем ты? Оставьте его в покое! – зашипела я на Матвея, но ребята меня не слушали. Выдали Алёшке бутылку пива и стали расспрашивать. Алёшка даже не понимал, что над ним издеваются, добродушно им улыбался.Мне мама говорила, что Алёшка раньше был совершенно нормальным, они в одном классе учились. Его ударило молнией, с тех пор он стал таким и иногда говорит странные вещи. Кажется, что это бессвязная ерунда, а потом всё сбывается. Мама его боялась и велела держаться подальше.-Ну, а подружка у тебя есть? Ты ведь уже большой мальчик! – Матвей продолжал издеваться. Санька изобразил процесс спаривания собак. Все смеялись.Алёшка улыбнулся и сказал Матвею:-Голова набок! – он наклонил голову к правому плечу.-Чего? – рассмеялся Матвей.Алёшка его не слушал, повернулся к Саньке.-Животик наружу! – Алешка, не переставая улыбаться, сложил руки запястьями вместе и растопырил пальцы. Парни, глупо кривляясь, повторяли за ним. Вовке Алёшка показал фигуру из переплетённых пальцев, похожую на решётку.-Баю-бай, баю-бай, спи, малышка, засыпай. – Пропел дурачок, раскачиваясь из стороны в сторону перед Маринкой.Матвей зааплодировал. Я не выдержала:-Ну, хватит! Алёшка, тебе пора! – я взяла его под руку и повела подальше от этих придурков.Алёшка погладил меня по голове и сказал с улыбкой:-Не плачь!-Не буду. – заверила я дурачка и вернулась к друзьям.Мы договаривались встретиться на том же месте на следующий день, но кроме меня и Вовки никто не пришёл. Ближе к вечеру прибежала Маринка, подружка была в истерике.Матвей и Санька разбились на мотоцикле.-Всё как тот дурачок сказал! – завывала Маринка – Матвей, он шею сломал, а Санька, Санька-а... Руль в живот прямо! Ты понимаешь? Я сама видела. У Матвея голова…Мы кое-как её успокоили. Проводили до дома.В день похорон Маринка наглоталась снотворного. Врачи не сумели её откачать. Заснула… Как и предсказывал Алёшка.Через неделю меня вызвали в суд, свидетелем по делу о непреднамеренном убийстве. Вовку судили за нападение на безобидного дурачка и посадили в тюрьму.Все предсказания Алёшки-дурачка сбылись.На его похоронах я старалась не плакать, я же ему обещала…Автор - неизвестен.

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