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Творческие истории

Предсказания Алёшки-дурачка

Мы с друзьями сидели во дворе у подъезда, пили пиво. Делать было нечего. Санька собирался завтра покупать мотоцикл, на который копил с 9-го класса, и всё время только об этом и говорил. Нам всем было скучно.

-Смотрите, Алёшка-дурачок опять куда-то попёрся! – сказала Маринка.

Невысокий полноватый мужчина шёл наискосок через двор. Куртка наизнанку, на ногах резиновые шлёпанцы поверх разноцветных носков, а в руках женская сумочка. Его в нашем дворе все знали и «дурачком» называли не зря. Алёшка был умственно неполноценным, улыбался всё время и вёл себя как ребёнок.

-Эй, Алёшка, иди к нам! Мы тебя пивом угостим! – прокричал Матвей.

Алёшка повернулся в нашу сторону. Матвей замахал руками, приглашая его подойти. Парни загалдели, наперебой приветствуя дурачка.

-Ну, зачем ты? Оставьте его в покое! – зашипела я на Матвея, но ребята меня не слушали. Выдали Алёшке бутылку пива и стали расспрашивать. Алёшка даже не понимал, что над ним издеваются, добродушно им улыбался.

Мне мама говорила, что Алёшка раньше был совершенно нормальным, они в одном классе учились. Его ударило молнией, с тех пор он стал таким и иногда говорит странные вещи. Кажется, что это бессвязная ерунда, а потом всё сбывается. Мама его боялась и велела держаться подальше.

-Ну, а подружка у тебя есть? Ты ведь уже большой мальчик! – Матвей продолжал издеваться. Санька изобразил процесс спаривания собак. Все смеялись.

Алёшка улыбнулся и сказал Матвею:

-Голова набок! – он наклонил голову к правому плечу.

-Чего? – рассмеялся Матвей.

Алёшка его не слушал, повернулся к Саньке.

-Животик наружу! – Алешка, не переставая улыбаться, сложил руки запястьями вместе и растопырил пальцы. Парни, глупо кривляясь, повторяли за ним. Вовке Алёшка показал фигуру из переплетённых пальцев, похожую на решётку.

-Баю-бай, баю-бай, спи, малышка, засыпай. – Пропел дурачок, раскачиваясь из стороны в сторону перед Маринкой.

Матвей зааплодировал. Я не выдержала:

-Ну, хватит! Алёшка, тебе пора! – я взяла его под руку и повела подальше от этих придурков.

Алёшка погладил меня по голове и сказал с улыбкой:

-Не плачь!

-Не буду. – заверила я дурачка и вернулась к друзьям.

Мы договаривались встретиться на том же месте на следующий день, но кроме меня и Вовки никто не пришёл. Ближе к вечеру прибежала Маринка, подружка была в истерике.

Матвей и Санька разбились на мотоцикле.

-Всё как тот дурачок сказал! – завывала Маринка – Матвей, он шею сломал, а Санька, Санька-а... Руль в живот прямо! Ты понимаешь? Я сама видела. У Матвея голова…

Мы кое-как её успокоили. Проводили до дома.

В день похорон Маринка наглоталась снотворного. Врачи не сумели её откачать. Заснула… Как и предсказывал Алёшка.

Через неделю меня вызвали в суд, свидетелем по делу о непреднамеренном убийстве. Вовку судили за нападение на безобидного дурачка и посадили в тюрьму.

Все предсказания Алёшки-дурачка сбылись.

На его похоронах я старалась не плакать, я же ему обещала…

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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:13
Сегодня, 17:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 7Комментарии: 0
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Ключевые слова: Друзья двор Алёшка-дурачок предсказание смерть похороны

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