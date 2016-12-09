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Истории из жизни

Рассказ тёти о домовом

В прошлом году мне нужно было поехать в деревню к моим бабушке и дедушке. Надо было очистить бараний загон от навоза. Его было очень много.

Позже пришла тётя. Мы начали одновременно работать и болтать. Позже мы начали говорить о существовании сверхъестественных существ и дошли до домового. Она начала рассказывать свою историю (может быть, и выдумку):

"Когда мы поселились в свою новую квартиру, Гульшате (её дочери) было 6 месяцев. В первый день квартира была вся грязная, пришлось сделать уборку. Я делала её одна, потому что Марат (муж) куда-то ушёл. Когда я закончила, был уже вечер, и вернулся Марат. Он был пьян.
Ночью я проснулась, потому что услышала, как плачет Гульшат, а Марат кричал, что его душат. Я посмотрела и увидела нечто, но не смогла его толком разглядеть, потому что было темно, поэтому я сразу подошла к выключателю, но нечто испарилось. На следующий день я вызвала муллу, он помолился. После этого никто больше не тревожил нас".

Она мне говорила, что это правда, хотя я сам не верю. Ну, а верить вам или нет - решайте сами.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:07
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 14:07 by ЗаманчукПросмотров: 386Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Тетя крик домовой ночь муж авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 14:58
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Комментариев: 1 217
Ну конечно, на сайте полно историй про ночного душителя, всем верим и Вам поверим)) Рада узнать, что до сих пор помогаете старикам.+
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
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