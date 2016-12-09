Рассказ тёти о домовом

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:07

Причина: Стилистика автора сохранена

Заманчук Просмотров: 386 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 14:07 by

В прошлом году мне нужно было поехать в деревню к моим бабушке и дедушке. Надо было очистить бараний загон от навоза. Его было очень много.Позже пришла тётя. Мы начали одновременно работать и болтать. Позже мы начали говорить о существовании сверхъестественных существ и дошли до домового. Она начала рассказывать свою историю (может быть, и выдумку):"Когда мы поселились в свою новую квартиру, Гульшате (её дочери) было 6 месяцев. В первый день квартира была вся грязная, пришлось сделать уборку. Я делала её одна, потому что Марат (муж) куда-то ушёл. Когда я закончила, был уже вечер, и вернулся Марат. Он был пьян.Ночью я проснулась, потому что услышала, как плачет Гульшат, а Марат кричал, что его душат. Я посмотрела и увидела нечто, но не смогла его толком разглядеть, потому что было темно, поэтому я сразу подошла к выключателю, но нечто испарилось. На следующий день я вызвала муллу, он помолился. После этого никто больше не тревожил нас".Она мне говорила, что это правда, хотя я сам не верю. Ну, а верить вам или нет - решайте сами.

Ключевые слова: Тетя крик домовой ночь муж авторская история

Другие, подобные истории: