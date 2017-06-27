Смертельный долг

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:24

asya_romanov21 Просмотров: 881 Комментарии: 17 +8 Сегодня, 08:24 by

Уж не знаю, у кого как, а мои одноклассницы очень рано стали выскакивать замуж да детей рожать. Кто-то после 9-го класса, кто-то сразу после выпуска, а вот Алинка (изменено), отличница и красавица, и думать о детях забыла уже с молодости - бесплодие диагностировали.Беда пришла рано в её жизнь, и, хотя еще оставались надежды на желанное дитя, врачи строго-настрого запретили мечтать об этом.Погоревала Алина какое-то время, оплакала да пожалела себя и ударилась в работу. Оставалась сверхурочно, подменяла нерадивых коллег, в праздники и выходные пахала - максимум, чтобы не думать о своей проблеме. Подруги стали жалеть её, что в 18 с хвостиком уже в рабочую лошадку превратилась, да позвали на празднование дня рождения общего знакомого. Алина и пошла - всех денег не заработаешь, а молодость гробить на работе и правда жалко.В компании молодых и пьяных ребят Алину заприметил один хлопчик - он заметно выделялся из общей массы. Ухоженный, накаченный, смазливое личико и большие амбиции. Немного алкоголя вперемешку с всеобщим настроением и обходительностью парня сыграли своё дело - ребята стали общаться ближе. Спустя время завязались отношения, Алина все реже стала задерживаться на работе, расцвела и ждала каждой встречи, как чего-то особенного.Год провстречались молодые люди и решили съехаться в квартиру Марата, что ему родители подарили. Сказано - сделано. Марат, парень Алины, серьезный и воспитанный парень, не бросает слов на ветер. Уже спустя месяц пара обживалась на новом месте. Раззнакомились с соседями, и поведала одна бабуська, невинный одуван, вот такую историю. Дальше со слов Алины и соседки (лексика максимально сохранна).С: - Жил, значит, в вашей квартире хлопец один, зависимый. Не наркоман, нет, просто играл в автоматы и просаживал все деньги туда. Хотя наркоман, игроман - какая разница, верно?Так вот задолжал крупную сумму денег какому-то "распальцованному" хрену, да стали к бедолаге домой наведываться частенько, долги выбивать. Так кричали, колотили в дверь, что не раз приходилось полицию вызывать. Месяц-другой походили - и все, сдулись. Ну мы так подумали. Но, как говорят, долг платежом красен...Хлопчик этот и "расплатился". Уж не знаю, что там случилось, да только помер в собственной квартире. Соседи поговаривают, мол, пришел пьяный да удавился своей же рвотой. Квартиру после смерти его вскрыли только через неделю, когда вонять стало. Ведь родственников не было у него, один жил и часто шатался где ни попадя, никто его и не хватился вовремя. Похоронили и забыли.А квартиру эту продать не могли долго, отказывались люди. Ремонт капитальный пришлось делать... А тут вы - совпадение ли?А: - И что ты думаешь? Напугала меня бабка до усрачки, а Марат сказал, что глупости все это. Так и остались жить. Где-то месяцев пять пожили, а потом фигня стала происходить какая-то. То чашка упадет сама по себе, то окно откроется, то будто "шарится" по квартире кто-то ночью. И вонь... Воооонь адская, будто блевал кто-то или сдох. Подумали грешным делом на сток, вызвали сантехника. Дык чисто все по квартире. А мне воняет, и все! Марат будто не чувствовал вообще запаха, а мне с каждым днем хуже и хуже.В одно утро просыпаюсь - живот болит. Пошла в душ, а у меня кровотечение открылось. Думала, "дела" - так не срок еще, да и больно ужасно. Марата с работы дернула, в больницу поехали. И что ты думаешь?! Беременна! Нет, ты представь? Беременна! Чуть выкидыш не случился. Я вне себя была и от радости и от страха. Меня, оглядываясь на анамнез, сразу на сохранение положили. Марат поехал за вещами, и я решила спросить, воняет ли в доме. Говорит, нет, скорее всего, это токсикоз мне в голову ударил. И я успокоилась... Точнее, вне себя от счастья просто забыла обо всей этой ситуации с квартирой.Мне полегчало, с малышом все хорошо было, угрозы выкидыша не было, и я отпросилась домой "на побывку" с горем пополам. Марат забашлял, конечно, не без этого...В общем, вернулась домой и сразу про запах вспомнила - не воняет больше, представь? Списала все на беременность и забыла. А сроку-то уже... 7-й месяц, поди. И вот однажды ночью я проснулась от того, что в кухне что-то упало, да грохот такой начался! И так неспокойно на душе у меня было, что думала, и рожу раньше срока. Марата на разведку отправила, оказалось, кот соседский через окно залез и в поисках еды перевернул кухню. Да еще странно так, я помню четко, как окна закрыла... Ну да ладно, кота выгнали, а сами спать легли.Утром проснулась с жутким токсикозом, от чего уже отвыкла за время пребывания в больнице. И воняет опять, воняет, и все тут! Марат уже злиться стал, мол, негоже мне слабость свою показывать, на его родине для женщины это постыдно. Разругались, я пошла погулять на свежем воздухе. На работу он сам собрался и до позднего вечера его не было. Стала переживать уже, звонить друзьям - оказалось, что в баре засел. Пришел домой, ну как пришел - приплыл около 3 ночи. Мертвецки пьян завалился спать. Утром не добудилась его, начальнику позвонила и сказала, что заболел. Мало поверили, но все же...Так вот проснулось моё чудовище от того, что приснился дурацкий сон. Мол, так напился с каким-то дружком, имени которого даже не знал, что рвота подступать стала. Просыпается и говорит: "Воняет, Аль, реально смердит просто!"Мы, недолго думая, когда Марат очухался, поехали в церковь. Рассказали ситуацию да батюшку пригласили дом освятить. Все как положено сделали, а смрад не ушел. И вещи опять падать стали по ночам. Марат еще и задыхаться стал во сне. Я снова попала на сохранение и до родов решила не уезжать из больницы.Марата попросила снять временно нормальную квартиру, чтобы было куда дитё привезти, а не в этот ужас. Снял другую квартиру, перевез вещи, все хорошо. С малым мы там около года прожили, я в нашу квартиру не горела желанием возвращаться, туда только Маратик ездил за вещами кое-какими. В итоге мы решили её продать, а самим тут остаться, пока не найдем что-то приличнее.И вот когда остатки пожитков вывозили, встретили бабуську ту на площадке опять. Говорит: "Воняет из квартиры невыносимо, не продадите вы её, ребятки..." Мы снова вызвали коммунальщиков, обрыли все углы с рациональной надеждой найти объяснимый источник зловония. И нашли.Ты просто вдумайся! В стоке ванной мы нашли какую-то зловонную жижу, будто не переваренная еда, а в ней жетон из игровых автоматов... Черт его знает, совпадение или нет, но когда трубы прочистили и батюшка еще раз освятил квартиру, смрад ушел. Я на всякий случай заказала сорокоуст о покойном жильце. Вот чтобы наверняка. Квартиру, как ты знаешь, мы продали, остались жить на съемной. И вскоре переехали и оттуда. Сейчас живем хорошо, ни о чем не беспокоимся. Расписались с Маратиком.. А осадок от этого периода жизни остался.

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