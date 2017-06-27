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Истории из жизни

Смертельный долг

Уж не знаю, у кого как, а мои одноклассницы очень рано стали выскакивать замуж да детей рожать. Кто-то после 9-го класса, кто-то сразу после выпуска, а вот Алинка (изменено), отличница и красавица, и думать о детях забыла уже с молодости - бесплодие диагностировали.
Беда пришла рано в её жизнь, и, хотя еще оставались надежды на желанное дитя, врачи строго-настрого запретили мечтать об этом.
Погоревала Алина какое-то время, оплакала да пожалела себя и ударилась в работу. Оставалась сверхурочно, подменяла нерадивых коллег, в праздники и выходные пахала - максимум, чтобы не думать о своей проблеме. Подруги стали жалеть её, что в 18 с хвостиком уже в рабочую лошадку превратилась, да позвали на празднование дня рождения общего знакомого. Алина и пошла - всех денег не заработаешь, а молодость гробить на работе и правда жалко.

В компании молодых и пьяных ребят Алину заприметил один хлопчик - он заметно выделялся из общей массы. Ухоженный, накаченный, смазливое личико и большие амбиции. Немного алкоголя вперемешку с всеобщим настроением и обходительностью парня сыграли своё дело - ребята стали общаться ближе. Спустя время завязались отношения, Алина все реже стала задерживаться на работе, расцвела и ждала каждой встречи, как чего-то особенного.

Год провстречались молодые люди и решили съехаться в квартиру Марата, что ему родители подарили. Сказано - сделано. Марат, парень Алины, серьезный и воспитанный парень, не бросает слов на ветер. Уже спустя месяц пара обживалась на новом месте. Раззнакомились с соседями, и поведала одна бабуська, невинный одуван, вот такую историю. Дальше со слов Алины и соседки (лексика максимально сохранна).

С: - Жил, значит, в вашей квартире хлопец один, зависимый. Не наркоман, нет, просто играл в автоматы и просаживал все деньги туда. Хотя наркоман, игроман - какая разница, верно?

Так вот задолжал крупную сумму денег какому-то "распальцованному" хрену, да стали к бедолаге домой наведываться частенько, долги выбивать. Так кричали, колотили в дверь, что не раз приходилось полицию вызывать. Месяц-другой походили - и все, сдулись. Ну мы так подумали. Но, как говорят, долг платежом красен...

Хлопчик этот и "расплатился". Уж не знаю, что там случилось, да только помер в собственной квартире. Соседи поговаривают, мол, пришел пьяный да удавился своей же рвотой. Квартиру после смерти его вскрыли только через неделю, когда вонять стало. Ведь родственников не было у него, один жил и часто шатался где ни попадя, никто его и не хватился вовремя. Похоронили и забыли.

А квартиру эту продать не могли долго, отказывались люди. Ремонт капитальный пришлось делать... А тут вы - совпадение ли?

А: - И что ты думаешь? Напугала меня бабка до усрачки, а Марат сказал, что глупости все это. Так и остались жить. Где-то месяцев пять пожили, а потом фигня стала происходить какая-то. То чашка упадет сама по себе, то окно откроется, то будто "шарится" по квартире кто-то ночью. И вонь... Воооонь адская, будто блевал кто-то или сдох. Подумали грешным делом на сток, вызвали сантехника. Дык чисто все по квартире. А мне воняет, и все! Марат будто не чувствовал вообще запаха, а мне с каждым днем хуже и хуже.

В одно утро просыпаюсь - живот болит. Пошла в душ, а у меня кровотечение открылось. Думала, "дела" - так не срок еще, да и больно ужасно. Марата с работы дернула, в больницу поехали. И что ты думаешь?! Беременна! Нет, ты представь? Беременна! Чуть выкидыш не случился. Я вне себя была и от радости и от страха. Меня, оглядываясь на анамнез, сразу на сохранение положили. Марат поехал за вещами, и я решила спросить, воняет ли в доме. Говорит, нет, скорее всего, это токсикоз мне в голову ударил. И я успокоилась... Точнее, вне себя от счастья просто забыла обо всей этой ситуации с квартирой.

Мне полегчало, с малышом все хорошо было, угрозы выкидыша не было, и я отпросилась домой "на побывку" с горем пополам. Марат забашлял, конечно, не без этого...

В общем, вернулась домой и сразу про запах вспомнила - не воняет больше, представь? Списала все на беременность и забыла. А сроку-то уже... 7-й месяц, поди. И вот однажды ночью я проснулась от того, что в кухне что-то упало, да грохот такой начался! И так неспокойно на душе у меня было, что думала, и рожу раньше срока. Марата на разведку отправила, оказалось, кот соседский через окно залез и в поисках еды перевернул кухню. Да еще странно так, я помню четко, как окна закрыла... Ну да ладно, кота выгнали, а сами спать легли.

Утром проснулась с жутким токсикозом, от чего уже отвыкла за время пребывания в больнице. И воняет опять, воняет, и все тут! Марат уже злиться стал, мол, негоже мне слабость свою показывать, на его родине для женщины это постыдно. Разругались, я пошла погулять на свежем воздухе. На работу он сам собрался и до позднего вечера его не было. Стала переживать уже, звонить друзьям - оказалось, что в баре засел. Пришел домой, ну как пришел - приплыл около 3 ночи. Мертвецки пьян завалился спать. Утром не добудилась его, начальнику позвонила и сказала, что заболел. Мало поверили, но все же...

Так вот проснулось моё чудовище от того, что приснился дурацкий сон. Мол, так напился с каким-то дружком, имени которого даже не знал, что рвота подступать стала. Просыпается и говорит: "Воняет, Аль, реально смердит просто!"

Мы, недолго думая, когда Марат очухался, поехали в церковь. Рассказали ситуацию да батюшку пригласили дом освятить. Все как положено сделали, а смрад не ушел. И вещи опять падать стали по ночам. Марат еще и задыхаться стал во сне. Я снова попала на сохранение и до родов решила не уезжать из больницы.

Марата попросила снять временно нормальную квартиру, чтобы было куда дитё привезти, а не в этот ужас. Снял другую квартиру, перевез вещи, все хорошо. С малым мы там около года прожили, я в нашу квартиру не горела желанием возвращаться, туда только Маратик ездил за вещами кое-какими. В итоге мы решили её продать, а самим тут остаться, пока не найдем что-то приличнее.

И вот когда остатки пожитков вывозили, встретили бабуську ту на площадке опять. Говорит: "Воняет из квартиры невыносимо, не продадите вы её, ребятки..." Мы снова вызвали коммунальщиков, обрыли все углы с рациональной надеждой найти объяснимый источник зловония. И нашли.

Ты просто вдумайся! В стоке ванной мы нашли какую-то зловонную жижу, будто не переваренная еда, а в ней жетон из игровых автоматов... Черт его знает, совпадение или нет, но когда трубы прочистили и батюшка еще раз освятил квартиру, смрад ушел. Я на всякий случай заказала сорокоуст о покойном жильце. Вот чтобы наверняка. Квартиру, как ты знаешь, мы продали, остались жить на съемной. И вскоре переехали и оттуда. Сейчас живем хорошо, ни о чем не беспокоимся. Расписались с Маратиком.. А осадок от этого периода жизни остался.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:24
Сегодня, 08:24 by asya_romanov21Просмотров: 881Комментарии: 17
+8

Ключевые слова: Мертвец квартира долги сон хозяин дома беременность авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 08:55
+5
Группа: Посетители
Репутация: (280|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 635
Не, ну история нормальная!
Если бы не таинственный сток в ванной со зловонной жижей и жетоном от игровых автаматов. Вопрос: почему этот Сверх таинственный сток не нашли сразу?
Вопрос второй: раз сток, то почему жижу эту не смыло, за промежуток жизни в этой квартире?
Короче, если б воняло из конкретного места, то нашли бы в раз и чувствовали запах все, а не одна лишь беременная дама.
Мистика сильно притянута за уши.
Или творчество, что скорее всего.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: Joss
Сегодня, 09:15
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (163|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 700
"...отличница и красавица, и думать о детях забыла уже с молодости - бесплодие диагностировали.
Беда пришла рано в её жизнь, и, хотя еще оставались надежды на желанное дитя, врачи строго-настрого запретили мечтать об этом.
Погоревала Алина какое-то время, оплакала да пожалела себя и ударилась в работу. Оставалась сверхурочно, подменяла нерадивых коллег, в праздники и выходные пахала - максимум, чтобы не думать о своей проблеме. Подруги стали жалеть её, что в 18 с хвостиком уже в рабочую лошадку превратилась,.."

Мне страшнее не от "вони в квартире" стало...
А от того, что в 18!!!!!!!! лет девушка "крест" на себе поставила.... "УДАРИЛАСЬ В РАБОТУ" - УЖАС!!!
вместо того, чтобы любить, радоваться, наслаждаться жизнью!!!

Тут почитаешь истории - волосы дыбом становятся!!!
То в 18 лет от любви в "дурку" попадают, то в 18 - "крест" на своей жизни ставят!!!

ВОТ ЭТО ПОХЛЕЩЕ ПРИЗРАКОВ БУДЕТ...
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#3 написал: ZelD
Сегодня, 09:38
+1
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Репутация: (21|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 274
Призрак зависимого хлопца ночью по карманам шарится, с долгом видимо развязаться хочет.
Зарегистрирован: 17.02.2017
#4 написал: asya_romanov21
Сегодня, 09:40
0
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Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 42
Вы правы, спорить не буду) Но каждый справляется со своими проблемами как может - судить человека не за что.

Тут, как раз, самое странное в этой жиже. Почему именно девушка чувствовала зловоние - одному Богу известно. С рациональной точки зрения, источник вони должно было смыть давно, Вы правы. Но именно потому историю я опубликовала здесь - не все в этой жизни можно объяснить простой логикой. Все же спасибо за коммент)
Зарегистрирован: 28.09.2017
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 10:11
+4
Группа: Посетители
Репутация: (932|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 854
мистика в том, что сантехник плохо искал.
больше мистики не вижу.
плюс все равно поставила
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#6 написал: Fantom2015
Сегодня, 11:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 493
Нормально так призрак пришел, наблевал в канализацию и смылся...
Интересно, плюс
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#7 написал: Долгопят
Сегодня, 11:29
+7
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 433
Я не знаю, может личное, но накопилось.... Вот скажите мне, бывалые люди, почему большинство( не все, я не обобщаю) бабок такие " токсичные"? Яд из них плещет просто аццкий .Всем гадости надо сказать, а иногда и сделать.Лежу сейчас в "возрастной палате" кому за 85...Ешкин кот!!!!!! Между собой чуть не в драку кидаются, мертвыми мужьями "меряются", тут намедни, не поверите, толкать друг друга начали, так я разнимала этих Божьих невест. И все приличные люди, не бомжихи , все с образованием и воспитанием.Одна меня люто ненавидит-" рожу свою пудрит до бела"- а я метрвецки бледная всегда хожу, ни о какой пудре и речи нет, воду мою обычную на тумбочке за 26 целковых обнюхивает, что то бормочет, в палату захожу - отскакивает , как мустанг , прикидывается спящей и глухой.
Вот где, ребята, сайт страшных историй- в моей палате.Смотрю на них сейчас- седенькие , в веселых цветастых халатиках, ручки сложили на пузиках - отдыхають...милота....А сколько гадюк в этой милоте клубится?!!Откуда они там появились? Ведь были и молоды, и зрелы ,и красивы , и веселы..откуда все берется ?
Вот так и с этой соседкой Божьим одуваном- Ну на хрена ты молодой паре говнеца подкинула? ( пардон за мой французский)Жаба задавила на чужое счастье смотреть? и квартира у них своя смолоду..." а мы с Гришенькой -Ванечкой - Семушкой - все в комуналке да в общаге ютились, а этим кровососам все сразу".
Жила бы пара ладно да складно, ребенка ждали бы без задней мысли , ну пованивало бы из канализации, разобрались бы со временем. А так беременная нервничала, боялась и молодого мужа накручивала.
Короче, огромный Плюс за правду жизни, как я обычно пишу.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:02
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1201|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 321
Цитата: Долгопят
сколько гадюк в этой милоте клубится?!!О

Всегда это удивляло. А не дай Бог, зависимой от них быть(
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#9 написал: Космонасть
Сегодня, 12:14
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (613|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 278
Цитата: Долгопят
Я не знаю, может личное, но накопилось.... Вот скажите мне, бывалые люди, почему большинство( не все, я не обобщаю) бабок такие " токсичные"? Яд из них плещет просто аццкий .Всем гадости надо сказать, а иногда и сделать.Лежу сейчас в "возрастной палате" кому за 85...Ешкин кот!!!!!! Между собой чуть не в драку кидаются, мертвыми мужьями "меряются", тут намедни, не поверите, толкать друг друга начали, так я разнимала этих Божьих невест. И все приличные люди, не бомжихи , все с образованием и воспитанием.Одна меня люто ненавидит-" рожу свою пудрит до бела"- а я метрвецки бледная всегда хожу, ни о какой пудре и речи нет, воду мою обычную на тумбочке за 26 целковых обнюхивает, что то бормочет, в палату захожу - отскакивает , как мустанг , прикидывается спящей и глухой.
Вот где, ребята, сайт страшных историй- в моей палате.Смотрю на них сейчас- седенькие , в веселых цветастых халатиках, ручки сложили на пузиках - отдыхають...милота....А сколько гадюк в этой милоте клубится?!!Откуда они там появились? Ведь были и молоды, и зрелы ,и красивы , и веселы..откуда все берется ?
Вот так и с этой соседкой Божьим одуваном- Ну на хрена ты молодой паре говнеца подкинула? ( пардон за мой французский)Жаба задавила на чужое счастье смотреть? и квартира у них своя смолоду..." а мы с Гришенькой -Ванечкой - Семушкой - все в комуналке да в общаге ютились, а этим кровососам все сразу".
Жила бы пара ладно да складно, ребенка ждали бы без задней мысли , ну пованивало бы из канализации, разобрались бы со временем. А так беременная нервничала, боялась и молодого мужа накручивала.
Короче, огромный Плюс за правду жизни, как я обычно пишу.

А я уже равнодушно к таким отношусь и не обращаю внимания.Ну от хорошей жизни разве человек лезет в чужую жизнь? Для меня пример - моя бабушка.Она всегда занималась нами, домом и своей работой( пока работала).Никогда она на лавочке не сидела перед домом, сплетен не разводила, никому ничего не докладывала, как эта , из истории. А тут к бабушке видимо редко кто приходил, ее жизнью не интересовался, поэтому так.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#10 написал: DRUID
Сегодня, 12:49
+2
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Группа: Посетители
Репутация: (93|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 450
Цитата: Долгопят
Я не знаю, может личное, но накопилось.... Вот скажите мне, бывалые люди, почему большинство( не все, я не обобщаю) бабок такие " токсичные"? Яд из них плещет просто аццкий .Всем гадости надо сказать, а иногда и сделать.Лежу сейчас в "возрастной палате" кому за 85...Ешкин кот!!!!!! Между собой чуть не в драку кидаются, мертвыми мужьями "меряются", тут намедни, не поверите, толкать друг друга начали, так я разнимала этих Божьих невест. И все приличные люди, не бомжихи , все с образованием и воспитанием.Одна меня люто ненавидит-" рожу свою пудрит до бела"- а я метрвецки бледная всегда хожу, ни о какой пудре и речи нет, воду мою обычную на тумбочке за 26 целковых обнюхивает, что то бормочет, в палату захожу - отскакивает , как мустанг , прикидывается спящей и глухой.
Вот где, ребята, сайт страшных историй- в моей палате.Смотрю на них сейчас- седенькие , в веселых цветастых халатиках, ручки сложили на пузиках - отдыхають...милота....А сколько гадюк в этой милоте клубится?!!Откуда они там появились? Ведь были и молоды, и зрелы ,и красивы , и веселы..откуда все берется ?
Вот так и с этой соседкой Божьим одуваном- Ну на хрена ты молодой паре говнеца подкинула? ( пардон за мой французский)Жаба задавила на чужое счастье смотреть? и квартира у них своя смолоду..." а мы с Гришенькой -Ванечкой - Семушкой - все в комуналке да в общаге ютились, а этим кровососам все сразу".
Жила бы пара ладно да складно, ребенка ждали бы без задней мысли , ну пованивало бы из канализации, разобрались бы со временем. А так беременная нервничала, боялась и молодого мужа накручивала.
Короче, огромный Плюс за правду жизни, как я обычно пишу.


А у нас на улице бабусяки классные. За детками присмотрят, постряпухами накормят, наливочки выпьют, частушки споют. Я рожать первый раз уезжала так они все меня провожать выскочили.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#11 написал: Talisha
Сегодня, 12:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1457|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 965
Всё зло от...бабки. Накрутила девушку. Хорошо ребеночка не потеряла. А с другой стороны - не от хорошей жизни бабули такие становятся, пожалеть их можно. Прос...ли свою жизнь, теперь вот на других отрываются.
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 13:00
+1
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1759|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 066
Цитата: DRUID
А у нас на улице бабусяки классные. За детками присмотрят, постряпухами накормят, наливочки выпьют, частушки споют. Я рожать первый раз уезжала так они все меня провожать выскочили.

Какие милые) я тоже не встречала ядовитых бабусек к счастью, всегда попадались добрые. В истории мистики разве что в шуме на кухне - так это кот как выяснилось, за Алину искренне рада, молодца, в уныние не впала вот и родила) +

Цитата: Долгопят
Лежу сейчас в "возрастной палате" кому за 85...Ешкин кот!

Поправляйтесь!)
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#13 написал: Joss
Сегодня, 13:10
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (163|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 700
Цитата: Tigger power
Цитата: DRUID
А у нас на улице бабусяки классные. За детками присмотрят, постряпухами накормят, наливочки выпьют, частушки споют. Я рожать первый раз уезжала так они все меня провожать выскочили.

Какие милые) я тоже не встречала ядовитых бабусек к счастью, всегда попадались добрые. В истории мистики разве что в шуме на кухне - так это кот как выяснилось, за Алину искренне рада, молодца, в уныние не впала вот и родила) +

Цитата: Долгопят
Лежу сейчас в "возрастной палате" кому за 85...Ешкин кот!

Поправляйтесь!)


В моем доме в разных подъездах, разных квартирах жили мать (лет 65) и дочь (лет 40).
Дочь пила.
А мать недолюбливали соседушки. и видимо было за что.
Так вот. Одним днем пол дома слышали как мать орала на свою дочь, крыла последними словами.
И в конце тирады прокляла и пожелала смерти.
Не больше чем через месяц, дочь нашли с перерезанным горлом недалеко от дома.
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#14 написал: Tigger power
Сегодня, 13:24
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1759|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 066
Цитата: Joss
Так вот. Одним днем пол дома слышали как мать орала на свою дочь, крыла последними словами.
И в конце тирады прокляла и пожелала смерти.

Ужас какой, у нас соседи недолюбливали такую же пару, но лишь за то, что они кошек подкармливали, все звали их кошатницами. Не разводили, просто кормили на улице (я сама так делаю) А еще они очень любили поговорить, если остановят во дворе то залипнешь минимум на час. Счастье, что только с этим я столкнулась в жизни в соседствовании с людьми.
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#15 написал: Asheera
Сегодня, 13:50
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Группа: Посетители
Репутация: (157|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 381
Цитата: Долгопят
Я не знаю, может личное, но накопилось.... Вот скажите мне, бывалые люди, почему большинство( не все, я не обобщаю) бабок такие " токсичные"? Яд из них плещет просто аццкий .Всем гадости надо сказать, а иногда и сделать.Лежу сейчас в "возрастной палате" кому за 85...Ешкин кот!!!!!! Между собой чуть не в драку кидаются, мертвыми мужьями "меряются", тут намедни, не поверите, толкать друг друга начали, так я разнимала этих Божьих невест. И все приличные люди, не бомжихи , все с образованием и воспитанием.Одна меня люто ненавидит-" рожу свою пудрит до бела"- а я метрвецки бледная всегда хожу, ни о какой пудре и речи нет, воду мою обычную на тумбочке за 26 целковых обнюхивает, что то бормочет, в палату захожу - отскакивает , как мустанг , прикидывается спящей и глухой.
Вот где, ребята, сайт страшных историй- в моей палате.Смотрю на них сейчас- седенькие , в веселых цветастых халатиках, ручки сложили на пузиках - отдыхають...милота....А сколько гадюк в этой милоте клубится?!!Откуда они там появились? Ведь были и молоды, и зрелы ,и красивы , и веселы..откуда все берется ?

Долгопят, желаю Вам крепкого здоровья!!! Поставьте себе мысленную сферу зеркальную, чтобы окружающая атмосфера не подрывала выздоровление.

А откуда это берется... Из раннего детства, а может, и раньше. Я помню, половина моих одноклассников были злыми людьми, повзрослев, они мимикрируют под стандарты общества, надевают социальные маски, с виду нормальные люди.
А к старости воля и разум ослабевают, и на поддержание масок не остаётся осознанности, внутреннее содержание проявляется во всей красе.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#16 написал: Долгопят
Сегодня, 14:05
+2
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Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 433
Не пост у меня, а "записки потерпевшего" smirk
Спасибо большое за пожелания здоровья, я всем очень признательна, правда.
Я просто поражена была вновь открывшимися фактами- не все бабушки душки, есть бабушки репейники.Вот сейчас мой "Золотой состав Виагры" возится со вчерашней слойкой на полдник..кто-то надкусил, накрошил и бросил на общий стол.Пойду выкину ее , да вытру стол. Старый , что малый.Жаль , злые они без причины...может , и мы такими станем, если доживем
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#17 написал: Tigger power
Сегодня, 14:29
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1759|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 066
Цитата: Долгопят
"Золотой состав Виагры" возится со вчерашней слойкой на полдник

laughing
Цитата: Долгопят
злые они без причины...может , и мы такими станем, если доживем

В том то все и дело, а кто даст гарантии?)
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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