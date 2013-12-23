Призрак в Карпатах

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:43 by

Поселились в небольшом, симпатичном пансионате. Из наших окон открывался потрясающий вид на горы.— Сегодня отдохнем, а завтра поднимемся во-о-он на ту гору, — показала Дашка пальцем.— Зачем это? — испугалась я. — А вдруг кто-нибудь сорвется в пропасть?Подруга весело рассмеялась:— Не волнуйся, это будет обычная прогулка. Я же тебя не Эверест покорять зову… Если после завтрака выйдем, часам к двум будем на вершине. Полюбуемся видом сверху — и обратно.На следующее утро мы отправились. Пока длилось восхождение, погода стояла сказочная: светило солнце, снег искрился так сильно, что было больно глазам. Когда мы вышли на вершину, сверху открылся такой вид, что несколько минут я стояла, словно зачарованная.— Красиво? — спросила Даша тоном творца, создавшего все это.— Да, красиво… Очень… — призналась я и вздохнула от переизбытка эмоций.— Теперь подзаправимся кофейком с шоколадом — и двинемся назад…— Давай еще немного побудем…— Нужно идти, скоро темнеть начнет. Да и погода что-то портится.До начала сумерек было еще часа два, не меньше, да и ухудшения погоды я не заметила, но возражать не стала: используя терминологию героев северных рассказов Джека Лондона, я была в этих местах зеленым «чечако», а новичкам не положено спорить со старожилами. Надо признать, что Дашка оказалась права.Не прошло и часа, как небо затянуло тучами и повалил снег.— А ты уверена, что мы идем в правильном направлении?— Ты меня уже шестой раз спрашиваешь, — буркнула подруга, но на вопрос так и не ответила, хотя раньше уверенно говорила: «Еще бы… Я здесь каждую тропинку, каждый кустик знаю… Не волнуйся! Скоро будет дома!».Мне не нравилось, что она темнит. А та темень, которая стремительно обступала со всех сторон, не нравилась еще больше. Хорошо, что Дашка захватила с собой фонарик…А снег все шел и шел, превращая нас в уныло бредущих снеговиков… В лесу становилось все страшнее… Показная отвага подруги меня злила.— Дарья, я боюсь!— Ну чего ты боишься? — спросила она с фальшивым оптимизмом.— Боюсь, что мы заблудились.— Мы же с тобой не в тайге… Еще немного — и выйдем к людям. Не к нашему пансионату, так к другому, ничего страшного. А потом нам подскажут дорогу.— Хочу к нашему! — заскулила я и зажмурилась, представляя, как в гостиной потрескивает камин.— Тут уж как карта ляжет, — проворчала себе под нос Даша, из чего я поняла, что ей тоже не по себе.Но в отличие от меня, ей нужно было беречь честь мундира, поэтому она затянула песню и прибавила шагу. Я подпевать не стала — не то настроение, но пошла быстрее, что бы не отстать.Спустя еще полчаса Дашка вдруг остановилась, да так резко, что я чуть не налетела на нее сзади. Стащила с плеча рюкзак и достала термос с остатками кофе и последнюю шоколадку.— Держи, — разломала она плитку. — А почему ты руку в кармане прячешь?— Рукавицу потеряла.— Растяпа! Хорошо хоть мороз не сильный, — фыркнула подруга.А мне, напротив, казалось, что мы идем по Антарктиде…Дашка направила на меня фонарик:— Ой, какая ты смешная! Как снежная баба! Стой, я тебя сейчас щелкну!От фотоаппарата «потянуло» цивилизацией, и тревога немного притупилась.— А за бабу ответишь! — крикнула я, выхватила у подруги цифровик и навела на нее объектив. — Видела бы ты себя — вылитый йети!Подзарядившись шоколадкой и смехом, пошли дальше. И вдруг…— Ой, — сказала Даша и растерянно протянула мне… оброненную мной варежку.Я вспомнила рассказ учительницы географии, что заблудившийся человек описывает круги, потому что шаг правой ноги длиннее шага левой… Села в сугроб и завыла.— Не паниковать! — сказала Дарья, села рядом и… стала подвывать.— Ощущение такое, что мы попали в пространственно-временную дыру, — всхлипнула я. — Или вообще в космосе находимся, — сказала подруга и икнула. — Среди безжизненного простора…— Здравствуйте! — послышалось сзади.Мы мигом вскочили. Из снежной мглы вышли двое парней примерно нашего возраста.— Заблудились? — спросил тот, у которого была русая борода.— Нет, — ответила Даша.— Да, — сказала я вместе с ней. — Не то чтобы заблудились, но…— А где вы остановились? — спросил другой, с темной щетиной.Мы сказали. Парни переглянулись. Потом бородатый подхватил Дашкин рюкзак: «Ну, пойдемте!» А второй добавил: «Проводим вас».Шли быстро. Наконец парни остановились, бородач указал на светящиеся огоньки: «Вон ваш пансионат». Даша достала фотик:— Можно вас щелкнуть на память?— А теперь давай я тебя с ребятами сфотографирую, — предложила я, но тех парней уже и след простыл…— Смотри, — сказала подруга и направила свет фонарика на землю.— Что? — не поняла я.— Я вижу наши следы на снегу. ТОЛЬКО наши! А следы парней?У меня мороз по коже пошел. Я не верила в мистику, но тут такое… Призрак?!…. В Карпатах?!!…— Знаешь, а они были странно одеты, — сказала Даша, когда мы согревались в гостиной чаем.— Что ты имеешь в виду?— Куртки старомодные, папа в такой в стройотряд студентом ездил.— Да, словно из фильма семидесятых годов XX века, — подхватила я.Мы рассказали эту историю в пансионате, все слушали, кивали, но было видно, что нам не верят. Только старик — отец хозяйки пансионата — сказал задумчиво:— У нас разные вещи случаются… Можно верить, можно не верить……На последнем кадре, где Дашка запечатлела меня и ребят, получилась я одна.Автор - Светлана.

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