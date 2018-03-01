Знак от ангела — запах сирени

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:32

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 05:32 by

Каникулы в детстве — и летние, и зимние — я часто проводила у бабушки в деревне. Она пекла вкуснющие пироги, рассказывала множество историй. Во дворе у нее росла ель, ее и наряжали к Новому году. Эту ёлку я любила рассматривать. А в Новый год и Рождество под ней появлялся сундучок с подарками. В тот год (мне было 12 лет) в сундучке я нашла большого тряпичного ангела — он был очень красивый, в кружевном наряде, с белыми узорчатыми крыльями. Как же он мне понравился! Бабушка мне рассказала, что каждому с рождения дается ангел-хранитель, который оберегает человека от бед. Наверное, мой выглядит именно так, раз Дед Мороз решил мне подарить эту игрушку. Ну, в него я уже не верила, знала, что все подарки покупают бабуля и родители, но этот ангел наполнился для меня каким-то особым смыслом…Через год, в Рождество, мы с местными ребятами отправились колядовать. Обошли деревню, и кто-то предложил махнуть и в соседнюю, за речку. Пошли не через мостик, а по льду. А зима была не очень морозная, лед едва-едва встал. Я испугалась. Деревенские приятели сказали: ну, и оставайся, мол, трусиха, а мы пойдем. Я пошла за ними и … провалилась в полынью. Я закричала, ребята бросились ко мне, но меня начало затягивать течением под лед. Мне стало так страшно, как не было никогда. И вдруг кто-то сильный ухватил меня за плечо и вытащил на лед. Подоспели друзья, удивлялись: как это я вылезла? Прямо выпрыгнула из воды! А я лежала на пузе мокрая, плакала и вдруг ощутила сильный запах… сирени!Я запомнила это на всю жизнь, потому что очень удивилась: ну как лед на речке может так пахнуть? Потом спрашивала ребят — кто меня спас? Они уверяли, что никого не видели. Но кто-то же вытащил меня из воды? Укутав в шубу отвели к бабуле. Она меня растирала своими настойками, поила горячим чаем с малиной. Даже не ругалась. А когда я ей рассказала про свое спасение и запах, бабушка сказала, что это был мой ангел-хранитель. В минуты страшной опасности можно ощутить его прикосновения и даже аромат, который он оставляет после себя. Или как-то по-другому сообщает о своем присутствии. Бабушка велела в трудные моменты молиться, просто говорить: «Спаси меня, ангел-хранитель!».Слова эти я потом произносила часто. Иногда и не по делу, когда мне ничего не грозило. Просто нравилось знать, что меня кто-то защищает. И когда я видела цветущие сиреневые кусты, всегда вспоминала об ангеле.Второе чудесное спасение случилось так. На 18-летие отец подарил мне машину. Я окончила курсы, но водила еще не очень уверенно. Как-то отправилась к родителям, которые проводили выходные на даче. На дороге голосовала тетка, окруженная сумками и корзинами. Я хотела промахнуть мимо, но увидела у нее в руках букет сирени и резко затормозила. Она направлялась в тот же дачный поселок, что и я. Помогла я ей все баулы загрузить, она водрузилась на сиденье и машина наполнилась чудесным ароматом сирени.Через 100 метров я поняла, кто послал мне попутчицу. На дороге обвалился мост вместе с тремя машинами. Мы, наблюдая весь этот ужас, просто оцепенели. И когда врачи из помятого автомобиля доставали покалеченную, но, слава Богу, живую девушку, я поняла, что на ее месте могла быть я… С тех пор я окончательно уверовала в своего ангела-хранителя. И в то, что сирень на моем пути встречается неслучайно. И с бабушкиным подарком — тряпичным ангелом — я часто разговаривала.Скоро у меня появился парень, который влюбился в меня по уши, настойчиво звал замуж. Родителям он нравился. Но я чувствовала: он не тот, кто мне нужен. Мы с ним разошлись. Потом было еще немало романов, но замуж я ни за кого не хотела, к великому неудовольствию мамы и папы.— Тебе ведь уже 26! — говорила мама. — Довыбираешься до того, что одна останешься!А я верила, что мое счастье еще впереди. И оно пришло, само, своими ногами, в наш дом. Звали его Михаилом, он был студентом моей мамы — она преподавала в вузе, а он писал у нее диплом. И когда мамуля заболела, он пришел ее проведать. Угадайте, что он принес? Правильно, огромную охапку сирени! Увидев меня, разделил букетище на две части и половину протянул мне. И я в одну секунду поняла: вот он, мой будущий муж! И неважно, что он на 4 года младше меня.Мы вместе уже 10 лет и необыкновенно счастливы. Что же получается, мой ангел-хранитель привел Мишку? Того единственного, кто мне был нужен? За эти 10 лет было не только счастье в моей жизни. Почти 6 лет назад умер папа. У него было больное сердце. А ведь он так мечтал о внуках! А я все откладывала. И я пообещала самой себе и ушедшему отцу, что обязательно рожу ребенка и назову Евгением или Евгенией — в честь папы…Беременность у меня протекала тяжело. И во время родов я чуть не умерла сама. Врачи в срочном порядке решили делать кесарево сечение. А я уже почти теряла сознание, успела только прошептать:— Спаси меня и моего ребенка, ангел-хранитель!И увидала склонившегося над операционным столом отца.Он прошептал:— Все будет хорошо.Потом я оказалась у бабушки в деревне, увидела папу, а рядом — сиреневые кусты. И почувствовала упоительный аромат. — Папа, так теперь ты мой ангел? — спросила я.— Теперь — я, — ответил отец. — Ты не бойся, дочка, я тебя охраняю. И твоего сына.Я долго не могла поверить, что все это мне приснилось. Настолько все было реальным…У моей постели сидел Миша.— У нас сын, любимая! Крепенький отличный пацан! А тебя — с Рождеством, Анютик!Да-да, мой сыночек появился на свет в Рождество! Скоро мне принесли моего Женьку. Мое счастье, мой ангелочек! Я попросила его распеленать — хотела увидеть его всего, пересчитать пальчики, поцеловать пяточки… Пересчитала, перецеловала. И лишилась дара речи, увидев на плече малыша родинку — в виде четырехлистника сирени… Это ангел уже оставил свою метку на тельце моего малыша? И тогда я вспомнила, что в первый раз познакомилась со своим хранителем как раз в этот праздник, когда тонула в полынье в 13 лет. А теперь, значит, он — это мой папа? Я знала, что умершие часто берут на себя «функции» ангела-хранителя. Но не представляла, что все это произойдет со мной. Все эти мысли промелькнули быстро, от них стало тепло сердцу и горячо глазам…Нашему сыну уже 5 лет. Его любимая игрушка — тот старенький бабушкин ангел. Женька с ним даже спит. А я чувствую незримое присутствие рядом с нами моего отца. Когда мы приходим к нему на могилу, он улыбается нам с фотографии. Я знаю, он нас оберегает. А рядом с могилой растет пышный сиреневый куст…Автор - Анна Родионова.

Ключевые слова: Каникулы деревня ангел-хранитель запах сирени отец игрушка сын

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