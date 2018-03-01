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Творческие истории

Наказание за нелюбовь

Дом оказался большим, удобным, хотя и простым. Видно, строили с любовью. Было заметно, что он давно уже пустует, хотя кто-то за ним и ухаживает. Риэлтор заливался соловьем, рассказывая, какая это будет выгодная покупка. И сад огромный имеется, и даже озеро в конце небольшого луга примыкает к участку. Ну рай, да и только! Но меня что-то смущало. Что-то неясное…

Внезапно поняла: дом не был пустым. Все в нем оставалось на своих местах, будто хозяева отлучились и вот-вот вернутся.
— И что, в самом деле никаких родственников и наследников? — в сотый раз спросила у брокера. Дом продавался администрацией за невостребованностью. Странно было не это, а то, что ни кто не претендует. В селах такие «ничьи» дома со временем отдают своим же, чтобы не строить новые. А тут передали на продажу. Непонятно…
Риелтор только плечами пожал. Ему явно надоело меня уговаривать. К тому же я была уже не первая. То, что обещало принести доход, становилось обузой.
— Знаете, я пожалуй, внесу задаток, — сказала неуверенно. — Мне все тут очень понравилось.
Парень вздохнул с облегчением.
— А… можно мне ключи уже сейчас? Послезавтра приеду на сделку, обещаю. Он почесал в затылке, сомневаясь. Правильно: вдруг вселюсь и не заплачу? Возись потом с выселением! Но, видно, мой облик внушал доверие, и агент протянул ключи…
Я решила заночевать в доме. Странная идея, учитывая что он мне еще не принадлежал. Но будто что-то тянуло остаться. Запиликала мобилка. Глянула на экран: сестра Настя. Сбросила. Видеть и слышать ее не могу. Мы поссорились. Началось все с каких-то общих рассуждений, обсуждения новостей. Потом перешли на личности. Настена воспитывала, учила жить. А мне ее нравоучения уже в печенках сидели. Как нравится, так и живу. И посуду не мою, и белье не глажу! Мусор выношу раз в неделю, и замуж не хочу! Больше не хочу. Одного раза хватило. А правильная сестрица непременно хотела, чтобы все как у людей: полотенечка беленькие, пыль вытерта, и муж храпит на диване…
В доме, если не считать толстого слоя пыли, царил идеальный по рядок. Я решила расположиться в гостиной. Нашла тряпки, веник, убрала немного. Судя по снимкам на комоде, семья была счастливой: папа, мама, две девочки, то ли двойняшки, то ли погодки. Очень похожи. А вот сестры уже взрослые. Всмотрелась в фото девушек. Неправильное оно какое-то. Вроде и улыбаются, а глаза холодные, злые. И смотрят в разные стороны….
Я отправилась в местный магазинчик — купить поесть, ведь не планировала оставаться и припасов с собой не взяла. За одно, может, и удастся разузнать что-нибудь о доме и владельцах. Немолодая продавщица поглядывала искоса. Не утерпела:
— Это вы дом Савицких покупаете? Привидений не боитесь? Говорят, сестры-утопленницы до сих пор туда наведываются. Порядок наводят, за садом смотрят.

Клиентов, кроме меня, не было, и она охотно разговорилась:
— Я со старшей, Ириной, в одном классе училась. Не ладили сестры. Младшая, Алька, росла такой вертихвосткой, а Иришка была тихая, послушная. Вот Алина ее и шпыняла все время. Родители-то старшую младшей в пример ставили, а ту это злило. А потом отец с матерью в одночасье умерли. Дом достался сестрам, пополам, значит. Тут у них разборки пошли. Обе уже институт окончили, гнезда вить собирались. А ежели наследство поделить, то части маленькие получатся, квартиру в городе не купить. Вот и ссорились. А однажды их в озере нашли. Обеих. Что произошло — никто не знает. Следствие решило, что Алька Иришу убила — у той в голове рана была, а потом сама содеянного ужаснулась и утопилась…
Оказалось, последний автобус в город уже ушел и ночевать мне в поселке по-любому. Заперла двери, проверила окна. Но все равно, сон не шел ко мне. Ночь стояла ясная, звездная, безлунная. Что заставило подойти к окну? На берегу у озера увидела две фигуры в белых одеяниях. Одна из девушек поднялась, поманила меня…
Может, я сошла с ума, но открыла двери и пошла на ее зов.
— Глупо все получилось, — услышала я тихий голос младшей. — Пока жили — не дружили, а теперь так нам одиноко друг без друга. Мы же порознь. Вот только в годовщину отпускают нас сюда, за домом присмотреть, могилки родителей поправить. Я Ирочку не убивала, неправда это. Ругались мы тут на мостках рыбацких. Толкнула я сестру в сердцах, а она и упала в воду…
— Алечка не видела, что я голову расшибла о камень, — подала голос вторая сестра. — Думала специально делаю вид, что тону. Когда поняла, пыталась меня спасти, но на мокрых досках поскользнулась, и я ее за собой утянула со страху… И никого поблизости не оказалось, дело-то вечером было.
— Наказали нас за нелюбовь вечной разлукой. Каждый раз, как видимся, прошу у нее прощения, — всхлипнула Алина. — Только слишком поздно…
Они обнялись еще раз и растаяли в ночи…
Я вернулась в дом, позвонила Насте.
— Прости, что не ответила, Настю- ша. И знаешь… давай больше не ругаться. Нас ведь только двое…

Автор - Марина.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 82Комментарии: 0
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